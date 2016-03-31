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Планы на выходные: куда пойти 25-26 марта

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:00

Петербург примет участие в акции «Час Земли» и погрузится в темноту, в Планетарии наблюдают за звездным небом, контактный зоопарк «Лесное посольство» приглашает покормить хищные растений, а в антикафе «О'лень» появится портал в Хогвартс. Улыбайся весне и ...

Участвуй во флешмобе на акции «Час Земли»






25 марта Петербург примет участие в глобальной экологической акции «Час Земли». Поучаствовать может каждый, нужно просто отключить электроприборы на один час с 20:30 вечера. В Парке Сказок устроят красивый флешмоб, из живых огней создадут символ акции «60+». Подробнее


Когда: 25 марта, с 20:30 до 21:30
Где: пр. Обуховской Обороны, 149
Стоимость: бесплатно

Покорми хищные цветы






В Петербурге пройдет выставка зубастых цветов. Вы убедитесь, какой хитрой может быть природа, когда речь идет о выживании на примере хищных растений, узнаете о разных видах этих цветов и даже сами покормите этих милых монстров. Подробнее

Когда: 24 марта-30 апреля, 10:00-21:00
Где: Контактный зоопарк «Лесное посольство», Планерная 59А, ТРК «Монпансье»
Стоимость: 250-300 рублей

Отправляйся в Хогвартс






В антикафе «О’лень» пройдет фестиваль «Школа волшебства». 26 марта пропадет стена между миром маглов и волшебников, сказка ворвется в наш мир. Если вам «чуть за одиннадцать», а письма из Хогвартса все нет - не отчаивайтесь. На фестивале «Школа волшебства» легендарный Хогвартс и любимые персонажи из саги о волшебнике поделятся секретами магии. Подробнее


Когда: 26 марта, с 11:00 до 18:00
Где: антикафе «О'Лень!», Средний пр. В.О 36/40
Стоимость: 200-3000 рублей

Наблюдай за звездным небом Петербурга






В Планетарии Санкт-Петербурга весной можно попасть на удивительный сеанс наблюдения за вечерним небом. Конечно, в данном мероприятии важны погодные условия, небо должно быть более-менее ясным, чтобы с Земли рассмотреть далекие звезды. Подробнее

Когда: 25,26 марта, в 21:00
Где: Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4
Стоимость: 200-400 рублей


Шагни в мир Айвазовского






К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Стоимость: 350-500 рублей


Посмотри на изящное искусство Константина Сомова






24 марта в галерее KGallery откроется масштабная выставка художника Константина Сомова. В галерее выставят живопись и графику из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой и частных коллекций. Подробнее


Когда: 11:00-20:00
Где: KGallery, наб. р. Фонтанки, 24
Стоимость: 50-100 рублей


Почувствуй себя Дюймовочкой на выставке «Сад наслаждений Карлы Толомео»








Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее


Когда: 11:00-19:00
Где: Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34
Стоимость: 100-300 рублей


Испытай экзистенциальный кризис на выставке «Съеденный бог»






В Музее уличного искусства открылась выставка необычных скульптур Сергея Карева. В пространстве Котельной предстанут гигантские крылья, серебряные деревья и рождающаяся жизнь. Подробнее

Когда: 12:00-20:00
Где: Музей уличного искусства, Шоссе Революции, 84
Стоимость: 250 рублей


Будь в тренде на выставке Шнурова






Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма». Подробнее


Когда: 12:00-22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей

Проникнись поэзией Серебряного века






Весной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Еще не успела отгреметь слава И. Айвазовского, как грядет новое потрясение, но грядет осторожно, в томных голубых тонах. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза». Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: Михайловский дворец, Инженерная ул., 4
Стоимость: от 150 рублей
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