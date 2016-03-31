Планы на выходные: куда пойти 21-22 января

на Петербург надвигается «Ресторанный день», надеемся вы уже успели попоститься после новогодних застолий. В Планетарии устроят рождественский концерт, в Лофте «Этажи» проведут фестиваль хаски. Будьте здоровы и21 января в арт-пространствах, галереях, квартирах и дворах начинающие рестораторы накормят вкусной едой и, возможно, покорят ваши сердца и желудки. Точите ножи и вперед, к гастрономическим приключениям!21 января, 09:00-21:00вход свободныйRoof music fest устроит ряд концертов в Планетарии Санкт-Петербурга. «Классика в темноте» подарит необычный опыт восприятия оперных арий в космических пространствах.21 января 20:30Планетарий, Александровский парк 41300 рублейКиноцентр «Родина» устраивает показ одного из самых скандальных режиссеров современности. Ретроспектива Стэнли Кубрика представляет шедевры мирового кино: «Заводной апельсин», «Барри Линдон» и «Сияние».21 января 20:00, 22 января 19:00Киноцентр «Родина», ул. Караванная, д. 12300 рублейГостей фестиваля в Лофт проекте Этажи ждет два дня общения с веселыми и дружелюбными хаски, маламутами, самоедами. 25 красивых хаски, 700 квадратных метров, 10 лекций, 2 фотозоны, мастер-классы для детей и море положительных эмоций.21-22 января, 09:00-21:00Лофт Проект Этажи, лиговский пр. 74200 рублейМузыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо» доставит радость взрослым и детям. На сцене «Мюзик Холла» зрители увидят чудесный мир сказки с новейшими спецэффектами, прекрасными артистами, фантастическими костюмами и захватывающим сюжетом.21, 22 января«Мюзик Холл», Александровский парк, 4500-1000 рублейВ честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа.10:00-18:00Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2200-450 рублейТрадиционный фестиваль ледовых скульптур проходит в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года.10:00-22:00Петропавловская крепость, 3300-450 рублейВ Петербурге покажут последнюю фотосессию Джона Леннона и Йоко Оно. Фотограф Аллан Танненбаум представит работы, сокрытые от глаз публики на протяжении 30 с лишним лет и расскажет о дружбе со звездной парой.12:00-18:00KGallery, наб. Фонтанки, д. 2450-100 рублейПетербург погрузится в мир сновидений и наполнится фрейдистскими образами. Главный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали».10:30-18:00400 рублей