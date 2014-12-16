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Премьеры января
0% М, 0% Ж добавила fairyscary, 06:05
В первом месяце 2017 года кинолюбителей ждёт множество оригинальных фильмов: новая драма Мартина Скорсезе, совместный проект Джона Сноу и Мелисандры, противостояние Брайана Крэнстона и Джеймса Франко, а также долгожданная экранизация компьютерной игры с Майклом Фассбендером в главной роли. Более подробно о предстоящих новинках читайте в нашей подборке «Премьеры января».
Могущественный морской царь опечалился: во всём подводном государстве не могут ему советники да бояре найти подходящую жену. Уже он совсем загрустил, как вдруг вспомнил: в славном Киевграде живёт столько замечательных девушек: умных, красивых, хозяйственных и весёлых. Однако самому поехать в столицу Древней Руси правителю было лень, а потому он решил сделать наоборот: взял да и спустил Киев под воду. Жеребцы превратились в скоростных морских коньков, люди — в русалов и русалок, а вместо картошки и морковки теперь в огородах растут водоросли.
Когда три богатыря прознали про самодурство морского царя, они немедленно отправились домой народ спасать и князя Владимира искать, который во время суматохи умудрился переквалифицироваться из правителя в грозного предводителя пиратской банды.
Осуждённый на смерть преступник Каллум Линч внезапно получает от судьбы второй шанс. К его личности проявляет интерес таинственная корпорация «Абстерго», занимающаяся разработкой сверхновых технологий. Доктор София Риккин, глава одного из подразделений компании, предлагает герою сделку: он не отправится на казнь, но в обмен за спасение, так сказать, должен будет принять участие в эксперименте по восстановлению генетической памяти. Линч, у которого не то чтобы был выбор, соглашается и отправляется в отдалённую секретную лабораторию, где его с помощью «Анимуса» перемещают во времена Испанской инквизиции. Здесь Каллум должен отыскать древний артефакт яблоко Эдема и, естественно, не попасться на глаза наёмникам тамплиеров.
Французская картина «Ложные признания» — современная экранизация одноименной театральной комедии Мариво, повествующей о любовных интригах в доме одной богатой вдовы.
Араминта — главная героиня картины — самая завидная невеста страны. От родителей ей досталась сногсшибательная внешность, от природы — харизма и остроумие, а от недавно почившего мужа — огромное состояние. Женщина хотела бы наслаждаться роскошью в долгожданном одиночестве, однако её матушка госпожа Аргант не даёт бедняжке покоя. Желая, чтобы дочка вошла в аристократические круги Франции, заботливая старушка настойчиво сватает Араминту за пожилого графа Доримона. Наша героиня мужественно отвергает всех ухаживания недалёкого кавалера и тем временем засматривается на своего молодого адвоката Доранта, который, как говорят, уже давно страстно в неё влюблён.
Уж если кто никогда не снимается в сомнительных фильмах, так это Изабель Юппер. За годы актёрской карьеры французская дива неустанно поражала зрителей необычными ролями и интересными лентами, поэтому можем смело заявить, что и «Ложные признания» с ней и блистательным Луи Гаррелем не подкачают.
Бен Аффлек вновь сел в режиссёрское кресло и выпустил криминальную драму «Закон ночи». Главную роль голливудский актёр исполнил сам, а его партнёрами по съёмкам стали Зои Салдана, Сиенна Миллер, Эль Фэннинг, Брендан Глисон и Скотт Иствуд.
Действие картины разворачивается в начале ХХ века в Америке. Сын уважаемого капитана Бостонской полиции сбегает из дома и случайным образом встаёт на скользкую дорожку: попадает в плохую компанию, начинает мошенничать, подворовывать и т.п. Спустя некоторое время честный и наивный юноша из респектабельной американской семьи превращается в настоящего мафиози, грозного, алчного и кровожадного.
Музыкальная мелодрам «Ла-Ла Ленд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом — история любовных и творческих взаимоотношений двух молодых людей Мии и Себастьяна. Оба героя старательно пытаются добиться успеха в Лос-Анджелесе, однако ни у той, ни у другого пока не получается впечатлить продюсеров своим мастерством. Их роман едва ли можно назвать бурным или страстным, нет, ровно наоборот, любовь развивалась очень плавно и даже меланхолично. Неудачи сменялись взлётами, победы — потерями, а Мия и Себастьян всё продолжали быть вместе. Но сколько же испытаний выдержит их чувство? Сумеют ли влюблённые пронести свою любовь до конца?
