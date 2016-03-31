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Планы на выходные: куда пойти 18-19 февраля

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 06:55

Самый короткий месяц зимы стремительно близится к завершению, а еще столько мероприятий нужно посетить! В Царском Селе пройдет «Зимний вечер света», в «Родине» устроят ночь мультиков о любви, в интеллектуальном кластере «Игры разума» расскажут о здоровье человека, в Эрарте открылась выставка модного фотографа Дина Уэста. Лови первые весенние лучи и ...


Попрощайся с зимой на «Вечере света»







18 февраля в Царском селе торжественно попрощаются с зимой. В Екатерининском парке пройдет «Зимний вечер света», гостей ждут тысячи свечей и огней, выступление артистов, которое растопит зимний холод. Подробнее

Когда: 18 февраля 18:00
Где: Царское село, Екатерининский парк
Стоимость: бесплатно


Влюбись в мультики






18 февраля киноцентр «Родина» и фестиваль «Мультивидение» приглашает вас отметить День Всех Влюбленных. Программа лучших анимационных фильмов представит трогательные, забавные, красочные и увлекательные истории о самом прекрасном человеческом чувстве. Подробнее

Когда: 18 февраля 23:30
Где: Кинотеатр «Родина», ул. Караванная, 12
Стоимость: 550 рублей

Посмотри на арт-фотографии Дина Уэста






В феврале Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей

Узнай о сексе от искусствоведов Эрмитажа






Образовательный проект «Трава» запускает серию лекций о сексе. Искусствоведы и психологи расскажут о фетише, использовании секса в политике, о роли секса в искусстве и нашей жизни. Подробнее

Когда: 19 февраля 12:00
Стоимость: от 350 рублей

Окунись в дополненную реальность






В интеллектуальном кластере «Игры разума» открылась выставка цифровой живописи и дополненной реальности. Петербургский художник Алексей Андреев приглашает вас в опасное, но захватывающее путешествие по снам о завтрашнем дне. Подробнее


Когда: 10:00-22:00
Где: Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», Достоевского ул. 19/21 Б
Стоимость: бесплатно


Веселись с мопсами в «Этажах»







Окружите себя положительными эмоциями, задорным лаем и добрыми глазами милых мопсов. На выходных в лофте «Этажи» пройдет фестиваль мопсов, где можно пообщаться с представителями древнейшей породы и унести множество снимков на память. Подробнее

Когда: 18-19 февраля, 09:00-21:00
Где: Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно

Развей научные мифы о здоровье человека






18 февраля «Общество скептиков» приглашает на свои первые скептично-научно-популярные лекции в интеллектуальном кластере «Игры разума». Ученые развеют мифы о раке, диабете сахаре и его заменителях. Подробнее

Когда: 18 февраля с 19:00
Где: Интеллектуальный кластер «Игры разума», ул. Достоевского, д. 19/21, лит. Б
Стоимость: donation

Поверь в мистический маскарад Михаила Шемякина






В Театральном музее открылась выставка «Михаил Шемякин. Художник и театр». Михаил Шемякин выплескивает стихию магического маскарада на театральные эскизы, костюмы, макеты, взрывает балетное искусство изнутри. Подробнее


Где:Театральный музей, пл. Островского, 6


Насладись оперой в Космосе






18 февраля все любители прекрасной музыки и ангельских голосов насладятся необычными концертами. Солистка Мариинского театра исполнит программу «Casta diva». Подробнее

Когда: 18 февраля 20:00
Где: Планетарий, Александровский парк, 4
Стоимость: 1500 рублей

Узнай о брендреализме на выставке Шнурова






Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее


Когда: 12:00-22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей
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