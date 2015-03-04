Любовь нечаянно нагрянет: 10 романтических комедий ко Дню святого Валентина

«Роковая красотка»

«Сабрина»

«Домохозяйка»

«Элизабеттаун»

«Лучше не бывает»

«Влюбиться в невесту брата»

«Застрял в любви»

«Плюс один»

«Дружба и никакого секса?»

«Девушка без комплексов»

В предвкушении Дня всех влюблённых мы вспомнили десятку потрясающих романтических комедий, после которых даже самые убеждённые циники начнут верить в настоящую, всепобеждающую любовь.Ирен — девушка не промах. Быстро поняв, что в нашем жестоком мире ценятся лишь молодость и красота, героиня решила зарабатывать на жизнь именно этими талантами. Не подумайте ничего дурного, она просто охотница за богачами. Европейцы, американцы, азиаты — это неважно. Главное, чтобы кавалеры могли позволить себе в неограниченном количестве чёрную икру, шампанское «Кристалл» и брильянтовые ожерелья. Обычно чутьё красотку не подводит: даже из толпы одинаково одетых мужчин Ирен способна найти того единственного мультимиллионера. Но сегодня по нелепейшей ошибке длинноногая брюнетка обратила внимание на Жана, обыкновенного бармена. На следующее утро после страстной ночи девушка осознала свою оплошность. Увы, было уже поздно: легковерный паренёк умудрился за один проведённый вместе вечер влюбиться в неё по самые уши. С молниеносной скоростью Ирен убегает, но Жан устремляется за избранницей сердца. Узнав, в каком отеле она остановилась с новым ухажёром, он буквально умаляет менеджеров дать ему работу, как вдруг его замечает обеспеченная вдова Маделин, которой как раз необходима компания. Проходит совсем немного времени, как Жан становится неким подобием альфонса. Ситуация его, конечно, не устраивает, но только таким образом он сможет остаться рядом с прекрасной Ирен и, возможно, даже попытается вновь завоевать её сердце…Сколько же ночей скромница Сабрина провела в тени деревьев, наблюдая за праздниками в роскошном доме семьи Лэрэби: дни рождения, юбилеи, годовщины, рождество или даже просто удачно заключённая сделка — девушка провела немыслимое количество часов, мечтая тоже стать одной из гостей. Увы, для дочки шофёра путь в это старинное поместье, где на шторы тратят больше годовой зарплаты рядового учителя, был закрыт. Заботливый отец постоянно твердил Сабрине: оставь глупые грёзы и живи реальностью. Ах, если бы дело было только в богатстве и изысканности Лэрэби. Нет, здесь были замешаны чувства: вот уже давно девушка безумно влюблена в младшего сына Дэвида Лэрэби, известного ловеласа и дамского угодника. Чтобы спасти единственную дочь от тлетворного влияния окружающей роскоши, мистер Фэйрчайлд отправляет её в Париж работать в престижном модном журнале.Спустя некоторое время Сабрина возвращается в родной дом и буквально с порога поражает Дэвида: во время пребывания во Франции она сильно изменила своё внешний вид, теперь в этой изысканной леди с трудом можно узнать застенчивую студентку. Дэвид влюбился с первого взгляда, однако у него уже есть невеста, более того, дата свадьбы уже назначена…Желая избежать очередного семейного скандала, старший сын Лэрэби Лайнус решает «отвлечь» Сабрину походами в театр, прогулками, разговорами и т.п. И как-то так получается, что нелюдимый бизнесмен внезапно влюбляется в героиню…Непревзойдённые комические актёры Стив Мартин и Голди Хоун составили блестящий дуэт фильма «Домохозяйка». Многие годы архитектор Ньютон Дэвис добивался любви Бекки. Время шло, однако что бы герой ни делал, красавица упорно продолжала избегать его чувств. Плюнув в конце концов на легкомысленную избранницу сердца, мужчина переехал в Бостон и начал холостую жизнь. Однажды вечером в баре он познакомился с обворожительной официанткой Гвен. Парочкой было выпито слишком много горячительного, а потому на следующее утро они проснулись немного смущёнными в одной кровати. Ньютон быстренько убежал на работу, а девушка, которую вот-вот грозились выселить из квартиры, уехала в загородный дом своего нерадивого кавалера.