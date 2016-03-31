Планы на неделю: куда пойти 30 января - 3 февраля

Остался последний месяц зимы, а чтобы дожить до весны заполните свои дни радостными событиями. В Филармонии пройдет необычный концерт-выставка, в Перинных рядах откроется выставка Пикассо и Матисса, 2 февраля петербуржцы отметят день памяти Хармса. Думай о весне и ...
10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы. Подробнее
Более 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса. Подробнее
Когда: до 26 февраля Где: Лофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74 Стоимость:бесплатно
В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2 Стоимость: 200-450 рублей
В Эрмитаже работает масштабная выставка современного фламандского художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты». Ян Фабр докажет, что современное искусство – достойный наследник и продолжатель традиции старых мастеров. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая наб. 32, наб. реки Мойки, 43, Стоимость: 300-600 рублей