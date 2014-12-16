«Три богатыря и Морской царь»

На экранах с 1 января

Чего ожидать?

«Кредо убийцы»

На экранах с 5 января

Чего ожидать?

«Ложные признания»

На экранах с 5 января

Чего ожидать?

«Закон ночи»

На экранах с 12 января

Чего ожидать?

«Ла-Ла Ленд»

На экранах с 12 января

Чего ожидать?

«По млечному пути»

На экранах с 12 января

«Почему он?»

На экранах с 12 января

Чего ожидать?

«Преисподняя»

На экранах с 19 января

Чего ожидать?

«Рождение нации»

На экранах с 19 января

Чего ожидать?

«Трансформация»

На экранах с 19 января

Чего ожидать?

«Невеста»

На экранах с 19 января

Чего ожидать?

«Рай»

На экранах с 19 января

Чего ожидать?

«Молчание»

На экранах с 26 января

Чего ожидать?

«Притяжение»

На экранах с 26 января

Чего ожидать?

«Балерина»

На экранах с 26 января

Чего ожидать?

В первом месяце 2017 года кинолюбителей ждёт множество оригинальных фильмов: новая драма Мартина Скорсезе, совместный проект Джона Сноу и Мелисандры, противостояние Брайана Крэнстона и Джеймса Франко, а также долгожданная экранизация компьютерной игры с Майклом Фассбендером в главной роли. Более подробно о предстоящих новинках читайте в нашей подборке «Премьеры января».Могущественный морской царь опечалился: во всём подводном государстве не могут ему советники да бояре найти подходящую жену. Уже он совсем загрустил, как вдруг вспомнил: в славном Киевграде живёт столько замечательных девушек: умных, красивых, хозяйственных и весёлых. Однако самому поехать в столицу Древней Руси правителю было лень, а потому он решил сделать наоборот: взял да и спустил Киев под воду. Жеребцы превратились в скоростных морских коньков, люди — в русалов и русалок, а вместо картошки и морковки теперь в огородах растут водоросли.Когда три богатыря прознали про самодурство морского царя, они немедленно отправились домой народ спасать и князя Владимира искать, который во время суматохи умудрился переквалифицироваться из правителя в грозного предводителя пиратской банды.Как это ни печально признавать, мультфильм о задорных русских богатырях с каждой новой историей становятся всё хуже и хуже: слабеет сюжет, «едет» рисовка, глупеют персонажи. Однако если ностальгия вам не чужда, загляните на каникулах в кинотеатр: неутомимый князь Владимир уж точно порадует зрителей парой-тройкой отменных шуток.Осуждённый на смерть преступник Каллум Линч внезапно получает от судьбы второй шанс. К его личности проявляет интерес таинственная корпорация «Абстерго», занимающаяся разработкой сверхновых технологий. Доктор София Риккин, глава одного из подразделений компании, предлагает герою сделку: он не отправится на казнь, но в обмен за спасение, так сказать, должен будет принять участие в эксперименте по восстановлению генетической памяти. Линч, у которого не то чтобы был выбор, соглашается и отправляется в отдалённую секретную лабораторию, где его с помощью «Анимуса» перемещают во времена Испанской инквизиции. Здесь Каллум должен отыскать древний артефакт яблоко Эдема и, естественно, не попасться на глаза наёмникам тамплиеров.Совершенно непонятно, как — да и зачем — режиссёр Джастин Курзель, в прошлом году подаривший нам грандиозного во всех отношения «Макбета», решил снять экранизацию компьютерной игры. Возможно, дело в Майкле Фассбендере и Марийон Котийар, однако кроме них да пары дерзких спецэффектов здесь смотреть не на что. Хотя нет, ещё можно лишний раз полюбоваться на вечно прекрасных Джереми Айронса, Брендона Глисона и Шарлотту Рэмплинг,Французская картина «Ложные признания» — современная экранизация одноименной театральной комедии Мариво, повествующей о любовных интригах в доме одной богатой вдовы.