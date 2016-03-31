26 марта, воскресенье
Блоги для людей
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (15/+13)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (35/+5)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (6/+3)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Места →

Планы на неделю: куда пойти 27-31 марта

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:30

Последнюю неделю первого месяца весны посвятите искусству. В Эрарте работают выставки Сергея Шнурова и фотографа Дина Уэста, в Театральном музее показывают эскизы, театральные костюмы и макеты Михаила Шемякина, в контактный зоопарк привезли хищные растения. Будьте здоровы и ...


Наблюдайте за звездным небом Петербурга







В Планетарии Санкт-Петербурга весной можно попасть на удивительный сеанс наблюдения за вечерним небом. Конечно, в данном мероприятии важны погодные условия, небо должно быть более-менее ясным, чтобы с Земли рассмотреть далекие звезды. Подробнее

Когда: 28, 29, 30 марта в 21:00
Где: Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4
Стоимость: 200-400 рублей


Покормите Венерину мухоловку






В Петербурге пройдет выставка зубастых цветов. Вы убедитесь, какой хитрой может быть природа, когда речь идет о выживании на примере хищных растений, узнаете о разных видах этих цветов и даже сами покормите этих милых монстров. Подробнее

Когда: 10:00-21:00
Где: Контактный зоопарк «Лесное посольство», Планерная 59А, ТРК «Монпансье»
Стоимость: 250-300 рублей

Наслаждайтесь фантастической мебелью Карлы Толомео






Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее

Когда: 11:00-19:00
Где: Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34
Стоимость: 100-300 рублей

Смейтесь до упаду с StandUp Petersburg






30 марта StandUp Petersburg начинает весеннюю серию больших концертов, по традиции в клубе «Космонавт». Накануне дня смеха лучшие комики Северной столицы соберутся на одной сцене, чтобы порадовать зрителей отборным юмором, окунуть их в атмосферу беспрерывного смеха и подарить каждому порцию отличного настроения! Подробнее

Когда: 30 марта 20:00
Где: Клуб Космонавт, ул. Бронницкая, д. 24

Поразитесь фантазии фотографа Дина Уэста






Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения. Подробнее


Когда: 10:00-22:00
Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей

Приходите на магический маскарад Михаила Шемякина






В Театральном музее работает выставка «Михаил Шемякин. Художник и театр». Михаил Шемякин выплескивает стихию магического маскарада на театральные эскизы, костюмы, макеты, взрывает балетное искусство изнутри. Подробнее

Когда: чт–пн 11:00–19:00, ср 13:00–21:00
Где: Театральный музей, пл. Островского, 6
Стоимость: от 50 рублей

Зацените искусство Шнурова






Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Сергей Шнуров - музыкант, король instagram, известная медиа-личность решил отметить десятилетие направления «Брендреализ», которое он провозгласил в 2007 году. На выставке вы увидите желтую рубашку D&G, «Ксению Собчак», «ЗОЖ», «Экспонат» и, конечно же, «лабутены» Подробнее


Когда: 12:00-22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
Планы на неделю: куда пойти 31 октября - 4 ноября
0% М, 0% Ж 31 октября 2016, в 08:05
Планы на неделю: куда пойти 7- 11 ноября
0% М, 0% Ж 6 ноября 2016, в 21:10
Планы на неделю: куда пойти 14-18 ноября
0% М, 0% Ж 14 ноября 2016, в 08:20
Планы на неделю: куда пойти 21-25 ноября
0% М, 0% Ж 20 ноября 2016, в 18:20
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: