Сквозь время: 20 лучших исторических сериалов

«Волчий зал»

«Спартак: Кровь и песок»

«1864»

«Пустая корона»

«Великолепный век»

«Королева-девственница»

«Джон Адамс»

«Книга рабов»

«Иван Грозный»

«Тюдоры»

«Борджиа»

«Версаль»

«Рим»

«Столпы земли»

«Пьяная история»

«Последнее королевство»

«Тут»

«Корни»

«Царство»

«Виктория»

Дворцовые перевороты, закулисные интриги, жестокие войны и запретные любовные романы — история человечества насчитывает бесчисленное количество удивительных свершений и чудовищных поражений, многие из которых мы ещё долгое время не сможем до конца понять. В нашей новой подборке «Сквозь время» мы собрали 20 лучших исторических сериалов, где знаменитые деятели кинематографа попытались осмыслить великие событиях прошлых веков.Блистательный британский сериал «Волчий зал» с Марком Райлэнсом и Дэмиэном Льюисом в главных ролях показывает уже известную историю о Генрихе VIII и Анне Болейн с новой стороны — с позиции Томаса Кромвеля. Долгое время о скромном, худощавом и неизменно вежливом секретаре кардинала Томаса Уолси никто при королевском дворе не знал: в конце концов, какое дело сильным мира сего до каких-то мелких сошек, прозябающих в тёмных кабинетах за грудой бумаг. Однако затем имя Томаса Кромвеля стало всё чаще звучать в просторных залах, а когда неистовому в своих желаниях правителю потребовался немедленный развод с супругой, именно этот незаметный, казалось бы, джентльмен предложил монарху план осуществления задуманного. Быстрое восхождение Кромвеля не понравилось приближённым короля: многие называли его выскочкой и стремились избавиться от Томаса, но он каждый раз молниеносно распутывал неумелые интриги аристократов.Сюжет сериала «Спартак: Кровь и песок» сосредоточен на истории знаменитого на весь мир раба-гладиатора, который, несмотря на своё незавидно положение, сумел собрать армию и восстать против жестокой тирании Римской империи.Пленённый буквально на пороге своего дома Спартак был закован в кандалы и отправлен в Капую, где несчастных схваченных фракийцев использовали в качестве пушечного мяса: во время боёв на арене натренированные римские воины убивали изнеможённых рабов буквально за пару минут. Однако со Спартаком всё вышло иначе: будучи талантливым солдатом, герой умудрился не только выжить, но и победить хорошо экипированного противника. Тогда мужчину замечает богатый ланиста Квинт Лентулий Батиат и забирает его в свою прославленную школу гладиаторов.Мини-сериал «1864» рассказывает о войне за Шлезвиг и Гольштейн между Австрией, Пруссией и Данией. На фоне масштабных исторических событий, коренным образом изменивших многие государства, показана жизнь двух братьев Лауста и Петера, вынужденных в довольно юном возрасте покинуть родную деревню и отправиться на фронт защищать родину. В угоду чьей-то алчности молодые люди оставляют всё: семью, друзей, возлюбленных — всё, ради чего вообще стоит жить на этом свете. Воодушевлённые пронзительными речами старшего поколения, братья смело идут воевать, не подозревая, какие чудовищные вещи им предстоит не только увидеть, но и совершить.Параллельно с этой линией развивается история Клаудии, проблемного подростка, мечтающего оставить унылый родительский дом и сбежать куда-нибудь в тёплые страны. Одинокая и непонятная героиня находит утешение в работе в доме старого и немного безумного барона Северина. Именно здесь девушка однажды находит потрёпанный дневник, в котором с невероятной детальностью описаны события 1864 года.«Пустая корона» — грандиозный мини-сериал, являющийся экранизацией исторических пьес великого Уильяма Шекспира: «Ричард II», «Генрих IV», «Генрих V», «Генрих VI» и «Ричард III». В ленте можно ещё раз полюбоваться на знаменитых британских актёров и актрис: главные роли в разных эпизодах исполнили Джереми Айронс, Том Хиддлстон, Бен Уишоу, Том Старридж, Бенедикт Камбербэтч, Джуди Денч, Джули Уолтерс, Мишель Докери и Майкл Гэмбон.Создатели сериала сделали акцент не столько на событиях, сколько на личностях монархов. Тщеславный Ричард II, заботящийся только о собственных удовольствиях; неутомимый Генрих IV, вынужденный бороться за власть своими же бывшими союзниками, воинственный Ричард III, страсть которого к битвам едва ли можно описать словами — все они были выдающимися людьми, однако всё же просто людьми со своими слабостями и страхами.