«По млечному пути» — проникновенная история жизни одного простого мужчины, где найдётся место и для страха, и для любви, и для смеха. Вместе со зрителями Коста вспомнит три самых важных эпизода своей биографии. Первый — война, разрушительная и бессмысленная, которая закалила и сформировала его характер. Второй — роман с прекрасной Невестой, удивительной, волшебной женщиной, каких на свете уже больше и нет. И третий — о последний днях Косты в монастыре, когда он впервые за долгое время задумался о правильности своего выбора.
[h;]Чего ожидать? [/h4]
Пожалуй, никто из современных режиссёров старого поколения не создаёт таких правдивых, трогательных и в то же время ироничных фильмов, как Эмир Кустурица. Поэтому не упустите возможность порадовать себя доброй историей и всенепременно загляните на сеанс.
Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Джеймс Франко, известный по ролям в фильмах «127 часов» и «Джеймс Дин», представляют комедию «Почему он?».
С детства Стефания была гордостью родителей: умная, трудолюбивая, отзывчивая, талантливая и при этом очень скромная — чего же ещё можно требовать от дочки? Нед и Барбара были уверены: их малютка далеко пойдёт. До поры до времени всё шло по плану, пока Стефани не привела домой своего парня Лэйрда, отъявленного разбойника и баснословно богатого тусовщика. Естественно, никакой бы отец не хотел видеть драгоценную дочь рядом с каким-то вульгарным подозрительным типом, а потому Нед решает во что бы то ни стало помешать помолвке Стефани и Лэйрда.
Гонимая страхом, молодая девушка Лиз пытается сбежать от своего тёмного прошлого. Вместе с маленькой дочерью героиня уезжает в другой город на Диком Западе в надежде начать жизнь с чистого листа. Однако безумный религиозный фанатик, угрожавший ей чудовищными пытками и смертью, отправляется в погоню за несчастной. Теперь Лиз находится перед выбором: сдаться и принять наказание Преподобного или же бороться, рискуя потерять всё.
«Рождение нации» — душераздирающая история о Нэте Тёрнере, тёмнокожем американском рабе, поднявшем восстание против хозяев-изуверов.
Долгие годы священник Тёрнер вынужден был наблюдать за мучениями собственного народа: бесчеловечные, жестокие хозяева постоянно издевались над несчастными без всякой на то причины. Будучи человеком веры, Нэт с молчаливой гордостью сносил побои и оскорбления, пока однажды его терпению не пришёл конец. Вооружившись собственной храбростью и поддержкой близких, герой рискнул всем ради свободы.
В центре сюжета фильма ужасов «Трансформация» — история молодой женщины, роль которой исполнила знаменитая актриса Нуми Рапас («Прометей», «Девушка с татуировкой дракона»). Размеренная жизнь главной героини внезапно прерывается нападением и последующим похищением членами неизвестной организации. Рене просыпается привязанной к операционному столу в небольшой тёмной лаборатории, Рядом с собой девушка видит людей, которые, представившись докторами, предлагают ей выпустить наружу внутреннего зверя и принять своё истинное обличье.
Молодая девушка Настя с нетерпением ожидает свадьбу со своим возлюбленным Иваном. После долгих уговоров юноша наконец-то согласился познакомить избранницу с семьёй, однако во время путешествия девушка заметила странность: чем ближе они подъезжали к родному дому парня, тем угрюмей он становился. Когда пара добралась до места назначения, невеста просто обомлела: перед ней стоял роскошный старинный особняк, вокруг которого расположилась душистая густая роща, свежий воздух, тишина, покой — одним словом, красота. Суетливые и довольно мрачноватые родственники Ивана уже начали приготовления к будущей свадьбе, правда, сначала они пообещали провести для Насти таинственную церемонию, которая поможет ей стать настоящей женщиной.
«Рай» — леденящая душу история о силе и слабости человеческого духа. Русская аристократка Ольга по воле злого рока попадает в нацистский концентрационный лагерь. Там девушка едва ли не сходит с ума от голода, пыток и бесконечных издевательств. Героиня доходит до такого отчаяния, что начинает мечтать о смерти.
А потом происходит нечто невероятное: в этом аду на земле она встречает своего бывшего возлюбленного Хельмута, а ныне уважаемого немецкого офицера СС. Оба с первого взгляда понимают: их отношения заведомо обречены. Но если есть хотя бы один мизерный шанс на счастье, один ничтожный, тщедушный шанс, неужели им не стоит воспользоваться?
