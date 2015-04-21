Молодость в душе: дюжина фильмов о чрезвычайно активных пенсионерах

«Квартет»

«Дамы в лиловом»

«Крутая Джорджия»

«Отель Мэриголд: Лучший из экзотических»

«Девочки с календаря»

«Моя старушка»

«Стажёр»

«Леди в фургоне»

«Святой Винсент»

«Вторая жизнь Уве»

«Вверх»

«Столетний старик, который вылез в окно и исчез»

Первую по-настоящему весеннюю подборку мы решили посвятить всем леди и джентльменам, которые, несмотря на свой солидный возраст, продолжают жить полной жизнью.Драматическая комедия «Квартет» — режиссёрский дебют знаменитого американского актёра Дастина Хоффмана, известного по фильмам «Человек дождя», «Выпускник», «Крамер против Крамера» и «Тутси». Главные роли в картине исполнили Мэгги Смит, Том Кортни, Билли Коннолли, Полин Коллинз и Майкл Гэмбон, прославившийся участием во франшизе «Гарри Поттер».В изящном старинном поместье, ныне именуемом Бичем-Хаус, расположился престижный дом престарелых. Простых смертных сюда не берут: обитатели этого места — сплошь знаменитые классические музыканты и певцы, теперь отошедшие от дел и наслаждающиеся заслуженным отдыхом. Обычно в Бичем-Хаус царит тишина и покой, изредка прерываемый негромкими сварливыми комментариями резидентов. Однако в последнее время поместье будто ожило, и на то есть две причины. Первая — приезд легендарной оперной дивы Джин Хортон, известной по всему миру своим блистательным, завораживающим голосом. Вторая — ежегодное празднование дня рождения Джузеппе Верди, великого итальянского композитора, который оказал огромнейшее влияние на развитие музыки. Некоторые жители Бичем-Хауса надеются уговорить знаменитую мисс Хортон принять участие в мероприятии, в частности, исполнить вместе с бывшим возлюбленным Реджинальдом Пэджетом квартет из оперы «Риголетто». Несмотря на свой почтенный возраст, герои ссорятся со всей пылкостью и страстностью юности. Неужели в этом году грандиозный концерт не состоится?Британский актёр Чарльз Дэнс, известный по роли Тайвина Ланнистера в популярнейшем сериале «Игра престолов», в далёком 2004 году снял очаровательную мелодраму «Дамы в лиловом» с Мэгги Смит, Джуди Денч и Даниэлем Брюлем.Одним прекрасным летним днём две пожилые сестры Урсула и Джэнет находят на побережье бездыханного молодого человека. К счастью, юноша оказывается жив, а потому героини решают оставить незнакомца у себя в доме и помочь ему встать на ноги. Вскоре выясняется, что загадочный паренёк — скрипач по имени Андреа, сбежавший из нацистской Германии. Он направлялся в Америку, но во время сильного шторма корабль разбился, многие погибли, а его самого вынесло на берег. Урсула и Джэнет, хоть и с трудом, но всё-таки находят общий язык с юношей, а затем они даже становятся друзьями. Но одна вещь не даёт дамам покоя: нужно ли отправить Андреа домой, и если да, то куда?Джейн Фонда, Линдси Лохан, Фелисити Хаффман и Гаррет Хедлунд представляют драматическую комедию «Крутая Джорджия» Гэрри Маршала («Красотка», «За бортом»).Рэйчел можно по праву назвать трудным подростком: алкоголь, наркотики, легкомысленный секс, кражи — всё это девушка успела попробовать ещё до достижения 16 лет. После очередной безумной выходки, её мама Лилли отправляет дочь к строгой бабушке в захолустный городишко в штате Айдахо. Последняя известна по всей округе своим суровым и непоколебимым нравом: даже местный шериф и тот боится слово поперёк сказать этой бодрой старушке.Сначала Джорджия приходит в ужас от поведения и образа жизни собственной внучки, но потом решает взяться за перевоспитание безбашенной красотки: никакого алкоголя, никаких вечеринок, никаких мальчиков, работа, учёба и дом — вот всё, чем можно заниматься девушке этим летом. Время идёт, а Рэйчел, кажется, не собирается меняться. Неужели в этот раз крутая Джорджия проиграет?