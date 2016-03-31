Планы на неделю: куда пойти 13-17 марта

Эта неделя обещает радовать весенней погодой и поражать выставками. 15 марта откроется первая в России выставка итальянского дизайнера мебели Карлы Толомео, а Русский музей продлил выставку Айвазовского! Не забудь зонт и резиновые сапоги и ...Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства.15 марта-21 маяШереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34100-300 рублейВолшебную музыку из любимых фильмов о Мальчике-Который-Выжил исполнит экзотический «Квартет мандолин». 15 марта Театральный музей на площади Островского станет Хогвартсом, а зрители – настоящими колдунами.15 марта, с 19:00 до 21:00Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Театральный музей, пл. Островского, 6400 рублейПо многочисленным просьбам выставку в честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века продлили до 20 марта. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа.10:00-18:00Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2150-450 рублейВ честь Года экологии Петербуржцы могут отправиться в путешествие по заповедным Карельским лесам прямо с Ладожского вокзала. В зале ожидания проходит выставка фотографий, сделанных сотрудниками Костомукшского заповедника.Ладожский вокзалбесплатноВесной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза».10:00-18:00Михайловский дворец, Инженерная ул., 4от 150 рублейНа выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал.10:00-21:00Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4200-300 рублейЛидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма».12:00-22:00«Эрарта», 29-я линия В. О., 2500 рублей