Сюжет турецкого сериала «Великолепный век» крутится вокруг личности султана Сулеймана, вошедшего в историю как один из самых воинственных полководцев и блистательных государственных деятелей. Своё долгое правление он начал с радикального шага: монарх отпустил на свободу несколько сотен египетских пленников из знатных семей. Многие европейские короли посчитали этот поступок хорошим предзнаменованием, однако они ошиблись: хотя Сулейман, безусловно, был более разумным и сдержанным человеком, нежели отец, он также собирался расширять территорию страны и обогащать государственную казну за счёт огромных даней. Помимо многочисленных военных кампаний Сулейман прославился и своими любовными похождениями: в частности, одной из его любимых наложниц была пленённая русская красавица Анастасия.Энн-Мэри Дафф, Том Харди, Сиенна Гиллори и Иэн Харт представляют документальную драму «Королева-девственница». Мини-сериал повествует о правлении великой английского королевы Елизаветы I, акцентируя внимание на её отношениях с Робертом Дадли.Интриги и предательства окружали Елизавету с самого детства, однако стойкий характер помогал девушке справиться с трудностями. Особую поддержку ей всегда оказывал друг детства Роберт: юноша всегда был готовиться дать дельный совет и поддержать королеву, однако никогда не вёл себя нагло или навязчиво. С течением времени взаимная симпатия между молодыми людьми переросла в нечто более глубокое и серьёзное. Решится ли Елизавета дать волю своим чувствами и пойти против традиций и устоев общества?Роль второго президента США в одноименном сериале окончательно закрепила за Полом Джаматти звание одного из самых талантливых драматических актёров современности, а создателям принесла множество престижных кинонаград.Америка — страна неограниченных возможностей, где кто угодно может стать кем угодно. С самого детства герой отличался трудолюбием и усердием, поэтому когда юный Джон сумел получить образование в Гарвардском университете, а потом ещё и открыть собственную адвокатскую практику, никто особо не удивился. Однако на этом успехи героя не закончились: завоевав доверие жителей Бостона своей громкой победой в суде, Джон принимает приглашение правительства и становится одним из представителей колонии в Конгрессе. Теперь на мистера Адамс в буквальном смысле слова надеются все: патриоты жаждут его поддержки в реформах, английские власти требуют лояльности короне, а американский народ надеется на защиту и покровительство мудрого и сочувствующего бедным политика.«Книга рабов» — экранизация одноименного романа-бестселлера Лоуренса Хилла, рассказывающего о жизни несчастной девушки Аминанты Диалло.Маленькая героиня родилась в жестокое, чудовищное время, когда свобода считалась привилегией и была недоступна подавляющему большинству населения. Амианту похитили из родного Нигера в возрасте 11 лет, и с тех пор она не знала покоя. Переходя от одного сурового рабовладельца к другому, словно какая-то дешёвая вещь, девушка отчаянно мечтала лишь о тихом счастье: о доме, где всегда будет безопасно, о верных друзьях, способных защитить и поддержать в трудную минуту, о семье, которую никто и никогда не сможет насильно отнять. К сожалению, каждую кроху радости Амианте придётся буквально выдирать у злодейки-судьбы, однако за годы беспрестанной борьбы с несправедливостью и насилием героиня воспитает в себе нечеловеческую стойкость характера и непоколебимую веру в лучшее.Исторический сериал «Иван Грозный» отечественного режиссёра Андрея Эшпая в своё время стал чуть ли не самым обсуждаемым телепроектом: одни назвали создателей настоящими гениями, а другие, наоборот, ругали, сравнивая с художественными картинами Павла Лунгина и Сергея Эйзенштейна. Создатели же утверждают, что попытались показать свою версию событий, не отклоняясь сильно исторических реалий.Шестнадцать серий охватывают всю жизнь знаменитого царя, от таинственных событий, связанных с его рождением, до последних дней жизни. Главный акцент сделан на эволюции мировоззрения Ивана IV, который за годы своего правления умудрился превратиться из мудрого, рассудительного человека в фанатичного невротика, в каждом прохожем подозревающего коварного заговорщика.Генрих VIII был ненасытным, жадным и одержимым своими губительными страстями человеком. Ему всего было мало: денег, земель, жён, замков, уважения, власти — казалось, будто жажда чего-то невообразимого буквально разъедает монарха изнутри.