В маленьком городке Гвен ужасно понравилось: улицы чистые, люди дружелюбные — чего же ещё можно пожелать? Чтобы как-то свести концы с концами, героиня представляется миссис Дэвис и вскоре знакомится с родителями Ньютона. Время идёт, и однажды утром мужчине звонит отец, страшно недовольный тем, что ему не рассказали о свадьбе. Быстро поняв, в какую аферу его втянула недавняя подружка, Ньютон мчится в родную провинцию с целью немедленно изобличить нахалку. Хотя можно же ей подыграть и попытаться вернуть Бекки, которая наверняка уже сгорает от ревности…В одночасье Дрю Бейлор превратился из успешного дизайнера в безработного одиночку. С трудом справляясь с проблемами, паренёк решает раз и навсегда покончить со всем и совершить самоубийство. К счастью, один телефонный звонок спасает его от необратимого поступка. Увы, этот звонок не принёс хороших вестей: парень внезапно узнаёт о смерти собственного отца. Отложив на секундочку суицидальные мысли, герой отправляется в родной городок Элизабеттаун, такой маленький, что там буквально все знают друг друга. В самолёте Дрю знакомится с жизнерадостной и участливой стюардессой Клэр, которая изо всех сил старается его утешить. Молодые люди расстаются, парень с головой погружается в семейные дрязги, а девушка продолжает мотаться из одного края света в другой. Хотя молодые люди встретились всего на чуть-чуть, отчего-то оба запомнили эти несколько часов. Боясь показаться навязчивым, Дрю всё же звонит Клэр и приглашает её приехать в гости. Чем же закончатся отношения героев, смотрите в романтической мелодраме Кэмерона Кроу «Элизабеттаун» с Орландо Блумом, Кирстен Данст и Сьюзен Сарандон в главных ролях.Легендарные американские актёры Хелен Хант, Джек Николсон, Грег Киннер и Куба Гудинг-младший представляют потрясающий фильм «Лучше не бывает» оскароносного режиссёра Джеймса Л.Брукса.Мелвина Юделла знают все на Манхэттене, и все хотели бы его не знать. Грубый, язвительный, циничный, он постоянно донимает соседей своим чудовищным сарказмом и мизантропией. Вдобавок мужчина страдает обсессивно-компульсивным расстройством, а потому не терпит никаких, даже самых ничтожных вмешательств в свой налаженный быт. Каждый день герой делает одно и то же одним и тем же образом, но однажды всё меняется, когда официантка Кэрол, которая всегда обслуживает Мелвина, внезапно решает найти новую работу поближе к дому, чтобы следить за часто болеющим сыном. Поскольку такие изменения чрезвычайно раздражают мистера Юделла, он идёт на беспрецедентный для себя поступок: предлагает девушке помочь с лечением сына, лишь бы только она вернулась в прежнее кафе. Связанные очень странными и забавными отношениями, герои вскоре начинают проникаться друг к другу симпатией, но признаться в чувствах всё никак не могут.Стив Карелл и Жюльет Бинош представляют трогательную романтическую комедию «Влюбиться в невесту брата». Несколько лет назад Дэн Бёрнс потерял драгоценную супругу. Не сумев толком отправиться от трагедии, мужчина вообще отказался от любви и посвятил себя воспитанию детей и работе. Положение дел героя полностью устраивало: он не интересовался женщинами, а они не интересовались им.А потом он встретил Мари, смешливую, улыбчивую, остроумную Мари, которая в считанные секунды растопила его холодное сердце. Девушка соглашается выпить с Дэном кофе, хотя предупреждает, что уже занята. Радостный от внезапного приятного знакомства, он отправляется в гости к родителям, где видит…Мари, которую младший брат Митч называет Энни и представляет как свою девушку. Ситуация более чем неловкая, особенно если учесть ещё один пикантный момент: Мари очень понравился Дэн, настолько, что она даже сомневается, стоит ли ей замуж за Митча.