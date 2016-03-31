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Планы на выходные: как отметить День Защитника Отечества

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:30

В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в 21:00 с пляжа Петропавловской крепости прогремит салют. Поздравьте своих благородных защитников, веселитесь на рыцарских фестивалях, гуляйте по тропическому маршруту в Ботаническом саду. Как лучше всего отметить 23 февраля читайте в подборке.


Понюхай пороху в «Екатерингофе»






В зимнем Екатерингофском парке состоится военно-историческая реконструкция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Вы можете стать зрителей боевых операций советско-финской войны или полноценным участником реконструкции. Подробнее

Когда:23 февраля, с 11:00 до 15:30
Где: Парк «Екатерингоф», ул. Лифляндская, 12
Стоимость: бесплатно

Разбавь брутальность прогулкой по тропическому саду






В Ботаническом саду наступает удивительное время цветения камелий и азалий. В День Студента, в День Святого Валентина и Защитника Отечества устроят уникальные экскурсии по тропическому и субтропическому маршрутам. Подробнее

Когда: 23 февраля 16:00-20:00
Где: Ботанический сад БИН РАН, ул. Профессора Попова, 2
Стоимость: от 200 рублей

Стань прекрасным рыцарем в Выборге






Пора доставать кольчугу и начищать доспехи – 23 февраля пройдет торжественный турнир рыцарей Выборгского замка. Зрителей ждут поединки рыцарей и огненное шоу. Подробнее

Когда: 23 февраля, с 18:00 до 20:00
Где: г. Выборг, Замковый остров, 1
Стоимость: 400 рублей

Отрывайся на индустриальной вечеринке






На территории недавно открывшегося центра дизайна Artplay в Петербурге в 2017 году запланировано пять крупных мероприятий на индустриальную тематику. Премьера серии состоится 23 февраля. Подробнее

Когда: 23 февраля, 23:00
Где: Центр дизайна Artplay, Красногвардейская пл. 3
Стоимость: 1000 рублей

Сразись на рыцарском турнире в «Шуваловке»






23, 24 и 25 февраля в этнографической деревне «Шуваловка» благородные рыцари и храбрые витязи сразятся на турнирах со своими страхами, а вдохновят их на подвиги прекрасные дамы. В честь Дня Защитника Отечества вспомните о славных временах рыцарских поединков. Подробнее

Когда: 23 февраля 14:00, 24 февраля 14:00, 25 февраля 14:00
Где: Русская деревня Шуваловка», Санкт-Петербургское шоссе 111
Стоимость: взрослый — 800 рублей, дети от 7 до 14 лет — 400 рублей, до 7 лет — бесплатно

Покатайся на БТРах






Отпразднуйте День защитника Отечества наблюдая за показательной операцией по ликвидации террористов. Убедитесь, что вы в надежных руках смелых защитников, рыцарей без страха и упрека в камуфляже и масках. Подробнее

Когда: 26 февраля, с 12:00 до 17:00
Где: Яблоновский сад, за Ледовым дворцом, Клочков пер
Стоимость: бесплатно
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