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Планы на выходные: куда пойти 7-8 января

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 09:05

В последние дни новогодний каникул посвятите себя добрым забавам и рождественским гуляньям. В Петропавловской крепости будут петь веселые колядки, на Елагином острове дадут кукольные представления, в Этнографическом музее проведут квест по миру духов и выступят вертепные театры. Становись добрее и...

Веселись со скоморохами в Петропавловской крепости






В светлый праздник Рождества на Соборной площади Петропавловской крепости пройдут народные гулянья. Лучшие фольклорные коллективы споют веселые колядки, а задорные скоморохи отведут ваши беды. Подробнее

Когда: 7 января, с 11:30 до 16:00
Где: Петропавловская крепость, Соборная площадь
Стоимость: бесплатно

Успей на выставку «Дали – Живые полотна»






Творения гения сюрреализма порадуют петербуржцев в Рождество. Популярная выставка «Дали - Живые полотна» вернется в город на Неве всего на неделю, спешите видеть. Подробнее

Когда: 7-8 января, 11:00-23:00
Где: Креативное пространство Люмьер-холл , наб. Обводного канала, 74Ц
Стоимость: 400-1500 рублей

Любуйся сокрытой красотой Петербурга






Начните новый год с изучения сокрытой красоты Петербурга. 8 января пройдут марафон бесплатных экскурсий по парадным Северной столицы. Вы услышите интересные истории, увидите контрасты Петербурга и прогуляетесь по праздничному городу. Подробнее

Когда: 8 января с 11:30
Где: Санкт-Петербург
Стоимость: бесплатно

Встреться с духами в Этнографическом музее






Этнографический музей устраивает встречи с неведомым и фестиваль театров. В стенах музея вы узнаете о шаманах и духах, услышите рождественские песнопения и увидите вертепный театр. Подробнее

Когда: 8 января 12:00-18:00
Где: Российский Этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: стоимость участия команды в квесте 700-800 рублей

Поверь в чудо на Рождественском представлении






Традиционные «Рождественские встречи на Елагином» приготовили новые чудесные представления. 7 января взрослые и дети насладятся интерактивной и театрализованной программой. Подробнее

Когда: 7 января в 13:00, в 15:00, в 17:00
Где: Елагин остров, Конюшенный корпус
Стоимость: 100-500 рублей

Окажись среди бушующего моря Айвазовского






К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Стоимость: 350-500 рублей

Открой город с «Открытой картой»







Городские активисты приглашают вас покинуть привычные стены и открыть глаза на любимый город. 7 января в Санкт-Петербурге состоится фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта». Подробнее

Когда: 7 января, 12:00–13:30
Где: Санкт-Петербург
Стоимость: 300-400 рублей


Окажись в мире льда






Традиционный фестиваль ледовых скульптур работает в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: 300-450 рублей

Радуйся на ярмарке у ТЮЗа






На Новогодних праздниках в Петербурге открывается множество ярмарок, но самой любимой остается ярмарка на Пионерской площади. С 24 декабря 2016 по 8 января 2017 года в лучших традициях русских гуляний соберутся скоморохи и цыгане, торговцы и любители добрых развлечений. Подробнее

Когда: 12:00-23:00
Где: Пионерская площадь
Стоимость: бесплатно

Почувствуй дух Рождества в этнографическом парке






Атмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. С 24 декабря до 8 января в этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры. Подробнее

Когда: 12:00-22:00
Где: Московская площадь
Стоимость: бесплатно
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