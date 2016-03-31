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Планы на неделю: куда пойти 23-27 января

0% М, 0% Ж добавила velimira, 10:50

Неделя обещает быть насыщенной уникальными событиями. В Петербурге пройдет военно-историческая реконструкция в честь снятия блокады Ленинграда и праздничный салют. В «Эрарте» Олег Басилашвили расскажет о своем детстве, 25 января открывается 10-й Киберфест. Некогда объяснять, просто...

Приходи на реконструкцию «Салют победы»







На Марсовом поле пройдёт военно-историческая реконструкция артиллерийского салюта в честь полного снятия блокады Ленинграда. Залпы торжественного салюта дадут из отреставрированных орудий времён Великой Отечественной войны. Подробнее

Когда:27 января 20:00
Где: Марсово поле
Стоимость: вход свободный

Послушай воспоминания Олега Басилашвили






Культурно-образовательный проект «Слушай сюда» начинает серию творческих вечеров «Первые воспоминания», и откроет ее Олег Басилашвили. На встрече актер расскажет о самом сокровенном: детстве и семье. Подробнее

Когда: 26 января 20:00
Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 700-1000 рублей

Изумись на выставке «Китайская армия»






В выставочном зале «Манеж» проходит первая за пределами КНР экспозиция военных живописцев и скульпторов. Выставка «Китайская армия» приподнимает завесу над тайной жизнью Поднебесной. Подробнее

Когда: 11:00 – 20:00, четверг - выходной день
Где: Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Стоимость: 150-300 рублей


Узнай будущее на Киберфесте






10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы. Подробнее

Когда: 25 января 16:00 - 7 февраля 20:00

Успей попасть в мир льда






Персонажи сказок и мультфильмов, огромный шестиметровый парусник, и символ года, заиграют всеми цветами радуги. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции является петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: 300-450 рублей

Почувствуй ностальгию в кинотеатре «Дружба»






25 января в кинотеатре «Дружба» пройдет последний день показа старых любимых фильмов. Картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» и, разумеется, «Ирония судьбы» покажут на большом экране. Подробнее

Когда: 25 января 19:30
Где: Кинотеатр «Дружба», Московский пр., 202
Стоимость: 100-150 рублей

Окажись среди бушующего моря






К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Стоимость: 350-500 рублей
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