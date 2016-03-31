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Планы на неделю: куда пойти 20-24 марта

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 17:10

Петербург радуется весне, отмечает День Счастья, 20-летие альбома «Морская» группы Мумий Тролль, распевает джаз и ходит по выставкам. Петербургу не до скучной работы, ведь жизнь так коротка, а солнечных дней так мало! Вооружись солнечными очками и ...

Слушай джаз на фестивале в «Ткачах»






Петербург медленно просыпается от зимней спячки и сытной Масленицы, чтобы встретить весну. 24 марта в креативном пространстве «Ткачи» Петербург еще раз подтвердит свою репутацию города джаза. Подробнее

Когда: 24 марта с 18:00
Где: Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60
Стоимость: 600-800 рублей

Разгадай маскарад в живописи Константина Сомова






24 марта в галерее KGallery откроется масштабная выставка художника Константина Сомова. В галерее выставят живопись и графику из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой и частных коллекций. Подробнее

Когда: 24 марта-14 мая
Где: KGallery, наб. р. Фонтанки, 24
Стоимость: 50-100 рублей

Обрети счастье на фестивале в Этажах






Если вы стремитесь стать счастливым, то приходите на праздник Счастья, и вы увидите, сколько у вас единомышленников. Чтобы скрасить унылое существование гостям предоставят безопасную крышу с видом на центр Петербурга, авторский глинтвейн, показ жизнеутверждающих фильмов. Если это не способно осчастливить вас - то вы безнадежны. Подробнее

Когда: 20 марта, 09:00-21:00
Где: Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Стоимость: 100 рублей

Отметь 20-летие альбому «Морская»






Группа «Мумий Тролль» отметит 20-летие альбома-легенды «Морская» в Петербурге. Именно в Северной столице десять лет назад группа вкусила первые плоды славы и теперь вновь будет радовать слушателей. 21 марта на сцене Ледового дворца пройдет исторический концерт русского рока. Подробнее

Когда: 21 марта 20:00
Где: Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1
Стоимость:от 1200 рублей

Гуляй по «Саду наслаждений Карлы Толомео»






Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее

Когда: 11:00-19:00
Где: Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34
Стоимость: 100-300 рублей

Восхищайся откровенными работами Пикассо






На выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал. Подробнее

Когда: 10:00-21:00
Где: Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4
Стоимость: 200-300 рублей

Открой для себя «Брендреализм»






Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее

Когда: 12:00-22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей
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