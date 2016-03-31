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Места →

Планы на выходные: куда пойти 14-15 января

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:40

Первая рабочая неделя после новогодних праздников миновала. Отрывайтесь в выходные так, чтобы хватило заряда на суровые будни. Карнавал с мопсами, ролевая игра по миру Толкина, велопарад Дедов Морозов и Снегурочек - Петербург не тот город, чтобы сидеть дома. Надевай непромокаемую шубу и валенки-резиновые сапоги и

Прокатись на велосипеде в костюме Деда Мороза






В Старый Новый год по Петербургу проедет красно-синий велопарад, гремя хлопушками и заливаясь звонким смехом. Наряжайтесь Дедом Морозом с густой бородой или красавицей Снегурочкой с длинными косами, садитесь на железного коня и участвуйте в параде. Подробнее

Когда: 14 января, с 13:30
Где: Инженерный сквер, пересечение Садовой и Инженерной улиц
Стоимость: бесплатно

Стань Властелином колец






14 января Охта Lab заполонят гномы, волшебники, эльфы и хоббиты. В бесплатной ролевой игре по волшебному миру великого Толкина, сойдутся добро и зло. Средиземью нужен новый герой. Подробнее

Когда: 14 января, с 11:00
Где: Охта Lab, Якорная ул., 5а, 2-й этаж
Стоимость: бесплатно

Приходи на киноночь Тима Бертона и Джонни Деппа






Проведите ночь вместе с безумным творческим дуэтом Тима Бертона и Джонни Деппа. В программе три картины, которые заставят вас забыть о реальности: «Алиса в стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», «Мрачные тени». Подробнее

Когда: 14 января, 23:00
Где: Музей советских игровых автоматов, Конюшенная пл., 2в
Стоимость: 500 рублей


Веселись на МопсоЕлке в Цифербурге






Настройтесь на самые милые выходные, ведь 15 января вас ждет яркое событие - «МопсоЕлка». В Голицын Лофте соберутся нарядные дети, родители и милые мопсы в костюмах. Подробнее

Когда: 15 января, с 13:00
Где: Голицын Лофт, Цифербург, наб. р. Фонтанки, 20.
Стоимость: 400-500, дети до 10 лет и мопсы - бесплатно

Посмотри премьеру Инженерного театра АХЕ






14 января на Эрарта сцене Инженерный театр АХЕ с гостями представят сиюминутное кабаре Глория Транзит. Кабаре абсурда, импровизации, мимолетные открытия ждут зрителей. Подробнее

Когда: 14 января 20:00
Где: Эрарта, 29-линия В.О., д. 2
Стоимость: 1000 рублей

Окажись в мире Айвазовского







К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Стоимость: 350-500 рублей

Любуйся ледяными фантазиями






Традиционный фестиваль ледовых скульптур работает в Петропавловской крепости до конца января. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: 300-450 рублей


Приходи на выставку эксклюзивных фотографий Джона Леннона






В Петербурге покажут последнюю фотосессию Джона Леннона и Йоко Оно. Фотограф Аллан Танненбаум представит работы, сокрытые от глаз публики на протяжении 30 с лишним лет и расскажет о дружбе со звездной парой. Подробнее

Когда: 12:0-18:00
Где: KGallery, наб. Фонтанки, д. 24
Стоимость: 50-100 рублей

Посмотри в зеркало Графа Дракулы





Организаторы Roof Music Fest не намерены отдыхать и ограничиваться только крышами Петербурга. 15 января вас приглашают посетить законсервированный богатый дворец некогда крупных промышленников Брусницыных. На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу 19 века, узнаете, почему особняк построен в таком необычном месте, каким образом в заброшенном доме сохранились столь роскошные интерьеры, при каких событиях в поместье пропадали люди и причем тут Граф Дракула? Подробнее

Когда: 15 января 14:00
Стоимость: 800 рублей

Взгляни на живопись Сальвадора Дали






Главный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали».На выставке покажут работы тридцати художников-соотечественников великого мистификатора и скандалиста и, конечно, произведения самого гения Дали. Подробнее

Когда: 10:30-18:00
Где: Государственный Эрмитаж
Стоимость: 300-400 рублей
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