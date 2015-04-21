Родные и близкие: 15 фильмов о семьях

«Семейка Тененбаум»

«Август»

«Капитан Фантастик»

«Комната Марвина»

«Суперсемейка»

«Светлячки в саду»

«Привет семье!»

«Родня»

«У них всё хорошо»

«Истинные ценности»

«Маленькая мисс Счастье»

«Кальмар и кит»

«Мой придурочный брат»

«Сити-Айленд»

«Дальше живите сами»

В каждой семье есть свои проблемы. Одни жалуются на слишком опекающих родителей, другие — на чересчур легкомысленных детей, третьи постоянно конфликтуют с назойливыми тётушками, а четвёртые безуспешно пытаются спастись от вымученной заботы двоюродных братьев. В новой подборке «Родные и близкие» мы собрали 15 великолепных фильмов, рассказывающих о самых разных семьях, мужественно преодолевающих все препятствия.«Семейка Тененбаум» — драматическая комедия одного из культовых режиссёров современности Уэса Андресона («Отель “Гранд Будапешт”», «Королевство полной луны», «Поезд на Дарджилнг»).Многие скажут, что Роялу и Этелине Тененбаум повезло больше, чем другим родителям. Их дети, включая приёмную дочку, не просто одарённые ребята, а настоящие гении. Чес, не успев закончить даже среднюю школу, заключал невероятно выгодные финансовые сделки и в одночасье превратился в одного из богатейших людей Америки; Ричи — бесконечно талантливый теннисист — выиграл в детстве множество престижных турниров; а девятилетняя Марго написала блистательную пьесу и мгновенно сыскала славу самого перспективного молодого драматурга. Тененбаумы купались в роскоши и обожании миллионов поклонников, как вдруг Роял объявил о разводе. Неожиданное расставание родителей кардинальным образом изменило характер и жизнь их детей, которые не были готовы к таким потрясениям.Спустя 22 года, узнав о предстоящей свадьбе Этелины, Роял Тененбаум решает вернуть бывшую супругу, для чего приглашает всех детей вернуться в родной дом. Чтобы как-то объяснить свою импульсивность, герой притворяется больным раком: таким образом он надеется вызвать сочувствие окружающих, а затем, возможно, и вновь завоевать их любовь.Грандиозный фильм американского режиссёра Джона Уэллса «Август» не получил должной известности, но сумел завоевать целых две номинации на премию «Оскар». Блистательная история, великолепная актёрская игра и мастерская операторская работа — только несколько достоинств этой прекрасной драмы.Одна за другой в семье Уэстонов произошли две трагедии. Сначала Вайолет, мать трёх дочерей, заболевает раком горла, а затем без вести пропадает отец семейства Беверли. Поскольку из-за болезни она не может справиться с делами, Вайолет просит своих детей и сестру приехать и помочь ей. Воссоединение семьи, к сожалению, оборачивается настоящей катастрофой. Дочери Уэстон беспрестанно ругаются по поводу и без. Старшая Барбара, унаследовавшая от матери жёсткий характер, пытается наладить быт и организовать поиски отца, однако проблемы в собственном браке на дают ей сконцентрироваться. Карен, средняя сестра, самая легкомысленная и безответственная, приехала сюда, только чтобы похвастаться новым женихом, весьма слащавым и нахальным парнем. А младшая Айви вовлечена в болезненные отношения с собственным кузеном Чарли, забитым и довольно нелюдимым молодым человеком. В этом доме ни секунды не проходит без ссоры, однако настоящий скандал только грядёт…Когда-то давно Бен и Лесли сбежали со своими шестью детьми в леса Вашингтона. Здесь, вдали от всех соблазнов цивилизации, супруги учат сыновей и дочерей тому, что действительно имеет значение: отзывчивости, взаимопомощи, критическому мышлению, иностранным языкам и многим другим полезным вещам. Внезапно с Лесли случается острый приступ, и её увозят в психиатрическую больницу, где она совершает самоубийство. Семья пытается смириться с трагедией, но вскоре ситуация усугубляется поступком отца покойной: Джек, вопреки последнему желанию собственной дочери, намерен провести традиционные похороны. Поначалу Бен отказывается везти туда детей, но потом всё же решает проститься с любимой женщиной. За время, которое они проведут вместе со своими родственниками, героям предстоит переосмыслить многое, даже собственное мировоззрение. Что же принесёт семье Кэш будущее? Продолжение истории смотрите в потрясающей драме «Капитан Фантастик» с Вигго Мортенсеном в главной роли.