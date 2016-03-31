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Планы на неделю: куда пойти 9-13 января

0% М, 0% Ж добавила velimira, 07:55

Праздники завершились, пора встать из-за стола и как следует встряхнуться. Отметьте 20-летие группы Маша и Медведи, посмотрите на импровизации Инженерного театра Ахе, посмотрите любимое ретро-кино в кинотеатре.

Отрывайся на концерте «Маши и Медведей»






2017 год должен стать годом группы «Маши и Медведи». Музыканты отмечают 20 лет своей деятельности, выезжают в гастрольный тур и выпускают новый альбом. Отметь Старый Новый год под музыку. Подробнее

Когда: 13 января, с 20:00
Где: Aurora Concert Hall, Пироговская наб. 5/2
Стоимость: 300-1000 рублей

Радуйся в кабаре Инженерного театра АХЕ






12 и 13 января на Эрарта сцене Инженерный театр АХЕ с гостями представят сиюминутное кабаре Глория Транзит. Кабаре абсурда, импровизации, мимолетные открытия ждут зрителей. Подробнее

Когда: 12 января 20:00, 13 января 20:00
Где: Эрарта, 29-линия В.О., д. 2
Стоимость: 1000 рублей

Окажись в мире Айвазовского







К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее

Когда: 11:00-22:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Стоимость: 350-500 рублей

Смотри «Карнавальную ночь» на большом экране






С 14 по 25 января в кинотеатре «Дружба» устроят показы старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране. Подробнее

Когда: 11 января 19:30
Где: Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202
Стоимость: 100-150 рублей

Изумись красоте ледяных скульптур






Традиционный фестиваль ледовых скульптур работает в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: 300-450 рублей

Любуйся настоящими шедеврами Айвазовского





Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Особый раздел выставки, на которой будет представлено около 200 работ, составят мемориальные материалы и фотографии, знакомящие с иконографией И.К. Айвазовского. Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2
Стоимость: 200-450 рублей

Проникнись сюрреализмом Сальвадора Дали






Главный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». Картины привезут из Музея Сальвадора Дали в Фигерасе, Фонда Жоана Миро и из музея каталонского искусства. На выставке покажут работы тридцати художников-соотечественников великого мистификатора и скандалиста и, конечно, произведения самого гения Дали. Подробнее

Когда: 10:30-18:00
Где: Государственный Эрмитаж
Стоимость: 300-400 рублей
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