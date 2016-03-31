Планы на выходные: куда пойти 18-19 февраля

Самый короткий месяц зимы стремительно близится к завершению, а еще столько мероприятий нужно посетить! В Царском Селе пройдет «Зимний вечер света», в «Родине» устроят ночь мультиков о любви, в интеллектуальном кластере «Игры разума» расскажут о здоровье человека, в Эрарте открылась выставка модного фотографа Дина Уэста. Лови первые весенние лучи и ...18 февраля в Царском селе торжественно попрощаются с зимой. В Екатерининском парке пройдет «Зимний вечер света», гостей ждут тысячи свечей и огней, выступление артистов, которое растопит зимний холод.18 февраля 18:00Царское село, Екатерининский паркбесплатно18 февраля киноцентр «Родина» и фестиваль «Мультивидение» приглашает вас отметить День Всех Влюбленных. Программа лучших анимационных фильмов представит трогательные, забавные, красочные и увлекательные истории о самом прекрасном человеческом чувстве.18 февраля 23:30Кинотеатр «Родина», ул. Караванная, 12550 рублейВ феврале Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения.10:00-22:00Эрарта, 29-я линия В. О., 2500 рублейОбразовательный проект «Трава» запускает серию лекций о сексе. Искусствоведы и психологи расскажут о фетише, использовании секса в политике, о роли секса в искусстве и нашей жизни.19 февраля 12:00от 350 рублейВ интеллектуальном кластере «Игры разума» открылась выставка цифровой живописи и дополненной реальности. Петербургский художник Алексей Андреев приглашает вас в опасное, но захватывающее путешествие по снам о завтрашнем дне.10:00-22:00Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», Достоевского ул. 19/21 БбесплатноОкружите себя положительными эмоциями, задорным лаем и добрыми глазами милых мопсов. На выходных в лофте «Этажи» пройдет фестиваль мопсов, где можно пообщаться с представителями древнейшей породы и унести множество снимков на память.18-19 февраля, 09:00-21:00Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно18 февраля «Общество скептиков» приглашает на свои первые скептично-научно-популярные лекции в интеллектуальном кластере «Игры разума». Ученые развеют мифы о раке, диабете сахаре и его заменителях.18 февраля с 19:00Интеллектуальный кластер «Игры разума», ул. Достоевского, д. 19/21, лит. БdonationВ Театральном музее открылась выставка «Михаил Шемякин. Художник и театр». Михаил Шемякин выплескивает стихию магического маскарада на театральные эскизы, костюмы, макеты, взрывает балетное искусство изнутри.Театральный музей, пл. Островского, 618 февраля все любители прекрасной музыки и ангельских голосов насладятся необычными концертами. Солистка Мариинского театра исполнит программу «Casta diva».18 февраля 20:00Планетарий, Александровский парк, 41500 рублейЛидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма».12:00-22:00«Эрарта», 29-я линия В. О., 2500 рублей