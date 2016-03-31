Планы на выходные: куда пойти 7-8 января

В последние дни новогодний каникул посвятите себя добрым забавам и рождественским гуляньям. В Петропавловской крепости будут петь веселые колядки, на Елагином острове дадут кукольные представления, в Этнографическом музее проведут квест по миру духов и выступят вертепные театры. Становись добрее и...
В светлый праздник Рождества на Соборной площади Петропавловской крепости пройдут народные гулянья. Лучшие фольклорные коллективы споют веселые колядки, а задорные скоморохи отведут ваши беды. Подробнее
Когда: 7 января, с 11:30 до 16:00 Где: Петропавловская крепость, Соборная площадь Стоимость: бесплатно
Начните новый год с изучения сокрытой красоты Петербурга. 8 января пройдут марафон бесплатных экскурсий по парадным Северной столицы. Вы услышите интересные истории, увидите контрасты Петербурга и прогуляетесь по праздничному городу. Подробнее
Когда: 8 января с 11:30 Где: Санкт-Петербург Стоимость: бесплатно
К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц Стоимость: 350-500 рублей
Городские активисты приглашают вас покинуть привычные стены и открыть глаза на любимый город. 7 января в Санкт-Петербурге состоится фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта». Подробнее
Когда: 7 января, 12:00–13:30 Где: Санкт-Петербург Стоимость: 300-400 рублей
Традиционный фестиваль ледовых скульптур работает в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Петропавловская крепость, 3 Стоимость: 300-450 рублей
На Новогодних праздниках в Петербурге открывается множество ярмарок, но самой любимой остается ярмарка на Пионерской площади. С 24 декабря 2016 по 8 января 2017 года в лучших традициях русских гуляний соберутся скоморохи и цыгане, торговцы и любители добрых развлечений. Подробнее
Когда: 12:00-23:00 Где: Пионерская площадь Стоимость: бесплатно
Атмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. С 24 декабря до 8 января в этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры. Подробнее
Когда: 12:00-22:00 Где: Московская площадь Стоимость: бесплатно