Планы на неделю: куда пойти 27 февраля - 3 марта

В этом году исполняется 140-лет знаменитому роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». В первые дни марта в Петербурге пройдет литературный квест, где участники смогут пройти по местам Карениной и раскрыть тайны романа. Подробнее
Когда: 1 марта, 13:30 по 3 марта, 17:00 Где: Санкт-Петербург Стоимость: бесплатно
2 марта в легендарном БКЗ «Октябрьский» пройдет уникальное событие. Показ фильма Альфреда Хичкока в сопровождении симфонического оркестра посетит композитор Росселла Спиноза, которая написала музыку к фильму «Шампанское». Подробнее
Когда: 2 марта 19:00 Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6 Стоимость: 800–3500 рублей
В Русском музее разверзнутся пучины океана. В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее
Когда: до 10 марта Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2 Стоимость: 200-450 рублей
В Театральном музее открыта выставка «Михаил Шемякин. Художник и театр». Михаил Шемякин выплескивает стихию магического маскарада на театральные эскизы, костюмы, макеты, взрывает балетное искусство изнутри. Подробнее
Когда: до 16 апреля Где: Театральный музей, пл. Островского, 6
Масштабная выставка современного фламандского художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты» наделал немало шуму и разделило общество на несколько лагерей. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что приходите сами, чтобы оскорбиться или влюбиться в образы, созданные художником. Подробнее
Когда: до 4 апреля Где: Государственный Эрмитаж Стоимость: до 600 рублей
К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц Стоимость: 350-500 рублей