Планы на выходные: как отметить День Защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в 21:00 с пляжа Петропавловской крепости прогремит салют. Поздравьте своих благородных защитников, веселитесь на рыцарских фестивалях, гуляйте по тропическому маршруту в Ботаническом саду. Как лучше всего отметить 23 февраля читайте в подборке.
В зимнем Екатерингофском парке состоится военно-историческая реконструкция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Вы можете стать зрителей боевых операций советско-финской войны или полноценным участником реконструкции. Подробнее
Когда:23 февраля, с 11:00 до 15:30 Где: Парк «Екатерингоф», ул. Лифляндская, 12 Стоимость: бесплатно
В Ботаническом саду наступает удивительное время цветения камелий и азалий. В День Студента, в День Святого Валентина и Защитника Отечества устроят уникальные экскурсии по тропическому и субтропическому маршрутам. Подробнее
Когда: 23 февраля 16:00-20:00 Где: Ботанический сад БИН РАН, ул. Профессора Попова, 2 Стоимость: от 200 рублей
23, 24 и 25 февраля в этнографической деревне «Шуваловка» благородные рыцари и храбрые витязи сразятся на турнирах со своими страхами, а вдохновят их на подвиги прекрасные дамы. В честь Дня Защитника Отечества вспомните о славных временах рыцарских поединков. Подробнее
Когда: 23 февраля 14:00, 24 февраля 14:00, 25 февраля 14:00 Где: Русская деревня Шуваловка», Санкт-Петербургское шоссе 111 Стоимость: взрослый — 800 рублей, дети от 7 до 14 лет — 400 рублей, до 7 лет — бесплатно
Отпразднуйте День защитника Отечества наблюдая за показательной операцией по ликвидации террористов. Убедитесь, что вы в надежных руках смелых защитников, рыцарей без страха и упрека в камуфляже и масках. Подробнее
Когда: 26 февраля, с 12:00 до 17:00 Где: Яблоновский сад, за Ледовым дворцом, Клочков пер Стоимость: бесплатно