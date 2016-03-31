Планы на неделю: куда пойти 20-24 марта

Петербург радуется весне, отмечает День Счастья, 20-летие альбома «Морская» группы Мумий Тролль, распевает джаз и ходит по выставкам. Петербургу не до скучной работы, ведь жизнь так коротка, а солнечных дней так мало! Вооружись солнечными очками и ...
Петербург медленно просыпается от зимней спячки и сытной Масленицы, чтобы встретить весну. 24 марта в креативном пространстве «Ткачи» Петербург еще раз подтвердит свою репутацию города джаза. Подробнее
Когда: 24 марта с 18:00 Где: Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60 Стоимость: 600-800 рублей
24 марта в галерее KGallery откроется масштабная выставка художника Константина Сомова. В галерее выставят живопись и графику из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой и частных коллекций. Подробнее
Когда: 24 марта-14 мая Где: KGallery, наб. р. Фонтанки, 24 Стоимость: 50-100 рублей
Если вы стремитесь стать счастливым, то приходите на праздник Счастья, и вы увидите, сколько у вас единомышленников. Чтобы скрасить унылое существование гостям предоставят безопасную крышу с видом на центр Петербурга, авторский глинтвейн, показ жизнеутверждающих фильмов. Если это не способно осчастливить вас - то вы безнадежны. Подробнее
Группа «Мумий Тролль» отметит 20-летие альбома-легенды «Морская» в Петербурге. Именно в Северной столице десять лет назад группа вкусила первые плоды славы и теперь вновь будет радовать слушателей. 21 марта на сцене Ледового дворца пройдет исторический концерт русского рока. Подробнее
Когда: 21 марта 20:00 Где: Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1 Стоимость:от 1200 рублей
Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее
Когда: 11:00-19:00 Где: Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34 Стоимость: 100-300 рублей
Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее
Когда: 12:00-22:00 Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 500 рублей