Араминта — главная героиня картины — самая завидная невеста страны. От родителей ей досталась сногсшибательная внешность, от природы — харизма и остроумие, а от недавно почившего мужа — огромное состояние. Женщина хотела бы наслаждаться роскошью в долгожданном одиночестве, однако её матушка госпожа Аргант не даёт бедняжке покоя. Желая, чтобы дочка вошла в аристократические круги Франции, заботливая старушка настойчиво сватает Араминту за пожилого графа Доримона. Наша героиня мужественно отвергает всех ухаживания недалёкого кавалера и тем временем засматривается на своего молодого адвоката Доранта, который, как говорят, уже давно страстно в неё влюблён.Уж если кто никогда не снимается в сомнительных фильмах, так это Изабель Юппер. За годы актёрской карьеры французская дива неустанно поражала зрителей необычными ролями и интересными лентами, поэтому можем смело заявить, что и «Ложные признания» с ней и блистательным Луи Гаррелем не подкачают.Бен Аффлек вновь сел в режиссёрское кресло и выпустил криминальную драму «Закон ночи». Главную роль голливудский актёр исполнил сам, а его партнёрами по съёмкам стали Зои Салдана, Сиенна Миллер, Эль Фэннинг, Брендан Глисон и Скотт Иствуд.Действие картины разворачивается в начале ХХ века в Америке. Сын уважаемого капитана Бостонской полиции сбегает из дома и случайным образом встаёт на скользкую дорожку: попадает в плохую компанию, начинает мошенничать, подворовывать и т.п. Спустя некоторое время честный и наивный юноша из респектабельной американской семьи превращается в настоящего мафиози, грозного, алчного и кровожадного.Хороших гангстерских драм, как известно, много не бывает, особенно если есть надежда, что сюжет не сольётся внезапно в рефлексию и самобичевание. Хотя некоторые опасения насчёт фильма есть, всё же советуем заглянуть на «Закон ночи».Музыкальная мелодрам «Ла-Ла Ленд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом — история любовных и творческих взаимоотношений двух молодых людей Мии и Себастьяна. Оба героя старательно пытаются добиться успеха в Лос-Анджелесе, однако ни у той, ни у другого пока не получается впечатлить продюсеров своим мастерством. Их роман едва ли можно назвать бурным или страстным, нет, ровно наоборот, любовь развивалась очень плавно и даже меланхолично. Неудачи сменялись взлётами, победы — потерями, а Мия и Себастьян всё продолжали быть вместе. Но сколько же испытаний выдержит их чувство? Сумеют ли влюблённые пронести свою любовь до конца?«Ла-Ла Ленд» уже стал триумфатором многих престижных кинонаград, в том числе «Золотого глобуса», а также является главным претендентом на основные номинации «Оскара». Как бы там ни сложилась судьба фильма, мы обязательно советуем его посмотреть на каникулах: прекрасная музыка, трогательная и в меру печальная история, отменная актёрская игра — почему бы и не поощрить создателей своим вкладом в кассу картины.«По млечному пути» — проникновенная история жизни одного простого мужчины, где найдётся место и для страха, и для любви, и для смеха. Вместе со зрителями Коста вспомнит три самых важных эпизода своей биографии. Первый — война, разрушительная и бессмысленная, которая закалила и сформировала его характер. Второй — роман с прекрасной Невестой, удивительной, волшебной женщиной, каких на свете уже больше и нет. И третий — о последний днях Косты в монастыре, когда он впервые за долгое время задумался о правильности своего выбора.[h;]Чего ожидать? [/h4]Пожалуй, никто из современных режиссёров старого поколения не создаёт таких правдивых, трогательных и в то же время ироничных фильмов, как Эмир Кустурица. Поэтому не упустите возможность порадовать себя доброй историей и всенепременно загляните на сеанс.Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Джеймс Франко, известный по ролям в фильмах «127 часов» и «Джеймс Дин», представляют комедию «Почему он?».С детства Стефания была гордостью родителей: умная, трудолюбивая, отзывчивая, талантливая и при этом очень скромная — чего же ещё можно требовать от дочки? Нед и Барбара были уверены: их малютка далеко пойдёт. До поры до времени всё шло по плану, пока Стефани не привела домой своего парня Лэйрда, отъявленного разбойника и баснословно богатого тусовщика. Естественно, никакой бы отец не хотел видеть драгоценную дочь рядом с каким-то вульгарным подозрительным типом, а потому Нед решает во что бы то ни стало помешать помолвке Стефани и Лэйрда.