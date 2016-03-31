Планы на неделю: куда пойти 13-17 марта

Эта неделя обещает радовать весенней погодой и поражать выставками. 15 марта откроется первая в России выставка итальянского дизайнера мебели Карлы Толомео, а Русский музей продлил выставку Айвазовского! Не забудь зонт и резиновые сапоги и ...
Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее
Когда: 15 марта-21 мая Где: Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34 Стоимость: 100-300 рублей
Волшебную музыку из любимых фильмов о Мальчике-Который-Выжил исполнит экзотический «Квартет мандолин». 15 марта Театральный музей на площади Островского станет Хогвартсом, а зрители – настоящими колдунами. Подробнее
Когда: 15 марта, с 19:00 до 21:00 Где: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Театральный музей, пл. Островского, 6 Стоимость: 400 рублей
По многочисленным просьбам выставку в честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века продлили до 20 марта. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2 Стоимость: 150-450 рублей
В честь Года экологии Петербуржцы могут отправиться в путешествие по заповедным Карельским лесам прямо с Ладожского вокзала. В зале ожидания проходит выставка фотографий, сделанных сотрудниками Костомукшского заповедника. Подробнее
Весной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза». Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Михайловский дворец, Инженерная ул., 4 Стоимость: от 150 рублей
Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее
Когда: 12:00-22:00 Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 500 рублей