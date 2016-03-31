Планы на выходные: куда пойти 18-19 марта

Русский музей отмечает свой 119 день рождения, в честь этого события вход станет бесплатным и проведут ряд экскурсий и квестов. В Планетарии начался сезон наблюдений за звездным небом, в Ботаническом саду проведут музыкальные экскурсии. Отложи проблемы до следующей зимы и ...
19 марта Государственный Русский музей приглашает на свой день рождения. В этот день сотрудники музея проведут городские экскурсии, а вечером пройдет литературный вечер. Посещение музея в этот день бесплатное. Подробнее
Когда: 19 марта Где:все филиалы Русского музея Стоимость: бесплатно
В субботу, 18 марта, в проекционном музее «Люмьер-Холл» ждут фанатов творчества британского актера Бенедикта Камбербэтча. Посмотрите три фильма по цене одного в уникальном зале, где огромные экраны расположены по всему пространству. В программе: «Игра в имитацию», «Третья звезда» и «Хокинг». Подробнее
Когда: 18 марта, 23:30 Где: Люмьер-холл, набережная Обводного канала, дом 74Ц Стоимость: 400-500 рублей
В Планетарии Санкт-Петербурга весной можно попасть на удивительный сеанс наблюдения за вечерним небом. Конечно, в данном мероприятии важны погодные условия, небо должно быть более-менее ясным, чтобы с Земли рассмотреть далекие звезды. Подробнее
Когда: 18 марта 20:30 Где: Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4 Стоимость: 200-400 рублей
Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее
Когда: 11:00-19:00 Где: Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34 Стоимость: 100-300 рублей
Последние выходные открыта выставка в честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2 Стоимость: 200-450 рублей
Переливающиеся крылья жуков, платье из костей, подвешенные чучела собак и кошек среди серпантина - вот что ждет тебя в Эрмитаже на скандальной выставке Яна Фабра. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Подробнее
Когда: 10:00-20:00 Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая наб., 32, наб. реки Мойки, 43 Стоимость: от 400 рублей