Планы на неделю: куда пойти 9-13 января

Праздники завершились, пора встать из-за стола и как следует встряхнуться. Отметьте 20-летие группы Маша и Медведи, посмотрите на импровизации Инженерного театра Ахе, посмотрите любимое ретро-кино в кинотеатре.
К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее
Когда: 11:00-22:00 Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц Стоимость: 350-500 рублей
С 14 по 25 января в кинотеатре «Дружба» устроят показы старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране. Подробнее
Когда: 11 января 19:30 Где: Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202 Стоимость: 100-150 рублей
Традиционный фестиваль ледовых скульптур работает в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Петропавловская крепость, 3 Стоимость: 300-450 рублей
Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Особый раздел выставки, на которой будет представлено около 200 работ, составят мемориальные материалы и фотографии, знакомящие с иконографией И.К. Айвазовского. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2 Стоимость: 200-450 рублей
Главный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». Картины привезут из Музея Сальвадора Дали в Фигерасе, Фонда Жоана Миро и из музея каталонского искусства. На выставке покажут работы тридцати художников-соотечественников великого мистификатора и скандалиста и, конечно, произведения самого гения Дали. Подробнее