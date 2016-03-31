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Планы на выходные: куда пойти 18-19 марта

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:45

Русский музей отмечает свой 119 день рождения, в честь этого события вход станет бесплатным и проведут ряд экскурсий и квестов. В Планетарии начался сезон наблюдений за звездным небом, в Ботаническом саду проведут музыкальные экскурсии. Отложи проблемы до следующей зимы и ...


Приходи на день рождения Русского музея






19 марта Государственный Русский музей приглашает на свой день рождения. В этот день сотрудники музея проведут городские экскурсии, а вечером пройдет литературный вечер. Посещение музея в этот день бесплатное. Подробнее

Когда: 19 марта
Где:все филиалы Русского музея
Стоимость: бесплатно


Гуляй по субтропическому маршруту с музыкой






Ботанический сад устраивает музыкальные прогулки по субтропическому маршруту. Подарите себе мгновения невероятных ароматов и чистых звуков. Подробнее

Когда: 18-19 марта, 11:00-16:30
Где: Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2
Стоимость: 150-300 рублей

Наслаждайся игрой Бенедикта Камбербетча






В субботу, 18 марта, в проекционном музее «Люмьер-Холл» ждут фанатов творчества британского актера Бенедикта Камбербэтча. Посмотрите три фильма по цене одного в уникальном зале, где огромные экраны расположены по всему пространству. В программе: «Игра в имитацию», «Третья звезда» и «Хокинг». Подробнее

Когда: 18 марта, 23:30
Где: Люмьер-холл, набережная Обводного канала, дом 74Ц
Стоимость: 400-500 рублей

Наблюдай за вечерним небом над Петербургом






В Планетарии Санкт-Петербурга весной можно попасть на удивительный сеанс наблюдения за вечерним небом. Конечно, в данном мероприятии важны погодные условия, небо должно быть более-менее ясным, чтобы с Земли рассмотреть далекие звезды. Подробнее

Когда: 18 марта 20:30
Где: Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4
Стоимость: 200-400 рублей

Отдохни в «Саду наслаждений Карлы Толомео»






Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее

Когда: 11:00-19:00
Где: Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34
Стоимость: 100-300 рублей


Испытай шок на выставке «Съеденный бог»






В Музее уличного искусства открылась выставка необычных скульптур Сергея Карева. В пространстве Котельной предстанут гигантские крылья, серебряные деревья и рождающаяся жизнь. Подробнее

Когда: 12:00-20:00
Где: Музей уличного искусства, Шоссе Революции, 84
Стоимость: 250 рублей


Ощути морской бриз на выставке Айвазовского






Последние выходные открыта выставка в честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа. Подробнее


Когда: 10:00-18:00
Где: Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2
Стоимость: 200-450 рублей

Возмутись от современного искусства в Эрмитаже






Переливающиеся крылья жуков, платье из костей, подвешенные чучела собак и кошек среди серпантина - вот что ждет тебя в Эрмитаже на скандальной выставке Яна Фабра. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Подробнее

Когда: 10:00-20:00
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая наб., 32, наб. реки Мойки, 43
Стоимость: от 400 рублей

Проникнись эстетикой Дина Уэста






Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей
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