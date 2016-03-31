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Планы на выходные: куда пойти 28-29 января

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:25

Петербург отметит важную дату - День полного освобождения Ленинграда от блокады. На выходных пройдут масштабные военные реконструкции этих значимых событий. Также в Ленобласти пройдет гонка на собачьих упряжках, где зрители насладятся зрелищем и общение с северными ездовыми собаками. 25 января открылся 10-й Киберфест, где вы увидите будущее, а в субботу проведите вечер на концерте обаятельной Юлии Чичериной.

Посмотри на военную реконструкцию освобождения Ленинграда






На выходных в Ленобласти пройдут реконструкции операций «Искра» и «Январский гром», где зрители увидят важнейшие операции прорыва блокады. Подробнее

Когда: 28 января в 15:00, 29 января 12:00-16:00
Где: Дорога жизни, Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое шоссе недалеко от посёлка Гостилицы, мемориал «Январский гром»
Стоимость: бесплатно

Послушай юбилейный концерт Юлии Чичериной






28 января в клубе «Космонавт» певица и путешественница Юлия Чичерина даст старт гастрольному туру «20 лет в пути». Петербуржцы станут первыми, с кем музыканты разделят пыль дорог. Подробнее

Когда: 28 января, с 20:00
Где: Клуб Космонавт, Бронницкая ул., 24
Стоимость: от 300 рублей

Болей за милых хаски на соревнованиях






В последние выходные января в поселке Лемболово пройдут гонки на собачьих упряжках. Участники поборются за право называться чемпионами всероссийской гонки «Снежная метель — 2017» и проходить отборочный тур на чемпионат мира и чемпионат Европы. Подробнее

Когда: 28-29 января
Где: пос. Лемболово, Ленинградская область, рядом с базой отдыха «Пионер»
Стоимость: бесплатно


Стань милосерднее на выставке «Беженцы. В поисках утраченного»






Более 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса. Подробнее

Когда: до 26 февраля
Где: Лофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74
Стоимость: бесплатно

Успей полюбоваться красотой льда






Традиционный фестиваль ледовых скульптур откроется 24 декабря в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года. Подробнее

Когда: до 29 января
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: 300-450 рублей

Взгляни на будущее на Киберфесте






10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы. Подробнее

Когда: до 7 февраля


Узнай великой китайской армии







В выставочном зале «Манеж» проходит первая за пределами КНР экспозиция военных живописцев и скульпторов. Выставка «Китайская армия» приподнимает завесу над тайной жизнью Поднебесной. Подробнее

Когда: 11:00-22:00
Где: Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Стоимость: 150-300 рублей

Познакомься с современным искусством в центре МАРС






Семь инсталляций российских и зарубежных медиа-художников окружат зрителя оптико-звуковыми полями и обворожат аудиовизуальными эффектами. Подробнее

Когда: 12:00-22:00
Где: Пассаж, Невский пр., 48
Стоимость: 300-500 рублей

Раскрой тайну зеркала Дракулы






Организаторы Roof Music Fest не намерены отдыхать и ограничиваться только крышами Петербурга. Зимний сезон радует концертами в необычных местах и экскурсиями по крышам и закрытым особнякам. Подробнее

Когда: 28,29 января
Где: от 600 рублей


Восхитись гением Дали






Главный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». В эрмитаже покажут работы тридцати художников-соотечественников великого мистификатора и скандалиста и, конечно, произведения самого гения Дали. Подробнее

Когда: 10:30-18:00
Где: Государственный Эрмитаж
Стоимость: 400 рублей
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