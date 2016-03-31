Планы на выходные: куда пойти 4-5 февраля

Наступил самый короткий зимний месяц, до весны осталось совсем не долго. Время летит быстрее, если занять дни интересными событиями. В БКЗ «Октябрьский» выступит Александр Градский со своим театром, в Этнографическом музее проведут квесты и устроят этнопарк, в Планетарии исполнят лучшие оперные арии в свете звезд. Не хандри и ...Весь февраль в Этнографическом музее можно изучать фольклор, участвовать в народных обрядах народов России, греться в юрте и слушать горловое пение сибирских шаманов. На интерактивной выставке «Этнопарк» гостей ждут этноквесты, мастер-классы по плетению из бересты или изготовлению кукол, концерты, модное дефиле в национальных костюмах и 3D-инсталляция.11:00-16:00Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1бесплатно4 и 18 февраля все любители прекрасной музыки и ангельских голосов насладятся необычными концертами. 4 февраля в Планетарии сыграют программу «Любовный напиток», а 18 февраля солистка Мариинского театра исполнит программу «Casta diva».4 февраля 20:00Планетарий, Александровский парк, 41500 рублейАлександр Градский и его театр выступят на сцене БКЗ «Октябрьский» 4 февраля. Зимние концерты Градского в Петербурге стали уже приятной традицией, и публика радостно ждет вечер хорошей музыки.4 февраля, с 18:00БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 61500 – 6000 рублейВ феврале вам выпадает уникальный шанс встретиться с неведомым в Этнографическом музее, пообщаться с духами, услышать голос предков и увидеть будущее. Участвуй в квесте и разгадай тайну древних шаманов.4 февраля 11:00-18:00Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1700-800 рублей за командуВ выставочном зале «Манеж» проходит первая за пределами КНР экспозиция военных живописцев и скульпторов. Выставка «Китайская армия» приподнимает завесу над тайной жизнью Поднебесной.11:00 – 20:00Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1150-300 рублейБолее 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса.09:00-21:00Лофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74бесплатно10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы.до 7 февраляВ честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа.10:00-18:00Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2200-450 рублейВ KGallery работает первая в России выставка американского фотографа Аллана Танненбаума «JOHN AND YOKO: A NEW YORK LOVE STORY». На выставке представят около 40 фотографий, сделанных в период с 1975 по 1980 годы.10:00-18:00KGallery, наб. Фонтанки, д. 2450-100 рублейГлавный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». На выставке покажут работы тридцати художников-соотечественников великого мистификатора и скандалиста и, конечно, произведения самого гения Дали.10:30-18:00300-600 рублей