Легендарный американский режиссёр Мартин Скорсезе представляет историческую драму «Молчание», снятую по мотивам одноименного романа японского писателя Сюсаку Эндо.
Главные герои фильма — португальские священники отец Родригес (Эндрю Гарфилд) и отец Гаррпе (Адам Драйвер) — оправляются на поиски своего наставника отца Криштована Феррейра. Мужчины намерены проповедовать в Японии христианство, однако их вера и сама их жизнь вскоре оказывается под угрозой, так как государственные власти выступают против этой типично европейской религии.
Фантастический боевик «Притяжение» режиссёра Фёдора Бондарчука повествует о внезапном появлении пришельцев в московском районе Чертаново. Шокированные и испуганные, земляне в первое время совершенно не представляли, как следует себя вести с инопланетной расой. Когда установить контакт не удалось, люди стали предполагать худшее: либо это вторжение, либо уничтожение. Не желая становиться жертвой обстоятельств, человечество объединилось и решило дать отпор коварным, как они думают, захватчикам, однако на самом деле цель незваных гостей была совсем друга.
В неуклюжей девчонке Фелис Милинер очень сложно признать грациозную танцовщицу, однако это так: с самого раннего детства малютка грезила о балете, а потому, когда лишь выдавалась свободная минутка, она всенепременно начинала плясать. Благодаря поддержке друга Виктора Фелис умудряется попасть в престижную парижскую балетную школу: лучшие педагоги, лучшие костюмы, лучшие постановки — такой роскоши наша рыжеволосая красавица и представить себе не могла. К сожалению, вскоре выяснилось, что для балета недостаточно одного только желания, нужно ещё усердие, терпение и стойкость. Хватит ли у юной мадемуазель Милинер сил достичь своей мечты?
«Три богатыря и Морской царь»
На экранах с 1 января
Могущественный морской царь опечалился: во всём подводном государстве не могут ему советники да бояре найти подходящую жену. Уже он совсем загрустил, как вдруг вспомнил: в славном Киевграде живёт столько замечательных девушек: умных, красивых, хозяйственных и весёлых. Однако самому поехать в столицу Древней Руси правителю было лень, а потому он решил сделать наоборот: взял да и спустил Киев под воду. Жеребцы превратились в скоростных морских коньков, люди — в русалов и русалок, а вместо картошки и морковки теперь в огородах растут водоросли.
Когда три богатыря прознали про самодурство морского царя, они немедленно отправились домой народ спасать и князя Владимира искать, который во время суматохи умудрился переквалифицироваться из правителя в грозного предводителя пиратской банды.
Чего ожидать?Как это ни печально признавать, мультфильм о задорных русских богатырях с каждой новой историей становятся всё хуже и хуже: слабеет сюжет, «едет» рисовка, глупеют персонажи. Однако если ностальгия вам не чужда, загляните на каникулах в кинотеатр: неутомимый князь Владимир уж точно порадует зрителей парой-тройкой отменных шуток.
«Кредо убийцы»
На экранах с 5 января
Осуждённый на смерть преступник Каллум Линч внезапно получает от судьбы второй шанс. К его личности проявляет интерес таинственная корпорация «Абстерго», занимающаяся разработкой сверхновых технологий. Доктор София Риккин, глава одного из подразделений компании, предлагает герою сделку: он не отправится на казнь, но в обмен за спасение, так сказать, должен будет принять участие в эксперименте по восстановлению генетической памяти. Линч, у которого не то чтобы был выбор, соглашается и отправляется в отдалённую секретную лабораторию, где его с помощью «Анимуса» перемещают во времена Испанской инквизиции. Здесь Каллум должен отыскать древний артефакт яблоко Эдема и, естественно, не попасться на глаза наёмникам тамплиеров.
Чего ожидать?Совершенно непонятно, как — да и зачем — режиссёр Джастин Курзель, в прошлом году подаривший нам грандиозного во всех отношения «Макбета», решил снять экранизацию компьютерной игры. Возможно, дело в Майкле Фассбендере и Марийон Котийар, однако кроме них да пары дерзких спецэффектов здесь смотреть не на что. Хотя нет, ещё можно лишний раз полюбоваться на вечно прекрасных Джереми Айронса, Брендона Глисона и Шарлотту Рэмплинг,
«Ложные признания»
На экранах с 5 января
Французская картина «Ложные признания» — современная экранизация одноименной театральной комедии Мариво, повествующей о любовных интригах в доме одной богатой вдовы.
