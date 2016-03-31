Планы на выходные: куда пойти 25-26 февраля

Заканчивается последний месяц зимы, и даже если холода не хотят отступать, это не повод сидеть дома. О том как отметить День Защитника Отечества и где отведать румяных блинов на Масленицу читайте в подборках. Но кроме этого в городе происходит масса интересных мероприятий. Побори искушение остаться дома и ...
От увиденного у вас точно перехватит дыхание. В конце февраля на площади Островского появится сноуборд-парк для показательных выступлений и соревнований фестиваля Skill Clash. Рядом с Александринским театром вырастут снежные горы, с которых будут скатываться профессиональные сноубордисты, гостей развлекут музыка и перформансы. Подробнее
Когда: 25 февраля, с 18:00 до 23:00 Где: Площадь Островского Стоимость: бесплатно
26 февраля в Лофт проекте «Этажи» отметят официальный День Лени. Все, кто сможет встать с дивана и добраться до Лиговского проспекта, получат шанс полениться в полную мощь без угрызений совести. Подробнее
Когда: 26 февраля, с 12:00 до 21:00 Где: Лофт проект «Этажи», «Новая библиотека», Лиговский пр. 74 Стоимость: 100 рублей
Скандальное объединение «Колдовские художники» открыли выставку «Мы видим город Петроград в семнадцатом году», посвященную столетию революции. Увидеть героев революции в гротескной манере можно в галерее на Фонтанке. Подробнее
Когда: по 26 февраля Где: Галерея Свиное рыло, наб.реки Фонтанки 5, мансарда 11. (вход со двора) Стоимость: бесплатно
26 февраля Петербург снова ждет встреча с настоящим волшебством во время шоу «Лучшие иллюзионисты России»! На сцену ДК им. Ленсовета выйдут талантливые иллюзионисты нашей страны, чтобы подарить зрителям яркое и масштабное шоу. Подробнее
Когда: 26 февраля в 15:00, в 19:00 Где: Дворец культуры имени Ленсовета, пр-кт Каменноостровский, 42 Стоимость: от 400 рублей
В феврале Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 500 рублей
В интеллектуальном кластере «Игры разума» открылась выставка цифровой живописи и дополненной реальности. Петербургский художник Алексей Андреев приглашает вас в опасное, но захватывающее путешествие по снам о завтрашнем дне. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», Достоевского ул. 19/21 Б Стоимость: бесплатно
Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее
Когда: 12:00-22:00 Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 500 рублей
В Петербурге появится новое пространство для выставок современного искусства. Центр МАРС открывает филиал в «Пассаже». 7 октября Вас ждут на мультимедийном проекте «Теория поля». Семь инсталляций российских и зарубежных медиа-художников окружат зрителя оптико-звуковыми полями и обворожат аудиовизуальными эффектами. Подробнее
Когда: 12:00-22:00 Где: Пассаж, Невский пр. 48 Стоимость: 300-500 рублей