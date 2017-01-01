Планы на выходные: куда пойти 24-25 января

Сама подготовка к Новому году дарит радость праздника. Покупайте подарки своим близким на праздничных ярмарках: отправляйтесь в «Лес» за сказочными зверушками, на «Авоську фест» за изделиями викингов, в «Школу Волшебства» и «Косую аллею» за магическими вещицами. На Московской площади раскинется новогодний этнографический парк, а в Петропавловской крепости вырастет ледяной город. Не дайте осенней погоде сбить себя столку
Атмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. С 24 декабря до 8 января в этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры. Подробнее
Когда: 4 декабря, 12:00 по 8 января 2017, 20:00 Где: Московская площадь, 60 Стоимость: бесплатно
Традиционный фестиваль ледовых скульптур откроется 24 декабря в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее
Когда: 24 декабря-29 января Где: Петропавловская крепость, 3 Стоимость: 300-450 рублей
В Рождество свершаются чудеса и в Петербурге откроется портал в волшебный мир. Будьте внимательны и правильно называйте место, куда вы хотите попасть: антикафе «О’лень», фестиваль «Школа волшебства». Подробнее
Когда: 25 декабря, с 11:00 до 18:00 Где: антикафе «О'Лень!», Средний пр. В.О 36/40 Стоимость: 250-2500 рублей
В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2 Стоимость: 200-450 рублей
Мастерская ручных изделий «Зеленый викинг» устраивает новогодний праздник для всей семьи «Авоська фест». В «Голицын Лофте» появится деревня викингов, гостиная Серебряного века, ярмарка дизайнерских изделий, и во всех уголках дворца зазвучит новогодний джаз. Подробнее
Когда: 25 декабря, с 12:00 до 22:00 Где: «Голицын Лофт», наб.р. Фонтанки, 20 Стоимость: бесплатно
Эрмитаж устраивает традиционную новогоднюю вечеринку. 24 декабря в Главном Штабе пройдет «Карнавал от Брейгеля до Фабра», где можно не только узнать о средневековых традициях праздников, но и принять в них участие. Подробнее
Когда: 24 декабря, с 18:00 до 21:00 Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10 Стоимость: по регистрации
Выставка Бориса Гребенщикова «Инфра Петербург» навсегда изменит ваш взгляд на город на Неве. В галерее «Борей» выставят фотографии рок-музыканта, на которых привычные городские пейзажи становятся объектом медитации. Подробнее
Русский музей приоткроет завесу истории и перенесет посетителей в аристократическую среду. На специальных праздничных экскурсиях вы узнаете о рождественских традициях в дворянских семьях и сделайте ретро-подарки своими руками. Подробнее
Музыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо» доставит радость взрослым и детям. На сцене «Мюзик Холла» зрители увидят чудесный мир сказки с новейшими спецэффектами, прекрасными артистами, фантастическими костюмами и захватывающим сюжетом. Подробнее
Когда: 24 декабря 11:00, 14:00, 25 декабря 11:00, 14:00 Где: «Мюзик Холл», Александровский парк, 4 Стоимость: 500-1000 рублей