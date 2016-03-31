Планы на выходные: куда пойти 4-5 марта

Весна вступила в свои права, и Петербург расцвел множеством прекрасных мероприятий и фестивалей. На этих выходных нас ждет два праздника для сладкоежек, чтобы начать теплый сезон с удовольствия. Два фестиваля милых зверушек пройдут в Лофте «Этажи», образовательный проект «Трава» расскажет о сексе в искусстве, а сбежать от реальности можно на фестивале «Мостовые Ехо». Дыши полной грудью весенним воздухом и ...Образовательный проект «Трава» запускает серию лекций о сексе. Искусствоведы и психологи расскажут о фетише, использовании секса в политике, о роли секса в искусстве и нашей жизни.5 марта 12:00, 14:00уточняетсяот 350 рублейСбежать от суровой реальности в мир Макса Фрая получится 5 марта. Вооружитесь оптимизмом и обаятельным нахальством сэра Макса и отправляйтесь гулять по «Мостовым Ехо».5 марта, с 12:00 до 19:00«Библиотека друзей», Московское шоссе, 2бесплатноВ первые мартовские выходные Лофт Проект «Этажи» проведет фестиваль ласковых белоснежных самоедов на Крыше. Вы пообщаетесь с милыми собаками, узнаете об особенностях этой породы, порезвитесь в снегу и полюбуетесь городом с высоты.4-5 марта, 09:00-21:00Лофт проект «Этажи», Лиговский пр. 74100 рублей, дети до 7 лет бесплатно5 марта в книжном пространстве «Симпозиум» царский дуэт Петр I и Екатерина I расскажут маленьким гостям увлекательную сказку. Ваши дети полюбят книги, а вы снова испытаете радость от чтения.5 марта, с 13:30 до 15:00Литературная гостиная ресторанного комплекса «Симпозиум», ул. Достоевского 19/21. Лит. МбесплатноВ честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа.до 10 мартаРусский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2200-450 рублейРесторан «Симпозиум» подготовил вкусный подарок для сладкоежек. 5 марта в литературной гостиной ресторана «Симпозиум» состоится эксклюзивное азотное шоу от лаборатории мороженого «Ice-Cream Lab».5 марта, с 15:30 до 17:00Литературная гостиная ресторана «Симпозиум», улица Достоевского, 19/21М900 рублейВесна в знаменитом Лофте «Этажи» начинается со знакомства с дружелюбными животными. 4 и 5 марта приходите на фестиваль шотландских кошек, которые покорят вас милыми круглыми глазами и загадочной улыбкой чеширского кота.4-5 марта, 09:0-21:00Лофт проект «Этажи», Лиговский пр. 74100 рублей, дети до 7 лет бесплатноМузей современного искусства Эрарта приглашает зрителя в фантастический мир австралийского фотохудожника Дина Уэста (Dean West). На выставке «Best of West» предстанут работы из серий «Церковь», «В деталях», «Измышления», «Олимпия», а также примеры рекламных художественных проектов автора.10:00-20:00Эрарта, 29-я линия В. О., 2500 рублейВ интеллектуальном кластере «Игры разума» открылась выставка цифровой живописи и дополненной реальности. Петербургский художник Алексей Андреев приглашает вас в опасное, но захватывающее путешествие по снам о завтрашнем дне.10:00-22:00Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», Достоевского ул. 19/21 БбесплатноСладкоежек, детей и любителей изысканных вкусов приглашают на фестиваль тортов в ресторан Tiramisu Loft. 4 марта вы узнаете о новинках в кондитерской индустрии, увидите дизайнерские кулинарные шедевры и испытаете гастрономическое наслаждение.4 марта, с 12:00 до 20:00Tiramisu Loft, Писарева ул., 3абесплатно