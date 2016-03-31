Планы на выходные: куда пойти 14-15 января

Первая рабочая неделя после новогодних праздников миновала. Отрывайтесь в выходные так, чтобы хватило заряда на суровые будни. Карнавал с мопсами, ролевая игра по миру Толкина, велопарад Дедов Морозов и Снегурочек - Петербург не тот город, чтобы сидеть дома. Надевай непромокаемую шубу и валенки-резиновые сапоги и
В Старый Новый год по Петербургу проедет красно-синий велопарад, гремя хлопушками и заливаясь звонким смехом. Наряжайтесь Дедом Морозом с густой бородой или красавицей Снегурочкой с длинными косами, садитесь на железного коня и участвуйте в параде. Подробнее
Когда: 14 января, с 13:30 Где: Инженерный сквер, пересечение Садовой и Инженерной улиц Стоимость: бесплатно
Проведите ночь вместе с безумным творческим дуэтом Тима Бертона и Джонни Деппа. В программе три картины, которые заставят вас забыть о реальности: «Алиса в стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», «Мрачные тени». Подробнее
Когда: 14 января, 23:00 Где: Музей советских игровых автоматов, Конюшенная пл., 2в Стоимость: 500 рублей
К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц Стоимость: 350-500 рублей
Традиционный фестиваль ледовых скульптур работает в Петропавловской крепости до конца января. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Петропавловская крепость, 3 Стоимость: 300-450 рублей
В Петербурге покажут последнюю фотосессию Джона Леннона и Йоко Оно. Фотограф Аллан Танненбаум представит работы, сокрытые от глаз публики на протяжении 30 с лишним лет и расскажет о дружбе со звездной парой. Подробнее
Когда: 12:0-18:00 Где: KGallery, наб. Фонтанки, д. 24 Стоимость: 50-100 рублей
Организаторы Roof Music Fest не намерены отдыхать и ограничиваться только крышами Петербурга. 15 января вас приглашают посетить законсервированный богатый дворец некогда крупных промышленников Брусницыных. На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу 19 века, узнаете, почему особняк построен в таком необычном месте, каким образом в заброшенном доме сохранились столь роскошные интерьеры, при каких событиях в поместье пропадали люди и причем тут Граф Дракула? Подробнее
Главный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали».На выставке покажут работы тридцати художников-соотечественников великого мистификатора и скандалиста и, конечно, произведения самого гения Дали. Подробнее