Мэрил Стрип, Дайан Китон, Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро и Марго Мартиндейл представляют драматический фильм «Комната Марвина».Две сестры Бесси и Ли — абсолютно разные люди. Первая, скромная и наивная, решила пожертвовать собой и всю жизнь провела, ухаживая за родителями. Ли, наоборот, сбежала из дома в неприлично юном возрасте, вышла замуж, родила детей и была готова больше никогда не общаться со своим семейством. Внезапная печальная новость вынуждает Ли вернуться в родной городок: Бесси диагностировали лейкоз, для лечения которого необходима трансплантация костного мозга. Лучшим донором последнего может стать родственник, а потому, несмотря на все претензии и ссоры, героиня обращается к взбалмошной и своевольной сестре за помощью. Возможно ли, что эта трагедия поможет наладить отношения между членами семьи?Много лет тому назад мистера Исключительного и Эластику знал каждый человек на планете. Эти отважные супергерои не раз спасали человечество от злобных гениев, гигантских монстров и озлобившихся пришельцев. Но потом жадность поглотила сердца людей: жители начали подавать в суд на защитников вселенной, чтобы те заплатили за разрушенные дома, поломанные машины и порванные платья. В итоге потихоньку все супергерои ушли в подполье. Теперь мистер Исключительный и бесподобная Эластика — Боб и Хелен Парр, примерная семейная чета с тремя очаровательными детьми. Супруги стараются не вспоминать о своей лихой молодости, когда вместо тихих вечеров перед телевизором они спасали самолёты или боролись с огромными кальмарами, пытающимися проглотить государственный флот. Но однажды всё меняется, и всей семье Парр, включая детей, придётся встать на защиту нашей планеты.Вернувшись в родной дом после трагической смерти матери, Майкл победить собственные комплексы, взращённые в нём суровым и безжалостным отцом Чарльзом. Несмотря на то, что гибель Лизы была чистой случайностью, герой винит во всём родителя, с которым у него всегда были очень плохие отношения. Вынужденные провести рядом друг с другом несколько дней, члены семьи Тэйлор постоянно ввязываются в яростные споры. Единственная, кто сохраняет относительное спокойствие, это сестра Лизы Джейн. Героиня пытается справиться с бешеным темпераментом окружающих и провести похороны достойно, как того и заслужила покойная. Тем временем сын Джейн, юный Кристофер, неловкость которого и послужила причиной автомобильной аварии, уверен, что он убил тётю Лизы и теперь должен понести наказание. Будучи не в силах справиться со стрессом и чувством в вины, ребёнок сбегает в неизвестном направлении, оставляя взрослых в пугающем неведении.Стоуны кажутся настоящим идеалом респектабельной американской семьи. Келли, профессор колледжа, и домохозяйка Сибил долгие годы прожили в счастье и согласии и воспитали пятерых прекрасных детей. Однако какими бы чуткими и заботливыми родителями герои ни были, у их сыновей и дочерей всё равно есть масса проблем, с которыми молодые люди не могут справиться. Старший Эверетт планирует жениться на скованной и нелюдимой Мередит, которую он, кажется, даже не любит. Дочка Сьюзан беременна вторым ребёнком, что даётся ей тяжело, поскольку муж постоянно занят и девушке приходится со всеми делами справляться самой. Тед, страдающий глухотой, мечтает завести со своим партнёром ребёнка, однако агентства по усыновлению постоянно отказывают молодым людям. Средний сын Бен вообще непонятно, чем занимается, а младшенькая Эмми дерзит и грубит окружающим без повода. По традиции Келли и Сибил собирают детей на Рождество. Впрочем, сегодняшний праздник будет не только весёлым семейным торжеством: Сибил намерена сообщить детям о своей болезни, но из-за беспрестанных глупых ссор женщине никак не удаётся это сделать. Время идёт, а Стоуны с каждой секундой будто ненавидят друг друга всё больше и больше.