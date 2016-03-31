Планы на неделю: куда пойти 27 февраля - 3 марта

На Петербург надвигается весна, но прежде чем пуститься во всей тяжкие и гулять дни и ночи напролет, мы советуем посетить выставки и насладиться чувством прекрасного. Ощути приближение весны и ...В этом году исполняется 140-лет знаменитому роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». В первые дни марта в Петербурге пройдет литературный квест, где участники смогут пройти по местам Карениной и раскрыть тайны романа.1 марта, 13:30 по 3 марта, 17:00Санкт-Петербургбесплатно2 марта в легендарном БКЗ «Октябрьский» пройдет уникальное событие. Показ фильма Альфреда Хичкока в сопровождении симфонического оркестра посетит композитор Росселла Спиноза, которая написала музыку к фильму «Шампанское».2 марта 19:00БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6800–3500 рублейВ Русском музее разверзнутся пучины океана. В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа.до 10 мартаРусский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2200-450 рублейНа выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал.10:00-21:00Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4200-300 рублейВ Театральном музее открыта выставка «Михаил Шемякин. Художник и театр». Михаил Шемякин выплескивает стихию магического маскарада на театральные эскизы, костюмы, макеты, взрывает балетное искусство изнутри.до 16 апреляТеатральный музей, пл. Островского, 6Масштабная выставка современного фламандского художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты» наделал немало шуму и разделило общество на несколько лагерей. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что приходите сами, чтобы оскорбиться или влюбиться в образы, созданные художником.до 4 апреляГосударственный Эрмитаждо 600 рублейК 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.11:00-23:00Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц350-500 рублей