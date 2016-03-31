Планы на выходные: как отметить Масленицу

Зима просто так не сдает позиции, впереди нас ждут морозные выходные. Но это не повод пропустить шумные гуляния и празднование Масленицы. Планируй выходные заранее, чтобы урвать самых вкусных блинов. Поголодай денег и ...
В воскресенье в самом сердце Петербурга с размахом отметят Масленицу. Этот праздник можно назвать одним из самых любимых у горожан, ведь он состоит из ярких выступлений, веселых хороводов, вкусных блинов и ожидания весны. Подробнее
На протяжении долгих выходных на острове Новая Голландия будут отмечать Масленицу. Программа мастер-классов рассчитана на каждый день, а сладкие и сытные блины способствуют тому, что после праздников вам придется соблюдать пост. Завершится праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы. Подробнее
Когда: 3 февраля, 14:00 по 26 февраля, 19:30 Где: Новая Голландия Стоимость: бесплатно
Традиционные гулянья на Масленицу пройдут в Петергофе 25 февраля. В этом году праздником будут руководить театральные деятели, так что гостей ожидают представления, хороводы, веселые конкурсы и яркие эмоции. Подробнее
Когда: 25 февраля, с 13:00 до 18:00 Где: г. Петергоф, Дворцовая площадь, ГМЗ «Петергоф» Стоимость: бесплатно
Чтобы Летний сад скорее украсился зелеными листочками и в воздухе запахло весной, нужно шумно проводить зиму. 26 февраля в историческом Летнем саду можно весело разгуляться и отведать румяных блинов. Подробнее
Когда: 26 февраля, с 12:00 до 16:00 Где: Летний сад Стоимость: 50–100 рублей
23 февраля в деревне Верхние Мендсары начнут отмечать приход весны. Вы окажитесь на просторах Русского Севера 17 века, узнаете множество обрядов и традиций, отведаете румяных бликов и сладких пряников и пообщаетесь с рогатыми жителями фермы. Подробнее
Когда: 23 февраля, с 11:00 до 15:00 Где: деревня Верхние Мендсары, ул. Лесная, «Домик лесника» Стоимость: от 500 рублей