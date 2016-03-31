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Планы на неделю: куда пойти 27 февраля - 3 марта

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:05

На Петербург надвигается весна, но прежде чем пуститься во всей тяжкие и гулять дни и ночи напролет, мы советуем посетить выставки и насладиться чувством прекрасного. Ощути приближение весны и ...

Пройди маршрут Анны Карениной в Петербурге






В этом году исполняется 140-лет знаменитому роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». В первые дни марта в Петербурге пройдет литературный квест, где участники смогут пройти по местам Карениной и раскрыть тайны романа. Подробнее

Когда: 1 марта, 13:30 по 3 марта, 17:00
Где: Санкт-Петербург
Стоимость: бесплатно

Посмотри фильм «Шампанское» в сопровождение симфонического оркестра






2 марта в легендарном БКЗ «Октябрьский» пройдет уникальное событие. Показ фильма Альфреда Хичкока в сопровождении симфонического оркестра посетит композитор Росселла Спиноза, которая написала музыку к фильму «Шампанское». Подробнее

Когда: 2 марта 19:00
Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6
Стоимость: 800–3500 рублей

Любуйся красотой моря на выставке Айвазовского






В Русском музее разверзнутся пучины океана. В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее

Когда: до 10 марта
Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2
Стоимость: 200-450 рублей


Влюбись в работы Матисса и Пикассо






На выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал. Подробнее

Когда: 10:00-21:00
Где: Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4
Стоимость: 200-300 рублей

Ощути магию театра Михаила Шемякина






В Театральном музее открыта выставка «Михаил Шемякин. Художник и театр». Михаил Шемякин выплескивает стихию магического маскарада на театральные эскизы, костюмы, макеты, взрывает балетное искусство изнутри. Подробнее

Когда: до 16 апреля
Где: Театральный музей, пл. Островского, 6

Возмутись на выставке Фабра в Эрмитаже






Масштабная выставка современного фламандского художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты» наделал немало шуму и разделило общество на несколько лагерей. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что приходите сами, чтобы оскорбиться или влюбиться в образы, созданные художником. Подробнее

Когда: до 4 апреля
Где: Государственный Эрмитаж
Стоимость: до 600 рублей

Утони в мире Айвазовского






К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Стоимость: 350-500 рублей
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