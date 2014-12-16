0% М, 0% Ж добавила fairyscary , Вчера, в 06:00

Грядущий месяц приготовил нам совсем немного киносюрпризов, зато каждый из них — на вес золота. Отечественные супергерои, эротические приключения, старые «добрые» призраки из телевизора, поджидающие своих жертв в самых неожиданных местах, и кровожадные зомби — об этом и многом другом читайте в нашей подборке «Премьеры февраля».



«Голос монстра» На экранах с 2 февраля

В жизни каждого человека случаются мрачные периоды, когда, кажется, будто всё мироздание рушится, увлекая нас за собой в зияющую бездну. К сожалению, именно такое страшное время выпало на детство Коннора, застенчивого и тихого мальчика. Покинувший семью отец, умирающая от тяжёлой болезни мама, равнодушная бабушка с бесконечными претензиями, насмешки одноклассников и натужное сочувствие учителей — со всем этим юноше приходится сталкиваться каждый день. Чтобы как-то отвлечься и набраться сил для следующего мучительного дня, Коннор придумывает себе монстра, который по волшебству может превращаться из могучего тиса в гигантское чудище. Воображаемый друг рассказывает мальчугану истории, страшные, смешные, грустные, весёлые, но неизменно жизнеутверждающие.









Чего ожидать? Фэнтези «Голос монстра» — экранизация знаменитого детского романа Патрика Несса. Книжка не то чтобы особо оригинальная, но добрая и очень красивая. Будем надеяться, что картина испанского режиссёра Хуана Антонио Байона, создателя фильма «Приют» и сериала «Страшные сказки», окажется не хуже.



«Звонки» На экранах с 2 февраля

Продолжение легендарной японской франшизы уже совсем скоро выходит в кинотеатрах. Как бы люди ни пытались избежать проклятия, оно упорно продолжает находить своих наивных жертв. В этот раз зло выбрало своей целью девушку Джулию, которая, беспокоясь за возлюбленного, случайно посмотрела дьявольскую запись. Поняв, что ей осталось жить всего лишь семь дней, героиня отправляется на поиски разгадки таинственного видео. Однако время стремительно заканчивается, кровожадный дух набирается сил, а ответов так и нет…









Чего ожидать? Честно говоря, уже порядком надоело следить, как люди с тупым упорством продолжают искать себе проклятия на голову, а потом полтора часа жалуются на озлобленных призраков, пытающихся их убить. Впрочем, поход на фильм ужасов «Звонки» может стать хорошим поводом предаться ностальгии и пересмотреть в очередной раз оригинальную японскую версию.



«На пятьдесят оттенков темнее» На экранах с 9 февраля

Как бы Анастейше ни хотелось вести нормальный образ жизни без страданий и жёсткого секса, безудержная страсть к Кристиану Грею не позволяет ей этого сделать. Вновь и вновь девушка попадает к обольстителю на крючок, не в силах ему отказать. После настойчивых просьб и даже откровенных домогательств со стороны дерзкого между молодыми людьми опять завязываются романтические отношения, однако в этот раз Ана старается вести себя по-взрослому и не даёт возлюбленному выходить за рамки дозволенного. Увы, их счастье было недолгим: многочисленные пассии харихматичного донжуана мешают парочке жить спокойно, чем вызывают бурное недовольство недавно успокоившейся героини.









Чего ожидать? Если вы вдруг почувствуете непреодолимый импульс посмотреть «На пятьдесят оттенков темнее», вспомните следующее: это посредственная экранизация чрезвычайно банального фанфика, написанного по клишированному и довольно бездарному роману. Конечно, можно позволить себе отдохнуть сознанием на этом кинематографическом продукте, но рекомендуем хорошенько подумать над своим решением. В конце концов, «развидеть» этот фильм вы не сможете.



«Обитель зла: Последняя глава» На экранах с 10 февраля

Шестая часть популярнейшей франшизы расскажет о заключительной битве несокрушимой воинственной Элис, почему-то вечно спасающей нерадивое человечество. Проснувшись в разрушенном Белом доме после очередного предательства Альберта, героиня встречает Красную королеву, которая сообщает ей крайне тревожные новости: ровно через два дня все живые существа, инфицированные Т-вирусом, будут уничтожены корпорацией «Амбрелла». Тогда людям и миру, как мы его знаем, придёт конец. Чтобы предотвратить катастрофу, Элис собирает команду отважных воинов и отправляется в источник всего зла — Раккун-Сити.









Чего ожидать? В боевике «Обитель зла: Последняя глава» определённо не стоит искать подспудных смыслов и невиданных философских глубин. Перед нами качественно и добротно сделанный блокбастер, где вечно прекрасная Мила Йовович пытается одолеть коварного до невозможности Иэна Глена, который между прочим, сыграл в «Игре престолов» Джиору Мормонта.



