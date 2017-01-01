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Планы на выходные: куда пойти 24-25 января

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:45

Сама подготовка к Новому году дарит радость праздника. Покупайте подарки своим близким на праздничных ярмарках: отправляйтесь в «Лес» за сказочными зверушками, на «Авоську фест» за изделиями викингов, в «Школу Волшебства» и «Косую аллею» за магическими вещицами. На Московской площади раскинется новогодний этнографический парк, а в Петропавловской крепости вырастет ледяной город. Не дайте осенней погоде сбить себя столку


Познакомься с Дедом Морозом на фестивале «Россия - зимние узоры»






Атмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. С 24 декабря до 8 января в этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры. Подробнее

Когда: 4 декабря, 12:00 по 8 января 2017, 20:00
Где: Московская площадь, 60
Стоимость: бесплатно

Любуйся на ледяные скульптуры






Традиционный фестиваль ледовых скульптур откроется 24 декабря в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее

Когда: 24 декабря-29 января
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: 300-450 рублей

Танцуй на балу в Школе Волшебства






В Рождество свершаются чудеса и в Петербурге откроется портал в волшебный мир. Будьте внимательны и правильно называйте место, куда вы хотите попасть: антикафе «О’лень», фестиваль «Школа волшебства». Подробнее

Когда: 25 декабря, с 11:00 до 18:00
Где: антикафе «О'Лень!», Средний пр. В.О 36/40
Стоимость: 250-2500 рублей

Общайся со зверушками в «Лесу»






В креативном пространстве «Ткачи» 24 декабря поселятся ручные лисы и совы, раскинется волшебная ярмарка подарков, фэндомы и лектории. Отправляйтесь в снежный «Лес» чудес. Подробнее

Когда: 24 декабря, с 12:00 до 21:00
Где: «Ткачи», 5 этаж, наб. Обводного канала, д. 60
Стоимость: 100 рублей

Послушай акустический подарок Дельфина






В преддверии Нового года Дельфин преподнесёт поклонникам подарок. На сцене Эрарты музыкант и поэт даст акустический концерт, на котором прозвучат любимые песни и новые композиции.
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Когда: 24 декабря, с 20:00 до 22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 1300-3500 рублей

Открой для себя морские дали Айвазовского






В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2
Стоимость: 200-450 рублей

Отпразднуй Новый год с викингами






Мастерская ручных изделий «Зеленый викинг» устраивает новогодний праздник для всей семьи «Авоська фест». В «Голицын Лофте» появится деревня викингов, гостиная Серебряного века, ярмарка дизайнерских изделий, и во всех уголках дворца зазвучит новогодний джаз. Подробнее

Когда: 25 декабря, с 12:00 до 22:00
Где: «Голицын Лофт», наб.р. Фонтанки, 20
Стоимость: бесплатно

Приходи на карнавал в Эрмитаж






Эрмитаж устраивает традиционную новогоднюю вечеринку. 24 декабря в Главном Штабе пройдет «Карнавал от Брейгеля до Фабра», где можно не только узнать о средневековых традициях праздников, но и принять в них участие. Подробнее

Когда: 24 декабря, с 18:00 до 21:00
Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10
Стоимость: по регистрации

Купи подарки в «Косом переулке»






С 22 по 25 декабря в лофт проекте «Этаже» появится «Косой переулок» из мира Гарри Поттера. Виртуальное волшебство, магическая еда, артефакты и предсказания ждут гостей. Подробнее

Когда: 24 декабря с 11-00 до 20-00; 25 декабря с 11-00 до 19-00.
Где: Лофт проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Стоимость:100-1500 рублей

Успей посмотреть на Петербург глазами Бориса Гребенщикова






Выставка Бориса Гребенщикова «Инфра Петербург» навсегда изменит ваш взгляд на город на Неве. В галерее «Борей» выставят фотографии рок-музыканта, на которых привычные городские пейзажи становятся объектом медитации. Подробнее

Когда: 24 декабря 12:0-20:00
Где: Галерея «Борей», Литейный пр., 58
Стоимость: бесплатно

Узнай, как праздновали Рождество дворяне






Русский музей приоткроет завесу истории и перенесет посетителей в аристократическую среду. На специальных праздничных экскурсиях вы узнаете о рождественских традициях в дворянских семьях и сделайте ретро-подарки своими руками. Подробнее

Когда: 24-25 декабря, экскурсии 11:00, 12:00, 15:00; мастер-классы 12:00–12:45, 14:00–14:45, 16:00–16:45
Где: Строгановский дворец, Невский пр., 17
Стоимость: 150-300 рублей

Послушай старую сказку в новой обработке






Музыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо» доставит радость взрослым и детям. На сцене «Мюзик Холла» зрители увидят чудесный мир сказки с новейшими спецэффектами, прекрасными артистами, фантастическими костюмами и захватывающим сюжетом. Подробнее

Когда: 24 декабря 11:00, 14:00, 25 декабря 11:00, 14:00
Где: «Мюзик Холл», Александровский парк, 4
Стоимость: 500-1000 рублей
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