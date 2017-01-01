Планы на выходные: куда пойти 24-25 января

Сама подготовка к Новому году дарит радость праздника. Покупайте подарки своим близким на праздничных ярмарках: отправляйтесь в «Лес» за сказочными зверушками, на «Авоську фест» за изделиями викингов, в «Школу Волшебства» и «Косую аллею» за магическими вещицами. На Московской площади раскинется новогодний этнографический парк, а в Петропавловской крепости вырастет ледяной город. Не дайте осенней погоде сбить себя столкуАтмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. С 24 декабря до 8 января в этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры.4 декабря, 12:00 по 8 января 2017, 20:00Московская площадь, 60бесплатноТрадиционный фестиваль ледовых скульптур откроется 24 декабря в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года.24 декабря-29 январяПетропавловская крепость, 3300-450 рублейВ Рождество свершаются чудеса и в Петербурге откроется портал в волшебный мир. Будьте внимательны и правильно называйте место, куда вы хотите попасть: антикафе «О’лень», фестиваль «Школа волшебства».25 декабря, с 11:00 до 18:00антикафе «О'Лень!», Средний пр. В.О 36/40250-2500 рублейВ креативном пространстве «Ткачи» 24 декабря поселятся ручные лисы и совы, раскинется волшебная ярмарка подарков, фэндомы и лектории. Отправляйтесь в снежный «Лес» чудес.24 декабря, с 12:00 до 21:00«Ткачи», 5 этаж, наб. Обводного канала, д. 60100 рублейВ преддверии Нового года Дельфин преподнесёт поклонникам подарок. На сцене Эрарты музыкант и поэт даст акустический концерт, на котором прозвучат любимые песни и новые композиции.24 декабря, с 20:00 до 22:00«Эрарта», 29-я линия В. О., 21300-3500 рублейВ честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа.10:00-18:00Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2200-450 рублейМастерская ручных изделий «Зеленый викинг» устраивает новогодний праздник для всей семьи «Авоська фест». В «Голицын Лофте» появится деревня викингов, гостиная Серебряного века, ярмарка дизайнерских изделий, и во всех уголках дворца зазвучит новогодний джаз.25 декабря, с 12:00 до 22:00«Голицын Лофт», наб.р. Фонтанки, 20бесплатноЭрмитаж устраивает традиционную новогоднюю вечеринку. 24 декабря в Главном Штабе пройдет «Карнавал от Брейгеля до Фабра», где можно не только узнать о средневековых традициях праздников, но и принять в них участие.24 декабря, с 18:00 до 21:00Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10по регистрацииС 22 по 25 декабря в лофт проекте «Этаже» появится «Косой переулок» из мира Гарри Поттера. Виртуальное волшебство, магическая еда, артефакты и предсказания ждут гостей.24 декабря с 11-00 до 20-00; 25 декабря с 11-00 до 19-00.Лофт проект «Этажи», Лиговский пр., 74100-1500 рублейВыставка Бориса Гребенщикова «Инфра Петербург» навсегда изменит ваш взгляд на город на Неве. В галерее «Борей» выставят фотографии рок-музыканта, на которых привычные городские пейзажи становятся объектом медитации.24 декабря 12:0-20:00Галерея «Борей», Литейный пр., 58бесплатноРусский музей приоткроет завесу истории и перенесет посетителей в аристократическую среду. На специальных праздничных экскурсиях вы узнаете о рождественских традициях в дворянских семьях и сделайте ретро-подарки своими руками.24-25 декабря, экскурсии 11:00, 12:00, 15:00; мастер-классы 12:00–12:45, 14:00–14:45, 16:00–16:45Строгановский дворец, Невский пр., 17150-300 рублейМузыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо» доставит радость взрослым и детям. На сцене «Мюзик Холла» зрители увидят чудесный мир сказки с новейшими спецэффектами, прекрасными артистами, фантастическими костюмами и захватывающим сюжетом.24 декабря 11:00, 14:00, 25 декабря 11:00, 14:00«Мюзик Холл», Александровский парк, 4500-1000 рублей