Планы на неделю: куда пойти 26-30 декабря

До Нового года осталось меньше недели, успей сделать то, о чем давно мечтал, чтобы не откладывать на будущий год. На Дворцовой площади устроят грандиозное световое шоу, в Петропавловской крепости открылся фестиваль Ледяных скульптур, в Филармонии симфонический оркестр сыграет музыку из любимых Голливудских фильмов, а в кинотеатре «Дружба» покажут «Иронию судьбы». Захвати праздничное настроение иНовогоднее волшебство окутает Дворцовую площадь. На фасада Эрмитажа и Главного Штаба покажут световое и мультимедийное шоу с 26 по 30 декабря. Прогулки с Медным Всадником, по следам Шерлока Холмса, новогодние чудеса и любимые новогодние песни ждут вас в центре города.26-30 декабря, 19:00-23:00Дворцовая площадьбесплатноВ Большом зале Филармонии пройдет серия концертов «Голливуд в новогоднем Петербурге». Саундтреки к любимым фильмам исполнит симфонический оркестр под руководством американского дирижера Кристиана Кнаппа.28 декабря 20:00Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская улица, 21200-2500 рублейС 14 по 25 января в кинотеатре «Дружба» устроят показы старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране.28 декабря 19:30Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202100-150 рублейАтмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. В этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры.12:00-20:00Московская площадь, 60бесплатноТрадиционный фестиваль ледовых скульптур откроется в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года.10:00-20:00Петропавловская крепость, 3300-450 рублейПеред Новым годом следует настроиться на оптимистический лад. 30 декабря в Санкт-Петербурге на сцене ДК им. Ленсовета состоится премьера концерта резидентов шоу «Импровизация» на ТНТ.30 декабря, с 19:00ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д.42от 600 рублейВ петербургском филиале центра МАРС научат разбираться в современном искусстве. Образовательный проект «Пересмотр» пройдет с 9 ноября по 28 декабря. В центре расскажут о видео-искусстве, медиа-искусстве и видео-перформансах.28 декабря 19:00Пассаж, Невский проспект, 48100-200 рублей