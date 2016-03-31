Планы на неделю: куда пойти 13-17 февраля

В День Святого Валентина в Ботаническом саду проведут романтичные прогулки по субтропическому маршруту, в Парке Сказок запустят в небо яркие светошарики, и устроят массовый поцелуй на Дворцовой площади. Практически одновременно в городе открылись три выставки: в Эрарте царит дух Сергея Шнурова, в «Свином рыле» «Колдовские художники» вспоминают Революцию, а в Театральном музее проходит маскарад Михаила Шемякина. Желаем Вам любви и взаимности в День Святого Валентина!
В День Всех Влюбленных Петербург докажет, что достоит звания не только культурной столицы, но и города любви. В День Святого Валентина пройдет флешмоб, где вместе с другими парочками вы можете слиться в поцелуе со своей половинкой. Подробнее
Когда: 14 февраля, с 18:00 Где: Дворцовая площадь Стоимость: бесплатно
В Ботаническом саду наступает удивительное время цветения камелий и азалий. В День Студента, в День Святого Валентина и Защитника Отечества устроят уникальные экскурсии по тропическому и субтропическому маршрутам. Подробнее
Когда: 14 февраля 16:00-21:00 Где: Ботанический сад БИН РАН, ул. Профессора Попова, 2 Стоимость: 200 рублей
Всех влюбленных, а также тех, кто любит яркие впечатления и красивые фотографии ждет необычный праздник Светошариков. В парке Сказок соберутся сотни счастливых людей, и они отпустят яркие шары в петербургское небо. И кто знает, может быть именно здесь вы встретите свою любовь. Подробнее
Когда: 14 февраля 20:00 Где: ПКиО им. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149 Стоимость: бесплатно
Каждый год в День Всех Влюбленных выпадает шанс получить свидетельство вечной любви. А кто не мечтает об этом? Хватайте свою половину и спешите на Думскую, ведь именно открывается единственный пункт регистрации вечной любви. Подробнее
Когда: 14 февраля, с 17:00 Где: Думская улица Стоимость: бесплатно
Весь февраль в Этнографическом музее можно изучать фольклор, участвовать в народных обрядах народов России, греться в юрте и слушать горловое пение сибирских шаманов. На интерактивной выставке «Этнопарк» гостей ждут этноквесты, мастер-классы по плетению из бересты или изготовлению кукол, концерты, модное дефиле в национальных костюмах и 3D-инсталляция. Подробнее
15 февраля в Театральном музее состоится торжественное открытие выставки «Михаил Шемякин. Художник и театр». Михаил Шемякин выплескивает стихию магического маскарада на театральные эскизы, костюмы, макеты, взрывает балетное искусство изнутри. Подробнее
Скандальное объединение «Колдовские художники» открыли выставку «Мы видим город Петроград в семнадцатом году», посвященную столетию революции. Увидеть героев революции в гротескной манере можно в галерее на Фонтанке. Подробнее
Когда: до 26 февраля Где: Галерея Свиное рыло, наб.реки Фонтанки 5, мансарда 11. (вход со двора) Стоимость: бесплатно
14 февраля в СК «Сибур Арена» состоится большой праздничный концерт «Comedy Woman. 10 лет на шпильках». Участницы главного женского юмористического шоу страны поздравят всех с Всех Влюблённых. Подробнее
Когда: 14 февраля с 19:00 Где: СК «Сибур Арена», Футбольная аллея, д. 8 Стоимость: от 1200 рублей