Араминта — главная героиня картины — самая завидная невеста страны. От родителей ей досталась сногсшибательная внешность, от природы — харизма и остроумие, а от недавно почившего мужа — огромное состояние. Женщина хотела бы наслаждаться роскошью в долгожданном одиночестве, однако её матушка госпожа Аргант не даёт бедняжке покоя. Желая, чтобы дочка вошла в аристократические круги Франции, заботливая старушка настойчиво сватает Араминту за пожилого графа Доримона. Наша героиня мужественно отвергает всех ухаживания недалёкого кавалера и тем временем засматривается на своего молодого адвоката Доранта, который, как говорят, уже давно страстно в неё влюблён.
Чего ожидать?
Уж если кто никогда не снимается в сомнительных фильмах, так это Изабель Юппер. За годы актёрской карьеры французская дива неустанно поражала зрителей необычными ролями и интересными лентами, поэтому можем смело заявить, что и «Ложные признания» с ней и блистательным Луи Гаррелем не подкачают.
«Закон ночи»
На экранах с 12 января
Бен Аффлек вновь сел в режиссёрское кресло и выпустил криминальную драму «Закон ночи». Главную роль голливудский актёр исполнил сам, а его партнёрами по съёмкам стали Зои Салдана, Сиенна Миллер, Эль Фэннинг, Брендан Глисон и Скотт Иствуд.
Действие картины разворачивается в начале ХХ века в Америке. Сын уважаемого капитана Бостонской полиции сбегает из дома и случайным образом встаёт на скользкую дорожку: попадает в плохую компанию, начинает мошенничать, подворовывать и т.п. Спустя некоторое время честный и наивный юноша из респектабельной американской семьи превращается в настоящего мафиози, грозного, алчного и кровожадного.
Чего ожидать?Хороших гангстерских драм, как известно, много не бывает, особенно если есть надежда, что сюжет не сольётся внезапно в рефлексию и самобичевание. Хотя некоторые опасения насчёт фильма есть, всё же советуем заглянуть на «Закон ночи».
«Ла-Ла Ленд»
На экранах с 12 января
Музыкальная мелодрам «Ла-Ла Ленд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом — история любовных и творческих взаимоотношений двух молодых людей Мии и Себастьяна. Оба героя старательно пытаются добиться успеха в Лос-Анджелесе, однако ни у той, ни у другого пока не получается впечатлить продюсеров своим мастерством. Их роман едва ли можно назвать бурным или страстным, нет, ровно наоборот, любовь развивалась очень плавно и даже меланхолично. Неудачи сменялись взлётами, победы — потерями, а Мия и Себастьян всё продолжали быть вместе. Но сколько же испытаний выдержит их чувство? Сумеют ли влюблённые пронести свою любовь до конца?
Чего ожидать?«Ла-Ла Ленд» уже стал триумфатором многих престижных кинонаград, в том числе «Золотого глобуса», а также является главным претендентом на основные номинации «Оскара». Как бы там ни сложилась судьба фильма, мы обязательно советуем его посмотреть на каникулах: прекрасная музыка, трогательная и в меру печальная история, отменная актёрская игра — почему бы и не поощрить создателей своим вкладом в кассу картины.
«По млечному пути»
На экранах с 12 января
«По млечному пути» — проникновенная история жизни одного простого мужчины, где найдётся место и для страха, и для любви, и для смеха. Вместе со зрителями Коста вспомнит три самых важных эпизода своей биографии. Первый — война, разрушительная и бессмысленная, которая закалила и сформировала его характер. Второй — роман с прекрасной Невестой, удивительной, волшебной женщиной, каких на свете уже больше и нет. И третий — о последний днях Косты в монастыре, когда он впервые за долгое время задумался о правильности своего выбора.
[h;]Чего ожидать? [/h4]
Пожалуй, никто из современных режиссёров старого поколения не создаёт таких правдивых, трогательных и в то же время ироничных фильмов, как Эмир Кустурица. Поэтому не упустите возможность порадовать себя доброй историей и всенепременно загляните на сеанс.
«Почему он?»
На экранах с 12 января
Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Джеймс Франко, известный по ролям в фильмах «127 часов» и «Джеймс Дин», представляют комедию «Почему он?».
С детства Стефания была гордостью родителей: умная, трудолюбивая, отзывчивая, талантливая и при этом очень скромная — чего же ещё можно требовать от дочки? Нед и Барбара были уверены: их малютка далеко пойдёт. До поры до времени всё шло по плану, пока Стефани не привела домой своего парня Лэйрда, отъявленного разбойника и баснословно богатого тусовщика. Естественно, никакой бы отец не хотел видеть драгоценную дочь рядом с каким-то вульгарным подозрительным типом, а потому Нед решает во что бы то ни стало помешать помолвке Стефани и Лэйрда.
