Чудеса случаются: 10 фильмов о праздничном волшебстве

«Полярный экспресс»

«Том и Томас»

«Гринч — похититель Рождества»

«Снежная королева»

«Чудо на 34-й улице»

«Спасти Санту»

«Саманта: Каникулы американской девочки»

«Рождественское чудо Джонатана Туми»

«Фред Клаус, брат Санты»

2017-й уже мчится к нам на всех парах: осталось всего 10 дней на подготовку к Новому году. Если вдруг вы пока не начали предвкушать предстоящие торжества, предлагаем вам окунуться в праздничную атмосферу с помощью волшебных фильмов из нашей новой подборки «Чудеса случаются».«Полярный экспресс» — праздничный мультфильм знаменитого американского режиссёра Роберта Земекиса, создателя легендарной трилогии «Назад в будущее» и оскароносной картины «Форест Гамп».Это история об одном маленьком умном мальчике, который в отличие от своих более наивных сверстников совершенно не верил в Санта Клауса. Вся магия Рождества казалась ребёнку лишь выдумкой взрослых, желающих удивить чересчур избалованных детей необычными подарками. Но однажды наш неверующий герой просыпается от удивительного звука. Быстро выбежав на улицу, он видит огромный красивый паровоз с надписью «Полярный экспресс». Мальчишка хотел было вернуться домой, но тут из вагона вышел нарядно одетый проводник и попросил поторапливаться, ведь всем пассажирам нужно успеть добраться до Северного полюса к Рождеству. Не сумев побороть собственное любопытство, юноша садится в поезд и отправляется навстречу самым удивительным приключениям, которые только можно себе представить.В канун Рождества обязательно должно случиться чудо. Именно на волшебство понадеялись два мальчика-проказника Том и Томас. Ребята встретились случайно в Музее науке, но, едва завидев друг друга, поняли: они близнецы. В шоке от внезапного открытия, братья решили никогда больше не расставаться и все радости и горести делить пополам. Однако коварная судьба разрушила детские иллюзии: откуда ни возьмись на героев напали бандиты. Тому чудом удалось сбежать, а вот Томасу повезло меньше. Отчаянно желая спасти своего только что найденного братишку, мальчик отправляется к единственному человеку, которому действительно можно доверить такую тайну, — к своему отцу.Удастся ли братьям помешать злодеям, смотрите в семейном рождественском фильме «Том и Томас» с Шоном Бином («Игра престолов», «Властелин колец») и Аароном Тейлор-Джонсом («Мстители: Эра Альтрона», «Под покровом ночи») в главных ролях.Далеко-далеко, почти на краю земли, между высокими горами расположился маленький Ктоград. Здесь живёт совсем мало людей, зато все они безупречно воспитанные и неизменно дружелюбные господа. Горожане никогда особенно не грустят и не печалятся, однако есть одно время в году, когда их радость и восторженность становится беспредельной — это Рождество. Уже за месяц до праздника взрослые и дети начинают украшать деревья игрушками, дома — гирляндами, а улицы — разноцветными фонарями. Чем ближе торжество, тем активнее идёт подготовка: изысканные блюда, специальные костюмы, театральные представления, зажигательные танцы и, конечно же, умопомрачительные подарки — столько всего нужно сделать до 25 декабря!Есть только одно существо в Ктограде, которое не участвует во всеобщем веселье, — это зелёный скряга Гринч, ненавидящий рождественскую суматоху. Каждый год в преддверии праздника он становится особенно злобным и мерзким, но в этот раз гадкие людишки со своей неуёмной радостью окончательно доконали героя, а потом он решил проучить горожан и похитить все их подарки.Знаменитый советский мультфильм «Снежная королева», являющийся одним из любимых произведений великого Хаяо Миядзаки, по праву занимает своё место в анналах киноистории.За сотней гор и тысячей холмов, вдалеке от людских радостей и печалей живёт великая и ужасная Снежная королева. Ничто не трогает её ледяное сердце: ни плач младенца, ни заводной смех разыгравшихся школьников, ни страстные поцелуи, ни горькие слёзы печали. Испокон веков живёт эта прекрасная повелительница холодов в одиночестве, повелевая суровыми вьюгами и неукротимыми буранами.А на другом конце света в маленьком, но очень уютном домике любуются божественными алыми розами девочка Герда и мальчик Кай. Дети были не разлей вода чуть ли не с самого рождения, все горожане завидовали их тёплой, искренней дружбе. Но однажды с Каем случается беда: осколок старинного проклятого зеркала попадает герою в глаз, мешая последнему наслаждаться красотой мира. Ни изумительные цветы, ни грандиозные закаты, ни нежный свет солнца — ничто больше не радует несчастного.Вскоре мальчика видит на улице Снежная королева и, заметив, что сердце ребёнка так же холодно, как её, забирает Кая с собой в ледяной дворец. Безутешная Герда, будучи не в силах смириться с потерей близкого человека, решает оправиться в замок грозной повелительницы зимы и спасти любимого друга.Одним чудесным утром на улице Нью-Йорка появился добродушный пожилой джентльмен с пузиком внушительного размера, кустистыми белыми бровями и шикарной бородой. Все прохожие с улыбкой оборачивались: надо же, как он похож на Санта Клауса! Однако никто и не подозревал, что этот мужчина и есть самый настоящий «рождественский дед».