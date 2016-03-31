Планы на неделю: куда пойти 16-20 января

Следующая неделя принесет Петербургу долгожданный отдых. Но следует помнить, что затишье наступает перед бурей. Прежде чем Вас унесет водоворот событий, сходите на выставки, которые давно следовало посетить.
До конца января в Петропавловской крепости работает традиционный фестиваль ледовых скульптур. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Петропавловская крепость, 3 Стоимость: 300-450 рублей
В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2 Стоимость: 200-450 рублей
С 14 по 25 января в кинотеатре «Дружба» устроят показы старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране. Подробнее
Когда: 18 января 19:30 Где: Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202 Стоимость: 100-150 рублей
В Петербурге покажут последнюю фотосессию Джона Леннона и Йоко Оно. Фотограф Аллан Танненбаум представит работы, сокрытые от глаз публики на протяжении 30 с лишним лет и расскажет о дружбе со звездной парой. Подробнее
Когда: 12:00-18:00 Где: KGallery, наб. Фонтанки, д. 24 Стоимость: 50-100 рублей
С наступлением холодов в залах Эрмитажа поселятся райские птицы и переливающиеся скелеты динозавров. В Эрмитаже работает скандальная выставка современного фламандского художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты». Подробнее
Когда: 10:00-20:00 Где: Государственный Эрмитаж, Главный Штаб, Зимний Дворец, Дворцовая площадь 2, Дворцовая площадь, д. 6/8 Стоимость: от 300 рублей
Вслед за выставкой Айвазовского в Русском музее к 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц Стоимость: 350-500 рублей