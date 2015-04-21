Мир Дикого Запада: 10 роскошных киновестернов

«Мертвец»

«Последний из Могикан»

«Джейн берёт ружье»

«Танцующий с волками»

«Непрощённый»

«Быстрый и мёртвый»

«Миллион способов потерять голову»

«Спасение»

«Омерзительная восьмёрка»

«Костяной томагавк»

Вдохновившись недавно закончившимся сериалом «Мир Дикого запада», мы решили вспомнить самые необычные киновестерны. Безбашенные ковбои, мистические индейские ритуалы, безжалостные бандиты и отважные юные леди — этой неподражаемой эстетике были очарованы множество знаменитых кинематографистов, от Квентина Тарантино и Джима Джармуша до Кевина Костнера и Клинта Иствуда.Культовый режиссёр американского арт-хауса Джим Джармуш представляет макабрический философский вестерн «Мертвец» с Джонни Деппом в главной роли.Юный и слегка наивный бухгалтер Уильям Блейк после смерти родителей отправляется на Дикий Запад в надежде получить хорошо оплачиваемое место в городе Машин. Приехав на место назначения, юноша обнаруживает, что должность уже отдана другому кандидату. В расстроенных чувствах Уилл заходит в первый попавшийся бар, где знакомится с ночной бабочкой Тэл. Молодые люди проводят вечер вместе, пока внезапно их любовные утехи не прерываются женихом девушки. Между парнями завязывается драка, в ходе которой и Тэл, и её возлюбленный погибают, а сам мистер Блейк получает ранение в грудь. Несмотря на это, герой умудряется сбежать из заведения и спрятаться в лесу. Здесь-то его и находит старый индеец-отшельник по имени Никто. Приняв Уильяма за знаменитого поэта У. Блейка, индеец решает спасти легендарного англичанина, стихи которого он полюбил ещё в Лондоне. После выздоровления юноши парочка отправляется путешествовать по колоритному миру Дикого Запада, встречая на своём пути всё более и более странных персонажей.Фильм «Последний из Могикан» — одна из самых популярных и одновременно самых далёких от оригинала экранизаций романа Фенимора Купера. Главную роль в картине исполнил блистательный английский актёр Дэниэл Дэй-Льюис, единственный в мире обладатель сразу трёх премий «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».Вторая половина XIX века, США, франко-индейская война в самом разгаре. Ежедневные кровопролитные сражения уносят тысячи жизней, в том числе и невинных людей, однако главнокомандующие обеих сторон отказываются прекращать бойню. Дочери полковника Манро вместе с сопровождающими их солдатами безуспешно пытаются добраться до английского форта. По дороге на них нападают индейцы, но на помощь беззащитным дамам и раненым военным приходит молодой белый охотник Соколиный Глаз, его брат Ункас и отец Чингачгук. Освободив несчастных, герои понимают, что, возможно, поступили непредусмотрительно, поскольку сражаться с целым племенем гуронов у них просто не хватит сил. Неужели мужчины решат отправить девушек на верную смерть?Натали Портман, Джоэл Эдгертон, Юэн МакГрегор, Ноа Эммерик и Родриго Санторо представляют захватывающий фильм «Джейн берёт ружьё».Джейн Хэммонд живёт вдали от городской суеты вместе с мужем и маленькой дочкой Кэти. Однажды вечером Билл возвращается домой с тяжелейшими ранениями. Пока до смерти испуганная героиня пытается оказать ему первую помощь, мужчина бормочет, словно мантру: «Парни Бишопа идут».«Парни Бишопа» — свирепые бандиты, уничтожающие всё на своём пути: дети, старики, женщины — кровожадным садистам всё равно, кого убивать. И теперь эти бешеные звери направляют в дом к Джейн, чтобы отомстить Биллу за предательство. Не желая становиться чьей-то безвольной жертвой, девушка отправляется за помощью к своему бывшему возлюбленному Дэну, единственному честному человеку в этом богом забытом месте. Без подмоги семья Джейн обречена, однако захочет ли ковбой спасти ту, которая его когда-то отвергла?