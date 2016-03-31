Планы на выходные: куда пойти 11-12 марта

После короткой недели следует активно провести выходные. Легендарная рок-группа ДДТ даст исторический концерт, в Русском музе работает выставка символистов, а в «Этажах» гарцуют маленькие лошадки. Почувствовать весну можно в Ботаническом саду на выставке тюльпанов и в «Ткачах» на весеннем фестивале «Цитрус». Забей на напряги и ...11 марта в Петербургском СКК легендарная группа ДДТ представит грандиозный концерт «История звука». Лучшие песни из самых знаковых альбомов коллектива с момента основания до наших дней впервые объединены в одну программу.11 марта, с 19:00Петербургский СКК, пр. Юрия Гагарина, 8от 1500 рублейВ Ботаническом саду Петра Великого официально началась весна: расцвели первые подснежники и открылась выставка тюльпанов «Мечты о весне: путешествие в Голландию». Подарите себе цветочный день.11-12 марта, 11:00-17:00Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2100-200 рублей11-12 марта в Лофт проекте «Этажи» устроят удивительный фестиваль мини-коней. Эта порода лошадей в России появилась недавно, но кто успел познакомиться с этими милыми созданиями, влюбился в них навсегда.11-12 марта, 09:00-21:00Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74100 рублейВесной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза».10:00-18:00Михайловский дворец, Инженерная ул., 4от 150 рублейКак метко заметил Воланд в бессмертном романе «Мастер и Маргарита» свежесть может быть только одна – первая, она же последняя. И 11 марта в креативном пространстве «Ткачи» пройдет фестиваль первой свежести «Цитрус».11 марта, с 12:00 до 22:00Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60бесплатноПоследние выходные открыта выставка, посвященная 200-летию великого мариниста. Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.11:00-23:00Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц350-500 рублейВ феврале Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения.10:00-22:00Эрарта, 29-я линия В. О., 2500 рублейНа выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал.10:00-21:00Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4200-300 рублейНа экскурсии от Roof Music Fest вы посмотрите эксклюзивные парадные Петербурга, посетите дома Купцов Елисеевых, знаменитый дом с башней на Пяти углах, доходный дом Дехтеринского и первый дом в французском стиле в Петербурге.11 марта 15:00700 рублейЛидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма».12:00-22:00«Эрарта», 29-я линия В. О., 2350-500 рублей