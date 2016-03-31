Планы на выходные: куда пойти 7-8 января

В светлый праздник Рождества на Соборной площади Петропавловской крепости пройдут народные гулянья. Лучшие фольклорные коллективы споют веселые колядки, а задорные скоморохи отведут ваши беды.7 января, с 11:30 до 16:00Петропавловская крепость, Соборная площадьбесплатноТворения гения сюрреализма порадуют петербуржцев в Рождество. Популярная выставка «Дали - Живые полотна» вернется в город на Неве всего на неделю, спешите видеть.7-8 января, 11:00-23:00Креативное пространство Люмьер-холл , наб. Обводного канала, 74Ц400-1500 рублейНачните новый год с изучения сокрытой красоты Петербурга. 8 января пройдут марафон бесплатных экскурсий по парадным Северной столицы. Вы услышите интересные истории, увидите контрасты Петербурга и прогуляетесь по праздничному городу.8 января с 11:30Санкт-ПетербургбесплатноЭтнографический музей устраивает встречи с неведомым и фестиваль театров. В стенах музея вы узнаете о шаманах и духах, услышите рождественские песнопения и увидите вертепный театр.8 января 12:00-18:00Российский Этнографический музей, Инженерная улица, 4/1стоимость участия команды в квесте 700-800 рублейТрадиционные «Рождественские встречи на Елагином» приготовили новые чудесные представления. 7 января взрослые и дети насладятся интерактивной и театрализованной программой.7 января в 13:00, в 15:00, в 17:00Елагин остров, Конюшенный корпус100-500 рублейК 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.11:00-23:00Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц350-500 рублейГородские активисты приглашают вас покинуть привычные стены и открыть глаза на любимый город. 7 января в Санкт-Петербурге состоится фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта».7 января, 12:00–13:30Санкт-Петербург300-400 рублейТрадиционный фестиваль ледовых скульптур работает в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года.10:00-22:00Петропавловская крепость, 3300-450 рублейНа Новогодних праздниках в Петербурге открывается множество ярмарок, но самой любимой остается ярмарка на Пионерской площади. С 24 декабря 2016 по 8 января 2017 года в лучших традициях русских гуляний соберутся скоморохи и цыгане, торговцы и любители добрых развлечений.12:00-23:00Пионерская площадьбесплатноАтмосферу Рождества и Нового года создадут на Московской площади. С 24 декабря до 8 января в этнографическом парке «Россия - зимние узоры» вы познакомитесь с зимними традициями разных народов нашей страны, увидите фестиваль Дедом Морозов, волшебную ярмарку и ледовые скульптуры.12:00-22:00Московская площадьбесплатно