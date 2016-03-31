Планы на выходные: как отметить Масленицу

Зима просто так не сдает позиции, впереди нас ждут морозные выходные. Но это не повод пропустить шумные гуляния и празднование Масленицы. Планируй выходные заранее, чтобы урвать самых вкусных блинов. Поголодай денег и ...В воскресенье в самом сердце Петербурга с размахом отметят Масленицу. Этот праздник можно назвать одним из самых любимых у горожан, ведь он состоит из ярких выступлений, веселых хороводов, вкусных блинов и ожидания весны.26 февраля, с 13:00Петропавловская крепость, 3бесплатноНа протяжении долгих выходных на острове Новая Голландия будут отмечать Масленицу. Программа мастер-классов рассчитана на каждый день, а сладкие и сытные блины способствуют тому, что после праздников вам придется соблюдать пост. Завершится праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.3 февраля, 14:00 по 26 февраля, 19:30Новая ГолландиябесплатноТрадиционные гулянья на Масленицу пройдут в Петергофе 25 февраля. В этом году праздником будут руководить театральные деятели, так что гостей ожидают представления, хороводы, веселые конкурсы и яркие эмоции.25 февраля, с 13:00 до 18:00г. Петергоф, Дворцовая площадь, ГМЗ «Петергоф»бесплатноВ воскресенье в парке «Дубки» в Сестрорецке пройдут массовые гуляния. Сказочные герои, богатыри и писаные красавицы шумно проводят зиму. Готовьтесь встречать весну в хорошем настроении.26 февраля, с 12:00 до 18:00г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, 59бесплатноЧтобы Летний сад скорее украсился зелеными листочками и в воздухе запахло весной, нужно шумно проводить зиму. 26 февраля в историческом Летнем саду можно весело разгуляться и отведать румяных блинов.26 февраля, с 12:00 до 16:00Летний сад50–100 рублей23 февраля в деревне Верхние Мендсары начнут отмечать приход весны. Вы окажитесь на просторах Русского Севера 17 века, узнаете множество обрядов и традиций, отведаете румяных бликов и сладких пряников и пообщаетесь с рогатыми жителями фермы.23 февраля, с 11:00 до 15:00деревня Верхние Мендсары, ул. Лесная, «Домик лесника»от 500 рублей