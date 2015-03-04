Неслабый пол: 10 комедийных сериалов о великолепных женщинах

«Парки и зоны отдыха»

«Мой безумный дневник»

«Без обид»

«Грэйс и Фрэнки»

«Новенькая»

«Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»

«Большая буква Р»

«Безумная бывшая»

«Студия 30»

«Просветлённая»

В преддверии Международного женского дня мы решили вспомнить десятку потрясающих сериалов с самыми разнообразными главными героинями: девочки, девушки, женщины, бабушки — все они, несмотря на превратности судьбы и коварные препятствия мироздания, продолжают наслаждаться жизнью. Познакомиться с этими по-своему роскошными дамами вам поможет наша новая подборка «Неслабый пол».Когда речь заходит о правительстве и чиновниках, все невольно представляют себе почтенных джентльменов в годах в твидовых пиджаках и огромных очках. Городок Пауни в штате Индиана не стал исключением: «доблестные» работники мэрии в подавляющем большинстве своём так и выглядят, за исключением сотрудников департамента парков и зон отдыха. Здесь среди прочих ярких персонажей — либертарианец Рон Свонсон, пассивно-агрессивная Эйприл Ладгейт, избалованный лентяй Том Хаверфорд — особо выделяется невероятно оптимистичная и жизнерадостная Лесли Ноуп, которая действительно пытается сделать свою маленькую провинцию лучше. К сожалению, все её безусловно позитивные начинания постоянно сталкиваются с дубинноголовостью горожан: они не хотят организовывать парки, не хотят есть овощи и фрукты, выступают против спорта, искусства и классической музыки и больше всего на свете любят сладости. Иногда кажется, будто у Пауни совершенно нет будущего, однако это не так: благодаря неувядаемому энтузиазму мисс Ноуп этот город ещё всем покажет.Подростком быть ой как нелегко: все считают тебя ребёнком, ты чувствуешь себя взрослым, гормоны то устраивают фейерверки, то прячутся где-то, постоянные перемены настроения, ссоры, влюблённости, стресс от учёбы и т.п. Помимо стандартных проблем каждой 16-летней девочки у Рэй есть ещё целый набор собственных тараканов, начиная от стыда за лишний вес и до желания покончить жизнь самоубийством.После выписки из психиатрической больницы героиня пытается влиться в обычную провинциальную жизнь: ходит с друзьями на вечеринки, развлекается, гуляет — в общем, живёт типичной подростковой жизнью. Кроме того, раз в неделю Рэй ходит к эксцентричному психотерапевту, который, с трудом пробиваясь сквозь её стену цинизма и сарказма, пытается внушить девушке любовь и уважение к себе.Назло всем сплетникам и злопыхателям три манчестерских женщины-детектива пробивают себе дорогу в светлое будущее. В этом суровом мире, где всё до сих пор решает грубая мужская сила, эти дамы руководствуются исключительно собственным умом и интуицией. Диринг, Ковальска и Фрирс — непробиваемое трио, победить которое ещё не удавалось никому из преступников. Каждый день девушки сталкиваются со злодеями, однако вопреки законам жанра наши смелые героини не впадают в отчаяние, не разочаровываются в мире, не заливают горе алкоголем, как их мужественные коллеги, а просто работают. С неизменным юмором и самоиронией Дайна борется с собственной чрезмерной отзывчивостью, Джой учится защищать себя, а Вивьен — держать свой безумный характер в узде. Получается ли? Через раз, однако они не унывают.Комедийный сериал «Грэйс и Фрэнки» — история о двух потрясающих женщинах, которые, несмотря на свой весьма преклонный возраст (а нашим героиням сильно за 70), продолжают вести чрезвычайно активный образ жизни. Главные роли в картине исполнили блистательнее американские актрисы, настоящие мастера своего дела Джейн Фонда и Лили Томлин.Грэйс Хэнсон — утончённая дама, бывшая модель и основательница крупной косметической фирмы. Для неё приоритетом всегда были приличия: как бы тяжело вам ни было внутри, окружающие ни в коем случае не должны заметить ваших переживаний и страданий. За многие годы сдерживания эмоций Грэйс немного зачерствела и замкнулась в себе. Фрэнсис «Фрэнки» Бергстайн — меланхоличная художница, увлекающаяся буддизмом, йогой, медитацией и необычными духовными практиками. После одного крайне неприятного семейного события Грэйс и Фрэнки, разбитые и растоптанные собственными мужьями, решают поселиться вместе. Хотя раньше женщины никогда не испытывали друг к другу особой симпатии, сейчас они внезапно понимают, что были несправедливы. Вместе героини пытаются выбраться из глубочайшей депрессии и вернуть жизнь на круги своя, что у них весьма неплохо получается.После измены своего молодого человека жизнерадостная учительница Джессика Дэй находит себе новую квартиру, точнее комнату в огромном лофте, где уже живут трое парней. Хотя изначально Ник, Шмидт и Уинстон надеялись заполучить себе именно соседа, большеглазая брюнетка смогла очаровать их в течение пяти минут.