Планы на неделю: куда пойти 2-6 января

В канун Рождества проект «Вместе зажигаем» приготовил для петербуржцев поистине волшебный праздник. Тысячи бенгальских огней под завораживающие рождественские мелодии разобьют искрами темноту зимней ночи. Подробнее
Когда: 5-6 января, с 19:00 Где: парк им. Бабушкина Стоимость: бесплатно
Начните новый год с изучения сокрытой красоты Петербурга. 2,3 и 8 января стартует марафон бесплатных экскурсий по парадным Северной столицы. Вы услышите интересные истории, увидите контрасты Петербурга и прогуляетесь по праздничному городу. Подробнее
Когда: 2-3 января Где: Санкт-Петербург Стоимость: бесплатно
Городские активисты приглашают вас покинуть привычные стены и открыть глаза на любимый город. 3-8 января в Санкт-Петербурге состоится фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта». Подробнее
Когда: 3-7 января Где: Санкт-Петербург Стоимость: 300-400 рублей
С 14 по 25 января в кинотеатре «Дружба» устроят показы старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране. Подробнее
Когда:4 января 19:30 Где: Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202 Стоимость: 100-150 рублей
В Большом зале Филармонии пройдет серия концертов «Голливуд в новогоднем Петербурге». Саундтреки к любимым фильмам исполнит симфонический оркестр под руководством американского дирижера Кристиана Кнаппа. Подробнее
Когда: 4,5 января в 20:00 Где: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская улица, 2 Стоимость: 1200-2500 рублей
Музей-заповедник «Гатчина» представил праздничную программу традиционных новогодних гуляний «Новогодняя кутерьма». 4 января готовится хореографическо-пиротехничесткое шоу «Рождественская история». Подробнее
Когда:4 января в 18:00 Где: ГМЗ «Гатчина», Красноармейский пр., 2 Стоимость: 500 рублей
Атмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. С 24 декабря до 8 января в этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры. Подробнее
Когда: 10:00-20:00 Где: Московская площадь, 60 Стоимость: от 0