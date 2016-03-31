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Планы на неделю: куда пойти 20-24 февраля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 11:30

В предвкушении длинных выходных, румяных блинов на масленицу и поздравлений дорогих мужчин послушай лекцию о путешествии в кластере «Игры разума», прогуляйся по тропическому маршруту в Ботаническом саду, отпразднуй масленицу с северными оленями и постреляй из лука на рыцарском турнире.

Понюхай пороху в «Екатерингофе»







В зимнем Екатерингофском парке состоится военно-историческая реконструкция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Вы можете стать зрителей боевых операций советско-финской войны или полноценным участником реконструкции. Подробнее

Когда: 23 февраля, с 11:00 до 15:30
Где: Парк «Екатерингоф», ул. Лифляндская, 12
Стоимость: бесплатно

Посмотри на цветение камелий






В Ботаническом саду наступает удивительное время цветения камелий и азалий. В День Студента, в День Святого Валентина и Защитника Отечества устроят уникальные экскурсии по тропическому и субтропическому маршрутам. Подробнее

Когда: 23 февраля 16:00-20:00
Где: Ботанический сад БИН РАН, ул. Профессора Попова, 2
Стоимость: от 200 рублей

Отпразднуй Масленицу на оленьей ферме по традициям 17 века






23 февраля в деревне Верхние Мендсары начнут отмечать приход весны. Вы окажитесь на просторах Русского Севера 17 века, узнаете множество обрядов и традиций, отведаете румяных бликов и сладких пряников и пообщаетесь с рогатыми жителями фермы. Подробнее

Когда: 23 февраля, с 11:00 до 15:00
Где: деревня Верхние Мендсары, ул. Лесная, «Домик лесника»
Стоимость: 500–1000 рублей

Доставай доспехи и отправляйся на рыцарский турнир






Пора доставать кольчугу и начищать доспехи – 23 февраля пройдет торжественный турнир рыцарей Выборгского замка. Зрителей ждут поединки рыцарей и огненное шоу. Подробнее

Когда: 23 февраля, с 18:00 до 20:00
Где: г. Выборг, Замковый остров, 1
Стоимость: 400 рублей


Послушай рассказ о путешествии по Африке на мотоцикле






21 февраля в Интеллектуальном кластере «Игры разума» известный российский тревел-журналист и путешественник Григорий Кубатьян подробно расскажет о своей поездке через Африку на мотоцикле. Подробнее

Когда: 21 февраля, с 19:00 до 21:00
Где: Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», ул. Достоевского д. 19/21 Б
Стоимость: 300 рублей


Отрывайся на индустриальной вечеринке






На территории недавно открывшегося центра дизайна Artplay в Петербурге в 2017 году запланировано пять крупных мероприятий на индустриальную тематику. Премьера серии состоится 23 февраля. Подробнее

Когда: 23 февраля, 23:00
Где: Центр дизайна Artplay, Красногвардейская пл. 3
Стоимость: 1000 рублей


Отправляйся в заповедную Карелию






В честь Года экологии Петербуржцы могут отправиться в путешествие по заповедным Карельским лесам прямо с Ладожского вокзала. В зале ожидания проходит выставка фотографий, сделанных сотрудниками Костомукшского заповедника. Подробнее


Где:Ладожский вокзал
Стоимость: бесплатно

Победи дракона на празднике в Шуваловке






23, 24 и 25 февраля в этнографической деревне «Шуваловка» благородные рыцари и храбрые витязи сразятся на турнирах со своими страхами, а вдохновят их на подвиги прекрасные дамы. В честь Дня Защитника Отечества вспомните о славных временах рыцарских поединков. Подробнее

Когда: 23 февраля 14:00
Где: Русская деревня Шуваловка», Санкт-Петербургское шоссе 111
Стоимость: взрослый — 800 рублей, дети от 7 до 14 лет — 400 рублей, до 7 лет — бесплатно

Окажись среди морей Айвазовского






К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Стоимость: 350-500 рублей

Стань добрее на выставке в «Этажах»






Более 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса. Подробнее

Когда: до 26 февраля
Где: Лофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74
Стоимость: бесплатно
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