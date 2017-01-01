Планы на неделю: куда пойти 26-30 декабря

До Нового года осталось меньше недели, успей сделать то, о чем давно мечтал, чтобы не откладывать на будущий год. На Дворцовой площади устроят грандиозное световое шоу, в Петропавловской крепости открылся фестиваль Ледяных скульптур, в Филармонии симфонический оркестр сыграет музыку из любимых Голливудских фильмов, а в кинотеатре «Дружба» покажут «Иронию судьбы». Захвати праздничное настроение и
Новогоднее волшебство окутает Дворцовую площадь. На фасада Эрмитажа и Главного Штаба покажут световое и мультимедийное шоу с 26 по 30 декабря. Прогулки с Медным Всадником, по следам Шерлока Холмса, новогодние чудеса и любимые новогодние песни ждут вас в центре города. Подробнее
Когда: 26-30 декабря, 19:00-23:00 Где: Дворцовая площадь Стоимость: бесплатно
В Большом зале Филармонии пройдет серия концертов «Голливуд в новогоднем Петербурге». Саундтреки к любимым фильмам исполнит симфонический оркестр под руководством американского дирижера Кристиана Кнаппа. Подробнее
Когда: 28 декабря 20:00 Где: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская улица, 2 Стоимость: 1200-2500 рублей
С 14 по 25 января в кинотеатре «Дружба» устроят показы старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране. Подробнее
Когда: 28 декабря 19:30 Где: Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202 Стоимость: 100-150 рублей
Атмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. В этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры. Подробнее
Традиционный фестиваль ледовых скульптур откроется в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее
Когда: 10:00-20:00 Где: Петропавловская крепость, 3 Стоимость: 300-450 рублей
В петербургском филиале центра МАРС научат разбираться в современном искусстве. Образовательный проект «Пересмотр» пройдет с 9 ноября по 28 декабря. В центре расскажут о видео-искусстве, медиа-искусстве и видео-перформансах. Подробнее
Когда: 28 декабря 19:00 Где: Пассаж, Невский проспект, 48 Стоимость: 100-200 рублей