Премьеры марта

0% М, 0% Ж добавила fairyscary , 18:10

Новые приключения старого Росомахи, 23 личности Джеймса МакЭвоя, возвращение разноцветных супергеров и очередная экранизация классики Диснея — вот такие небезынтересные сюрпризы приготовили нам режиссёры в грядущем месяце.



«Логан» На экранах с 2 марта

В недалёком будущем мутанты практически перестали существовать: в новых поколениях больше не рождалось людей со сверхъестественными способностями, часть супергероев погибла, другая ушла в подполье. Логан, могучий и непобедимый Росомаха, тоже живёт в полнейшей секретности, стараясь избегать контактов со внешним миром. Единственный его друг — постаревший и страшно больной профессор Ксавьер. Внезапно унылое существование мужчины прерывается встречей с таинственной женщиной, которая просит спасти её и девочку Лору от преследования зловещей корпорации.











Чего ожидать? Трейлер «Логана» рисует нам очень депрессивный и запущенный мир, в котором, как всегда, зло не дремлет. Хотя создатели и исполнитель главной роли обещают зрителям не только погони и перестрелки, но ещё и серьёзную драму, верится в это пока что с трудом. С другой стороны, картину стоит посмотреть хотя бы по одной причине: это всё-таки последняя часть канонической франшизы, т.е. последний фильм, где Росомаха — это заматеревший и суровый Хью Джекман, а не какой-нибудь слащавый юнец (ибо от Marvel можно чего угодно ожидать).



«Зверопой» На экранах с 2 марта

В антропоморфном зверином мире, где коалы управляют театрами, а гориллы — преступными бандами, антерпренёр Бастер Мун решает спастись от банкротства весьма нетривиальным способом: организацией эпического конкурса талантов. Получить свои три минуты славы, а в придачу ещё 10 тысяч долларов, хотят все: замученная домашними делами свинка Розита, стеснительная слониха Мина с патологической боязнью сцены, азартный игрок Майк и бандит Джонни, угрожающий снаружи, но очень добрый и милый внутри.









Чего ожидать? Даже если вас напугало бестактное отечественное название этого мультфильма, постарайтесь перебороть ужас и всё-таки сходить на него в кинотеатр. Прекрасная музыка, качественная анимация, лёгкий юмор и добрый сюжет — отличный микс для поднятия настроения.



«Т2 Трейнспоттинг» («На игле 2») На экранах с 8 марта

Спустя 20 лет Марк Рентон возвращается в Эдинбург из Амстердама. В Голландии он оставил кучу ненужных вещей, ненавистную работу, притворных друзей и несчастный брак. Что он надеется найти на родине? Кто знает. Может, Марк хочет воссоединиться с бывшими приятелями, каждый из которых находится на самой последней ступеньке социальной лестницы. Желая для близких людей только лучшего, Марк хочет помочь Саймону, Дэниелу и Бегби стать полноценными, функционирующими членами общества, однако те, кажется, совсем этого не хотят.









Чего ожидать? Как бы зрители ни любили «На игле», самого Дэнни Бойла, Юэна МакГрегора и остальных актёров, все невольно задаются вопросом: но зачем? История уже рассказана, блестящая идея воплощена, зачем же делать продолжение?



«Конг: Остров черепа» На экранах с 9 марта

В рамках секретной правительственной экспедиции команда учёных и военных отправляется на отдалённый остров, постоянно затянутый туманом, где, согласно гипотезам путешественников, обитает нечто экстраординарное. Не восприняв предостережения коллег всерьёз, герои прибывают на место назначения и первое, что они видят, это огромная разъярённая горилла, величиной с целую скалу. Самой разумной реакцией было бы уехать оттуда как можно быстрее, однако любопытные люди поступают по-другому: собрав чудом уцелевшее оружие, они пробираются вглубь джунглей, чтобы поближе разглядеть гигантского зверя.









Чего ожидать? Картина Джордана Вот-Робертса не то чтобы сильно отличается от эпического «Кинг Конга» Питера Джексона: всё те же чудовища, те же пугающие аборигены, та же несчастная горилла. Правда, в новой версии главные роли исполнили более молодые актёры: Том Хиддлстон и Бри Ларсон. Вот на них и стоит прийти посмотреть.



