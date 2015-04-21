Славные парни: 10 гангстерских сериалов

«Дэдвуд»

«Лиллехаммер»

«Рождение мафии»

«Ликвидация»

«Подпольная империя»

«Гоморра»

«Город гангстеров»

«Братья Доннелли»

«Острые козырьки»

В этом мире действуют свои законы, которые простым смертным просто не понять. Здесь пленных не берут, здесь обиды не прощают, здесь мстят до последней капли крови. Захватывающие сериалы о закулисных играх самых харизматичных гангстеров человечества мы собрали в новой подборке «Славные парни».Конец XIX века, США. Небольшое поселение с угрожающим названием Дэдвуд стало пристанищем для всякого сброда. Случайные путники и путешественники обходят это место стороной: здесь царит анархия и беззаконие, жители — воры и убийцы, а за каждым поворотом вас поджидает жестокая смерть. Однако некоторых даже такие страшные рассказы не пугают, среди этих смельчаков оказался и бывший маршал Сет Буллок, приехавший сюда, чтобы начать жить заново. Впрочем, осуществить задуманное у героя получается далеко не сразу. Оказывается, несмотря на внешний хаос, в посёлке действуют свои законы, свои правила, есть даже свой правитель — владелец бара и борделя Эл Сверенджен, негласный хозяин всех и вся в Дэдвуде. Без его разрешения и одобрения ни один человек не может не то что бизнес начать, даже подумать об этом. Не зная о подводных камнях местной рутины, Сет случайно навлекает на себя гнев бандита и вскоре двое становятся злейшими врагами.Криминально-комедий сериал «Лиллехаммер» рассказывает о Фрэнке Тальяно, бывшем нью-йоркском гангстере, по воле судьбы отправившемся на пенсию.Долгое время «Ловкач» Тальяно был важной фигурой в американской мафии и правой рукой опасного мафиози Салли Делуччи. Однако ФБР настигло и его. Чтобы избежать тюремного заключения, герой соглашается сдать служителям закона своего босса в обмен на свободу и новую жизнь в программе защиты свидетелей. Процесс завершился успешно, и вот Фрэнк приезжает в маленький норвежский городок Лиллехаммер, где он планировал спокойно дожить остаток дней. Увы, такого спокойствия, какое предлагает эта, безусловно, милая провинция, наш герой не ожидал. Мистер Тальяно буквально умирает от скуки и бессилия: работу найти невозможно, развлечься негде, да ещё и за каждым его шагом следит соседка, начальница полиции. Однако унывать было не в характере мужчины. С помощью собственных «заначек» Фрэнк открывает в Лиллехаммере элитное заведение, нечто среднее между клубом, баром и казино, и снова берётся за старое…Американский мини-сериал «Рождение мафии» — наполовину художественное, наполовину документальное кинопроизведение, вобравшее в себя лучшие черты обоих жанров.Первый сезон — «Нью-Йорк» — рассказывает о приходе к власти одного из самых прославленных и самых хитроумных преступников прошлого столетия — Лаки Лучано. Когда-то Сальваторе Лукания был простым мальчишкой, худеньким, щупленьким, который усердно трудился, чтобы заработать своей семье на скромный ужин. Шли годы, а старание юноши не приносило никаких плодов: жадные начальники заставляли работать больше, платили меньше, чем обещали, продукты дорожали, а здоровье только ухудшалось. Желая вырываться из замкнутого круга нищеты, Сальваторе поступает на службу к криминальному боссу Джузеппе Массерия, благодаря покровительству которого наш паренёк смог заработать не только денег, но и репутацию самого проницательного и неуловимого гангстера.Второй сезон — «Чикаго» — посвящён истории великого и ужасного Аль Капоне. До сих пор историки толком и не могут понять, как простой вышибала, не отличавшийся особым умом или находчивостью, в мгновение ока превратился в устрашающего гангстера, во власти которого находилось чуть ли не каждое заведение в городе. Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни сказали, что бы ни сделали — шпионы Аль Капоне были повсюду, а он сам, казалось, обладал каким-то всевидящим оком, способным предугадать действия противником на несколько шагов вперёд.Отечественный сериал «Ликвидация» — достойный образец своего жанра: потрясающие актёрская игра (роли исполнили Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Владимир Меньшов, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова), увлекательный сюжет, непередаваемая атмосфера Одессы 40-х годов — всё подано со здоровой иронией и хорошим юмором.История начинается с вроде как случайно обронённого слова Сеньки Шалого, мелкого мошенника, о нелегальном складе с военным обмундированием. Давид Маркович Гоцман, начальник отдела по борьбе с бандитизмом, следует наводке и вскоре действительно обнаруживает тысячи незаконно полученных комплектов. Пользуясь старыми связями в криминальном мире, герой пытается выяснить, кто и зачем воровал военную форму.Тем временем маршал Жуков, попавший в немилость к Сталину, отправляется в Одессу командующим войсками. Будучи человеком жёстким и суровым, он решает одним ударом искоренить всех преступников разом, однако незнание «аудитории» и местных уличных законов мешает Георгию Константиновичу: в ответ на заключение в тюрьму криминальных авторитетов бандиты разрушают и грабят всё, что под руку попадёт, а население города, боясь мести неуправляемых воров и убийц, предпочитает не вмешиваться в ситуацию.