Планы на выходные: куда пойти 31 декабря - 1 января

Стоит продумать до мелочей, как провести последний день уходящего года и первый день нового. Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. Рекомендуем зарядиться праздничным настроением на городских гуляньях, посетить ледяной парк, организовать свидание на крыше, а первого января прийти на отрезвляющий концерт Billy's Band. Счастливого Нового года!
Музей-заповедник «Гатчина» представил праздничную программу традиционных новогодних гуляний «Новогодняя кутерьма». В канун Нового года на главной площади пройдёт большой праздничный концерт «В ожидании новогодней ночи», 31 декабря с 19:00 Белый зал наполнится музыкой, а встречать гостей будут фрейлины императрицы. Подробнее
Когда: 31 декабря с 19:00 Где: ГМЗ «Гатчина», Красноармейский пр., 2 Стоимость: 2000 рублей
Традиционный фестиваль ледовых скульптур откроется 24 декабря в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее
Когда: 31 декабря 10:00-21:00, 1 января 11:00-22:00 Где: Петропавловская крепость, 3 Стоимость: 300-450 рублей
На Новогодних праздниках в Петербурге открывается множество ярмарок, но самой любимой остается ярмарка на Пионерской площади. С 24 декабря 2016 по 8 января 2017 года в лучших традициях русских гуляний соберутся скоморохи и цыгане, торговцы и любители добрых развлечений. Подробнее
Когда: 31 декабря 2016-го на 1 января 2017-го ярмарка будет работать до 03:00 Где: Пионерская площадь, напротив ТЮЗа Стоимость: бесплатно
Атмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. С 24 декабря до 8 января в этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры. Подробнее
Когда: 31 декабря 12:00-18:00, 1 января 14:00-20:00 Где: Московская площадь, 60 Стоимость: бесплатно
Billy's Band приглашает снять праздничный синдром и отметить 1 января надрывным джазом, свежим кефиром и юмором. Музыканты специально записали новую пластинку «Песни Дедов Морозов #1», которые вы услышите первыми. Подробнее
Когда: 1 января 2017, с 20:00 Где: Клуб «Космонавт», Бронницкая ул, 24 Стоимость: от 1500 рублей
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если вы хотите, чтобы будущий год был наполнен смехом, радостными встречами, юмором и зажигательными танцами, то приходите на Новогодний концерт Comedy Club. Подробнее
Когда: 31 декабря, 22:00 Где: Ресторан Море, Петровская коса, д. 9 Стоимость: 5000-9000 рублей
Проведи новогоднюю ночь в старинной башне на крыше самого красивого города. В зимнем сезоне Roof Music Fest приглашает на романтическое свидание с потрясающим видом на исторический центр Петербурга. Вас встретит гид и проводит на крышу в оборудованную, комфортную и теплую башенку. Там вас будет ждать накрытый праздничный стол. В башенке есть пледы и свечи. Также вы сможете использовать колонки для подключения своей музыки, чтобы создать приятное вам настроение. С 1 по 8 января пройдут новогодние экскурсии по крышам. Подробнее
Когда: 31 декабря 22:00-02:00, 1 - 8 января 12:00, 14:00, 17:00. Где: Большой проспект ПС, 37 Стоимость: от 600 рублей
С 10 декабря по 10 января на Малой Конюшенной улице раскинутся знаменитые «Книжные аллеи». Культурные петербуржцы смогут приобрести книги по ценам издательств, главное суметь выбрать, ведь на «аллеях» представлено около двадцати тысяч книг. Подробнее
Когда: до 10 января Где: ул. Малая Конюшенная Стоимость: бесплатно