Планы на выходные: куда пойти 31 декабря - 1 января

Стоит продумать до мелочей, как провести последний день уходящего года и первый день нового. Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. Рекомендуем зарядиться праздничным настроением на городских гуляньях, посетить ледяной парк, организовать свидание на крыше, а первого января прийти на отрезвляющий концерт Billy's Band. Счастливого Нового года!Музей-заповедник «Гатчина» представил праздничную программу традиционных новогодних гуляний «Новогодняя кутерьма». В канун Нового года на главной площади пройдёт большой праздничный концерт «В ожидании новогодней ночи», 31 декабря с 19:00 Белый зал наполнится музыкой, а встречать гостей будут фрейлины императрицы.31 декабря с 19:00ГМЗ «Гатчина», Красноармейский пр., 22000 рублейТрадиционный фестиваль ледовых скульптур откроется 24 декабря в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года.31 декабря 10:00-21:00, 1 января 11:00-22:00Петропавловская крепость, 3300-450 рублейНа Новогодних праздниках в Петербурге открывается множество ярмарок, но самой любимой остается ярмарка на Пионерской площади. С 24 декабря 2016 по 8 января 2017 года в лучших традициях русских гуляний соберутся скоморохи и цыгане, торговцы и любители добрых развлечений.31 декабря 2016-го на 1 января 2017-го ярмарка будет работать до 03:00Пионерская площадь, напротив ТЮЗабесплатноАтмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. С 24 декабря до 8 января в этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры.31 декабря 12:00-18:00, 1 января 14:00-20:00Московская площадь, 60бесплатноBilly's Band приглашает снять праздничный синдром и отметить 1 января надрывным джазом, свежим кефиром и юмором. Музыканты специально записали новую пластинку «Песни Дедов Морозов #1», которые вы услышите первыми.1 января 2017, с 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая ул, 24от 1500 рублейГоворят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если вы хотите, чтобы будущий год был наполнен смехом, радостными встречами, юмором и зажигательными танцами, то приходите на Новогодний концерт Comedy Club.31 декабря, 22:00Ресторан Море, Петровская коса, д. 95000-9000 рублейПроведи новогоднюю ночь в старинной башне на крыше самого красивого города. В зимнем сезоне Roof Music Fest приглашает на романтическое свидание с потрясающим видом на исторический центр Петербурга. Вас встретит гид и проводит на крышу в оборудованную, комфортную и теплую башенку. Там вас будет ждать накрытый праздничный стол. В башенке есть пледы и свечи. Также вы сможете использовать колонки для подключения своей музыки, чтобы создать приятное вам настроение. С 1 по 8 января пройдут новогодние экскурсии по крышам.31 декабря 22:00-02:00, 1 - 8 января 12:00, 14:00, 17:00.Большой проспект ПС, 37от 600 рублейС 10 декабря по 10 января на Малой Конюшенной улице раскинутся знаменитые «Книжные аллеи». Культурные петербуржцы смогут приобрести книги по ценам издательств, главное суметь выбрать, ведь на «аллеях» представлено около двадцати тысяч книг.до 10 январяул. Малая Конюшеннаябесплатно