Жизнерадостно ухмыляющегося старичка приметила Дори Уокер, сотрудница знаменитого магазина «Коул», которой как раз позарез нужен был Санта, так как предыдущий актёр устроил на праздничном параде дебош. Недолго думая, девушка помчалась навстречу незнакомцу и попросила его поработать немного перед Рождеством. Пожилой джентльмен сильно удивился, потом учтиво представился Крисом Кринглом и согласился денёк-другой развлекать детишек в красном костюме с колпаком.Мальчишки и девочки всех возрастов были в полном восторге от нового Санты, одна лишь 6-летняя Сьюзен, дочка Дори, отказывалась верить бородатому дедуле. Чтобы убедить малютку, мистер Крингл решил подарить ей на Рождество настоящее чудо: исполнить самое заветное желание маленькой героини. Удастся ли Санта Клаусу порадовать Сью, смотрите в новогодней комедии «Чудо на 34-й улице».Эльф Бернард — далеко не самый нужный сотрудник на Северном полюсе. Он, конечно, старательный и очень энергичный, но против природы не пойдёшь: никакой безудержный энтузиазм не в силах победить врождённую угловатость, неуклюжесть и забывчивость. Несмотря на многочисленные недостатки (или даже профнепригодность, как сказал бы кто-нибудь), Берни на работе очень любили: он неизменно готов выслушать и прийти на помощь, всегда угостит какой-нибудь сладостью или похлопает по плечу, а то и вовсе возьмёт на себя самые нудные задания. Никто никогда и не подумал бы, что именно этот нескладный пухловатый юноша станет однажды всемирным героем. Когда коварный злодей Невил Бэддингтон решает похитить волшебный шар времени, помогающий Санте разводить миллионы подарков за одну ночь, все жители Северного полюса растерялись, и только эльф Бернард смог придумать сногсшибательный план спасения праздника.В отличие от большинства детей своего круга, Саманта Паркингтон была очень доброй и скромной девочкой. Она с такой же радостью играла с деревянными игрушками, как и с роскошными фарфоровыми куклами, с таким же увлечением читала книжки без картинок и с искренней радостью принималась за обыкновенную овсяную кашу без масла. После гибели своих родителей девочка отправилась жить с бабушкой, миссис Мэри Эдвардс, женщиной чрезвычайно воспитанной и чопорной. Последняя упорно пыталась сделать из Саманты настоящую леди, но тщетно: природное любопытство и жизнерадостность всегда вставали на пути аристократических манер. С неидеальным поведением внучки миссис Эдвардс ещё могла смириться, но когда юная проказница завела дружбу с детьми из бедной семьи, терпение благовоспитанной американки пошатнулось и она строго-настрого запретила девочке общаться с простыми ребятами.Думаете, это остановило Саманту? Конечно же, нет, ведь скоро Рождество, а разве можно по-настоящему радоваться празднику без любимых друзей?В своём маленькой деревне мистер Джонатан Туми был самой известной персоной: его насупленные брови, суровый взгляд исподлобья и хриплый голос знал и боялся каждый ребёнок. Хотя наш герой был далеко не самым приятным и дружелюбным собеседником, в одном грубоватому британцу не было равных — в резьбе по дереву. Изящные маленькие статуэтки, прочные толстенные столы, резные ёлочные игрушки и украшения — Джонатан мог изготовить абсолютно любую вещь. Многие хотели бы научиться у него этому искусству, однако грозный мужчина отказывался брать к себе подмастерьев.Томас переехал в эту деревушку совсем недавно: когда мать получила письмо о гибели отца на войне, она решила перевезти сына в новое место, чтобы тот смог быстрее оправиться от трагедии. Здесь, желая помочь ребёнку пережить тяжёлый период, женщина отправляет юного Тома к нелюдимому мистеру Туми посмотреть на изготовление рождественских игрушек. С этой, казалось бы, обыкновенной встречи начнётся удивительная дружба, которая поможет обоим героям измениться в лучшую сторону.Винс Вон, известный по роли в нашумевшем сериале «Настоящий детектив», Пол Джиамати, Рэйчел Вайс, Кевин Спейси и Кэти Бейтс представляют новогоднюю комедию «Фред Клаус, брат Санты».На всём белом свете нет ни одного человека, кто не знал бы добродушного дедушку Санта Клауса, который приходит в канун Рождества, приносит подарки и обязательно съедает пару-тройку свежих печенек. Однако мы даже не догадываемся, что у Санты есть старший брат, Фредерик Клаус, далеко не такой дружелюбный и щедрый человек. С самого детства Фреду ставили младшенького Клауса в пример: Николас очень добрый, Николас никогда не жадничает, Николас не грубит взрослым и т.п. Бесконечные увещевания родителей в итоге вылились в ссору, после которой Фред окончательно разорвал все отношения с семьёй.Прошло много лет, Ник стал знаменитым на весь мир Сантой, а Фред работает коллектором, живёт в Чикаго и даже думать забыл про Северный полюс, эльфов и прочий рождественский антураж. Но сегодня старшему сыну Клаусов придётся вернуться на родину, чтобы спасти праздник и порадовать миллионы детей потрясающими подарками.