Несколько респектабельных британских пенсионеров отправляются в экзотический отель «Мэриголд» в Индии, где им обещают всевозможные удобства и развлечения, от личных бассейнов и джакузи до экскурсий и походов в театр. Однако приехав на место назначения, герои обнаруживают полный беспорядок: менеджер заведения явно слишком юн и глуп для такой ответственной должности, одна половина комнат не достроена, во второй нет мебели, кондиционеры не работают, повар готовит через день — в общем, первоклассный отдых туристам здесь не светит.Впрочем, часть постояльцев отказывается поддаваться депрессии. Эвелин, сбежавшая сюда из-за долгов мужа, решает насладиться местной экзотикой и новыми знакомствами. Мюриэл, обычно сдержанная и холодная, внезапно обнаруживает в себе силы для продолжения работы по специальности. А Дуглас, много лет проживший в несчастном браке, наконец-то, по-настоящему влюбляется.Абсолютно очаровательная британская комедия «Девочки с календаря» рассказывает о группе уважаемых английских миссис, решивших плюнуть на свой возраст и социальное положение и вспомнить молодость.Всё началось с трагедии, когда скоропостижно скончался от лейкемии муж Энни Кларк. Чтобы почтить память умершего друга, местная активистка и бунтарка Крис Харпер предлагает изменить ежегодную тему календаря. Вместо традиционных церквушек и речушек эта благовоспитанная английская леди задумала сделать эротические фотографии всех жительниц городка. Поначалу революционная идея никому не нравилась, но затем уставшие от рутины миссис и мисс решают показать сплетникам, где раки зимуют. К большому удивлению окружающих, проект становится настоящей сенсацией: со всего Королевства (а потом даже и из Голливуда) в Йоркшир приезжают журналисты в надежде взять у смелых женщин хотя бы маленькое интервью.Блистательную историю о необычной дружбе между пожилой воспитанной англичанкой и американцем-невротиком рассказывает драмеди «Моя старушка».Если быть совсем уж честными, то Матиас всю свою жизнь был полным посмешищем и разгильдяем: ни друзей, ни семьи, ни работы, ни хобби, ни денег — у этого сильно потрёпанного временем мачо буквально нет ничего стоящего. Внезапно герою приходит письмо из далёкой Франции со следующим известием: от родителей Матиас получил огромную квартиру в центре Парижа. Предвкушая долгожданный выход из банкротства, мужчина приезжает в прекрасную столицу моды и искусств, чтобы продать недвижимость, но обнаруживает некоторую проблему в лице немного надменной английской старушки Матильды Жирар. Оказывается, квартира была продана по системе виаже, т.е. теперь Матиас должен каждый месяц выплачивать даме по 2400 евро вплоть до её смерти. Денег у героя, конечно же, нет ни цента, но выкручиваться на мели — его настоящее призвание.Бена Уитакера вряд ли можно назвать молодым человеком, однако вкус к жизни он не потерял. После смерти жены наш 70-летний герой чем только ни занимался: кулинарией, спортом, иностранными языками, путешествиями и даже пением. Совершенно случайно увидев объявление о наборе стажёров в компанию модной одежды, Бен решает: к чёрту возраст и предрассудки, почему бы не попробовать. Он записывает мотивационное видео и, к огромному собственному удивлению, проходит отбор.К счастью или к сожалению, работа оказывается не такой, какой её себе представлял мистер Уитакер. Поначалу им никто особо не интересуется, но с течением времени молодые сотрудники, особенно директор фирмы Джулс, проникаются к пожилому джентльмену симпатией и уважением, а он, в свою очередь, помогает им преодолеть сложные периоды в жизни.«Леди в фургоне» — экранизация автобиографической пьесы знаменитого английского литератора Алана Беннетта.