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Планы на выходные: куда пойти 25-26 февраля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 11:50

Заканчивается последний месяц зимы, и даже если холода не хотят отступать, это не повод сидеть дома. О том как отметить День Защитника Отечества и где отведать румяных блинов на Масленицу читайте в подборках. Но кроме этого в городе происходит масса интересных мероприятий. Побори искушение остаться дома и ...

Посмотри на лучших сноубордистов страны на Skill Clash






От увиденного у вас точно перехватит дыхание. В конце февраля на площади Островского появится сноуборд-парк для показательных выступлений и соревнований фестиваля Skill Clash. Рядом с Александринским театром вырастут снежные горы, с которых будут скатываться профессиональные сноубордисты, гостей развлекут музыка и перформансы. Подробнее

Когда: 25 февраля, с 18:00 до 23:00
Где: Площадь Островского
Стоимость: бесплатно

Стань королем дивана на анти-фестивале Лени






26 февраля в Лофт проекте «Этажи» отметят официальный День Лени. Все, кто сможет встать с дивана и добраться до Лиговского проспекта, получат шанс полениться в полную мощь без угрызений совести. Подробнее

Когда: 26 февраля, с 12:00 до 21:00
Где: Лофт проект «Этажи», «Новая библиотека», Лиговский пр. 74
Стоимость: 100 рублей

Успей попасть на выставку «Колдовских художников»






Скандальное объединение «Колдовские художники» открыли выставку «Мы видим город Петроград в семнадцатом году», посвященную столетию революции. Увидеть героев революции в гротескной манере можно в галерее на Фонтанке. Подробнее

Когда: по 26 февраля
Где: Галерея Свиное рыло, наб.реки Фонтанки 5, мансарда 11. (вход со двора)
Стоимость: бесплатно

Поверь в волшебство на шоу «Лучшие иллюзионисты России»






26 февраля Петербург снова ждет встреча с настоящим волшебством во время шоу «Лучшие иллюзионисты России»! На сцену ДК им. Ленсовета выйдут талантливые иллюзионисты нашей страны, чтобы подарить зрителям яркое и масштабное шоу. Подробнее

Когда: 26 февраля в 15:00, в 19:00
Где: Дворец культуры имени Ленсовета, пр-кт Каменноостровский, 42
Стоимость: от 400 рублей

Посмотри на модные фотографии Дина Уэста






В феврале Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей

Окажись в мире фантастики «Кин-дза-дза»






В интеллектуальном кластере «Игры разума» открылась выставка цифровой живописи и дополненной реальности. Петербургский художник Алексей Андреев приглашает вас в опасное, но захватывающее путешествие по снам о завтрашнем дне. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», Достоевского ул. 19/21 Б
Стоимость: бесплатно

Смейся на большом концерте StandUp Petersburg






26 февраля StandUp Petersburg продолжит марафон Большим заключительным зимним концертом, который по традиции состоится в клубе «Космонавт». Подробнее

Когда: 26 февраля, с 20:00 до 22:30
Где: Клуб Космонавт, ул. Бронницкая, д. 24
Стоимость: от 500 рублей

Пойми новое искусство на выставке Шнурова






Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее

Когда: 12:00-22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей

Нарисуй картину глазами на выставке «Теория поля»






В Петербурге появится новое пространство для выставок современного искусства. Центр МАРС открывает филиал в «Пассаже». 7 октября Вас ждут на мультимедийном проекте «Теория поля». Семь инсталляций российских и зарубежных медиа-художников окружат зрителя оптико-звуковыми полями и обворожат аудиовизуальными эффектами. Подробнее

Когда: 12:00-22:00
Где: Пассаж, Невский пр. 48
Стоимость: 300-500 рублей
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