«Красавица и чудовище» На экранах с 16 марта

Много лет тому назад могущественная колдунья в наказание превратила молодого и красивого принца в ужасное косматое чудовище. Согласно её проклятию, юноша будет заточён в уродливом теле до тех пор, пока его не спасёт настоящая любовь. Более того, если он не встретит избранницу до своего 21 дня рождения, то навсегда останется жутким монстром. За годы одиночества и отшельничества принц озлобился и стал чудовищем не только снаружи, но и изнутри. Герой уже отчаялся найти любовь, как вдруг однажды одна случайная встреча не изменила навсегда его никчёмную жизнь навсегда…









Чего ожидать? Очередная экранизация очередного диснеевского мультфильма, однако в этот раз Белль/Эмме Уотсон будет действительно нелегко выбрать между кавалерами: с одной стороны, потрясающий Люк Эванс, поразивший всех в фильмах «Высотка» и «Девушка в поезде», а с другой, великолепный Дэн Стивенс, стремительно завоёвывающий сериальную аудиторию марвеловским «Легионом». Может, в этот раз красавица выберет кого-нибудь другого?



«Сплит» На экранах с 16 марта

Среди белого дня ничем не примечательный паренёк похищает с переполненной людьми автостоянки трёх девушек. Преступник действовал так умело, что даже полиция была шокирована его мастерством: всё было сделано быстро, точно, аккуратно, будто это и не человек вовсе, а призрак.

Тем временем несчастные жертвы — Кейси, Клэр и Марша — просыпаются через несколько часов в подвале. Вопреки их ожиданиям, помещение очень комфортно оборудовано: здесь есть кровати, одеяла, книги, ванная, а в вазах стоят свежие цветы! Кто и зачем их украл, героини себе даже и не представляют. А сам похититель, кажется, куда-то пропал, по крайней мере, его голоса больше не слышно. Хотя постойте, кто же это тогда ходит по ту сторону двери?









Чего ожидать? После премьеры «Сплита» публика разделилась на два лагеря: одни нещадно ругали картину, другие столь же рьяно восхваляли. Впрочем, обе стороны сходятся в одном: Джеймс МакЭвой превзошёл сам себя. Так что если вы соскучились по сногсшибательной актёрской игре, всенепременно посмотрите новый триллер М. Найта Шьямалана.



«После тебя» На экранах с 16 марта

Когда-то Алексей Темников был признанным гением балета. У его ног был все театры, все дирижёры, все балетмейстеры и композиторы — каждый деятель искусства мечтал поработать с этим божественно талантливым юношей. Но потом ужасная трагедия поставила крест на карьере героя: он перестал танцевать, озлобился на весь мир и окончательно забросил себя. Спустя некоторое время выясняется, что полученная травма вскоре приведёт к полному параличу Алексея. Если он срочно не начнёт лечение, то в какой-то момент его тело просто перестанет двигаться.









Чего ожидать? Сергея Безрукова просто не оторвать от ролей великих и гениальных: Есенин, Пушкин, Высоцкий, а сейчас вот Темников, образ которого явно списан с прекрасного Михаила Барышникова. Как бы то ни было, познакомиться с драмой «После тебя всё же стоит: товарищ Безруков, хоть и отбирает проекты безалаберно, отыгрывает их на все 100%.



«Скрытые фигуры» На экранах с 16 марта

Даже в современном мире женщинам приходится постоянно бороться с сексизмом, а что уж говорить о положении дел 50 с лишним лет тому назад: тогда единственное, на что могли рассчитывать юные леди, это работа секретаря или уборщицы. До сих пор человечество регулярно сталкивается с расистскими заблуждениями, а в далёком 1961 году невозможно было представить себе жизнь без сегрегации. Но несмотря на все стереотипы, на все ограничения, на травлю и притеснения, три умнейшие афроамериканские девушки — Кэтрин Гобл, Мэри Джексон и Дороти Вон — смогли осуществить свою мечту и добиться признания миллионов.