Чего ожидать?Ни у кого не повернётся язык назвать Брайана Крэнстона и Джеймса Франко второсортными актёрами, но иногда они выбирают такие двусмысленные проекты, что просто слов нет. «Изюминки» комедии «Почему он?» можно разгадать наперёд: куча падений, шутки ниже пояса, неловкие ситуации за семейным ужином и тому подобный обывательский плоский юморок. Если хочется развеяться и забыться, тогда этот фильм подойдёт, но с более серьёзными намерениями советуем выбрать что-нибудь другое.
«Преисподняя»
На экранах с 19 января
Гонимая страхом, молодая девушка Лиз пытается сбежать от своего тёмного прошлого. Вместе с маленькой дочерью героиня уезжает в другой город на Диком Западе в надежде начать жизнь с чистого листа. Однако безумный религиозный фанатик, угрожавший ей чудовищными пытками и смертью, отправляется в погоню за несчастной. Теперь Лиз находится перед выбором: сдаться и принять наказание Преподобного или же бороться, рискуя потерять всё.
Чего ожидать?Широкого зрителя пытаются заманить появлением в кадре звёзд «Игры престолов» Кита Харингтона и Кэрис ван Хаутен, и только некоторые фанаты больше всего ждут прекрасную Дакоту Фаннинг, которая после некоторого перерыва в карьере вновь вернулась на киноэкраны. «Преисподняя» обещает быть дикой смесью из вестерна, триллера и драмы, что просто грех не посмотреть, особенно в купе с таким заманчивым актёрским кастом.
«Рождение нации»
На экранах с 19 января
«Рождение нации» — душераздирающая история о Нэте Тёрнере, тёмнокожем американском рабе, поднявшем восстание против хозяев-изуверов.
Долгие годы священник Тёрнер вынужден был наблюдать за мучениями собственного народа: бесчеловечные, жестокие хозяева постоянно издевались над несчастными без всякой на то причины. Будучи человеком веры, Нэт с молчаливой гордостью сносил побои и оскорбления, пока однажды его терпению не пришёл конец. Вооружившись собственной храбростью и поддержкой близких, герой рискнул всем ради свободы.
Чего ожидать?Фильм «Рождение нации» обещает быть драматическим и тяжёлым. Впрочем, хотя тематика, безусловно, интересна и актуальна, подумайте дважды, прежде чем идти на картину во время каникул, потому что отдохнуть душой на сеансе не получится.
«Трансформация»
На экранах с 19 января
В центре сюжета фильма ужасов «Трансформация» — история молодой женщины, роль которой исполнила знаменитая актриса Нуми Рапас («Прометей», «Девушка с татуировкой дракона»). Размеренная жизнь главной героини внезапно прерывается нападением и последующим похищением членами неизвестной организации. Рене просыпается привязанной к операционному столу в небольшой тёмной лаборатории, Рядом с собой девушка видит людей, которые, представившись докторами, предлагают ей выпустить наружу внутреннего зверя и принять своё истинное обличье.
Чего ожидать?Безумно стильный трейлер «Трансформации» оставляет лёгкий эффект дежавю: полураздетая Нуми Рапас бегает по плохо освещённому замкнутому пространству, пытаясь спастись от кого-то ужасного и выбраться наружу живой. Несмотря на явный параллелизм с «Прометеем», картина Стивена Шейберга всё-таки может удостоиться симпатии публики: очень уж интересно, превратится ли главная героиня в монстра или нет.
«Невеста»
На экранах с 19 января
Молодая девушка Настя с нетерпением ожидает свадьбу со своим возлюбленным Иваном. После долгих уговоров юноша наконец-то согласился познакомить избранницу с семьёй, однако во время путешествия девушка заметила странность: чем ближе они подъезжали к родному дому парня, тем угрюмей он становился. Когда пара добралась до места назначения, невеста просто обомлела: перед ней стоял роскошный старинный особняк, вокруг которого расположилась душистая густая роща, свежий воздух, тишина, покой — одним словом, красота. Суетливые и довольно мрачноватые родственники Ивана уже начали приготовления к будущей свадьбе, правда, сначала они пообещали провести для Насти таинственную церемонию, которая поможет ей стать настоящей женщиной.
