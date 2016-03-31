Планы на выходные: куда пойти 11-12 февраля

Петербург готовится ко Дню Святого Валентина, даже самая суровая зима отступает от тепла любящих сердец. Приходи на Исаакиевскую площадь, чтобы растопить ледяное сердце, отпусти в небо яркие светошарики, полюбуйся на живопись Шнурова, узнай о туризме на Камчатке и пообщайся с веселыми хаски. Помни, что живешь в лучшем городе и ...
Всех влюбленных, а также тех, кто любит яркие впечатления и красивые фотографии ждет необычный праздник Светошариков. В парке Сказок соберутся сотни счастливых людей, и они отпустят яркие шары в петербургское небо. И кто знает, может быть именно здесь вы встретите свою любовь. Подробнее
Когда: 11 февраля 20:00, 12 февраля 20:00 Где: ПКиО им. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149 Стоимость: бесплатно
В феврале вам выпадает уникальный шанс встретиться с неведомым в Этнографическом музее, пообщаться с духами, услышать голос предков и увидеть будущее. Участвуй в квесте и разгадай тайну древних шаманов. Подробнее
Когда: 12 февраля 11:00-18:00 Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1 Стоимость: 700-800 рублей за команду
11 и 12 февраля в Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль «Камчатка. Хаски. Питер». Гости узнают о традициях и природе Камчатского края, ездовом спорте, отведают камчатскую кухню, помогут детям из далеких северных районов камчатских сел и пообщаются с самыми обаятельным и добрым собакам хаски. Подробнее
Когда: 11-12 февраля, 12:00-20:00 Где: Лофт More Place, проспект Кима д. 6 Стоимость: 100-200 рублей, дети до 7 лет - бесплатно
Накануне Дня Святого Валентина в ТРЦ «Питерлэнд» состоится фестиваль «Праздник сердца». Площадка в атриуме торгового центра на два дня превратится в уголок романтических свиданий, где можно пообщаться с любимым человеком и поздравить его со сцены. Подробнее
Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее
Когда: до 9 апреля Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 500 рублей
Ян Фабр докажет, что современное искусство – достойный наследник и продолжатель традиции старых мастеров. Художник чувствует на своих плечах не только руку деда, знаменитого энтомолога Жана-Анри Фабра, автора «Жизни насекомых», но и Питера Пауля Рубенса и Якоба Йорданса, чьими работами восхищается. Подробнее
Когда: до 4 апреля Где: Государственный Эрмитаж Стоимость: до 600 рублей
11 февраля на борту фрегата «Благодать» состоится первая вечеринка в лучших традициях Comedy Club. После длительного перерыва резиденты клуба готовы представить новую, оригинальную и смешную программу. Подробнее
Когда: 11 февраля, с 21:00 Где: Фрегат «Благодать», Петровская набережная, напротив д. 2
Семь инсталляций российских и зарубежных медиа-художников окружат зрителя оптико-звуковыми полями и обворожат аудиовизуальными эффектами. Вдохновившись примерами, попробуйте себя в роли медиа-художника. Специальная инсталляция позволит вам создавать изображение с помощью цифровой кисти движением глаз. Подробнее
Когда: 12:00-22:00 Где: Пассаж, Невский пр. 48 Стоимость: 300-500 рублей