Трагикомедия «Родня» отечественного режиссёра Никиты Михалкова — история о вечном противостоянии родителей и детей, которую никто и никогда, наверное, не сможет разрешить.Всю свою жизнь Мария Васильевна Коновалова провела в селе, где проблемы и неурядицы было принято просто терпеть. Однажды героиня отправляется в город, чтобы навестить дочку Нину и внучку Иришку. К огромному собственному сожалению, женщина находит близких абсолютно несчастными. Нина, кажется, последние несколько лет находится в глубочайшей депрессии: она не любит мужа, однако отказывается подавать на развод, терпеть не может работу, постоянно ругается с коллегами и друзьями, из-за чего после только больше расстраивается. Желая помочь любимым людям, Мария Васильевна пытается сгладить конфликты между дочкой и её мужем, однако наивные деревенские представления о счастье и гармонии оказываются совершенно неприменимыми к современному миру.Драма «У них всё хорошо» режиссёра Джузеппе Торнаторе («Новый кинотеатра “Парадизо”», «Лучшее предложение», «Легенда о пианисте», «Малена») — незамысловатая история о сложных и запутанных отношениях между детьми и родителями. Главную роль в картине исполнил легендарный итальянский актёр Марчелло Мастроянни.Пожилой сицилиец Маттео, недавно овдовевший, внезапно отправляется навестить своих детей на материке. Будучи страстным любителем оперы, мужчина в своё время назвал каждого ребёнка в честь героев знаменитых музыкальных произведений: Тоска, Норма, Канио, Гульельмо и Альваро. Неожиданный визит отца заставляет пятёрку спешно сделать вид, будто у них всё хорошо: одна просит мужа вернуться на пару дней домой, чтобы не расстраивать старика, второй притворяется профессором престижного университета и т.п. Узнает ли Маттео правду когда-нибудь правду о собственных отпрысках?Успешная журналистка Эллен вынуждена покинуть высокооплачиваемую работу в Нью-Йорке и переехать в родной городок, чтобы ухаживать за больной матерью. Всегда идеализируя отца, девушка невольно винит мать в своих бедах. Однако, проведя некоторое время с родителями, героиня понимает собственную неправоту. Каким бы харизматичным и обаятельным ни был Джордж, он всегда переживал только о себе, оставляя дочку на попечение рассудительной и терпеливой жены. Более того, настойчивые просьбы вернуться домой также обусловлены его нежеланием заботиться о больной супруге. Пока Эллен пытается достучаться до эгоистичного отца, её мать Кейт потихоньку угасает, стараясь, как и прежде, не докучать окружающим своими проблемами.Эксцентричная семейка Гуверов постоянно находит себе приключения. Отец семейства Ричард — личностный тренер, который, по иронии судьбы, сам не может следовать собственной программе успеха, а потому постоянно пребывает в депрессии. Его жена Шэрил, единственный человек, кто хоть как-то держит эту семью на плаву, поддерживает мужа, однако втайне мечтает, чтобы он уже образумился. Дети Гуверов — подросток Дуэйн и восьмилетняя Олив — тоже не подарок. Юноша вот уже девять месяцев соблюдает обет молчания, что страшно раздражает всех окружающих. Помимо фанатичного увлечения трудами Фридриха Ницше мальчик усиленно занимается спортом, мечтая попасть в авиационную академию и стать лётчиком. Очаровательная Олив, чрезвычайно милая маленькая девчушка, больше всего на свете хочет выиграть конкурс красоты «Маленькая мисс Счастье, для которого она упорно тренируется вместе с дедушкой. Внезапно в хаотичной жизни Гуверов появляется дядя Фрэнк, известный литературовед, недавно пытавшийся покончить жизнь самоубийством из-за неудавшегося любовного романа. Фрэнку противопоказано быть одному, а потому, когда Олив получает приглашение на детский конкурс красоты, семейство вынуждено взять его с собой. Чем же обернётся это дорожное путешествие: настоящим праздником или полной катастрофой?Мелодрама «Кальмар и кит» — потрясающий фильм Ноа Баумбака с Лорой Линни, Джеффом Бриджесом, Джесси Айзенбергом и Анной Пакуин в главных ролях.