Чего ожидать?С одной стороны, очень приятно, что отечественные режиссёры начали осваивать русский фольклор и всевозможные народные традиции, ведь там столько мистики и ужасов, что на целую киновселенную хватит. А с другой стороны, в трейлере «Невесты» промелькнул избитый призрак а-ля японская Садако, и это немного расстроило: сколько ж можно эксплуатировать несчастную!
«Рай»
На экранах с 19 января
«Рай» — леденящая душу история о силе и слабости человеческого духа. Русская аристократка Ольга по воле злого рока попадает в нацистский концентрационный лагерь. Там девушка едва ли не сходит с ума от голода, пыток и бесконечных издевательств. Героиня доходит до такого отчаяния, что начинает мечтать о смерти.
А потом происходит нечто невероятное: в этом аду на земле она встречает своего бывшего возлюбленного Хельмута, а ныне уважаемого немецкого офицера СС. Оба с первого взгляда понимают: их отношения заведомо обречены. Но если есть хотя бы один мизерный шанс на счастье, один ничтожный, тщедушный шанс, неужели им не стоит воспользоваться?
Чего ожидать?Неважно, хорошо или плохо вы относитесь к отечественному кинематографу, картину Андрея Кончаловского «Рай» нужно посмотреть в любом случае. В фильме «Рай» Юлия Высоцкая выдаёт чувства такого накала и масштаба, что даже сложно представить, как такая мощь умещается в этой миниатюрной женщине.
«Молчание»
На экранах с 26 января
Легендарный американский режиссёр Мартин Скорсезе представляет историческую драму «Молчание», снятую по мотивам одноименного романа японского писателя Сюсаку Эндо.
Главные герои фильма — португальские священники отец Родригес (Эндрю Гарфилд) и отец Гаррпе (Адам Драйвер) — оправляются на поиски своего наставника отца Криштована Феррейра. Мужчины намерены проповедовать в Японии христианство, однако их вера и сама их жизнь вскоре оказывается под угрозой, так как государственные власти выступают против этой типично европейской религии.
Чего ожидать?Вполне вероятно, что новый фильм господина Скорсезе окажется весьма захватывающим и увлекательным, однако на фоне остальных январских премьер картина выглядит, к сожалению, довольно бледно. Впрочем, если вы соскучились по хорошим ролям Лиама Нисона, забегайте на сеанс «Молчания»: восхитительный ирландский актёр наконец оставили бессмысленные боевики и вернулся к драмам, которые у него отменно получаются.
«Притяжение»
На экранах с 26 января
Фантастический боевик «Притяжение» режиссёра Фёдора Бондарчука повествует о внезапном появлении пришельцев в московском районе Чертаново. Шокированные и испуганные, земляне в первое время совершенно не представляли, как следует себя вести с инопланетной расой. Когда установить контакт не удалось, люди стали предполагать худшее: либо это вторжение, либо уничтожение. Не желая становиться жертвой обстоятельств, человечество объединилось и решило дать отпор коварным, как они думают, захватчикам, однако на самом деле цель незваных гостей была совсем друга.
Чего ожидать?Приятно, конечно, что отечественные режиссёры добрались и до «инопланетной» фантастики, но с премьерным временем создатели, увы, прогадали: слишком уж свежо ещё у большинства зрителей впечатление от блистательного «Прибытия». Впрочем, поход в кино на «Притяжение» может дать начало множественным дискуссиям, что никогда вредно не бывает.
«Балерина»
На экранах с 26 января
В неуклюжей девчонке Фелис Милинер очень сложно признать грациозную танцовщицу, однако это так: с самого раннего детства малютка грезила о балете, а потому, когда лишь выдавалась свободная минутка, она всенепременно начинала плясать. Благодаря поддержке друга Виктора Фелис умудряется попасть в престижную парижскую балетную школу: лучшие педагоги, лучшие костюмы, лучшие постановки — такой роскоши наша рыжеволосая красавица и представить себе не могла. К сожалению, вскоре выяснилось, что для балета недостаточно одного только желания, нужно ещё усердие, терпение и стойкость. Хватит ли у юной мадемуазель Милинер сил достичь своей мечты?
Чего ожидать?Большие анимационные компании обычно не выпускают зимой своих хитов, зато маленькие студии, наоборот, стараются порадовать зрителей чем-нибудь добрым и милым. Мультфильм «Балерина» — яркий тому пример. Возможно, сама история не так уж оригинальна, зато заметно, с какой любовью создавалась картина.
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