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Планы на неделю: куда пойти 2-6 января

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 11:45

С Новым годом! Чтобы этот год стал счастливее и удачней нужно правильно его начать. Рождественские встречи, экскурсии по парадным, фестиваль Бенгальских огней и Цветного дыма ждут вас. Улыбайтесь и

Зажигайте на фестивале Бенгальских огней






В канун Рождества проект «Вместе зажигаем» приготовил для петербуржцев поистине волшебный праздник. Тысячи бенгальских огней под завораживающие рождественские мелодии разобьют искрами темноту зимней ночи. Подробнее

Когда: 5-6 января, с 19:00
Где: парк им. Бабушкина
Стоимость: бесплатно

Прогуляйтесь по парадным Петербурга






Начните новый год с изучения сокрытой красоты Петербурга. 2,3 и 8 января стартует марафон бесплатных экскурсий по парадным Северной столицы. Вы услышите интересные истории, увидите контрасты Петербурга и прогуляетесь по праздничному городу. Подробнее

Когда: 2-3 января
Где: Санкт-Петербург
Стоимость: бесплатно

Посмотрите Рождественские спектакли на Елагином






Традиционные «Рождественские встречи на Елагином» приготовили новые чудесные представления. С 3 по 7 января взрослые и дети насладятся интерактивной и театрализованной программой. Подробнее

Когда: 3-7 января в 13:00, в 15:00, в 17:00
Где: Елагин остров, Конюшенный корпус
Стоимость: 100-500 рублей

Откройте глаза на Петербург вместе с «Открытой картой»






Городские активисты приглашают вас покинуть привычные стены и открыть глаза на любимый город. 3-8 января в Санкт-Петербурге состоится фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта». Подробнее

Когда: 3-7 января
Где: Санкт-Петербург
Стоимость: 300-400 рублей

Наслаждайтесь любимыми фильмами в кинотеатре







С 14 по 25 января в кинотеатре «Дружба» устроят показы старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране. Подробнее

Когда:4 января 19:30
Где: Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202
Стоимость: 100-150 рублей

Встретьтесь с духами в Этнографическом музее







Этнографический музей устраивает встречи с неведомым и фестиваль театров. В стенах музея вы узнаете о шаманах и духах, услышите рождественские песнопения и увидите вертепный театр. Подробнее

Когда: 5 января 12:00-18:00
Где: Российский Этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: 700-800 рублей за команду

Раскрасьте небо над Петербургом






Зима в Петербурге продолжает давить разнообразием оттенков серого, поэтому в парке имени Бабушкина устроят праздник цветного дыма и раскрасят город яркими красками. Подробнее

Когда: 3-4 января, 15:00
Где: парк им. Бабушкина
Стоимость: бесплатно

Послушайте саундтреки к любимым фильмам в исполнении оркестра






В Большом зале Филармонии пройдет серия концертов «Голливуд в новогоднем Петербурге». Саундтреки к любимым фильмам исполнит симфонический оркестр под руководством американского дирижера Кристиана Кнаппа. Подробнее

Когда: 4,5 января в 20:00
Где: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская улица, 2
Стоимость: 1200-2500 рублей


Участвуйте в «Рождественской истории» Гатчины






Музей-заповедник «Гатчина» представил праздничную программу традиционных новогодних гуляний «Новогодняя кутерьма». 4 января готовится хореографическо-пиротехничесткое шоу «Рождественская история». Подробнее

Когда:4 января в 18:00
Где: ГМЗ «Гатчина», Красноармейский пр., 2
Стоимость: 500 рублей

Познакомьтесь с Дедом Морозом






Атмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. С 24 декабря до 8 января в этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры. Подробнее

Когда: 10:00-20:00
Где: Московская площадь, 60
Стоимость: от 0
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