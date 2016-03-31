Планы на выходные: куда пойти 25-26 марта

Петербург примет участие в акции «Час Земли» и погрузится в темноту, в Планетарии наблюдают за звездным небом, контактный зоопарк «Лесное посольство» приглашает покормить хищные растений, а в антикафе «О'лень» появится портал в Хогвартс. Улыбайся весне и ...
25 марта Петербург примет участие в глобальной экологической акции «Час Земли». Поучаствовать может каждый, нужно просто отключить электроприборы на один час с 20:30 вечера. В Парке Сказок устроят красивый флешмоб, из живых огней создадут символ акции «60+». Подробнее
Когда: 25 марта, с 20:30 до 21:30 Где: пр. Обуховской Обороны, 149 Стоимость: бесплатно
В Петербурге пройдет выставка зубастых цветов. Вы убедитесь, какой хитрой может быть природа, когда речь идет о выживании на примере хищных растений, узнаете о разных видах этих цветов и даже сами покормите этих милых монстров. Подробнее
В антикафе «О’лень» пройдет фестиваль «Школа волшебства». 26 марта пропадет стена между миром маглов и волшебников, сказка ворвется в наш мир. Если вам «чуть за одиннадцать», а письма из Хогвартса все нет - не отчаивайтесь. На фестивале «Школа волшебства» легендарный Хогвартс и любимые персонажи из саги о волшебнике поделятся секретами магии. Подробнее
Когда: 26 марта, с 11:00 до 18:00 Где: антикафе «О'Лень!», Средний пр. В.О 36/40 Стоимость: 200-3000 рублей
В Планетарии Санкт-Петербурга весной можно попасть на удивительный сеанс наблюдения за вечерним небом. Конечно, в данном мероприятии важны погодные условия, небо должно быть более-менее ясным, чтобы с Земли рассмотреть далекие звезды. Подробнее
Когда: 25,26 марта, в 21:00 Где: Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4 Стоимость: 200-400 рублей
К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц Стоимость: 350-500 рублей
24 марта в галерее KGallery откроется масштабная выставка художника Константина Сомова. В галерее выставят живопись и графику из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой и частных коллекций. Подробнее
Когда: 11:00-20:00 Где: KGallery, наб. р. Фонтанки, 24 Стоимость: 50-100 рублей
Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее
Когда: 11:00-19:00 Где: Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34 Стоимость: 100-300 рублей
Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее
Когда: 12:00-22:00 Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 500 рублей
Весной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Еще не успела отгреметь слава И. Айвазовского, как грядет новое потрясение, но грядет осторожно, в томных голубых тонах. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза». Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Михайловский дворец, Инженерная ул., 4 Стоимость: от 150 рублей