Билли Борджес всегда отличался некоторой медлительностью, граничащей с дотошностью. Свой первый роман он писал так долго и так тщательно, что окружающие уже начали волноваться за его психическое здоровье. Сейчас герой буквально застрял на одном месте во всех сферах жизни. На работе дела обстоят неважно, новая книга, которая, по замыслу редактора, должна уже быть готовой, не имеет и трёх глав, а сам Билл проводит дни и ночи, шпионя за бывшей женой. Пару лет назад Эрика подала на развод и вышла замуж за сногсшибательного молодого красавца. Этот факт не даёт Биллу покоя: почему такая умная, интересная и неординарная женщина, как Эрика выбрала такого бездарного мачо?Дети мистера Борджеса тоже переживают не самый лучший период. Сын Расти безнадёжно влюблён в звезду школы Кейт, которая его, естественно, не замечает. Дочь Сэм, студентка-отличница, предпочитает серьёзным отношениям «одноразовые» свидания на ночь. Билл хотел бы помочь им обоим, но разве может он, человек-развалюха, по ночам следящий из кустов за экс-женой, давать кому-либо советы о любви и чувствах?Главная героиня отечественной комедии «Плюс один» — литературная переводчица, ведущая очень замкнутый образ жизни. Маша никогда не позволяет себе лишнего. Да что там, она даже нужного себе позволяет! Работа, дом, дом, работа, работа на дому — так все дни и проходят. Однажды девушке предлагают необычную халтурку: нужно несколько дней последить за иностранцем, англичанином Томом, приехавшим в Россию на мастер-класс. Перспектива провести кучу времени рядом с каким-то сумасшедшим кукольником девушку отнюдь не радуют, однако она соглашается. Гость оказывается полной Машиной противоположностью: она не любит общаться, а он жить без друзей не может, она предпочитает тихие посиделки, а он — кутежи да вечеринки. По какой-то нелепой случайности или же по желанию коварной судьбы эти двое влюбляются друг в друга без памяти, их роман развивается стремительно, а любовь преображает обоих. Но время идёт, а значит, скоро наступит час расставания. Или же нет?«Дружба и никакого секса?» — трогательная история о запутанных отношениях между приятелями Шантри и Уоллесом. Главные роли в фильме исполнили Зои Казан и звезда франшизы «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф, а компанию им составили Адам Драйвер и Маккени Дэвис.Однажды на вечеринке Уоллес, уже давно пребывающий в депрессии, знакомится с очаровательной и остроумной Шантри. Хотя девушка находится в серьёзных отношениях, она соглашается сходить на нечто вроде приятельского свидания. Молодые люди мгновенно начинают испытывать симпатию друг к другу, однако у героини уже есть парень, прекрасный, умный, интересный парень, которого она любит. Несмотря на это, Уоллес пытается завоевать любовь красавицы, даже не зная, есть ли у него шанс или нет. Ребята ходят вместе по магазинам и в кино, обсуждают все свои новости и переживания, делятся воспоминаниями и мечтами, радуются и грустят вместе. Окружающие уверены, что из них получится отличная пара, но почему-то Шантри упорно отказывается признавать свои чувства к другу.Как и многие дети, Эми запомнила завет отца на всю жизнь. Правда, в отличие от своих друзей и приятелей, в наследство от папочки она получила очень странное выражение «Моногамии не существует». После тысячи повторений фраза так въелась в сознание девочки, что даже спустя двадцать с лишним лет героиня помнила эти три слова и жила в соответствии с ними. Никаких отношений, никаких привязанности, никаких симпатий — ничего, что могло бы разрушить налаженную жизнь. Так бы девушка и прожила всю жизнь без настоящих чувств, если бы однажды не познакомилась с Аароном, очаровательным молодым врачом и прирождённым романтиком. После проведённой вместе ночи парень безумно влюбился в безбашенную Эми, а потому, естественно, попытался позвонить ей и назначить свидание. А наша легкомысленная героиня внезапно обнаружила себя в ступоре. С одной стороны, не нужно ещё раз встречаться или даже говорить с Аароном, ведь это против её собственных жизненных правил. Но с другой, юноша ей так понравился…Может, стоит всё-таки плюнуть на всё и пойти на второе свидание?