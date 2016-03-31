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Планы на выходные: куда пойти 4-5 марта

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:50

Весна вступила в свои права, и Петербург расцвел множеством прекрасных мероприятий и фестивалей. На этих выходных нас ждет два праздника для сладкоежек, чтобы начать теплый сезон с удовольствия. Два фестиваля милых зверушек пройдут в Лофте «Этажи», образовательный проект «Трава» расскажет о сексе в искусстве, а сбежать от реальности можно на фестивале «Мостовые Ехо». Дыши полной грудью весенним воздухом и ...

Узнай о сексе в искусстве






Образовательный проект «Трава» запускает серию лекций о сексе. Искусствоведы и психологи расскажут о фетише, использовании секса в политике, о роли секса в искусстве и нашей жизни. Подробнее

Когда: 5 марта 12:00, 14:00
Где: уточняется
Стоимость: от 350 рублей

Сбеги в мир книг Макса Фрая






Сбежать от суровой реальности в мир Макса Фрая получится 5 марта. Вооружитесь оптимизмом и обаятельным нахальством сэра Макса и отправляйтесь гулять по «Мостовым Ехо». Подробнее

Когда: 5 марта, с 12:00 до 19:00
Где: «Библиотека друзей», Московское шоссе, 2
Стоимость: бесплатно

Резвись с самоедами на крыше






В первые мартовские выходные Лофт Проект «Этажи» проведет фестиваль ласковых белоснежных самоедов на Крыше. Вы пообщаетесь с милыми собаками, узнаете об особенностях этой породы, порезвитесь в снегу и полюбуетесь городом с высоты. Подробнее

Когда: 4-5 марта, 09:00-21:00
Где: Лофт проект «Этажи», Лиговский пр. 74
Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно

Послушай сказку Петра I






5 марта в книжном пространстве «Симпозиум» царский дуэт Петр I и Екатерина I расскажут маленьким гостям увлекательную сказку. Ваши дети полюбят книги, а вы снова испытаете радость от чтения. Подробнее

Когда: 5 марта, с 13:30 до 15:00
Где: Литературная гостиная ресторанного комплекса «Симпозиум», ул. Достоевского 19/21. Лит. М
Стоимость: бесплатно

Успей на выставку Айвазовского






В честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века открывается масштабная выставка. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее

Когда: до 10 марта
Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2
Стоимость: 200-450 рублей

Поддайся сладкому искушению






Ресторан «Симпозиум» подготовил вкусный подарок для сладкоежек. 5 марта в литературной гостиной ресторана «Симпозиум» состоится эксклюзивное азотное шоу от лаборатории мороженого «Ice-Cream Lab». Подробнее


Когда: 5 марта, с 15:30 до 17:00
Где: Литературная гостиная ресторана «Симпозиум», улица Достоевского, 19/21М
Стоимость: 900 рублей

Милуйся с шотландскими кошками






Весна в знаменитом Лофте «Этажи» начинается со знакомства с дружелюбными животными. 4 и 5 марта приходите на фестиваль шотландских кошек, которые покорят вас милыми круглыми глазами и загадочной улыбкой чеширского кота. Подробнее

Когда: 4-5 марта, 09:0-21:00
Где: Лофт проект «Этажи», Лиговский пр. 74
Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно

Открой для себя мир Дина Уэста






Музей современного искусства Эрарта приглашает зрителя в фантастический мир австралийского фотохудожника Дина Уэста (Dean West). На выставке «Best of West» предстанут работы из серий «Церковь», «В деталях», «Измышления», «Олимпия», а также примеры рекламных художественных проектов автора. Подробнее

Когда: 10:00-20:00
Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей

Дополни реальность новыми образами на выставке в кластере «Игры разума»






В интеллектуальном кластере «Игры разума» открылась выставка цифровой живописи и дополненной реальности. Петербургский художник Алексей Андреев приглашает вас в опасное, но захватывающее путешествие по снам о завтрашнем дне. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», Достоевского ул. 19/21 Б
Стоимость: бесплатно

Проведи выходные сладко на фестивале тортов






Сладкоежек, детей и любителей изысканных вкусов приглашают на фестиваль тортов в ресторан Tiramisu Loft. 4 марта вы узнаете о новинках в кондитерской индустрии, увидите дизайнерские кулинарные шедевры и испытаете гастрономическое наслаждение. Подробнее

Когда: 4 марта, с 12:00 до 20:00
Где: Tiramisu Loft, Писарева ул., 3а
Стоимость: бесплатно
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