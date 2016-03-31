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Планы на выходные: куда пойти 11-12 февраля

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 09:40

Петербург готовится ко Дню Святого Валентина, даже самая суровая зима отступает от тепла любящих сердец. Приходи на Исаакиевскую площадь, чтобы растопить ледяное сердце, отпусти в небо яркие светошарики, полюбуйся на живопись Шнурова, узнай о туризме на Камчатке и пообщайся с веселыми хаски. Помни, что живешь в лучшем городе и ...

Отпусти в небо светящиеся шарики






Всех влюбленных, а также тех, кто любит яркие впечатления и красивые фотографии ждет необычный праздник Светошариков. В парке Сказок соберутся сотни счастливых людей, и они отпустят яркие шары в петербургское небо. И кто знает, может быть именно здесь вы встретите свою любовь. Подробнее

Когда: 11 февраля 20:00, 12 февраля 20:00
Где: ПКиО им. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149
Стоимость: бесплатно


Встреться с духами в Этнографическом музее






В феврале вам выпадает уникальный шанс встретиться с неведомым в Этнографическом музее, пообщаться с духами, услышать голос предков и увидеть будущее. Участвуй в квесте и разгадай тайну древних шаманов. Подробнее

Когда: 12 февраля 11:00-18:00
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: 700-800 рублей за команду



Растопи ледяное сердце и выиграй билет в Амстердам






Накануне Дня Все Влюбленных на Исаакиевской площади пройдет праздничная акция. 12 февраля вы можете растопить ледяное сердце и достать два билета в Амстердам и море шоколада. Подробнее

Когда: 12 февраля с 16:00
Где: Исаакиевская площадь
Стоимость: бесплатно


Играй с хаски на фестивале «Камчатка. Хаски. Питер»






11 и 12 февраля в Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль «Камчатка. Хаски. Питер». Гости узнают о традициях и природе Камчатского края, ездовом спорте, отведают камчатскую кухню, помогут детям из далеких северных районов камчатских сел и пообщаются с самыми обаятельным и добрым собакам хаски. Подробнее

Когда: 11-12 февраля, 12:00-20:00
Где: Лофт More Place, проспект Кима д. 6
Стоимость: 100-200 рублей, дети до 7 лет - бесплатно


Слушай балканскую народную музыку в Анненкирхе






11 феврале в самой атмосферной церкви Петербурга выступит коллектив «Добраночь». В мистическом зале Анненкирхе вы услышите цыганские, еврейские, балканские и русские народные мелодии. Подробнее

Когда: 11 февраля с 19:00
Где: Анненкирхе, ул. Кирочная, 8в
Стоимость: 350 рублей


Приходи на свидание в «Питерлэнд»






Накануне Дня Святого Валентина в ТРЦ «Питерлэнд» состоится фестиваль «Праздник сердца». Площадка в атриуме торгового центра на два дня превратится в уголок романтических свиданий, где можно пообщаться с любимым человеком и поздравить его со сцены. Подробнее

Когда: 11-12 февраля, 17:00-19:00
Где: ТРЦ «Питерлэнд», Приморский пр. 72А
Стоимость: вход свободный


Узнай о «брендреализме» на выставке Сергея Шнурова






Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее

Когда: до 9 апреля
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей


Успей оскорбиться на выставке Яна Фабра






Ян Фабр докажет, что современное искусство – достойный наследник и продолжатель традиции старых мастеров. Художник чувствует на своих плечах не только руку деда, знаменитого энтомолога Жана-Анри Фабра, автора «Жизни насекомых», но и Питера Пауля Рубенса и Якоба Йорданса, чьими работами восхищается. Подробнее

Когда: до 4 апреля
Где: Государственный Эрмитаж
Стоимость: до 600 рублей


Смейся от души над новым сезоном вечеринок Comedy Club






11 февраля на борту фрегата «Благодать» состоится первая вечеринка в лучших традициях Comedy Club. После длительного перерыва резиденты клуба готовы представить новую, оригинальную и смешную программу. Подробнее

Когда: 11 февраля, с 21:00
Где: Фрегат «Благодать», Петровская набережная, напротив д. 2


Погрузись в мультимедийную реальность






Семь инсталляций российских и зарубежных медиа-художников окружат зрителя оптико-звуковыми полями и обворожат аудиовизуальными эффектами. Вдохновившись примерами, попробуйте себя в роли медиа-художника. Специальная инсталляция позволит вам создавать изображение с помощью цифровой кисти движением глаз. Подробнее

Когда: 12:00-22:00
Где: Пассаж, Невский пр. 48
Стоимость: 300-500 рублей
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