«Патерсон» На экранах с 16 февраля

Изящный в своей простоте фильм «Патерсон» — гимн рутинной человеческой жизни, в которой, если очень постараться, можно найти свои прелести. Главный герой картины — юноша Патерсон, скромный водитель автобуса, романтик от природы. В качестве развлечения он каждый день пишет стихи, но упорно отказывается публиковать их, ведь он, по собственному мнению, не настоящий поэт, а просто балуется. В каждом обыкновенном, скучном дне паренёк умудряется увидеть нечто совершенно волшебное: взгляды, жесты, недосказанные слова, улыбки — всё это так прекрасно на самом деле, не так ли?









Чего ожидать? Джим Джармуш — мастер кино обо всём и ни о чём. Если очень хочется чего-нибудь незамысловатого и доброго, всенепременно сходите на «Патерсона», потому что старина Джим никогда не разочаровывает.



«Лев» На экранах с 16 февраля

Сару Бриерли всегда знал, что он приёмный ребёнок. Долгое время его это совершенно не беспокоило: родители Сью и Джон Бриерли были добрыми и заботливыми и на протяжении всей жизни герой чувствовал себя самым любимым сыном на свете. Однако в какой-то момент молодого человека начали мучить воспоминания из прошлого: вот он, босоногий и худощавый, бежит куда-то вместе с другим ребёнком, затем картинка сменяется, и Сару видит себя в поезде, замёрзшего и испуганного. Решив, что судьба пытается дать ему знак, юноша отправляется в Калькутту в надежде найти там свою родную семью.









Чего ожидать? «Лев» получил очень хорошие отзывы критиков, неплохо выступил в прокате, а потом и вовсе завоевал целых шесть номинаций на «Оскар», в том числе за «Лучшую мужскую роль второго плана», «Лучшую женскую роль второго плана» и «Лучший фильм». Картина действительно напоминает слегка «Миллионера из трущоб», но всё же имеет совершенно другую атмосферу и рассказывает совершенно другую, но не менее интересную историю.



«Лунный свет» На экранах с 16 февраля

Драма «Лунный свет» — один из несомненных шедевров прошлого года — трогательная история паренька по имени Широн. За свою жизнь главный герой видел мало любви и заботы: зависимая от наркотиков, его мать слишком мало уделяла времени сыну, отец пропал давным-давно, а друзей такому скромному и тихому мальчишке едва ли удавалось завести. В течение многих лет Широн пытался достичь гармонии с собой, простить все обиды, успокоиться и начать новую жизнь. Но, кажется, демоны прошлого никогда его не отпустят.









Чего ожидать? «Лунный свет» — абсолютный февральский must see. Камерное кино о взрослении, внутренней борьбе в душе каждого человека и об извечном поиске жизненной цели — чего же ещё можно желать холодным зимним вечером?



«Защитники» На экранах с 23 февраля

Во времена Советского Союза секретная организация «Патриот» создала четырёх сверхсуществ, обладающих невероятными для обычного человека силами. Долгое время эти супергерои скрывали свои способности от окружающих и не выходили на связь с собственными создателями. Но позднее, узнав о чудовищной опасности, грозящей стране и всему человечеству, Арсус, Хан, Лер и Ксения вернулись в строй русских солдат, чтобы любой ценой предотвратить катастрофу и защитить наш мир.









Чего ожидать? Предстоящий боевик Сарика Андреасяна вызвал шквал зрительских эмоций одним только первым трейлером: кто-то одобрительно радовался будущей премьере, кто-то в ужасе закрывал ноутбук и выкидывал компьютер от греха подальше. Чтобы не добавлять масла в огонь, не будем говорить лишнего и предоставим вам самим решить, стоит идти на «Защитников» или нет.



«Тюльпанная лихорадка» На экранах с 23 февраля

«Тюльпанная лихорадка» — очаровательная история любви между молодой красавицей и бедным художником. Она была юной и бесконечно прекрасной женой одного богача. Нелюбимый муж казался героине проклятием, от которого нигде не скрыться, а потому София и не надеялась когда-нибудь узнать настоящую страсть. Бедный Ян, перебиваясь нечастыми заработками, тоже страдал в одиночестве, питая несбыточные надежды на беспечное будущее. Встретившись, молодые люди мгновенно влюбились и, воодушевлённые этим чудесным всепоглощающим чувством, решили рискнуть всем ради собственного счастья.









Чего ожидать? Пока что не совсем понятно, о чём же будет картина: о любви и изменах или о подводных камнях тюльпанного рынка 17-го века. Как бы там ни было, у фильма совершенно безумный звёздный каст, среди которых приятно удивляет имя Зака Галифианакиса: актёр, кажется, научился выбирать стоящие проекты.



«Джеки» На экранах с 23 февраля

Биографическая драма Пабло Ларраина рассказывает о жизни одной из самых знаменитых женщин прошлого столетия — единственной и неповторимой Жаклин Кеннеди. Действие картины охватывает период с того момента, когда Джеки стала Первой леди США, и до смерти Джона Ф. Кеннеди. Главный фокус фильма — личность этой прекрасной, талантливой и стойкой женщины, которая смогла пережить множество ужасных трагедий.









Чего ожидать? Натали Портман — одна из тех актрис, на игру которых можно смотреть бесконечно. Поэтому обязательно посмотрите «Джеки», она там просто сногсшибательна.







