Планы на неделю: куда пойти 23-27 января

Неделя обещает быть насыщенной уникальными событиями. В Петербурге пройдет военно-историческая реконструкция в честь снятия блокады Ленинграда и праздничный салют. В «Эрарте» Олег Басилашвили расскажет о своем детстве, 25 января открывается 10-й Киберфест. Некогда объяснять, просто...На Марсовом поле пройдёт военно-историческая реконструкция артиллерийского салюта в честь полного снятия блокады Ленинграда. Залпы торжественного салюта дадут из отреставрированных орудий времён Великой Отечественной войны.27 января 20:00Марсово полевход свободныйКультурно-образовательный проект «Слушай сюда» начинает серию творческих вечеров «Первые воспоминания», и откроет ее Олег Басилашвили. На встрече актер расскажет о самом сокровенном: детстве и семье.26 января 20:00Эрарта, 29-я линия В. О., 2700-1000 рублейВ выставочном зале «Манеж» проходит первая за пределами КНР экспозиция военных живописцев и скульпторов. Выставка «Китайская армия» приподнимает завесу над тайной жизнью Поднебесной.11:00 – 20:00, четверг - выходной деньЦентральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1150-300 рублей10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы.25 января 16:00 - 7 февраля 20:00Персонажи сказок и мультфильмов, огромный шестиметровый парусник, и символ года, заиграют всеми цветами радуги. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции является петух изо льда – символ 2017 года.10:00-22:00Петропавловская крепость, 3300-450 рублей25 января в кинотеатре «Дружба» пройдет последний день показа старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране.25 января 19:30Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202100-150 рублейК 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.11:00-23:00Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц350-500 рублей