Планы на неделю: куда пойти 30 января - 3 февраля

Остался последний месяц зимы, а чтобы дожить до весны заполните свои дни радостными событиями. В Филармонии пройдет необычный концерт-выставка, в Перинных рядах откроется выставка Пикассо и Матисса, 2 февраля петербуржцы отметят день памяти Хармса. Думай о весне и ...Почтите память гения абсурда пройдя по «Маршруту № 2». 2 февраля вас ждет лекция в пустоте, сенситивный спектакль «Старуха» в катакомбах церкви и прогулка по Петербургу Хармса.2 февраля, с 19:00Петришуле, Невский пр., 22-24, лит. А500 рублейВ большом зале Филармонии пройдет необычный концерт-выставка. Живопись и музыка сольются в одну стихию и отправят гостей в увлекательное путешествие по волнам искусства.3 февраля 20:00Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская улица, 2от 600 рублей10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы.до 7 февраляНа выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал.2 февраля 10:00Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4200-300 рублейБолее 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса.до 26 февраляЛофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74бесплатноВ честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа.10:00-18:00Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2200-450 рублейВ Эрмитаже работает масштабная выставка современного фламандского художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты». Ян Фабр докажет, что современное искусство – достойный наследник и продолжатель традиции старых мастеров.10:00-18:00Государственный Эрмитаж, Дворцовая наб. 32, наб. реки Мойки, 43,300-600 рублей