В криминальном сериале «Подпольная империя» легендарный американский актёр Стив Бушеми исполнил одну из своих самых впечатляющих ролей, а его коллегами по съёмочной площадке стали такие знаменитости, как Майкл Питт («Мечтатели», «Жестокие игры»), Майкл Шеннон («Элвис и Никсон», «Дорога перемен», «Под покровом ночи»), Джеффри Райт («Выживут только любовники», «Мир Дикого запада» и Бобби Каннавале («Винил», «Жасмин»).Это история о невероятно хитром и пронырливом человеке, который, хотя на первый взгляд казался серой мышью, в реальности сумел подчинить своей воле абсолютно всех важных людей в Атлантики-Сити, от богачей и чиновников до бандитов и шулеров. Енох «Наки» Томпсон обладал одним бесценным качеством: он мог легко выкрутиться из совершенно любой ситуации, причём с огромной выгодой. Поэтому, когда власти объявили о введении «сухого закона», мужчина подумал, что и на этой богоугодной инициативе можно как-нибудь да поживиться. Придумав элегантную схему подпольной торговли, Томпсон моментально взлетел на самый верх криминального Олимпа, совсем забыв о старой доброй поговорке: чем выше взлетаешь, тем больнее падать.Итальянский сериал «Гоморра» показывает жизнь настоящих гангстеров без всяких прикрас, но зато с шокирующими деталями. Действие картины разворачивается в современном Неаполе, где происходит противостояние двух могущественных преступных кланов: Савастано и Конте. Повествование ведётся от лица Чиро Ди Марцио по прозвищу Бессмертный, воинственного и жестокого телохранителя семьи Савастано. Каждый день Чиро решает маленькие и большие проблемы Пьетро, главного босса: то необходимо посетить очередную встречу с поставщиками, то нужно проконтролировать расфасовку товар, то проследить за потенциальной «крысой» и т.п. Но самая главная задача — натаскивать следующее поколение хитроумных мафиози в лице сына сеньора Савастано Дженнаро, который, кажется, совершенно не интересуется отцовской преступной империей.В конце 40-х годов прошлого века Лос-Анджелес представлял собой настоящую выгребную яму. Безжалостные мафиози завладели буквально всем: магазины и бутики были под их защитой, казино и клубы отмывали грязные деньги, добытые шантажом и манипуляциями, даже знаменитости и те безропотно подчинялись гангстерам. Полицейские — точнее те несколько человек, которые остались некоррумпированными — не могла справиться с растущей преступностью: хитрые и опытные бандиты подставляли мелких мошенников и воров, а сами уходили сухими из воды, захватив пару-тройку награбленных миллионов. Спустя пару лет безграничной анархии даже самые бравые служители закона сдались и решили пойти на сделку с мафией. Несчастные жители города уже потеряли всякую надежду на спокойную, размеренную и честную жизнь, но затем в Лос-Анджелесе появился Джо Тиг. Смелый, честный, прямолинейный, неподкупный, безукоризненно умный, он мог просчитывать наперёд десятки ходов многих криминальных боссов. Преступники не на шутку всполошились, ведь теперь у них появилась реальная угроза в лице этого дерзкого детектива, который не берёт взяток, не боится побоев и люто ненавидит всех бандитов до единого.Четверо братьев, которые всегда горой стояли друг за друга, оказываются без гроша в кармане на улицах Нью-Йорках. Не имея хорошего образования или профессии, ребята перебиваются мелкими заработками, однако денег всё равно постоянно не хватает даже на самое необходимое. Один из братьев, не желая мириться с бедностью, по глупости занимает денег у местных бандитов, думая, что позднее сможет спокойно вернуть баснословные проценты. Когда приходит время платить и гангстеры начинают угрожать Кевину расправой, он обращается за помощью к семье: ведь родные братья никогда не оставят в беде. В результате, чтобы как-то разрешить конфликт, все Доннелли устраиваются на работу к главе преступной банды, и с этого момента их жизнь кардинальным образом меняется, но, увы, не в лучшую сторону.«Острые козырьки» — один из самых атмосферных британских сериалов, зачаровывающий зрителей своей непередаваемой эстетикой. Картина рассказывает о цыганской семье, многочисленные члены которой составляли костяк известной бандитской группировки. Помимо шикарного захватывающего сюжета сериал отличается потрясающим актёрским кастом: главные роли исполнили Киллиан Мёрфи, Том Харди, Сэм Нил, Хелен МакКрори, Иддо Голдберг и Пол Андерсон.Долгое время никто в Бирмингеме и не знал о существовании Томаса Шелби, однако этот упёртый и даже немного наглый парень сделал всё, чтобы исправить положение дел. Вернувшись после Первой мировой войны с серьёзной психологической травмой, герой решил поставить свою семью на ноги. Несмотря на то, что он был всего лишь средним сыном и должен был оставаться на вторых ролях, Томас сумел показать себя с лучшей стороны и встать во главе семейства. Трое братьев, сестра, тётя и ещё несколько десятков друзей, сотни знакомых, а затем и тысячи горожан — все стали работать в конторе мистера Шелби. Но жизнь молодого человека отнюдь нельзя было назвать лёгкой. Постоянные столкновения с другими криминальными группировками, преследование полиции, шантаж, угрозы — каждый день Томасу и его близким приходится справляться с таким количеством препятствий, какое обычным смертным и не снилось.