Однажды вечером Бернард и Джоан Беркман позвали своих ничего не подозревающих сыновей в гостиную и сообщили им о разводе. Хотя герои попытались смягчить для юношей эту неприятную новость, последние восприняли произошедшее, как плевок в душу. Старший сын Уолт мгновенно встал на сторону заносчивого и грубого отца, а младший Фрэнк поддержал маму, которая уже долгое время стоически терпела невыносимое поведение своего супруга. Вскоре ситуация осложняется появлением у взрослых новых пассий: Бернард заводит роман с неприлично молодой студенткой Лили, а Джоан начинает встречаться с тренером по теннису Иваном, который мгновенно завоёвывает доверие наивного Фрэнка. Невольно дети оказываются втянуты в психологическую войну своих инфантильных родителей, поглощённых собственными личностными проблемами.Нэд Рочлин — крайне приятный молодой человек, хоть и небольшого ума. Герой зарабатывает на жизнь огородничеством и продажей марихуаны. Будучи не самым сообразительным парнем в округе, однажды он продаёт травку полицейскому, за что и получает себе небольшой срок. Дома Нэд обнаруживает следующую картину: его девушка Джэнет уже нашла себе нового ухажёра, а потому отправляет нашего наивного паренька на все четыре стороны. Податься Нэду особенно некуда, в отчаянии он обращается за помощью к сёстрам, каждая из которых тоже по-своему находится в беде. Так, старшая Лиз маниакально контролирует маленького сына, не замечая, как муж всё больше и больше отдаляется от неё. Натали тоже страдает из-за проблем в личной жизни, а Миранда так поглощена карьерой, что и вовсе забывает хотя бы изредка ходить на свидания. Поначалу девушки недовольны внезапным приездом брата, но с течением времени все понимают, как это важно иметь близкого человека, который, несмотря ни на что, будет заботиться о тебе.На первый взгляд семья Риццо — такая же, как и все остальные: родители работают, дети учатся, а примерно раз в месяц они собираются и проводят вечер вместе. Однако у каждого члена этого эксцентричного семейства есть своя в той или иной степени постыдная тайна. Младший сын Винни успешно притворяется примерным мальчиком, а сам целыми днями и ночами торчит в сети на эротических сайтах и иногда подглядывает за своей очаровательной соседкой. Дочка Вивьен, вроде как студентка колледжа, уже давным-давно не учится, а работает стриптизёршей в местном клубе. Рассказать родителям правду девушка, естественно, не может, ведь иначе придётся сообщить и о причине её отчисления — об употреблении наркотиков. Миссис Джойс Риццо, крайне темпераментная и импульсивная женщина, устала от мужа и от детей, а потому постоянно устраивает дома беспочвенные скандалы. И, наконец, Винс Риццо — днём суровый тюремный охранник, а вечером — увлечённый актёр-любитель, мечтающий сняться в фильме у легендарного Мартина Скорсезе. И без того напряженная атмосфера в доме осложняется, когда Винс приводит в дом экс-заключённого Тони, который на самом деле является его сыном. Боясь праведного гнева супруги, герой решает умолчать эту подробность, что, к счастью или к сожалению, ещё сыграет с ним злую шутку.Джейн Фонда, Адам Драйвер, Тина Фей, Роуз Бирн, Джейсон Бейтман, Кори Столл, Тимоти Олифант и Конни Бриттон представляют семейную мелодраму «Дальше живите сами».Одним прекрасным утром Джадд Олтмен узнаёт, что жена вот уже год крутит безумный роман с его боссом. Из-за потрясения и расстройства мужчина впадает в депрессию: он целыми днями валяется на диване, смотря глупые шоу и распивая пиво. Внезапно герою звонит сестра Венди и сообщает о смерти отца. Как бы плохо ни было Джадду, он отправляется в родной дом, чтобы поддержать близких. Вскоре наш нерадивый страдалец выясняет, что у всех в его семье есть куча проблем, на фоне которых его собственные кажутся не такими уж глобальными. Так, Венди практически не общается с мужем, посвящающим всё своё время работе. Пол и его жена Энни безуспешно пытаются завести ребёнка, а Филипп, самый младший сын, меняет девушек, как перчатки, и постоянно ввязывается в какие-то финансовые аферы. В течение ближайшей недели, которую семья Олтмен должна провести вместе, согласно завещанию покойного отца, герои попытаются наладить отношения и найти гармонию с самими собой. Но получится ли у них? Неужели одной недели хватит, чтобы исправить ошибки за все годы?