Планы на неделю: куда пойти 2-6 января

С Новым годом! Чтобы этот год стал счастливее и удачней нужно правильно его начать. Рождественские встречи, экскурсии по парадным, фестиваль Бенгальских огней и Цветного дыма ждут вас. Улыбайтесь иВ канун Рождества проект «Вместе зажигаем» приготовил для петербуржцев поистине волшебный праздник. Тысячи бенгальских огней под завораживающие рождественские мелодии разобьют искрами темноту зимней ночи.5-6 января, с 19:00парк им. БабушкинабесплатноНачните новый год с изучения сокрытой красоты Петербурга. 2,3 и 8 января стартует марафон бесплатных экскурсий по парадным Северной столицы. Вы услышите интересные истории, увидите контрасты Петербурга и прогуляетесь по праздничному городу.2-3 январяСанкт-ПетербургбесплатноТрадиционные «Рождественские встречи на Елагином» приготовили новые чудесные представления. С 3 по 7 января взрослые и дети насладятся интерактивной и театрализованной программой.3-7 января в 13:00, в 15:00, в 17:00Елагин остров, Конюшенный корпус100-500 рублейГородские активисты приглашают вас покинуть привычные стены и открыть глаза на любимый город. 3-8 января в Санкт-Петербурге состоится фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта».3-7 январяСанкт-Петербург300-400 рублейС 14 по 25 января в кинотеатре «Дружба» устроят показы старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране.4 января 19:30Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202100-150 рублейЭтнографический музей устраивает встречи с неведомым и фестиваль театров. В стенах музея вы узнаете о шаманах и духах, услышите рождественские песнопения и увидите вертепный театр.5 января 12:00-18:00Российский Этнографический музей, Инженерная улица, 4/1700-800 рублей за командуЗима в Петербурге продолжает давить разнообразием оттенков серого, поэтому в парке имени Бабушкина устроят праздник цветного дыма и раскрасят город яркими красками.3-4 января, 15:00парк им. БабушкинабесплатноВ Большом зале Филармонии пройдет серия концертов «Голливуд в новогоднем Петербурге». Саундтреки к любимым фильмам исполнит симфонический оркестр под руководством американского дирижера Кристиана Кнаппа.4,5 января в 20:00Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская улица, 21200-2500 рублейМузей-заповедник «Гатчина» представил праздничную программу традиционных новогодних гуляний «Новогодняя кутерьма». 4 января готовится хореографическо-пиротехничесткое шоу «Рождественская история».4 января в 18:00ГМЗ «Гатчина», Красноармейский пр., 2500 рублейАтмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. С 24 декабря до 8 января в этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры.10:00-20:00Московская площадь, 60от 0