Фильм-триумфатор премии «Оскар» 1991 года, драматический вестерн Кевина Костнера «Танцующий с волками» практически сразу после своего выхода приобрёл статус классического образца данного жанра.Получивший серьёзное ранение во время Гражданской войны, лейтенант Джон Данбар получает от руководства заманчивое предложение: в благодарность за совершённый подвиг герою разрешают самостоятельно выбрать следующее место службы. Не желая находиться в эпицентре военный событий, мужчина выбирает отдалённый порт, где буквально живёт только три человека, включая его самого. Тишина и отсутствие большого количества народа не смущает Данбара, однако затем на форпосте происходит два несчастья: предыдущий командир кончает жизнь самоубийством, а знакомый Джона погибает от стрел индейцев пауни. В итоге герой остаётся один. Вскоре мужчина встречается с племенем кочевников, которые, хоть и не питают к белым людям особой симпатии, соглашаются взять одинокого солдата в попутчики. С помощью американской девушки по прозвищу Стоящая с кулаком, с детства воспитанной индейцами, Данбар потихоньку осваивается и начинает жить, как настоящий дикарь. Впрочем, как бы добры ни были краснокожие к Джону, он отчётливо понимает, что здесь, вдали от цивилизации, от родины, от соотечественников ему не место.Драматический вестерн Клинта Иствуда «Непрощённый» — жестокая картина о возмездии и роке, от которого ещё никому из людей не удавалось сбежать.Много лет тому назад наёмник Уильям Мэнни бросил своё грязное ремесло убийцы и стал самым обыкновенным фермером. Внезапно на его пороге появляется смелый юноша Сколфилд Кид, который предлагает Уиллу необычное дело. Несколько недель назад два пьяных ковбоя изрезали лицо проститутке. Бесчестный шериф Даггетт решил, что преступники должны отдать семь лошадей её сутенёру, а несчастной девушке не полагается ничего. Подруги пострадавшей, решив отомстить и полицейскому, и злодеям, собирают 1000 долларов и обещают их тому, кто убьёт гадёнышей. На это предложение откликаются самые разные люди, однако пока что «контракт» ещё никому не отдали.Сколфилд Кид готов поделиться наградой, ведь дело здесь не только в деньгах. Посмотрев на своё незавидное положение (хозяйство в упадке, он сам практически банкрот), Уильям принимает предложение незнакомца, но есть одно маленькое но: за годы размеренной жизни фермера он практически забыл все свои профессиональные трюки…Шэрон Стоун, Рассел Кроу, Джин Хэкмен и Леонардо ДиКаприо представляют захватывающий драматический вестерн «Быстрый и мёртвый».Джон Ирод, мэр города Искупление, одним только своим взглядом мог довести человека до самоубийства. Непомерно жестокий, хладнокровный, чёрствый, эгоистичный — он был воплощением всего плохого, что только можно было себе представить. В качестве развлечения этот деспот решает устроить турнир стрелков не на жизнь, а на смерть: кто сможет устоять против него самого в поединке, не только останется в живых, но и получит 123 тысячи долларов. Такие деньги непросто заработать, а потому многие знаменитые ковбои решают принять участие в состязании. Неожиданно для всех в город приезжает никому неизвестная девушка Эллен, которая с невероятным мастерством и изяществом устраняет своих соперников. Естественно, Ирод не может допустить победы какой-то женщины, а потому всячески пытается помешать её триумфу.На Диком Западе всем жить было нелегко, однако скромному фермеру-овцеводу Альберту Старку повезло, пожалуй, меньше всех. Природа не наградила паренька ни высоким ростом, ни крепким телосложением, ни низким голосом, ни даже стойким характером. А все остатки бездумной отваги, которая так необходима для настоящего ковбоя, подточила его работа: с животными ведь нельзя обращаться грубо и небрежно, иначе они будут отвечать хозяину тем же. Многие ценили Альберта за хороший и спокойный нрав, однако были и те, кто открыто смеялся над героем. Не выдержав бесконечных насмешек, возлюбленная Старка Луиза ушла от него к более смелому ковбою.