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Планы на выходные: куда пойти 1-2 апреля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:20

Да здравствует звонкий апрель, и пусть иногда нас засыпает снегом, все равно мы будем радоваться весне. В Петербурге стартует «Смешной фестиваль», в «Родине» покажут самые смешные анимационные фильмы фестиваля «Мультивидения». В Музее Фаберже открывается выставка Сальвадора Дали, а Вячеслав Бутусов отпразднует свое 55-летие большим концертом. Запасись витамином С и ...

Участвуй в карнавале «Смешной фестиваль»






В первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы. Подробнее

Когда: 1-16 апреля, начало в 12:00
Где: Санкт-Петербург
Стоимость: бесплатно

Открой для себя классические работы Сальвадора Дали






1 апреля в Музее Карла Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте. Подробнее

Когда: 1 апреля, 10:00-21:00
Где: Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21
Стоимость: 200 – 450 рублей

Веселись на фестивале смешных мультиков в «Родине»






Киноцентр «Родина» и фестиваль «Мультивидение» приглашает вас весело провести вечера. На сеансах, приуроченных к всемирному Дню Смеха: 31 марта, 1 и 2 апреля зрители увидеть три разные программы самых ярких и остроумных анимационных фильмов. Подробнее

Когда: 31 марта, 1,2 апреля в 19:30
Где: киноцентр «Родина», Караванная ул., 12
Стоимость: 300 рублей


Поздравь Вячеслава Бутусова с 55-летием






Рок звезде, капитану «Наутилуса Помпилиуса», автору саундтреков к фильму «Брат» 2 апреля исполнится 55 лет. Музыкант отметит юбилей в «тесном» кругу поклонников на площадке «Мюзик- холла». Подробнее

Когда: 2 апреля, с 19:00
Где: Театр «Мюзик-Холл», Александровский парк, д. 4
Стоимость: 1900–6000 рублей

Погрузись в мир Тарковского






Ко дню рождения режиссера Андрея Тарковского, классика мирового кинематографа 20 века, кинотеатр «Аврора» устраивает ретроспективу. На большом экране покажаут фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Подробнее

Когда: 1 апреля 18:30, 2 апреля 15:30
Где: Кинотеатр «Аврора», Невский пр., д. 60
Стоимость: 300 рублей

Восхитись грации на фестивале балета «Мариинский»






Традиционный фестиваль балета откроется 30 марта премьерой «Пахиты». Свою версию «Лебединого озера» представит Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. А творческую мастерскую пополнят иностранные балетмейстеры, которые представят свои работы. Подробнее

Когда: с 30 марта
Где: Мариинский театр, Театральная пл., 1
Стоимость: от 2500 рублей

Будь в курсе актуального кино на показе номинантов Оскара






Пять самых остроактуальных фильмов по цене одного покажут в театре. 2 апреля Новая сцена Александринского театра приглашает насладиться шорт-листом номинации «Лучший художественный короткометражный фильм». Подробнее

Когда: 2 апреля, с 19:30
Где: Новая сцена Александринского театра, наб. р. Фонтанки, 49 А
Стоимость: 350 рублей


Приходи в «Сад наслаждений Карлы Толомео»






Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее

Когда: 11:00-19:00
Где: Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34
Стоимость: 100-300 рублей


Успей попасть на скандальную выставку Яна Фабра






Последние дни работает скандальная выставка современного фламандского художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты». Одежда из костей, огромные костюмы жуков, карнавал мертвых кошечек и собачек - приходи, не пожалеете. Подробнее

Когда: 10:00-18:30
Где: Эрмитаж, Главный штаб
Стоимость: до 600 рублей

Испытай коллапс рационального мышления на выставке «Съеденный бог»






В Музее уличного искусства открылась выставка необычных скульптур Сергея Карева. В пространстве Котельной предстанут гигантские крылья, серебряные деревья и рождающаяся жизнь. Подробнее

Когда: 12:00-20:00
Где: Музей уличного искусства, Шоссе Революции, 84
Стоимость: 250 рублей
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