Ни у кого не повернётся язык назвать Брайана Крэнстона и Джеймса Франко второсортными актёрами, но иногда они выбирают такие двусмысленные проекты, что просто слов нет. «Изюминки» комедии «Почему он?» можно разгадать наперёд: куча падений, шутки ниже пояса, неловкие ситуации за семейным ужином и тому подобный обывательский плоский юморок. Если хочется развеяться и забыться, тогда этот фильм подойдёт, но с более серьёзными намерениями советуем выбрать что-нибудь другое.Гонимая страхом, молодая девушка Лиз пытается сбежать от своего тёмного прошлого. Вместе с маленькой дочерью героиня уезжает в другой город на Диком Западе в надежде начать жизнь с чистого листа. Однако безумный религиозный фанатик, угрожавший ей чудовищными пытками и смертью, отправляется в погоню за несчастной. Теперь Лиз находится перед выбором: сдаться и принять наказание Преподобного или же бороться, рискуя потерять всё.Широкого зрителя пытаются заманить появлением в кадре звёзд «Игры престолов» Кита Харингтона и Кэрис ван Хаутен, и только некоторые фанаты больше всего ждут прекрасную Дакоту Фаннинг, которая после некоторого перерыва в карьере вновь вернулась на киноэкраны. «Преисподняя» обещает быть дикой смесью из вестерна, триллера и драмы, что просто грех не посмотреть, особенно в купе с таким заманчивым актёрским кастом.«Рождение нации» — душераздирающая история о Нэте Тёрнере, тёмнокожем американском рабе, поднявшем восстание против хозяев-изуверов.Долгие годы священник Тёрнер вынужден был наблюдать за мучениями собственного народа: бесчеловечные, жестокие хозяева постоянно издевались над несчастными без всякой на то причины. Будучи человеком веры, Нэт с молчаливой гордостью сносил побои и оскорбления, пока однажды его терпению не пришёл конец. Вооружившись собственной храбростью и поддержкой близких, герой рискнул всем ради свободы.Фильм «Рождение нации» обещает быть драматическим и тяжёлым. Впрочем, хотя тематика, безусловно, интересна и актуальна, подумайте дважды, прежде чем идти на картину во время каникул, потому что отдохнуть душой на сеансе не получится.В центре сюжета фильма ужасов «Трансформация» — история молодой женщины, роль которой исполнила знаменитая актриса Нуми Рапас («Прометей», «Девушка с татуировкой дракона»). Размеренная жизнь главной героини внезапно прерывается нападением и последующим похищением членами неизвестной организации. Рене просыпается привязанной к операционному столу в небольшой тёмной лаборатории, Рядом с собой девушка видит людей, которые, представившись докторами, предлагают ей выпустить наружу внутреннего зверя и принять своё истинное обличье.Безумно стильный трейлер «Трансформации» оставляет лёгкий эффект дежавю: полураздетая Нуми Рапас бегает по плохо освещённому замкнутому пространству, пытаясь спастись от кого-то ужасного и выбраться наружу живой. Несмотря на явный параллелизм с «Прометеем», картина Стивена Шейберга всё-таки может удостоиться симпатии публики: очень уж интересно, превратится ли главная героиня в монстра или нет.Молодая девушка Настя с нетерпением ожидает свадьбу со своим возлюбленным Иваном. После долгих уговоров юноша наконец-то согласился познакомить избранницу с семьёй, однако во время путешествия девушка заметила странность: чем ближе они подъезжали к родному дому парня, тем угрюмей он становился. Когда пара добралась до места назначения, невеста просто обомлела: перед ней стоял роскошный старинный особняк, вокруг которого расположилась душистая густая роща, свежий воздух, тишина, покой — одним словом, красота. Суетливые и довольно мрачноватые родственники Ивана уже начали приготовления к будущей свадьбе, правда, сначала они пообещали провести для Насти таинственную церемонию, которая поможет ей стать настоящей женщиной.