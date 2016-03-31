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Планы на выходные: куда пойти 4-5 февраля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 2 февраля, в 11:00

Наступил самый короткий зимний месяц, до весны осталось совсем не долго. Время летит быстрее, если занять дни интересными событиями. В БКЗ «Октябрьский» выступит Александр Градский со своим театром, в Этнографическом музее проведут квесты и устроят этнопарк, в Планетарии исполнят лучшие оперные арии в свете звезд. Не хандри и ...

Проведи выходные в юрте в Этнопарке






Весь февраль в Этнографическом музее можно изучать фольклор, участвовать в народных обрядах народов России, греться в юрте и слушать горловое пение сибирских шаманов. На интерактивной выставке «Этнопарк» гостей ждут этноквесты, мастер-классы по плетению из бересты или изготовлению кукол, концерты, модное дефиле в национальных костюмах и 3D-инсталляция. Подробнее

Когда: 11:00-16:00
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: бесплатно


Насладись оперными ариями в Планетарии






4 и 18 февраля все любители прекрасной музыки и ангельских голосов насладятся необычными концертами. 4 февраля в Планетарии сыграют программу «Любовный напиток», а 18 февраля солистка Мариинского театра исполнит программу «Casta diva». Подробнее

Когда: 4 февраля 20:00
Где:Планетарий, Александровский парк, 4
Стоимость: 1500 рублей

Послушай маэстро Градского






Александр Градский и его театр выступят на сцене БКЗ «Октябрьский» 4 февраля. Зимние концерты Градского в Петербурге стали уже приятной традицией, и публика радостно ждет вечер хорошей музыки. Подробнее

Когда: 4 февраля, с 18:00
Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6
Стоимость: 1500 – 6000 рублей

Встреться с духами в Этнографическом музее






В феврале вам выпадает уникальный шанс встретиться с неведомым в Этнографическом музее, пообщаться с духами, услышать голос предков и увидеть будущее. Участвуй в квесте и разгадай тайну древних шаманов. Подробнее

Когда: 4 февраля 11:00-18:00
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: 700-800 рублей за команду

Восхитись великой китайской армией






В выставочном зале «Манеж» проходит первая за пределами КНР экспозиция военных живописцев и скульпторов. Выставка «Китайская армия» приподнимает завесу над тайной жизнью Поднебесной. Подробнее

Когда: 11:00 – 20:00
Где: Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Стоимость: 150-300 рублей

Посмотри на другую жизнь на выставке «Беженцы. В поисках утраченного»






Более 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса. Подробнее

Когда: 09:00-21:00
Где: Лофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74
Стоимость: бесплатно

Уйди в Киберреальность на фестивале








10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы. Подробнее

Когда: до 7 февраля

Утони в морской пучине полотен Айвазовского






В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2
Стоимость: 200-450 рублей


Посмотри на редкие фотографии Джона Леннона и Йоко Оно








В KGallery работает первая в России выставка американского фотографа Аллана Танненбаума «JOHN AND YOKO: A NEW YORK LOVE STORY». На выставке представят около 40 фотографий, сделанных в период с 1975 по 1980 годы. Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: KGallery, наб. Фонтанки, д. 24
Стоимость: 50-100 рублей

Успей посетить выставку Сальвадора Дали






Главный музей города представляет выставку «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». На выставке покажут работы тридцати художников-соотечественников великого мистификатора и скандалиста и, конечно, произведения самого гения Дали. Подробнее

Когда: 10:30-18:00
Где: Государственный Эрмитаж
Стоимость: 300-600 рублей
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