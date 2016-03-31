Планы на выходные: куда пойти 4-5 марта

Весна вступила в свои права, и Петербург расцвел множеством прекрасных мероприятий и фестивалей. На этих выходных нас ждет два праздника для сладкоежек, чтобы начать теплый сезон с удовольствия. Два фестиваля милых зверушек пройдут в Лофте «Этажи», образовательный проект «Трава» расскажет о сексе в искусстве, а сбежать от реальности можно на фестивале «Мостовые Ехо». Дыши полной грудью весенним воздухом и ...
В первые мартовские выходные Лофт Проект «Этажи» проведет фестиваль ласковых белоснежных самоедов на Крыше. Вы пообщаетесь с милыми собаками, узнаете об особенностях этой породы, порезвитесь в снегу и полюбуетесь городом с высоты. Подробнее
Когда: 4-5 марта, 09:00-21:00 Где: Лофт проект «Этажи», Лиговский пр. 74 Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно
В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее
Когда: до 10 марта Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2 Стоимость: 200-450 рублей
Ресторан «Симпозиум» подготовил вкусный подарок для сладкоежек. 5 марта в литературной гостиной ресторана «Симпозиум» состоится эксклюзивное азотное шоу от лаборатории мороженого «Ice-Cream Lab». Подробнее
Когда: 5 марта, с 15:30 до 17:00 Где: Литературная гостиная ресторана «Симпозиум», улица Достоевского, 19/21М Стоимость: 900 рублей
Весна в знаменитом Лофте «Этажи» начинается со знакомства с дружелюбными животными. 4 и 5 марта приходите на фестиваль шотландских кошек, которые покорят вас милыми круглыми глазами и загадочной улыбкой чеширского кота. Подробнее
Когда: 4-5 марта, 09:0-21:00 Где: Лофт проект «Этажи», Лиговский пр. 74 Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно
Музей современного искусства Эрарта приглашает зрителя в фантастический мир австралийского фотохудожника Дина Уэста (Dean West). На выставке «Best of West» предстанут работы из серий «Церковь», «В деталях», «Измышления», «Олимпия», а также примеры рекламных художественных проектов автора. Подробнее
Когда: 10:00-20:00 Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 500 рублей
В интеллектуальном кластере «Игры разума» открылась выставка цифровой живописи и дополненной реальности. Петербургский художник Алексей Андреев приглашает вас в опасное, но захватывающее путешествие по снам о завтрашнем дне. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», Достоевского ул. 19/21 Б Стоимость: бесплатно
Сладкоежек, детей и любителей изысканных вкусов приглашают на фестиваль тортов в ресторан Tiramisu Loft. 4 марта вы узнаете о новинках в кондитерской индустрии, увидите дизайнерские кулинарные шедевры и испытаете гастрономическое наслаждение. Подробнее
Когда: 4 марта, с 12:00 до 20:00 Где: Tiramisu Loft, Писарева ул., 3а Стоимость: бесплатно