Сериал «Тюдоры» охватывает правление знаменитого короля, начиная с его несчастливого брака с Екатериной Арагонской и заканчивая англо-французской войной 1543-1546 гг. Мы увидим, как Генрих III постепенно скатывается в пучину разврата и чревоугодия и превращается в безумного тирана, неспособного трезво мыслить не то что во благо государства, а даже во благо самого себя. Он стремительно разрушает взлелеянные годами дипломатии союзы, в сердцах уничтожает последних собственных союзников и развязывает войны, в которых навряд ли сможет победить.«Борджиа» по праву называется одним из самых колоритных исторических сериалов последнего десятилетия: благодаря роскошному сеттингу, невероятно интригующему сюжету и великолепной актёрской игре лента буквально завораживает зрителей с первой и до последней минуты.Избрание Родриго Борджиа папой римским для кардиналов было неожиданностью, поскольку все они испытывали к этому наглому испанцу недоверие и лёгкое презрение и уже никак не хотели видеть его на Святом Престоле. Однако Родриго, умело сыграв на жадности и глупости своих так называемых коллег, сумел добиться желаемого и 11 августа 1492 года стал папой римским Александром VI . Естественно, такое положение дел многих не устраивало, отчасти потому, что Родриго слыл невероятным транжирой и распутником. Чтобы наказать загордившийся род Борджиа по заслугам, кардиналы Джулиано дела Ровере и Асканио Сфорца решают вынудить новоизбранного папу отречься от Святого Престола.Французско-канадский сериал «Версаль» повествует о правлении Людовика XIV и строительстве легендарного дворца. Недовольные поведением избалованного и алчного монарха, придворные решают взбунтоваться против короля, однако тот, будучи человеком невероятной хитрости, заманивает их в бывший охотничий домик своего отца — в Версаль. Здесь аристократы находится под неусыпным оком Его Величества: каждый потупленный взгляд, каждое слово, случайно оборонённое в сторону, каждый жест — коварный Людовик замечает и запоминает всё, что видит. Конечно же, изворотливые французские месье уже привыкли к подобным ловушкам и умудряются, даже будучи загнанными в угол, плести интриги против не в меру самовлюблённого монарха.Эпический американский сериал «Рим» воссоздаёт на малых экранах эпоху могущественной древней империи со времён войны Юлия Цезаря с Галлией до конфликтов с Египтом и двойного самоубийства Клеопатры и Марка Антония. Главные роли в ленте исполнили известные актёры: Киран Хайндс («Игра престолов», «Гарри Поттер и Дары Смерти»), Рэй Стивенсон («Тор», «Тор-2), Керри Кондон («Дэнни Цепной пёс», «Лучше звоните Солу»), Джеймс Пьюрфой («Высотка», «Эпизоды»), Аллен Линч («Аббатство Даунтон») и Индира Варма («Лютер», «Игра престолов»).На фоне политических интриг Юлия Цезаря, постоянно находящегося под прицелом заговорщиков, и гражданской войны, начатой противником императора Помпеем, показана жизнь обыкновенных легионеров Луция Ворена и Тита Пуллона, ветеранов прославленного Тринадцатого легиона. Вопреки их желанию, власть имущие втягивают мужчин в свои бессмысленные игры, и хотя герои отказываются впутываться в государственные дела, обстоятельства вынуждают их идти на поводу у смутьянов.После смерти короля Генриха I в Англии начинается борьба за власть. Занявший трон Стефан Блуасский, племянник почившего монарха, намерен начать новую правящую династию, однако дочь усопшего Матильда жалеет свергнуть узурпатора и с помощью верных аристократов готовит восстание.На фоне исторических событий протекает жизнь безумно одарённого, но не очень успешного каменщика Тома по прозвищу Строитель. Отчего-то злая судьба не благоволит герою: денег постоянно не хватает, дети голодают, а найти работу очень сложно. После очередного расторжения контракта капризным заказчиком мужчина отправляется с семьёй в другой город, желая начать всё с чистого листа. На пути Том столкнётся с новыми бедами: сначала на путешественников нападут разбойники, затем заболеет дочка, а беременная жена умрёт при родах. Несмотря на трагедию, Строитель продолжает надеяться на светлое будущее, однако с каждым днём отчаяние всё больше и больше завладевает им.Комедийный сериал «Пьяная история» в неподражаемой ироничной манере повествует о самых значительных и известных событиях человеческого бытия. Хулиганы-ведущие зачитывают дико смешные тексты, а голливудские звёзды (Джек Блэк, Боб Оденкирк, Адам Скотт, Зои Дешанель, Уилл Феррелл, Джон Си. Райли и другие) отчаянно пытаются сыграть с ними «в такт». Лента изобилует историческими неточностями и шуточками ниже пояса, однако главная задача создателей была не осквернить великое, а лишь сбавить градус серьёзности.