Однако жить вместе с ребятами оказалось не так просто, как Джесс бы хотелось. Уинстон, бывший литовский баскетболист, отчаянно пытается устроиться на работу, но, поскольку последние несколько лет он занимался лишь спортом, все приличные фирмы отказывают ему в трудоустройстве. Шмидт, настоящий модник и стиляга, безуспешно пытающийся выделиться в насквозь женской рекламной компании. И, наконец, Ник, недоучившийся юрист, а ныне бармен в захолустном баре, злой на весь мир без всякой на то причины. Будучи человеком не в меру оптимистичным, Джессика пытается помочь парням наладить их жизнь, забывая подчас о своей собственной.В начале XX века Мельбурн был типичным небольшим городком, где прогресса боясь чуть меньше дьявола, а всему новому противятся с инфантильным упорством. Именно сюда приезжает чрезвычайно остроумная и независимая мисс Фрайни Фишер, которая, несмотря на свою хрупкую фигуру, способна дать фору любому взрослому мужчине. Эта длиннонога брюнетка обладает невероятным количеством талантов: она мастерски стреляет чуть ли не из всех видов оружия, водит машины и самолёты, ездит на лошади и метает ножи получше любого циркача. Так уж случается, что буквально на следующий день после переезда Фрайни «случайно» встревает в одно чрезвычайно загадочное убийство. Не желая оставаться в стороне от столь интересного дела, героиня предлагает свою помощь полиции. Бравые служители закона поначалу отказываются, смеясь: где это видано, чтобы избалованная богачка помогала профессионалам в расследованиях. Но спустя пару дней храбрый констебль Хью Коллинз и суровый детектив Джек Робинсон, потупив взгляды, стучатся в дверь шикарного особняки мисс Фишер. С этого момента жизнь каждого человека в Мельбурне кардинальным образом изменится…Внезапно размеренная жизнь школьной учительницы миссис Джемисон прерывается трагедией: на очередном врачебном обследовании у героини обнаруживают меланому. Для многих эта новость означала быть конец всему, однако у Кэйти будто глаза открылись. Все эти годы она мирилась с равнодушием окружающих, отказывала себе в маленьких радостях и прихотях по непонятным причинам, боролась с чудовищным поведением сына и инфантильностью мужа, старалась достучаться до школьников, которые на её увлекательных уроках тайком смотрели эротику. Только теперь женщина осознала, что всё это время она потратила зря и драгоценные дни и недели не получится вернуть. Разозлившись на коварное мироздание и на безалаберных родных, Кэйти решила показать болезни, кто здесь настоящий босс. Вместо больничных халатов и инвалидного кресла она купила себе шикарное платье и красный кабриолет, выбросила нелюбимый диван, отчитала учеников, мужа и сына и зажила, наконец-то, свободно.Ребекка всегда и во всём старалась быть лучшей: в школе, в университете, на работе. Из-за своего навязчивого перфекционизма к 30 годам девушка заработала себе кучу денег и небольшой нервный срыв. Случайно встретив на улице своего школьного парня Джоша, героиня вдруг решает переехать в маленький городок Вест Ковина в Калифорнии, чтобы воссоединиться с бывшим возлюбленным. К сожалению, тот находится в серьёзных отношениях с бесконечно красивой Валенсией и вовсе не собирается её бросать. И вот Ребекка оказывается совершенно одна в какой-то затхлой провинции, без друзей, родных и без работы. Многие бы на её месте отчаялись и вернулись на насиженное место в Нью-Йорк, но эта рыжая бестия решает поступить по-другому: остаться в Вест Ковина и вернуть себе Джоша.Сатирический сериал «Студия 30» рассказывает о Лиз Лемон, сценаристке довольно глупого комедийного шоу, которая вынуждена бороться со своим консервативно настроенным босом Джеком Донаги. Помимо постоянных стычек с начальством, которое требует более высоких рейтингов, более молодых актёров, более смешных шуток, героиня мастерски управляет безумие своих актёров, позиционирующих себя, как главных звёзд Голливуда. Среди её «подопечных» оказывается Дженна Марони, помешанная на своей внешности блондинка, и Трэйси Джордан, тёмнокожий бунтарь, мечтающий завоевать все возможные награды на свете. В свободное от работы время — чего практически никогда не случается — Лиз безуспешно пытается наладить собственную личную жизнь, однако на её пути вечно попадаются то сумасшедшие фанатики, то глупые мачо, то высокомерные нарциссы.Эми Джеллико прошла все ступени ада, от истерик и развода до злоупотребления алкоголем и потери работы. Упав на самое дно, героиня почувствовала себя такой жалкой, такой ничтожной и мерзкой, что решила всенепременно исправиться и встать на пусть истинный. Первый делом женщина уехала в реабилитационный центр, где взамен вредных привычек приобрела здоровые, как, например, ежедневная медитация. Спустя некоторое время Эми возвращается домой совершенно просветлённым человеком, жизнерадостным, добрым и отзывчивым. К сожалению, положительные перемены в характере мисс Джеллико отчего-то никого не радуют, даже, наоборот, злят. Окружающие постоянно норовят оскорбить или унизить женщину. По-хорошему Эми стоит смириться и простить своих обидчиков, но в глубине души она всё ещё та безбашенная бунтарка, способная одним ударом сломать взрослому мужчине челюсть.