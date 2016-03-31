Планы на выходные: куда пойти 1-2 апреля

Да здравствует звонкий апрель, и пусть иногда нас засыпает снегом, все равно мы будем радоваться весне. В Петербурге стартует «Смешной фестиваль», в «Родине» покажут самые смешные анимационные фильмы фестиваля «Мультивидения». В Музее Фаберже открывается выставка Сальвадора Дали, а Вячеслав Бутусов отпразднует свое 55-летие большим концертом. Запасись витамином С и ...
В первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы. Подробнее
Когда: 1-16 апреля, начало в 12:00 Где: Санкт-Петербург Стоимость: бесплатно
1 апреля в Музее Карла Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте. Подробнее
Когда: 1 апреля, 10:00-21:00 Где: Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21 Стоимость: 200 – 450 рублей
Киноцентр «Родина» и фестиваль «Мультивидение» приглашает вас весело провести вечера. На сеансах, приуроченных к всемирному Дню Смеха: 31 марта, 1 и 2 апреля зрители увидеть три разные программы самых ярких и остроумных анимационных фильмов. Подробнее
Когда: 31 марта, 1,2 апреля в 19:30 Где: киноцентр «Родина», Караванная ул., 12 Стоимость: 300 рублей
Ко дню рождения режиссера Андрея Тарковского, классика мирового кинематографа 20 века, кинотеатр «Аврора» устраивает ретроспективу. На большом экране покажаут фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Подробнее
Когда: 1 апреля 18:30, 2 апреля 15:30 Где: Кинотеатр «Аврора», Невский пр., д. 60 Стоимость: 300 рублей
Традиционный фестиваль балета откроется 30 марта премьерой «Пахиты». Свою версию «Лебединого озера» представит Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. А творческую мастерскую пополнят иностранные балетмейстеры, которые представят свои работы. Подробнее
Когда: с 30 марта Где: Мариинский театр, Театральная пл., 1 Стоимость: от 2500 рублей
Пять самых остроактуальных фильмов по цене одного покажут в театре. 2 апреля Новая сцена Александринского театра приглашает насладиться шорт-листом номинации «Лучший художественный короткометражный фильм». Подробнее
Когда: 2 апреля, с 19:30 Где: Новая сцена Александринского театра, наб. р. Фонтанки, 49 А Стоимость: 350 рублей
Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее
Когда: 11:00-19:00 Где: Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34 Стоимость: 100-300 рублей
Последние дни работает скандальная выставка современного фламандского художника «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты». Одежда из костей, огромные костюмы жуков, карнавал мертвых кошечек и собачек - приходи, не пожалеете. Подробнее
Когда: 10:00-18:30 Где: Эрмитаж, Главный штаб Стоимость: до 600 рублей