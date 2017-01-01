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Планы на неделю: куда пойти 26-30 декабря

0% М, 0% Ж добавила velimira, 10:10

До Нового года осталось меньше недели, успей сделать то, о чем давно мечтал, чтобы не откладывать на будущий год. На Дворцовой площади устроят грандиозное световое шоу, в Петропавловской крепости открылся фестиваль Ледяных скульптур, в Филармонии симфонический оркестр сыграет музыку из любимых Голливудских фильмов, а в кинотеатре «Дружба» покажут «Иронию судьбы». Захвати праздничное настроение и

Посмотри световое шоу на Дворцовой площади






Новогоднее волшебство окутает Дворцовую площадь. На фасада Эрмитажа и Главного Штаба покажут световое и мультимедийное шоу с 26 по 30 декабря. Прогулки с Медным Всадником, по следам Шерлока Холмса, новогодние чудеса и любимые новогодние песни ждут вас в центре города. Подробнее


Когда: 26-30 декабря, 19:00-23:00
Где: Дворцовая площадь
Стоимость: бесплатно


Послушай музыку из фильмов в Филармонии






В Большом зале Филармонии пройдет серия концертов «Голливуд в новогоднем Петербурге». Саундтреки к любимым фильмам исполнит симфонический оркестр под руководством американского дирижера Кристиана Кнаппа. Подробнее

Когда: 28 декабря 20:00
Где: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская улица, 2
Стоимость: 1200-2500 рублей

Наслаждайся «Иронией судьбы» в кинотеатре






С 14 по 25 января в кинотеатре «Дружба» устроят показы старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране. Подробнее

Когда: 28 декабря 19:30
Где: Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202
Стоимость: 100-150 рублей

Познакомься с Дедом Морозом в этнографическом парке






Атмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. В этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры. Подробнее

Когда: 12:00-20:00
Где: Московская площадь, 60
Стоимость: бесплатно

Восхищайся ледяной фантазии







Традиционный фестиваль ледовых скульптур откроется в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее

Когда: 10:00-20:00
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: 300-450 рублей

Смейся от души на шоу «Импровизация»






Перед Новым годом следует настроиться на оптимистический лад. 30 декабря в Санкт-Петербурге на сцене ДК им. Ленсовета состоится премьера концерта резидентов шоу «Импровизация» на ТНТ. Подробнее

Когда: 30 декабря, с 19:00
Где: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д.42
Стоимость: от 600 рублей

Пойми современное искусство в центре МАРС






В петербургском филиале центра МАРС научат разбираться в современном искусстве. Образовательный проект «Пересмотр» пройдет с 9 ноября по 28 декабря. В центре расскажут о видео-искусстве, медиа-искусстве и видео-перформансах. Подробнее

Когда: 28 декабря 19:00
Где: Пассаж, Невский проспект, 48
Стоимость: 100-200 рублей
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