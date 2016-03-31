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Как отметить день Святого Валентина в Петербурге

0% М, 0% Ж добавила velimira, 8 февраля, в 09:55

Петербург - город любви, поэтому День Святого Валентина отмечают здесь целую неделю. Отправляйтесь на ночь анимации для всех влюбленных в киноцентр «Родина», прогуляйтесь по субтропическому маршруту в Ботаническом саду, послушайте лучшие арии о любви в Планетарии, отогрейте ледяное сердце на Исаакиевской площади и участвуйте в коллективном поцелуе на Дворцовой. Возьми свою половинку за руку и ...

Участвуй во флешмобе на Дворцовой площади






В День Всех Влюбленных Петербург докажет, что достоит звания не только культурной столицы, но и города любви. В День Святого Валентина пройдет флешмоб, где вместе с другими парочками вы можете слиться в поцелуе со своей половинкой. Подробнее

Когда: 14 февраля с 18:00
Где: Дворцовая площадь
Стоимость: бесплатно


Растопи ледяное сердце и выиграй билет в Амстердам






Накануне Дня Все Влюбленных на Исаакиевской площади пройдет праздничная акция. 12 февраля вы можете растопить ледяное сердце и достать два билета в Амстердам и море шоколада. Подробнее


Когда: 12 февраля с 16:00
Где: Исаакиевская площадь
Стоимость: бесплатно

Зажигай светошарики






Всех влюбленных, а также тех, кто любит яркие впечатления и красивые фотографии ждет необычный праздник Светошариков. В парке Сказок соберутся сотни счастливых людей, и они отпустят яркие шары в петербургское небо. И кто знает, может быть именно здесь вы встретите свою любовь. Подробнее

Когда: 14 февраля 20:00
Где: ПКиО им. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149
Стоимость: бесплатно

Устрой свидание в райском саду






В Ботаническом саду наступает удивительное время цветения камелий и азалий. В День Студента, в День Святого Валентина и Защитника Отечества устроят уникальные экскурсии по тропическому и субтропическому маршрутам. Подробнее

Когда: 14 февраля 16:00-21:00
Где: Ботанический сад БИН РАН, ул. Профессора Попова, 2
Стоимость: от 200 рублей

Послушай лучшие арии о любви в Планетарии






18 февраля все любители прекрасной музыки и ангельских голосов насладятся необычными концертами. Солистка Мариинского театра исполнит программу «Casta diva». Подробнее

Когда: 18 февраля 20:00
Где: Планетарий, Александровский парк, 4
Стоимость: 1500 рублей


Прогуляйся по романтичному Царскому селу






18 февраля в Царском селе торжественно попрощаются с зимой. В Екатерининском парке пройдет «Зимний вечер света», гостей ждут тысячи свечей и огней, выступление артистов, которое растопит зимний холод. Подробнее

Когда: 18 февраля, с 18:00
Где: Царское село, Екатерининский парк
Стоимость: бесплатно

Посмотри новую анимацию о любви






18 февраля киноцентр «Родина» и фестиваль «Мультивидение» приглашает вас отметить День Всех Влюбленных. Программа лучших анимационных фильмов представит трогательные, забавные, красочные и увлекательные истории о самом прекрасном человеческом чувстве. Подробнее

Когда: 18 февраля 23:30
Где: Кинотеатр «Родина», ул. Караванная, 12
Стоимость: 550 рублей


Проведи праздник в Питерлэнде






Накануне Дня Святого Валентина в ТРЦ «Питерлэнд» состоится фестиваль «Праздник сердца». Площадка в атриуме торгового центра на два дня превратится в уголок романтических свиданий, где можно пообщаться с любимым человеком и поздравить его со сцены. Подробнее

Когда: 11012 февраля, 17:00-19:00
Где: ТРЦ «Питерлэнд», Приморский пр. 72А
Стоимость: вход свободный

Получи свидетельство вечной любви






Каждый год в День Всех Влюбленных выпадает шанс получить свидетельство вечной любви. А кто не мечтает об этом? Хватайте свою половину и спешите на Думскую, ведь именно открывается единственный пункт регистрации вечной любви. Подробнее

Когда: 14 февраля с 17:00
Где: Думская улица
Стоимость: бесплатно

Смейся над женскими шутками на шоу Comedy Woman






14 февраля в СК «Сибур Арена» состоится большой праздничный концерт «Comedy Woman. 10 лет на шпильках». Участницы главного женского юмористического шоу страны поздравят всех с Всех Влюблённых. Подробнее

Когда: 14 февраля, с 19:00
Где: СК «Сибур Арена», Футбольная аллея, д. 8
Стоимость: от 1200 рублей

Посмотри на линии любви






На выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал. Подробнее

Когда: 10:00-21:00
Где: Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4
Стоимость: 200-300 рублей
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