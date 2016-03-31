Планы на выходные: куда пойти 18-19 февраля

Самый короткий месяц зимы стремительно близится к завершению, а еще столько мероприятий нужно посетить! В Царском Селе пройдет «Зимний вечер света», в «Родине» устроят ночь мультиков о любви, в интеллектуальном кластере «Игры разума» расскажут о здоровье человека, в Эрарте открылась выставка модного фотографа Дина Уэста. Лови первые весенние лучи и ...
18 февраля в Царском селе торжественно попрощаются с зимой. В Екатерининском парке пройдет «Зимний вечер света», гостей ждут тысячи свечей и огней, выступление артистов, которое растопит зимний холод. Подробнее
Когда: 18 февраля 18:00 Где: Царское село, Екатерининский парк Стоимость: бесплатно
18 февраля киноцентр «Родина» и фестиваль «Мультивидение» приглашает вас отметить День Всех Влюбленных. Программа лучших анимационных фильмов представит трогательные, забавные, красочные и увлекательные истории о самом прекрасном человеческом чувстве. Подробнее
Когда: 18 февраля 23:30 Где: Кинотеатр «Родина», ул. Караванная, 12 Стоимость: 550 рублей
В феврале Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 500 рублей
В интеллектуальном кластере «Игры разума» открылась выставка цифровой живописи и дополненной реальности. Петербургский художник Алексей Андреев приглашает вас в опасное, но захватывающее путешествие по снам о завтрашнем дне. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», Достоевского ул. 19/21 Б Стоимость: бесплатно
Окружите себя положительными эмоциями, задорным лаем и добрыми глазами милых мопсов. На выходных в лофте «Этажи» пройдет фестиваль мопсов, где можно пообщаться с представителями древнейшей породы и унести множество снимков на память. Подробнее
Когда: 18-19 февраля, 09:00-21:00 Где: Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74 Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно
18 февраля «Общество скептиков» приглашает на свои первые скептично-научно-популярные лекции в интеллектуальном кластере «Игры разума». Ученые развеют мифы о раке, диабете сахаре и его заменителях. Подробнее
Когда: 18 февраля с 19:00 Где: Интеллектуальный кластер «Игры разума», ул. Достоевского, д. 19/21, лит. Б Стоимость: donation
В Театральном музее открылась выставка «Михаил Шемякин. Художник и театр». Михаил Шемякин выплескивает стихию магического маскарада на театральные эскизы, костюмы, макеты, взрывает балетное искусство изнутри. Подробнее
Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее
Когда: 12:00-22:00 Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 500 рублей