Как отметить день Святого Валентина в Петербурге

Петербург - город любви, поэтому День Святого Валентина отмечают здесь целую неделю. Отправляйтесь на ночь анимации для всех влюбленных в киноцентр «Родина», прогуляйтесь по субтропическому маршруту в Ботаническом саду, послушайте лучшие арии о любви в Планетарии, отогрейте ледяное сердце на Исаакиевской площади и участвуйте в коллективном поцелуе на Дворцовой. Возьми свою половинку за руку и ...
В День Всех Влюбленных Петербург докажет, что достоит звания не только культурной столицы, но и города любви. В День Святого Валентина пройдет флешмоб, где вместе с другими парочками вы можете слиться в поцелуе со своей половинкой. Подробнее
Когда: 14 февраля с 18:00 Где: Дворцовая площадь Стоимость: бесплатно
Всех влюбленных, а также тех, кто любит яркие впечатления и красивые фотографии ждет необычный праздник Светошариков. В парке Сказок соберутся сотни счастливых людей, и они отпустят яркие шары в петербургское небо. И кто знает, может быть именно здесь вы встретите свою любовь. Подробнее
Когда: 14 февраля 20:00 Где: ПКиО им. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149 Стоимость: бесплатно
В Ботаническом саду наступает удивительное время цветения камелий и азалий. В День Студента, в День Святого Валентина и Защитника Отечества устроят уникальные экскурсии по тропическому и субтропическому маршрутам. Подробнее
Когда: 14 февраля 16:00-21:00 Где: Ботанический сад БИН РАН, ул. Профессора Попова, 2 Стоимость: от 200 рублей
18 февраля в Царском селе торжественно попрощаются с зимой. В Екатерининском парке пройдет «Зимний вечер света», гостей ждут тысячи свечей и огней, выступление артистов, которое растопит зимний холод. Подробнее
Когда: 18 февраля, с 18:00 Где: Царское село, Екатерининский парк Стоимость: бесплатно
18 февраля киноцентр «Родина» и фестиваль «Мультивидение» приглашает вас отметить День Всех Влюбленных. Программа лучших анимационных фильмов представит трогательные, забавные, красочные и увлекательные истории о самом прекрасном человеческом чувстве. Подробнее
Когда: 18 февраля 23:30 Где: Кинотеатр «Родина», ул. Караванная, 12 Стоимость: 550 рублей
Накануне Дня Святого Валентина в ТРЦ «Питерлэнд» состоится фестиваль «Праздник сердца». Площадка в атриуме торгового центра на два дня превратится в уголок романтических свиданий, где можно пообщаться с любимым человеком и поздравить его со сцены. Подробнее
Каждый год в День Всех Влюбленных выпадает шанс получить свидетельство вечной любви. А кто не мечтает об этом? Хватайте свою половину и спешите на Думскую, ведь именно открывается единственный пункт регистрации вечной любви. Подробнее
Когда: 14 февраля с 17:00 Где: Думская улица Стоимость: бесплатно
14 февраля в СК «Сибур Арена» состоится большой праздничный концерт «Comedy Woman. 10 лет на шпильках». Участницы главного женского юмористического шоу страны поздравят всех с Всех Влюблённых. Подробнее
Когда: 14 февраля, с 19:00 Где: СК «Сибур Арена», Футбольная аллея, д. 8 Стоимость: от 1200 рублей