Тем временем опасный преступник Клинч Лезервуд отправляет свою жену вместе с сопровождающим в городок, где как раз живёт Альберт, чтобы те могли спокойно залечь на дно. В первые же минуты попутчик Анны ввязывается в драку, затем попадает в тюрьму, а сама красавица оказывается на попечении нашего нерадивого героя, который и представить себе не может, как нужно общаться с прекрасными женщинами.После завершения Второй Шлезвигской войны братья Йон и Петер уезжают из родной Дании в далёкую и опасную Америку. Семь лет спустя семья Йона тоже ступает на новый континент. Однако по дороге в новый дом на путешественников нападают жестокие преступники: предварительно выкинув мужчину из повозки, они насилуют и убивают его жену Мэри и маленького сына Крестена. Будучи умелым солдатом, герой выслеживает злодеев и всаживает им по паре пуль в голову. Йон и не подозревал, что один из покойников был братом могущественного гангстера Делару, который теперь грозится отправить на тот свет каждого жителя маленького городка Блэк-Крик, если они не укажут ему на виноватого. Как бы ужасно это ни звучало, люди решают поступиться совестью и состраданием и отдать Йона с Петером на растерзание агрессивному бандиту. К счастью, те не намерены сдаваться без боя.Неподражаемый Квентин Тарантино в очередной раз доказал публике своё мастерство, сняв великолепный остросюжетный вестерн «Омерзительная восьмёрка».Зима, Дикий Запад, маленькая гостиница на обочине дороге. Восемь едва ли знакомых человек по воле случая оказываются постояльцами в этом затхлом, убогом и насквозь промозглом месте. Первый из них — опасный охотник за головами Джон Рут, человек суровый и хладнокровный. Он везёт на смертную казнь нашу вторую героиню — безбашенную преступницу Дейзи Домергю. По дороге парочка наталкивается на двух очень подозрительных типов: тёмнокожего майора Уоррена, якобы знакомого с самим Авраамом Линкольном, и какого-то зелёного юнца Мэннинкса, уверяющего, будто он следующий шериф Ред-Рока. В несчастном подобии гостиницы четвёрка встречает ещё более пёструю компанию: мексиканца Боба, единственного работника заведения, старого генерала Конфедерации Смитерса, палача Мобрея и лихого ковбоя Гейджа. Каждый из героев норовит обмануть своих недавних знакомых, но вот как это всё провернуть, пока что никто из них не знает.Все в городке Брайт-Хоуп знают, что ночью выходить на улицу опасно. Дело не в вечно пьяных ковбоях, которые так и норовят похвастаться свои умениями стрелять, не в бездушных проститутках, работающих на пару с ворами, готовыми за пару-тройку золотых монет лишить человека головы, и даже не в ядовитых змеях, снующих здесь на каждом шагу. Нет, ночью рядом с этим небольшим поселением обитает зло намного страшнее, чем любой из нас может себе представить. Безумные индейцы-людоеды, у которых от людей остался лишь облик, бесшумно передвигаются по сумрачным улицам и настигают свою жертву в самый неожиданный момент. Если они выбрали вас, то прощайтесь с любимыми, ибо никто ещё не смог избежать расправы.Однажды вечером в городе случается трагедия: индейцы украли трёх человек. Шериф города быстро собирает команду храбрецов, готовых рискнуть жизнью ради спасения соотечественников. Каждый из героев преследует в этом путешествии свою цель, однако враг у них общий. Удастся ли отважным мужчинам спасти несчастных жертв, смотрите в фильме ужасов «Костяной томагавк» с Куртом Расселом, Патриком Уилсоном и Мэттью Фоксом в главных ролях.