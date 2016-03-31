Как отметить день Святого Валентина в Петербурге

Петербург - город любви, поэтому День Святого Валентина отмечают здесь целую неделю. Отправляйтесь на ночь анимации для всех влюбленных в киноцентр «Родина», прогуляйтесь по субтропическому маршруту в Ботаническом саду, послушайте лучшие арии о любви в Планетарии, отогрейте ледяное сердце на Исаакиевской площади и участвуйте в коллективном поцелуе на Дворцовой. Возьми свою половинку за руку и ...В День Всех Влюбленных Петербург докажет, что достоит звания не только культурной столицы, но и города любви. В День Святого Валентина пройдет флешмоб, где вместе с другими парочками вы можете слиться в поцелуе со своей половинкой.14 февраля с 18:00Дворцовая площадьбесплатноНакануне Дня Все Влюбленных на Исаакиевской площади пройдет праздничная акция. 12 февраля вы можете растопить ледяное сердце и достать два билета в Амстердам и море шоколада.12 февраля с 16:00Исаакиевская площадьбесплатноВсех влюбленных, а также тех, кто любит яркие впечатления и красивые фотографии ждет необычный праздник Светошариков. В парке Сказок соберутся сотни счастливых людей, и они отпустят яркие шары в петербургское небо. И кто знает, может быть именно здесь вы встретите свою любовь.14 февраля 20:00ПКиО им. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149бесплатноВ Ботаническом саду наступает удивительное время цветения камелий и азалий. В День Студента, в День Святого Валентина и Защитника Отечества устроят уникальные экскурсии по тропическому и субтропическому маршрутам.14 февраля 16:00-21:00Ботанический сад БИН РАН, ул. Профессора Попова, 2от 200 рублей18 февраля все любители прекрасной музыки и ангельских голосов насладятся необычными концертами. Солистка Мариинского театра исполнит программу «Casta diva».18 февраля 20:00Планетарий, Александровский парк, 41500 рублей18 февраля в Царском селе торжественно попрощаются с зимой. В Екатерининском парке пройдет «Зимний вечер света», гостей ждут тысячи свечей и огней, выступление артистов, которое растопит зимний холод.18 февраля, с 18:00Царское село, Екатерининский паркбесплатно18 февраля киноцентр «Родина» и фестиваль «Мультивидение» приглашает вас отметить День Всех Влюбленных. Программа лучших анимационных фильмов представит трогательные, забавные, красочные и увлекательные истории о самом прекрасном человеческом чувстве.18 февраля 23:30Кинотеатр «Родина», ул. Караванная, 12550 рублейНакануне Дня Святого Валентина в ТРЦ «Питерлэнд» состоится фестиваль «Праздник сердца». Площадка в атриуме торгового центра на два дня превратится в уголок романтических свиданий, где можно пообщаться с любимым человеком и поздравить его со сцены.11012 февраля, 17:00-19:00ТРЦ «Питерлэнд», Приморский пр. 72Авход свободныйКаждый год в День Всех Влюбленных выпадает шанс получить свидетельство вечной любви. А кто не мечтает об этом? Хватайте свою половину и спешите на Думскую, ведь именно открывается единственный пункт регистрации вечной любви.14 февраля с 17:00Думская улицабесплатно14 февраля в СК «Сибур Арена» состоится большой праздничный концерт «Comedy Woman. 10 лет на шпильках». Участницы главного женского юмористического шоу страны поздравят всех с Всех Влюблённых.14 февраля, с 19:00СК «Сибур Арена», Футбольная аллея, д. 8от 1200 рублейНа выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал.10:00-21:00Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4200-300 рублей