В одно прекрасное утро на одной чрезвычайно престижной и респектабельной лондонской улице появился старый фургон, в котором жила весьма эксцентричная мадам. Никто толком не знал, откуда появилась эта диковатая старушка и когда она уйдёт. Достопочтенные британские семейства пытались избавиться от неприятного соседства (в машине мисс Шепард не было ни раковины, ни душа), но все усилия не принесли никаких успехов.Сжалившись однажды над старушкой, знаменитый драматург Алан Беннетт разрешает пожилой даме припарковать фургон на заднем дворе. С этого, казалось бы, ничем не примечательного события начинается необычная дружба между двумя героями.Винсент МакКенна — настоящая заноза. Несмотря на свой солидный возраст, он постоянно пьёт, проматывает деньги на скачках, курит, как не в себя, питается одним фаст-фудом, ругается страшными словами на детей, а иногда средь бела дня приводит в дом «ночных бабочек».Рядом с домом мужчины поселяется мать-одиночка Мэгги Бронстайн со своим застенчивым сыном Оливером. Поскольку девушка работает на износ, мальчик часто остаётся сам по себе, и вот однажды так случается, что старик вынужден посидеть с ребёнком несколько часов. Несмотря на грубость и непробиваемый цинизм Винсента и назойливую застенчивость Оливера, герои умудряются поладить, а потом и вовсе стать друзьями. Но чему может научить школьника заядлый пьяница, которому ни до кого нет дела на всём белом свете? Или же мистер МакКенна не так плох, как хочет казаться?Шведская драматическая комедия «Вторая жизнь Уве», номинированная на премию «Оскар» в целых двух категориях, рассказывает о нелюдимом старике, который неожиданно находит для себя новый смысл существования.Уве Линдал — пожалуй, самый сдержанный и неприятный человек на свете, но мало кто знает, что его враждебность объясняется отнюдь не изначально злобным нравом, а просто чередой ужасных несчастий. Всё началось со смерти любимой жены Сони, от которой герой так и не смог оправиться и вернуться к нормальной жизни. Затем на работе его вынудили уйти на пенсию, друзья перестали общаться, так как Уве постоянно был озлоблен и раздражён, и вот однажды господин Линдал остался совсем один. Подумав о своём незавидном положении, старичок решает совершить самоубийство. Ужасная задумка, но ничего лучшего ему не приходит в голову. К счастью, поселившееся по соседству шумное семейство случайно пресекает его попытку свести счёты с жизнью.«Вверх», лучший мультфильм 2009 года, рассказывает бесконечно трогательную историю о преданности, судьбе и неувядаемой жажде жизни.Бодрый старичок Карл Фредриксен, не желая становиться ещё одним резидентом затхлого дома престарелых, решает всех перехитрить. Накупив несколько сотен шаров и прикрепив их к собственному жилищу, герой в самом прямом смысле этого слова улетает в далёкие края, как он всегда и мечтал. Правда, путешествие с самого начала не заладилось: каким-то невероятным образом в доме мистера Фредриксена в момент «взлёта» оказался пухленький мальчуган-скаут по имени Рассел. Поскольку остановить летучий дом не было никакой возможности, ребёнок невольно присоединяется к приключениям старика. Вдвоём им предстоит пережить совершенно потрясающие события: знакомство с легендарными учёными, погони, столкновения с опасными дикими животными и ещё много чего интересного.Невероятная и совершенно выдуманная история о шведском долгожителе Аллане Карлссоне, который в день своего грандиозного юбилея внезапно сбегает из дома престарелых. Зачем герой совершает такой опрометчивый поступок, никто не знает. Может, он пытался скрыться от бессмысленной рутины, которая истощает его ещё больше, чем старость и одиночество. Может, решил вспомнить лихую молодость, когда ему было всё подвластно. Вскоре выясняется, что этот приличный и вполне респектабельный пожилой джентльмен участвовал в сопротивлении режиму генерала Франко, был в гостях у самого Иосифа Сталина и помогал американским учёным создавать ядерную бомбу. Естественно, такой неординарный человек захотел продолжить свою необыкновенную жизнь, даже когда ему исполнилось 100 лет.