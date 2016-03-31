Планы на неделю: куда пойти 6-10 февраля

Синоптики пугают похолоданием до минус 20 градусов, а мы предлагаем согреваться яркими событиями. Персональная выставка Сергея Шнурова откроется в Эрарте, в парке имени Бабушкина пройдет «Влюбленный фестиваль светошариков», последние дни работает Киберфест, в Этнографическом музее раскинулся Этнопарк. Не пугайся холодов и ...
Всех влюбленных, а также тех, кто любит яркие впечатления и красивые фотографии ждет необычный праздник Светошариков. В парке Сказок соберутся сотни счастливых людей, и они отпустят яркие шары в петербургское небо. И кто знает, может быть именно здесь вы встретите свою любовь. Подробнее
Когда: 10 февраля 20:00 Где: ПКиО им. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149 Стоимость: бесплатно
Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее
Когда: 9 февраля - 9 апреля Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 350-500 рублей
10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы. Подробнее
Весь февраль в Этнографическом музее можно изучать фольклор, участвовать в народных обрядах народов России, греться в юрте и слушать горловое пение сибирских шаманов. На интерактивной выставке «Этнопарк» гостей ждут этноквесты, мастер-классы по плетению из бересты или изготовлению кукол, концерты, модное дефиле в национальных костюмах и 3D-инсталляция. Подробнее
Последние дни в KGallery рабортает первая в России выставка американского фотографа Аллана Танненбаума «JOHN AND YOKO: A NEW YORK LOVE STORY». На выставке представят около 40 фотографий, сделанных в период с 1975 по 1980 годы. Подробнее
Когда: 12:00-18:00 Где: KGallery, наб. Фонтанки, д. 24 Стоимость: 50-100 рублей
К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц Стоимость: 350-500 рублей