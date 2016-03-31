7 февраля, вторник
Блоги для людей
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (14/+12)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
City-vogue: собираем чемодан (5/+3)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (32/+2)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Места →

Планы на неделю: куда пойти 6-10 февраля

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 07:35
Синоптики пугают похолоданием до минус 20 градусов, а мы предлагаем согреваться яркими событиями. Персональная выставка Сергея Шнурова откроется в Эрарте, в парке имени Бабушкина пройдет «Влюбленный фестиваль светошариков», последние дни работает Киберфест, в Этнографическом музее раскинулся Этнопарк. Не пугайся холодов и ...

Встреть свою любовь на празднике светошариков






Всех влюбленных, а также тех, кто любит яркие впечатления и красивые фотографии ждет необычный праздник Светошариков. В парке Сказок соберутся сотни счастливых людей, и они отпустят яркие шары в петербургское небо. И кто знает, может быть именно здесь вы встретите свою любовь. Подробнее

Когда: 10 февраля 20:00
Где: ПКиО им. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149
Стоимость: бесплатно


Приходи на «лабутенах» на выставку Сергея Шнурова






Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее

Когда: 9 февраля - 9 апреля
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 350-500 рублей

Успей попасть на Киберфест






10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы. Подробнее

Когда: до 7 февраля


Веселись в юрте в Этнопарке






Весь февраль в Этнографическом музее можно изучать фольклор, участвовать в народных обрядах народов России, греться в юрте и слушать горловое пение сибирских шаманов. На интерактивной выставке «Этнопарк» гостей ждут этноквесты, мастер-классы по плетению из бересты или изготовлению кукол, концерты, модное дефиле в национальных костюмах и 3D-инсталляция. Подробнее

Когда: 10:00-16:00
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: бесплатно

Посмотри на выставку Пикассо и Матисса






На выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал. Подробнее

Когда: 10:00-21:00
Где: Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4
Стоимость: 200-300 рублей

Поразись любви Джона Леннона и Йоко Оно






Последние дни в KGallery рабортает первая в России выставка американского фотографа Аллана Танненбаума «JOHN AND YOKO: A NEW YORK LOVE STORY». На выставке представят около 40 фотографий, сделанных в период с 1975 по 1980 годы. Подробнее

Когда: 12:00-18:00
Где: KGallery, наб. Фонтанки, д. 24
Стоимость: 50-100 рублей

Отправляйся в плаванье по работам Айвазовского






К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Стоимость: 350-500 рублей
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
Планы на неделю: куда пойти 31 октября - 4 ноября
0% М, 0% Ж 31 октября 2016, в 08:05
Планы на неделю: куда пойти 7- 11 ноября
0% М, 0% Ж 6 ноября 2016, в 21:10
Планы на неделю: куда пойти 14-18 ноября
0% М, 0% Ж 14 ноября 2016, в 08:20
Планы на неделю: куда пойти 21-25 ноября
0% М, 0% Ж 20 ноября 2016, в 18:20
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: