Планы на неделю: куда пойти 6-10 февраля

Синоптики пугают похолоданием до минус 20 градусов, а мы предлагаем согреваться яркими событиями. Персональная выставка Сергея Шнурова откроется в Эрарте, в парке имени Бабушкина пройдет «Влюбленный фестиваль светошариков», последние дни работает Киберфест, в Этнографическом музее раскинулся Этнопарк. Не пугайся холодов и ...Всех влюбленных, а также тех, кто любит яркие впечатления и красивые фотографии ждет необычный праздник Светошариков. В парке Сказок соберутся сотни счастливых людей, и они отпустят яркие шары в петербургское небо. И кто знает, может быть именно здесь вы встретите свою любовь.10 февраля 20:00ПКиО им. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149бесплатноЛидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма».9 февраля - 9 апреля«Эрарта», 29-я линия В. О., 2350-500 рублей10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы.до 7 февраляВесь февраль в Этнографическом музее можно изучать фольклор, участвовать в народных обрядах народов России, греться в юрте и слушать горловое пение сибирских шаманов. На интерактивной выставке «Этнопарк» гостей ждут этноквесты, мастер-классы по плетению из бересты или изготовлению кукол, концерты, модное дефиле в национальных костюмах и 3D-инсталляция.10:00-16:00Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1бесплатноНа выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал.10:00-21:00Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4200-300 рублейПоследние дни в KGallery рабортает первая в России выставка американского фотографа Аллана Танненбаума «JOHN AND YOKO: A NEW YORK LOVE STORY». На выставке представят около 40 фотографий, сделанных в период с 1975 по 1980 годы.12:00-18:00KGallery, наб. Фонтанки, д. 2450-100 рублейК 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.11:00-23:00Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц350-500 рублей