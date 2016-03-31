Планы на выходные: куда пойти 18-19 марта

Русский музей отмечает свой 119 день рождения, в честь этого события вход станет бесплатным и проведут ряд экскурсий и квестов. В Планетарии начался сезон наблюдений за звездным небом, в Ботаническом саду проведут музыкальные экскурсии. Отложи проблемы до следующей зимы и ...19 марта Государственный Русский музей приглашает на свой день рождения. В этот день сотрудники музея проведут городские экскурсии, а вечером пройдет литературный вечер. Посещение музея в этот день бесплатное.19 мартавсе филиалы Русского музеябесплатноБотанический сад устраивает музыкальные прогулки по субтропическому маршруту. Подарите себе мгновения невероятных ароматов и чистых звуков.18-19 марта, 11:00-16:30Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2150-300 рублейВ субботу, 18 марта, в проекционном музее «Люмьер-Холл» ждут фанатов творчества британского актера Бенедикта Камбербэтча. Посмотрите три фильма по цене одного в уникальном зале, где огромные экраны расположены по всему пространству. В программе: «Игра в имитацию», «Третья звезда» и «Хокинг».18 марта, 23:30Люмьер-холл, набережная Обводного канала, дом 74Ц400-500 рублейВ Планетарии Санкт-Петербурга весной можно попасть на удивительный сеанс наблюдения за вечерним небом. Конечно, в данном мероприятии важны погодные условия, небо должно быть более-менее ясным, чтобы с Земли рассмотреть далекие звезды.18 марта 20:30Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4200-400 рублейВесной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства.11:00-19:00Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34100-300 рублейВ Музее уличного искусства открылась выставка необычных скульптур Сергея Карева. В пространстве Котельной предстанут гигантские крылья, серебряные деревья и рождающаяся жизнь.12:00-20:00Музей уличного искусства, Шоссе Революции, 84250 рублейПоследние выходные открыта выставка в честь 200-летия со дня рождения главного мариниста 19 века. Картины Айвазовского из собрания Русского Музея, «Петергофа» и «Царского села» и частных коллекций займут Корпус Бенуа.10:00-18:00Русский Музей, набережная канала Грибоедова д. 2200-450 рублейПереливающиеся крылья жуков, платье из костей, подвешенные чучела собак и кошек среди серпантина - вот что ждет тебя в Эрмитаже на скандальной выставке Яна Фабра. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.10:00-20:00Государственный Эрмитаж, Дворцовая наб., 32, наб. реки Мойки, 43от 400 рублейЭрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения.10:00-22:00Эрарта, 29-я линия В. О., 2500 рублей