Планы на неделю: куда пойти 6-10 марта

Весна вступила в свои права, а значит приближается ответственным праздник - 8 марта. Специально для милых дам в Музее советских игровых автоматов устроят ночь французских фильмов, группа «Пикник» сыграет юбилейный концерт. Успейте сводить свою любимую полюбоваться шедеврами Айвазовского и в центр Марс, пока выставки не закрылись. Настройтесь на весеннее настроение и ...
В Музее советских игровых автоматов покажут шедевры французского кино. Лучший подарок на международный женский день - это совместный просмотр романтических комедий. В программе «Амели», «Влюбись в меня, если осмелишься», «1+1». Подробнее
Когда: 7 марта, 23:00 Где: Музей советских игровых автоматов, Конюшенная пл., 2в Стоимость: от 450 рублей
7 марта на сцене СК «Юбилейный» группа «Пикник» представит программу «Юбилейная фантасмагория». На концерте появятся фантомы персонажей песен, будут задействованы светодиодные экраны,оживут световые конструкции, достойные лучших фантастических фильмов. Подробнее
Когда: 7 марта, с 19:00 Где: Спортивный комплекс «Юбилейный», пр. Добролюбова, д. 18 Стоимость: от 1800 рублей
Последнюю неделю в Русском музее открыта выставка в честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций занимают Корпус Бенуа. Подробнее
Когда: до 10 марта Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2 Стоимость: 200-450 рублей
7 марта на сцене КСК «Сибур Арена» состоится большой праздничный концерт резидентов шоу StandUp. В преддверии Международного женского дня эстафету юмора подхватят: Руслан Белый, Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Слава Комиссаренко, Тимур Каргинов, Иван Абрамов и Нурлан Сабуров. Подробнее
Когда: 7 марта, с 19:00 Где: КСК «Сибур Арена», Футбольная аллея, д. 8 Стоимость: от 1500 рублей
У вас есть последний шанс побывать на выставке «Теория поля». В центре МАРС зрители погрузятся в потоки цвета, с помощью специальных очков увидят беспрерывное движение физических полей. Медиа-художник из Лиона Guillaume Marmin озвучит солнечную систему. Подробнее
Когда: 12:00-22:00 Где: Пассаж, Невский пр. 48 Стоимость: 300-500 рублей