Чего ожидать? До костей пробирающая история о блистательном трио женщин-учёных, которые поставили весь мир на колени и доказали всем, что слабый пол может абсолютно всё. Идеальный фильм для Международного женского дня в его изначальной, а не навязанной обществом атмосфере.



«Афера по-английски» На экранах с 16 марта

Чэд Катлер, с детства приученный к воровскому ремеслу, внезапно решает завязать с преступной деятельностью и стать примерным гражданином. Герой старается скрывать свои планы ото всех, особенно от сурового отца, уважаемого и известного в своих кругах гангстера, который точно не одобрит намерения сына. Долгое время в их семействе никто не осмеливался перечить Колби, ведь тот, обладая лихим нравом, мог серьёзно покалечить любого недовольного. Однако вскоре становится понятно: схемы старика Катлера, которые когда-то считались гениальными, больше не работают. Если так пойдёт, то весь клан станет голодать. Чэд должен срочно исправить ситуацию, но как: заключить сделку с правительством и сдать отца или совершить ограбление века?









Чего ожидать? Зарубежные и отечественные критики, успевшие посмотреть драму «Афера по-английски», остались страшно недовольны сюжетом картины, а потому оставили разгромные отзывы на всевозможных рейтингах. Мы же советуем не торопиться с выводами и сначала посмотреть фильм. В конце концов, не каждый день случается увидеть на экране одновременно двух крутейших ирландцев Майкла Фассбенедра и Брендана Глисона.



«Манчестер у моря» На экранах с 23 марта

После внезапной кончины старшего брата бостонский сантехникЛи вынужден провести некоторое время в своём родном городке со странным названием Манчестер-у-моря. Помимо организации похорон, которые невозможно провести во время зимы, герой пытается разобраться со свалившимся на него опекунством над племянником-подростком Патриком. Последний, естественно, упорно отказывается покидать родные места: здесь школа, друзья, девушка, однако сам Ли настаивает на переезде в Бостон. Герои дожидаются начала весны и стараются разобраться со своими внутренними демонами, которые отравляют их и без того несчастное существование.









Чего ожидать? Хотя «Манчестер у моря» получил множество престижных наград и целых шесть номинаций на предстоящий «Оскар», откровение фильма всё ещё остаётся небольшой загадкой: вроде бы таких картин создано уже сотни, если не тысячи, почему же вдруг именно этот проект «выстрелил»? В любом случае советуем наведаться в кинотеатр и посмотреть, чем же всем так понравилась новая лента Кеннета Лонергана.



«Живое» На экранах с 23 марта

Группа учёных-астронавтов внезапно обнаруживает на Марсе одноклеточное существо. Поначалу исследователи радуются находке, ведь это настоящее открытие, сенсация, благодаря которой их имена узнает вся планета. Однако с течением времени герои понимают: этот простейший организм обладает интеллектом, намного превосходящим человеческий. Остаётся один вопрос: что «марсианин» намерен делать?









Чего ожидать? Видимо, некоторые режиссёры совершенно не смотрят фильмы, иначе объяснить появление фантастического триллера «Живое» просто нельзя. «Чужой», «Прометей», «Последние дни на Марсе», «Европа» — все эти картины явно прошли мимо Даниэля Эспиносы.



«Могучие рейнджеры» На экранах с 23 марта

Пять обыкновенных ребят, учеников старшей школы, внезапно обнаруживают около своего городка какие-то подозрительное устройство, похожее на инопланетный корабль. Безобидная на первый взгляд находка кардинально меняет жизнь молодых людей: они становятся быстрее, сильнее, умнее и проницательней. Однако новые сверхъестественные способности приносят не только радость: вскоре на героев нападает некая Рита Репульса, могущественная ведьма, готовая на всё, лишь бы истребить человеческую расу.









Чего ожидать? «Могучие рейнджеры» — ремейк одноименного японско-американского сериала, страшно популярной вещи, которой обожали во всех уголках мира. Создатели полнометражной картины явно захотели прокатиться на волне ностальгии и приобщиться к культу супергероев, поэтому особой глубины и даже адекватности от боевика ждать не стоит.

