Планы на выходные: куда пойти 28-29 января

Петербург отметит важную дату - День полного освобождения Ленинграда от блокады. На выходных пройдут масштабные военные реконструкции этих значимых событий. Также в Ленобласти пройдет гонка на собачьих упряжках, где зрители насладятся зрелищем и общение с северными ездовыми собаками. 25 января открылся 10-й Киберфест, где вы увидите будущее, а в субботу проведите вечер на концерте обаятельной Юлии Чичериной.
На выходных в Ленобласти пройдут реконструкции операций «Искра» и «Январский гром», где зрители увидят важнейшие операции прорыва блокады. Подробнее
Когда: 28 января в 15:00, 29 января 12:00-16:00 Где: Дорога жизни, Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое шоссе недалеко от посёлка Гостилицы, мемориал «Январский гром» Стоимость: бесплатно
В последние выходные января в поселке Лемболово пройдут гонки на собачьих упряжках. Участники поборются за право называться чемпионами всероссийской гонки «Снежная метель — 2017» и проходить отборочный тур на чемпионат мира и чемпионат Европы. Подробнее
Когда: 28-29 января Где: пос. Лемболово, Ленинградская область, рядом с базой отдыха «Пионер» Стоимость: бесплатно
Более 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса. Подробнее
Когда: до 26 февраля Где: Лофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74 Стоимость: бесплатно
Традиционный фестиваль ледовых скульптур откроется 24 декабря в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее
Когда: до 29 января Где: Петропавловская крепость, 3 Стоимость: 300-450 рублей
10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы. Подробнее
Главный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». В эрмитаже покажут работы тридцати художников-соотечественников великого мистификатора и скандалиста и, конечно, произведения самого гения Дали. Подробнее