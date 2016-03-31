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Планы на неделю: куда пойти 13-17 февраля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:50

В День Святого Валентина в Ботаническом саду проведут романтичные прогулки по субтропическому маршруту, в Парке Сказок запустят в небо яркие светошарики, и устроят массовый поцелуй на Дворцовой площади. Практически одновременно в городе открылись три выставки: в Эрарте царит дух Сергея Шнурова, в «Свином рыле» «Колдовские художники» вспоминают Революцию, а в Театральном музее проходит маскарад Михаила Шемякина. Желаем Вам любви и взаимности в День Святого Валентина!

Целуйся на Дворцовой площади






В День Всех Влюбленных Петербург докажет, что достоит звания не только культурной столицы, но и города любви. В День Святого Валентина пройдет флешмоб, где вместе с другими парочками вы можете слиться в поцелуе со своей половинкой. Подробнее

Когда: 14 февраля, с 18:00
Где: Дворцовая площадь
Стоимость: бесплатно

Прогуляйся по райскому саду







В Ботаническом саду наступает удивительное время цветения камелий и азалий. В День Студента, в День Святого Валентина и Защитника Отечества устроят уникальные экскурсии по тропическому и субтропическому маршрутам. Подробнее

Когда: 14 февраля 16:00-21:00
Где: Ботанический сад БИН РАН, ул. Профессора Попова, 2
Стоимость: 200 рублей

Встреть свою любовь на празднике Светошариков





Всех влюбленных, а также тех, кто любит яркие впечатления и красивые фотографии ждет необычный праздник Светошариков. В парке Сказок соберутся сотни счастливых людей, и они отпустят яркие шары в петербургское небо. И кто знает, может быть именно здесь вы встретите свою любовь. Подробнее


Когда: 14 февраля 20:00
Где: ПКиО им. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149
Стоимость: бесплатно


Принеси клятву в вечной любви






Каждый год в День Всех Влюбленных выпадает шанс получить свидетельство вечной любви. А кто не мечтает об этом? Хватайте свою половину и спешите на Думскую, ведь именно открывается единственный пункт регистрации вечной любви. Подробнее

Когда: 14 февраля, с 17:00
Где: Думская улица
Стоимость: бесплатно

Попробуй пожить в юрте






Весь февраль в Этнографическом музее можно изучать фольклор, участвовать в народных обрядах народов России, греться в юрте и слушать горловое пение сибирских шаманов. На интерактивной выставке «Этнопарк» гостей ждут этноквесты, мастер-классы по плетению из бересты или изготовлению кукол, концерты, модное дефиле в национальных костюмах и 3D-инсталляция. Подробнее

Когда: 10:00-16:00
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: бесплатно

Участвуй в мистическом маскараде Михаила Шемякина






15 февраля в Театральном музее состоится торжественное открытие выставки «Михаил Шемякин. Художник и театр». Михаил Шемякин выплескивает стихию магического маскарада на театральные эскизы, костюмы, макеты, взрывает балетное искусство изнутри. Подробнее

Когда: 15 февраля, 18:00 по 9 апреля, 19:00
Где: Театральный музей, пл. Островского, 6


Полюбуйся на живопись «Колдовских художников»






Скандальное объединение «Колдовские художники» открыли выставку «Мы видим город Петроград в семнадцатом году», посвященную столетию революции. Увидеть героев революции в гротескной манере можно в галерее на Фонтанке. Подробнее

Когда: до 26 февраля
Где: Галерея Свиное рыло, наб.реки Фонтанки 5, мансарда 11. (вход со двора)
Стоимость: бесплатно

Смейся шуткам милых дам






14 февраля в СК «Сибур Арена» состоится большой праздничный концерт «Comedy Woman. 10 лет на шпильках». Участницы главного женского юмористического шоу страны поздравят всех с Всех Влюблённых. Подробнее


Когда: 14 февраля с 19:00
Где: СК «Сибур Арена», Футбольная аллея, д. 8
Стоимость: от 1200 рублей


Приходи на «лабутенах» на выставку Шнурова






Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится, когда вы придете на персональную выставку «Ретроспективы брендреализма». Подробнее

Когда: 12:00-22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей
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