С одной стороны, очень приятно, что отечественные режиссёры начали осваивать русский фольклор и всевозможные народные традиции, ведь там столько мистики и ужасов, что на целую киновселенную хватит. А с другой стороны, в трейлере «Невесты» промелькнул избитый призрак а-ля японская Садако, и это немного расстроило: сколько ж можно эксплуатировать несчастную!«Рай» — леденящая душу история о силе и слабости человеческого духа. Русская аристократка Ольга по воле злого рока попадает в нацистский концентрационный лагерь. Там девушка едва ли не сходит с ума от голода, пыток и бесконечных издевательств. Героиня доходит до такого отчаяния, что начинает мечтать о смерти.А потом происходит нечто невероятное: в этом аду на земле она встречает своего бывшего возлюбленного Хельмута, а ныне уважаемого немецкого офицера СС. Оба с первого взгляда понимают: их отношения заведомо обречены. Но если есть хотя бы один мизерный шанс на счастье, один ничтожный, тщедушный шанс, неужели им не стоит воспользоваться?Неважно, хорошо или плохо вы относитесь к отечественному кинематографу, картину Андрея Кончаловского «Рай» нужно посмотреть в любом случае. В фильме «Рай» Юлия Высоцкая выдаёт чувства такого накала и масштаба, что даже сложно представить, как такая мощь умещается в этой миниатюрной женщине.Легендарный американский режиссёр Мартин Скорсезе представляет историческую драму «Молчание», снятую по мотивам одноименного романа японского писателя Сюсаку Эндо.Главные герои фильма — португальские священники отец Родригес (Эндрю Гарфилд) и отец Гаррпе (Адам Драйвер) — оправляются на поиски своего наставника отца Криштована Феррейра. Мужчины намерены проповедовать в Японии христианство, однако их вера и сама их жизнь вскоре оказывается под угрозой, так как государственные власти выступают против этой типично европейской религии.Вполне вероятно, что новый фильм господина Скорсезе окажется весьма захватывающим и увлекательным, однако на фоне остальных январских премьер картина выглядит, к сожалению, довольно бледно. Впрочем, если вы соскучились по хорошим ролям Лиама Нисона, забегайте на сеанс «Молчания»: восхитительный ирландский актёр наконец оставили бессмысленные боевики и вернулся к драмам, которые у него отменно получаются.Фантастический боевик «Притяжение» режиссёра Фёдора Бондарчука повествует о внезапном появлении пришельцев в московском районе Чертаново. Шокированные и испуганные, земляне в первое время совершенно не представляли, как следует себя вести с инопланетной расой. Когда установить контакт не удалось, люди стали предполагать худшее: либо это вторжение, либо уничтожение. Не желая становиться жертвой обстоятельств, человечество объединилось и решило дать отпор коварным, как они думают, захватчикам, однако на самом деле цель незваных гостей была совсем друга.Приятно, конечно, что отечественные режиссёры добрались и до «инопланетной» фантастики, но с премьерным временем создатели, увы, прогадали: слишком уж свежо ещё у большинства зрителей впечатление от блистательного «Прибытия». Впрочем, поход в кино на «Притяжение» может дать начало множественным дискуссиям, что никогда вредно не бывает.В неуклюжей девчонке Фелис Милинер очень сложно признать грациозную танцовщицу, однако это так: с самого раннего детства малютка грезила о балете, а потому, когда лишь выдавалась свободная минутка, она всенепременно начинала плясать. Благодаря поддержке друга Виктора Фелис умудряется попасть в престижную парижскую балетную школу: лучшие педагоги, лучшие костюмы, лучшие постановки — такой роскоши наша рыжеволосая красавица и представить себе не могла. К сожалению, вскоре выяснилось, что для балета недостаточно одного только желания, нужно ещё усердие, терпение и стойкость. Хватит ли у юной мадемуазель Милинер сил достичь своей мечты?Большие анимационные компании обычно не выпускают зимой своих хитов, зато маленькие студии, наоборот, стараются порадовать зрителей чем-нибудь добрым и милым. Мультфильм «Балерина» — яркий тому пример. Возможно, сама история не так уж оригинальна, зато заметно, с какой любовью создавалась картина.