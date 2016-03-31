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Планы на выходные: куда пойти 11-12 марта

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:20

После короткой недели следует активно провести выходные. Легендарная рок-группа ДДТ даст исторический концерт, в Русском музе работает выставка символистов, а в «Этажах» гарцуют маленькие лошадки. Почувствовать весну можно в Ботаническом саду на выставке тюльпанов и в «Ткачах» на весеннем фестивале «Цитрус». Забей на напряги и ...

Тряхни стариной на историческом концерте ДДТ






11 марта в Петербургском СКК легендарная группа ДДТ представит грандиозный концерт «История звука». Лучшие песни из самых знаковых альбомов коллектива с момента основания до наших дней впервые объединены в одну программу. Подробнее

Когда: 11 марта, с 19:00
Где: Петербургский СКК, пр. Юрия Гагарина, 8
Стоимость: от 1500 рублей

Почувствуй весну на выставке тюльпанов






В Ботаническом саду Петра Великого официально началась весна: расцвели первые подснежники и открылась выставка тюльпанов «Мечты о весне: путешествие в Голландию». Подарите себе цветочный день. Подробнее

Когда: 11-12 марта, 11:00-17:00
Где: Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2
Стоимость: 100-200 рублей

Подари себе радость общения с мини-лошадками






11-12 марта в Лофт проекте «Этажи» устроят удивительный фестиваль мини-коней. Эта порода лошадей в России появилась недавно, но кто успел познакомиться с этими милыми созданиями, влюбился в них навсегда. Подробнее

Когда: 11-12 марта, 09:00-21:00
Где: Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Стоимость: 100 рублей

Помечтай на выставке символистов в Русском музее






Весной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза». Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: Михайловский дворец, Инженерная ул., 4
Стоимость: от 150 рублей

Зарядись витаминами на фестивале «Цитрус»






Как метко заметил Воланд в бессмертном романе «Мастер и Маргарита» свежесть может быть только одна – первая, она же последняя. И 11 марта в креативном пространстве «Ткачи» пройдет фестиваль первой свежести «Цитрус». Подробнее

Когда: 11 марта, с 12:00 до 22:00
Где: Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60
Стоимость: бесплатно

Успей побывать в мире Айвазовского






Последние выходные открыта выставка, посвященная 200-летию великого мариниста. Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Стоимость: 350-500 рублей


Будь в тренде искусства фотографии






В феврале Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей

Посмотри на откровенные работы Пикассо и Матисса






На выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал. Подробнее

Когда: 10:00-21:00
Где: Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4
Стоимость: 200-300 рублей

Прогуляйся по парадным Петербурга






На экскурсии от Roof Music Fest вы посмотрите эксклюзивные парадные Петербурга, посетите дома Купцов Елисеевых, знаменитый дом с башней на Пяти углах, доходный дом Дехтеринского и первый дом в французском стиле в Петербурге. Подробнее

Когда: 11 марта 15:00
Стоимость: 700 рублей

Приходи на «лабутенах» на выставку Сереги






Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее

Когда: 12:00-22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 350-500 рублей
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