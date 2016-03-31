Планы на неделю: куда пойти 20-24 февраля

В предвкушении длинных выходных, румяных блинов на масленицу и поздравлений дорогих мужчин послушай лекцию о путешествии в кластере «Игры разума», прогуляйся по тропическому маршруту в Ботаническом саду, отпразднуй масленицу с северными оленями и постреляй из лука на рыцарском турнире.
В зимнем Екатерингофском парке состоится военно-историческая реконструкция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Вы можете стать зрителей боевых операций советско-финской войны или полноценным участником реконструкции. Подробнее
Когда: 23 февраля, с 11:00 до 15:30 Где: Парк «Екатерингоф», ул. Лифляндская, 12 Стоимость: бесплатно
В Ботаническом саду наступает удивительное время цветения камелий и азалий. В День Студента, в День Святого Валентина и Защитника Отечества устроят уникальные экскурсии по тропическому и субтропическому маршрутам. Подробнее
Когда: 23 февраля 16:00-20:00 Где: Ботанический сад БИН РАН, ул. Профессора Попова, 2 Стоимость: от 200 рублей
23 февраля в деревне Верхние Мендсары начнут отмечать приход весны. Вы окажитесь на просторах Русского Севера 17 века, узнаете множество обрядов и традиций, отведаете румяных бликов и сладких пряников и пообщаетесь с рогатыми жителями фермы. Подробнее
Когда: 23 февраля, с 11:00 до 15:00 Где: деревня Верхние Мендсары, ул. Лесная, «Домик лесника» Стоимость: 500–1000 рублей
В честь Года экологии Петербуржцы могут отправиться в путешествие по заповедным Карельским лесам прямо с Ладожского вокзала. В зале ожидания проходит выставка фотографий, сделанных сотрудниками Костомукшского заповедника. Подробнее
23, 24 и 25 февраля в этнографической деревне «Шуваловка» благородные рыцари и храбрые витязи сразятся на турнирах со своими страхами, а вдохновят их на подвиги прекрасные дамы. В честь Дня Защитника Отечества вспомните о славных временах рыцарских поединков. Подробнее
Когда: 23 февраля 14:00 Где: Русская деревня Шуваловка», Санкт-Петербургское шоссе 111 Стоимость: взрослый — 800 рублей, дети от 7 до 14 лет — 400 рублей, до 7 лет — бесплатно
К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц Стоимость: 350-500 рублей
Более 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса. Подробнее
Когда: до 26 февраля Где: Лофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74 Стоимость: бесплатно