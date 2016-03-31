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Планы на неделю: куда пойти 30 января - 3 февраля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 29 января, в 09:25

Остался последний месяц зимы, а чтобы дожить до весны заполните свои дни радостными событиями. В Филармонии пройдет необычный концерт-выставка, в Перинных рядах откроется выставка Пикассо и Матисса, 2 февраля петербуржцы отметят день памяти Хармса. Думай о весне и ...

Пройди «Маршрут Старухи» в День памяти Даниила Хармса







Почтите память гения абсурда пройдя по «Маршруту № 2». 2 февраля вас ждет лекция в пустоте, сенситивный спектакль «Старуха» в катакомбах церкви и прогулка по Петербургу Хармса. Подробнее

Когда: 2 февраля, с 19:00
Где: Петришуле, Невский пр., 22-24, лит. А
Стоимость: 500 рублей


Послушай живопись в Филармонии







В большом зале Филармонии пройдет необычный концерт-выставка. Живопись и музыка сольются в одну стихию и отправят гостей в увлекательное путешествие по волнам искусства. Подробнее

Когда: 3 февраля 20:00
Где: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская улица, 2
Стоимость: от 600 рублей

Загляни в будущее на Десятом Киберфесте







10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы. Подробнее


Когда: до 7 февраля


Посети выставку Пикассо и Матисса






На выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал. Подробнее

Когда: 2 февраля 10:00
Где: Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4
Стоимость: 200-300 рублей

Стань человечнее на выставке «Беженцы. В поисках утраченного»






Более 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса. Подробнее

Когда: до 26 февраля
Где: Лофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74
Стоимость:бесплатно

Восхитись шедеврами Айвазовского






В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее


Когда: 10:00-18:00
Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2
Стоимость: 200-450 рублей

Возмутись на выставке Яна Фабра






В Эрмитаже работает масштабная выставка современного фламандского художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты». Ян Фабр докажет, что современное искусство – достойный наследник и продолжатель традиции старых мастеров. Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая наб. 32, наб. реки Мойки, 43,
Стоимость: 300-600 рублей
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