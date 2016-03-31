Планы на выходные: куда пойти 25-26 марта

Петербург примет участие в акции «Час Земли» и погрузится в темноту, в Планетарии наблюдают за звездным небом, контактный зоопарк «Лесное посольство» приглашает покормить хищные растений, а в антикафе «О'лень» появится портал в Хогвартс. Улыбайся весне и ...25 марта Петербург примет участие в глобальной экологической акции «Час Земли». Поучаствовать может каждый, нужно просто отключить электроприборы на один час с 20:30 вечера. В Парке Сказок устроят красивый флешмоб, из живых огней создадут символ акции «60+».25 марта, с 20:30 до 21:30пр. Обуховской Обороны, 149бесплатноВ Петербурге пройдет выставка зубастых цветов. Вы убедитесь, какой хитрой может быть природа, когда речь идет о выживании на примере хищных растений, узнаете о разных видах этих цветов и даже сами покормите этих милых монстров.24 марта-30 апреля, 10:00-21:00Контактный зоопарк «Лесное посольство», Планерная 59А, ТРК «Монпансье»250-300 рублейВ антикафе «О’лень» пройдет фестиваль «Школа волшебства». 26 марта пропадет стена между миром маглов и волшебников, сказка ворвется в наш мир. Если вам «чуть за одиннадцать», а письма из Хогвартса все нет - не отчаивайтесь. На фестивале «Школа волшебства» легендарный Хогвартс и любимые персонажи из саги о волшебнике поделятся секретами магии.26 марта, с 11:00 до 18:00антикафе «О'Лень!», Средний пр. В.О 36/40200-3000 рублейВ Планетарии Санкт-Петербурга весной можно попасть на удивительный сеанс наблюдения за вечерним небом. Конечно, в данном мероприятии важны погодные условия, небо должно быть более-менее ясным, чтобы с Земли рассмотреть далекие звезды.25,26 марта, в 21:00Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4200-400 рублейК 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.11:00-23:00Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц350-500 рублей24 марта в галерее KGallery откроется масштабная выставка художника Константина Сомова. В галерее выставят живопись и графику из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой и частных коллекций.11:00-20:00KGallery, наб. р. Фонтанки, 2450-100 рублейВесной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства.11:00-19:00Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34100-300 рублейВ Музее уличного искусства открылась выставка необычных скульптур Сергея Карева. В пространстве Котельной предстанут гигантские крылья, серебряные деревья и рождающаяся жизнь.12:00-20:00Музей уличного искусства, Шоссе Революции, 84250 рублейЛидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма».12:00-22:00«Эрарта», 29-я линия В. О., 2500 рублейВесной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Еще не успела отгреметь слава И. Айвазовского, как грядет новое потрясение, но грядет осторожно, в томных голубых тонах. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза».10:00-18:00Михайловский дворец, Инженерная ул., 4от 150 рублей