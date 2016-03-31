Планы на выходные: куда пойти 28-29 января

Петербург отметит важную дату - День полного освобождения Ленинграда от блокады. На выходных пройдут масштабные военные реконструкции этих значимых событий. Также в Ленобласти пройдет гонка на собачьих упряжках, где зрители насладятся зрелищем и общение с северными ездовыми собаками. 25 января открылся 10-й Киберфест, где вы увидите будущее, а в субботу проведите вечер на концерте обаятельной Юлии Чичериной.На выходных в Ленобласти пройдут реконструкции операций «Искра» и «Январский гром», где зрители увидят важнейшие операции прорыва блокады.28 января в 15:00, 29 января 12:00-16:00Дорога жизни, Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое шоссе недалеко от посёлка Гостилицы, мемориал «Январский гром»бесплатно28 января в клубе «Космонавт» певица и путешественница Юлия Чичерина даст старт гастрольному туру «20 лет в пути». Петербуржцы станут первыми, с кем музыканты разделят пыль дорог.28 января, с 20:00Клуб Космонавт, Бронницкая ул., 24от 300 рублейВ последние выходные января в поселке Лемболово пройдут гонки на собачьих упряжках. Участники поборются за право называться чемпионами всероссийской гонки «Снежная метель — 2017» и проходить отборочный тур на чемпионат мира и чемпионат Европы.28-29 январяпос. Лемболово, Ленинградская область, рядом с базой отдыха «Пионер»бесплатноБолее 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса.до 26 февраляЛофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74бесплатноТрадиционный фестиваль ледовых скульптур откроется 24 декабря в Петропавловской крепости. Десятки переливающихся в свете разноцветных прожекторов ледовых скульптур образуют ледяной город. Центром экспозиции станет огромный петух изо льда – символ 2017 года.до 29 январяПетропавловская крепость, 3300-450 рублей10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы.до 7 февраляВ выставочном зале «Манеж» проходит первая за пределами КНР экспозиция военных живописцев и скульпторов. Выставка «Китайская армия» приподнимает завесу над тайной жизнью Поднебесной.11:00-22:00Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1150-300 рублейСемь инсталляций российских и зарубежных медиа-художников окружат зрителя оптико-звуковыми полями и обворожат аудиовизуальными эффектами.12:00-22:00Пассаж, Невский пр., 48300-500 рублейОрганизаторы Roof Music Fest не намерены отдыхать и ограничиваться только крышами Петербурга. Зимний сезон радует концертами в необычных местах и экскурсиями по крышам и закрытым особнякам.28,29 январяот 600 рублейГлавный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». В эрмитаже покажут работы тридцати художников-соотечественников великого мистификатора и скандалиста и, конечно, произведения самого гения Дали.10:30-18:00400 рублей