Пытливые зрители узнают всю правду о смерти Абрахама Линкольна, дружбе Николы Теслы и Томаса Эдисона, воочию увидят дуэль Гамильтона с Бёрром и полюбуются на необычную интерпретацию популярной детской поэмы «Визит Святого Николая».В IX веке Англия ещё не существовала. На её месте располагалось множество отдельных государств, постоянно враждующих между собой за территории. Помимо непрекращающихся междоусобных войн королевства страдали от регулярных разрушительных набегов викингов, могучих, неутомимых и жестоких язычников, которые не знали ни милосердия, ни пощады.Утред — единственный сын и наследник погибшего англосаксонского тэна. В детстве во время очередного нападения герой был похищен скандинавами и воспитан при дворе ярла Рагнара. Когда юноша повзрослел, приёмный отец попросил его отправиться с армией на свою бывшую родину и покорить последние воинствующие государства. Отказать правителю Утред не в силах, однако идти и убивать соплеменников — это преступление против чести. Какой же пути в итоге изберёт герой?Эпическая история о самом знаменитом египетском правителе начинается в 1332 году до нашей эры, когда действующего фараона Эхнатона отравили его же ближайшие слуги и на трон вынужден был взойти девятилетний мальчик. Во всех государственных вопросах юный Тутанхамон полагался на хитрого и коварного советника Эйе, который явно был больше заинтересован в осуществлении своих стремлений, нежели в служении стране. Вскоре народ, заметивший нерешительность Тута, начинает считать своего фараона слабаком, а это первый знак того, что заговоры и покушения не заставят себя ждать. Не желая становиться жертвой обстоятельств, ребёнок вынужден проявлять жестокость и агрессию, чтобы противники власти по-прежнему опасались бунтовать.Драматический мини-сериал «Корни» — история семьи знаменитого американского писателя Алекса Хейли, лауреата Пулитцеровской премии. В проекте приняли участие такие популярные актёры, как Форест Уитакер, Мэттью Гуд, Лоренс Фишбёрн, Анна Пакуин, Джонатан Рис Майерс, Джеймс Пьюрфой и Дерек Люк.Главного героя картины — молодого африканского паренька Кунта Кинте — похищают из родной Намибии и насильно увозят в США в качестве раба. Несмотря на унизительное положение, юноша не теряет силы духа: он усердно работает, молчаливо сносит издевательства и побои хозяев и втайне продумывает план побега. Однако удача нескоро улыбнётся храбрецу: на пути к свободе ему придётся пережить немало страданий, потерять множество дорогих сердцу людей и лишиться самого главного в жизни любого человека — спокойствия.Американский сериал «Царство» — вольная и немного романтизированная интерпретация восхождения на престол Марии Стюарт. Жизнь будущей королевы Шотландии и Франции была насыщена столькими трагическими событиями и неожиданными поворотами, что подчас ей самой не верилось в происходящее. Сотню раз несчастную девочку заточали в холодных башнях, обвиняли в заговорах, оскорбляли и унижали. Однако, несмотря на все козни судьбы, Мария сумела сохранить свою независимость, а вскоре научилась отвечать обидчикам и наказывать их по заслугам. Злопыхатели пытались распустить чудовищные слухи об её колдовских способностях, однако в далёком непросвещённом Средневековье подобные сплетни только усиливали интерес общества к королеве.В этой миниатюрной, хрупкой большеглазой девушке никто бы и не признал легендарную королеву, которая превратит Великобританию в одну из самых могущественных держав мира. Драматический сериал «Виктория» с Дженной Коулман в главной роли повествует о восхождении знаменитой правительницы на престол и её становлении как дерзкого и проницательного политика.С самого первого дня Виктории приходилось отстаивать свою независимость, поскольку многие аристократы не считали 18-летнюю девушку способной к такому тяжкому труду, как управление страной. Каждый придворный считал своим долгом «помочь» королеве править, каждый пытался опекать и поддерживать, однако она с присущей всем женщинам грацией умело избавлялась от всех надоедливых советчиков. Впрочем, одному из них же удалось завоевать доверие Виктории: обаятельный лорд Мельбурн был не только самым близки её другом и, как утверждают многие, но и первым любовником.