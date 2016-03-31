Планы на неделю: куда пойти 16-20 января

Следующая неделя принесет Петербургу долгожданный отдых. Но следует помнить, что затишье наступает перед бурей. Прежде чем Вас унесет водоворот событий, сходите на выставки, которые давно следовало посетить.До конца января в Петропавловской крепости работает традиционный фестиваль ледовых скульптур. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года.10:00-22:00Петропавловская крепость, 3300-450 рублейВ честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа.10:00-18:00Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2200-450 рублейС 14 по 25 января в кинотеатре «Дружба» устроят показы старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране.18 января 19:30Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202100-150 рублейСемь инсталляций российских и зарубежных медиа-художников окружат зрителя оптико-звуковыми полями и обворожат аудиовизуальными эффектами.12:00-22:00 вторник-воскресеньеПассаж, Невский пр. 48300-500 рублейВ Петербурге покажут последнюю фотосессию Джона Леннона и Йоко Оно. Фотограф Аллан Танненбаум представит работы, сокрытые от глаз публики на протяжении 30 с лишним лет и расскажет о дружбе со звездной парой.12:00-18:00KGallery, наб. Фонтанки, д. 2450-100 рублейС наступлением холодов в залах Эрмитажа поселятся райские птицы и переливающиеся скелеты динозавров. В Эрмитаже работает скандальная выставка современного фламандского художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты».10:00-20:00Государственный Эрмитаж, Главный Штаб, Зимний Дворец, Дворцовая площадь 2, Дворцовая площадь, д. 6/8от 300 рублейВслед за выставкой Айвазовского в Русском музее к 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.11:00-23:00Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц350-500 рублей