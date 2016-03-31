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Планы на выходные: куда пойти 21-22 января

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 20:00

на Петербург надвигается «Ресторанный день», надеемся вы уже успели попоститься после новогодних застолий. В Планетарии устроят рождественский концерт, в Лофте «Этажи» проведут фестиваль хаски. Будьте здоровы и

Ни в чем себе не отказывайте на «Ресторанном дне»






21 января в арт-пространствах, галереях, квартирах и дворах начинающие рестораторы накормят вкусной едой и, возможно, покорят ваши сердца и желудки. Точите ножи и вперед, к гастрономическим приключениям! Подробнее

Когда:21 января, 09:00-21:00
Стоимость: вход свободный

Послушайте классику под звездами






Roof music fest устроит ряд концертов в Планетарии Санкт-Петербурга. «Классика в темноте» подарит необычный опыт восприятия оперных арий в космических пространствах. Подробнее

Когда: 21 января 20:30
Где: Планетарий, Александровский парк 4
Стоимость: 1300 рублей

Посмотрите ретроспективу Стэнли Кубрика






Киноцентр «Родина» устраивает показ одного из самых скандальных режиссеров современности. Ретроспектива Стэнли Кубрика представляет шедевры мирового кино: «Заводной апельсин», «Барри Линдон» и «Сияние». Подробнее

Когда: 21 января 20:00, 22 января 19:00
Где: Киноцентр «Родина», ул. Караванная, д. 12
Стоимость: 300 рублей


Милуйтесь с хаски на фестивале в Этажах






Гостей фестиваля в Лофт проекте Этажи ждет два дня общения с веселыми и дружелюбными хаски, маламутами, самоедами. 25 красивых хаски, 700 квадратных метров, 10 лекций, 2 фотозоны, мастер-классы для детей и море положительных эмоций. Подробнее

Когда: 21-22 января, 09:00-21:00
Где: Лофт Проект Этажи, лиговский пр. 74
Стоимость: 200 рублей


Окажитесь в музыкальной сказке «Чудо-юдо»






Музыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо» доставит радость взрослым и детям. На сцене «Мюзик Холла» зрители увидят чудесный мир сказки с новейшими спецэффектами, прекрасными артистами, фантастическими костюмами и захватывающим сюжетом. Подробнее

Когда: 21, 22 января
Где: «Мюзик Холл», Александровский парк, 4
Стоимость: 500-1000 рублей


Поразитесь таланту Айвазовского







В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2
Стоимость: 200-450 рублей


Наслаждайтесь красотой ледяных скульптур







Традиционный фестиваль ледовых скульптур проходит в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: 300-450 рублей

Приходите на выставку фотографий Джона Леннона и Йоко Оно






В Петербурге покажут последнюю фотосессию Джона Леннона и Йоко Оно. Фотограф Аллан Танненбаум представит работы, сокрытые от глаз публики на протяжении 30 с лишним лет и расскажет о дружбе со звездной парой. Подробнее

Когда: 12:00-18:00
Где: KGallery, наб. Фонтанки, д. 24
Стоимость: 50-100 рублей

Попадите в мир снов Сальвадора Дали






Петербург погрузится в мир сновидений и наполнится фрейдистскими образами. Главный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». Подробнее

Когда:10:30-18:00
Где: Государственный Эрмитаж
Стоимость: 400 рублей
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