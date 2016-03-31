Планы на неделю: куда пойти 9-13 января

Праздники завершились, пора встать из-за стола и как следует встряхнуться. Отметьте 20-летие группы Маша и Медведи, посмотрите на импровизации Инженерного театра Ахе, посмотрите любимое ретро-кино в кинотеатре.2017 год должен стать годом группы «Маши и Медведи». Музыканты отмечают 20 лет своей деятельности, выезжают в гастрольный тур и выпускают новый альбом. Отметь Старый Новый год под музыку.13 января, с 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская наб. 5/2300-1000 рублей12 и 13 января на Эрарта сцене Инженерный театр АХЕ с гостями представят сиюминутное кабаре Глория Транзит. Кабаре абсурда, импровизации, мимолетные открытия ждут зрителей.12 января 20:00, 13 января 20:00Эрарта, 29-линия В.О., д. 21000 рублейК 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.11:00-22:00Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц350-500 рублейС 14 по 25 января в кинотеатре «Дружба» устроят показы старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране.11 января 19:30Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202100-150 рублейТрадиционный фестиваль ледовых скульптур работает в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года.10:00-22:00Петропавловская крепость, 3300-450 рублейКартины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Особый раздел выставки, на которой будет представлено около 200 работ, составят мемориальные материалы и фотографии, знакомящие с иконографией И.К. Айвазовского.10:00-18:00Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2200-450 рублейГлавный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». Картины привезут из Музея Сальвадора Дали в Фигерасе, Фонда Жоана Миро и из музея каталонского искусства. На выставке покажут работы тридцати художников-соотечественников великого мистификатора и скандалиста и, конечно, произведения самого гения Дали.10:30-18:00300-400 рублей