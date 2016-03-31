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Планы на неделю: куда пойти 6-10 марта

0% М, 0% Ж добавила velimira, 11:00

Весна вступила в свои права, а значит приближается ответственным праздник - 8 марта. Специально для милых дам в Музее советских игровых автоматов устроят ночь французских фильмов, группа «Пикник» сыграет юбилейный концерт. Успейте сводить свою любимую полюбоваться шедеврами Айвазовского и в центр Марс, пока выставки не закрылись. Настройтесь на весеннее настроение и ...

Смотрите лучшие французские фильмы






В Музее советских игровых автоматов покажут шедевры французского кино. Лучший подарок на международный женский день - это совместный просмотр романтических комедий. В программе «Амели», «Влюбись в меня, если осмелишься», «1+1». Подробнее

Когда: 7 марта, 23:00
Где: Музей советских игровых автоматов, Конюшенная пл., 2в
Стоимость: от 450 рублей

Отрывайтесь на фантасмагорическом концерте Пикника






7 марта на сцене СК «Юбилейный» группа «Пикник» представит программу «Юбилейная фантасмагория». На концерте появятся фантомы персонажей песен, будут задействованы светодиодные экраны,оживут световые конструкции, достойные лучших фантастических фильмов. Подробнее

Когда: 7 марта, с 19:00
Где: Спортивный комплекс «Юбилейный», пр. Добролюбова, д. 18
Стоимость: от 1800 рублей

Отметьте 8 марта с Comedy Club






8 марта в ресторане «Море» пройдет Праздничная вечеринка, посвященная Международному женскому дню. Подробнее

Когда: 8 марта, с 20:00
Где: Ресторан «Море», Петровская коса, д.9
Стоимость: от 1000 рублей

Почувствуйте весну на выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века»






На выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал. Подробнее

Когда: 10:00-21:00
Где: Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4
Стоимость: 200-300 рублей

Успейте посмотреть на шедевры Айвазовского






Последнюю неделю в Русском музее открыта выставка в честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций занимают Корпус Бенуа. Подробнее

Когда: до 10 марта
Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2
Стоимость: 200-450 рублей

Смейтесь на шоу резидентов StandUp






7 марта на сцене КСК «Сибур Арена» состоится большой праздничный концерт резидентов шоу StandUp. В преддверии Международного женского дня эстафету юмора подхватят: Руслан Белый, Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Слава Комиссаренко, Тимур Каргинов, Иван Абрамов и Нурлан Сабуров. Подробнее

Когда: 7 марта, с 19:00
Где: КСК «Сибур Арена», Футбольная аллея, д. 8
Стоимость: от 1500 рублей


Используйте последний шанс понять современное искусство






У вас есть последний шанс побывать на выставке «Теория поля». В центре МАРС зрители погрузятся в потоки цвета, с помощью специальных очков увидят беспрерывное движение физических полей. Медиа-художник из Лиона Guillaume Marmin озвучит солнечную систему. Подробнее

Когда: 12:00-22:00
Где: Пассаж, Невский пр. 48
Стоимость: 300-500 рублей

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