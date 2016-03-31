Планы на неделю: куда пойти 27-31 марта

Последнюю неделю первого месяца весны посвятите искусству. В Эрарте работают выставки Сергея Шнурова и фотографа Дина Уэста, в Театральном музее показывают эскизы, театральные костюмы и макеты Михаила Шемякина, в контактный зоопарк привезли хищные растения. Будьте здоровы и ...В Планетарии Санкт-Петербурга весной можно попасть на удивительный сеанс наблюдения за вечерним небом. Конечно, в данном мероприятии важны погодные условия, небо должно быть более-менее ясным, чтобы с Земли рассмотреть далекие звезды.28, 29, 30 марта в 21:00Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4200-400 рублейВ Петербурге пройдет выставка зубастых цветов. Вы убедитесь, какой хитрой может быть природа, когда речь идет о выживании на примере хищных растений, узнаете о разных видах этих цветов и даже сами покормите этих милых монстров.10:00-21:00Контактный зоопарк «Лесное посольство», Планерная 59А, ТРК «Монпансье»250-300 рублейВесной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства.11:00-19:00Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34100-300 рублей30 марта StandUp Petersburg начинает весеннюю серию больших концертов, по традиции в клубе «Космонавт». Накануне дня смеха лучшие комики Северной столицы соберутся на одной сцене, чтобы порадовать зрителей отборным юмором, окунуть их в атмосферу беспрерывного смеха и подарить каждому порцию отличного настроения!30 марта 20:00Клуб Космонавт, ул. Бронницкая, д. 24Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения.10:00-22:00Эрарта, 29-я линия В. О., 2500 рублейВ Театральном музее работает выставка «Михаил Шемякин. Художник и театр». Михаил Шемякин выплескивает стихию магического маскарада на театральные эскизы, костюмы, макеты, взрывает балетное искусство изнутри.чт–пн 11:00–19:00, ср 13:00–21:00Театральный музей, пл. Островского, 6от 50 рублейЛидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Сергей Шнуров - музыкант, король instagram, известная медиа-личность решил отметить десятилетие направления «Брендреализ», которое он провозгласил в 2007 году. На выставке вы увидите желтую рубашку D&G, «Ксению Собчак», «ЗОЖ», «Экспонат» и, конечно же, «лабутены»12:00-22:00«Эрарта», 29-я линия В. О., 2500 рублей