Планы на выходные: куда пойти 1-2 апреля

Да здравствует звонкий апрель, и пусть иногда нас засыпает снегом, все равно мы будем радоваться весне. В Петербурге стартует «Смешной фестиваль», в «Родине» покажут самые смешные анимационные фильмы фестиваля «Мультивидения». В Музее Фаберже открывается выставка Сальвадора Дали, а Вячеслав Бутусов отпразднует свое 55-летие большим концертом. Запасись витамином С и ...В первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы.1-16 апреля, начало в 12:00Санкт-Петербургбесплатно1 апреля в Музее Карла Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте.1 апреля, 10:00-21:00Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21200 – 450 рублейКиноцентр «Родина» и фестиваль «Мультивидение» приглашает вас весело провести вечера. На сеансах, приуроченных к всемирному Дню Смеха: 31 марта, 1 и 2 апреля зрители увидеть три разные программы самых ярких и остроумных анимационных фильмов.31 марта, 1,2 апреля в 19:30киноцентр «Родина», Караванная ул., 12300 рублейРок звезде, капитану «Наутилуса Помпилиуса», автору саундтреков к фильму «Брат» 2 апреля исполнится 55 лет. Музыкант отметит юбилей в «тесном» кругу поклонников на площадке «Мюзик- холла».2 апреля, с 19:00Театр «Мюзик-Холл», Александровский парк, д. 41900–6000 рублейКо дню рождения режиссера Андрея Тарковского, классика мирового кинематографа 20 века, кинотеатр «Аврора» устраивает ретроспективу. На большом экране покажаут фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер».1 апреля 18:30, 2 апреля 15:30Кинотеатр «Аврора», Невский пр., д. 60300 рублейТрадиционный фестиваль балета откроется 30 марта премьерой «Пахиты». Свою версию «Лебединого озера» представит Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. А творческую мастерскую пополнят иностранные балетмейстеры, которые представят свои работы.с 30 мартаМариинский театр, Театральная пл., 1от 2500 рублейПять самых остроактуальных фильмов по цене одного покажут в театре. 2 апреля Новая сцена Александринского театра приглашает насладиться шорт-листом номинации «Лучший художественный короткометражный фильм».2 апреля, с 19:30Новая сцена Александринского театра, наб. р. Фонтанки, 49 А350 рублейВесной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства.11:00-19:00Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34100-300 рублейПоследние дни работает скандальная выставка современного фламандского художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты». Одежда из костей, огромные костюмы жуков, карнавал мертвых кошечек и собачек - приходи, не пожалеете.10:00-18:30Эрмитаж, Главный штабдо 600 рублейВ Музее уличного искусства открылась выставка необычных скульптур Сергея Карева. В пространстве Котельной предстанут гигантские крылья, серебряные деревья и рождающаяся жизнь.12:00-20:00Музей уличного искусства, Шоссе Революции, 84250 рублей