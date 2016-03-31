Планы на выходные: куда пойти 21-22 января

на Петербург надвигается «Ресторанный день», надеемся вы уже успели попоститься после новогодних застолий. В Планетарии устроят рождественский концерт, в Лофте «Этажи» проведут фестиваль хаски. Будьте здоровы и
21 января в арт-пространствах, галереях, квартирах и дворах начинающие рестораторы накормят вкусной едой и, возможно, покорят ваши сердца и желудки. Точите ножи и вперед, к гастрономическим приключениям! Подробнее
Киноцентр «Родина» устраивает показ одного из самых скандальных режиссеров современности. Ретроспектива Стэнли Кубрика представляет шедевры мирового кино: «Заводной апельсин», «Барри Линдон» и «Сияние». Подробнее
Когда: 21 января 20:00, 22 января 19:00 Где: Киноцентр «Родина», ул. Караванная, д. 12 Стоимость: 300 рублей
Гостей фестиваля в Лофт проекте Этажи ждет два дня общения с веселыми и дружелюбными хаски, маламутами, самоедами. 25 красивых хаски, 700 квадратных метров, 10 лекций, 2 фотозоны, мастер-классы для детей и море положительных эмоций. Подробнее
Когда: 21-22 января, 09:00-21:00 Где: Лофт Проект Этажи, лиговский пр. 74 Стоимость: 200 рублей
Музыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо» доставит радость взрослым и детям. На сцене «Мюзик Холла» зрители увидят чудесный мир сказки с новейшими спецэффектами, прекрасными артистами, фантастическими костюмами и захватывающим сюжетом. Подробнее
Когда: 21, 22 января Где: «Мюзик Холл», Александровский парк, 4 Стоимость: 500-1000 рублей
В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2 Стоимость: 200-450 рублей
Традиционный фестиваль ледовых скульптур проходит в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Петропавловская крепость, 3 Стоимость: 300-450 рублей
В Петербурге покажут последнюю фотосессию Джона Леннона и Йоко Оно. Фотограф Аллан Танненбаум представит работы, сокрытые от глаз публики на протяжении 30 с лишним лет и расскажет о дружбе со звездной парой. Подробнее
Когда: 12:00-18:00 Где: KGallery, наб. Фонтанки, д. 24 Стоимость: 50-100 рублей