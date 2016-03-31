Планы на неделю: куда пойти 20-24 марта

Петербург радуется весне, отмечает День Счастья, 20-летие альбома «Морская» группы Мумий Тролль, распевает джаз и ходит по выставкам. Петербургу не до скучной работы, ведь жизнь так коротка, а солнечных дней так мало! Вооружись солнечными очками и ...Петербург медленно просыпается от зимней спячки и сытной Масленицы, чтобы встретить весну. 24 марта в креативном пространстве «Ткачи» Петербург еще раз подтвердит свою репутацию города джаза.24 марта с 18:00Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60600-800 рублей24 марта в галерее KGallery откроется масштабная выставка художника Константина Сомова. В галерее выставят живопись и графику из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой и частных коллекций.24 марта-14 маяKGallery, наб. р. Фонтанки, 2450-100 рублейЕсли вы стремитесь стать счастливым, то приходите на праздник Счастья, и вы увидите, сколько у вас единомышленников. Чтобы скрасить унылое существование гостям предоставят безопасную крышу с видом на центр Петербурга, авторский глинтвейн, показ жизнеутверждающих фильмов. Если это не способно осчастливить вас - то вы безнадежны.20 марта, 09:00-21:00Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74100 рублейГруппа «Мумий Тролль» отметит 20-летие альбома-легенды «Морская» в Петербурге. Именно в Северной столице десять лет назад группа вкусила первые плоды славы и теперь вновь будет радовать слушателей. 21 марта на сцене Ледового дворца пройдет исторический концерт русского рока.21 марта 20:00Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1от 1200 рублейВесной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства.11:00-19:00Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34100-300 рублейНа выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал.10:00-21:00Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4200-300 рублейЛидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма».12:00-22:00«Эрарта», 29-я линия В. О., 2500 рублей