Премьеры апреля

0% М, 0% Ж добавила fairyscary , Вчера, в 20:05

Апрель приготовил нам не так много сногсшибательных киноновинок, как того хотелось бы, однако есть парочка стоящих премьер, которые просто нельзя пропустить. О том, чем же зрителей порадуют режиссёры, читайте в нашей новой подборке.



«Форсаж 8» На экранах с 13 апреля

Доминик Торетто уже давно отошёл от дел: вместе со своей возлюблённой Летти он целыми днями развлекается на побережье Кубы. Однако вскоре их идиллии приходит конец: киберпреступница по прозвищу Сайфер шантажирует Дома, вынуждая последнего работать на неё. Победить коварную злодейку не удаётся никому: хитроумная красавица опережает на несколько шагов даже самых продвинутых хакеров планеты. Чтобы вызволить друга из беды, старая команда Торетто объединяет усилия с Деккардом Шоу, которого они сами же упекли за решётку несколько лет назад.









Чего ожидать? При всём уважении к создателям «Форсажа 8» заметим, что ждать от боевика многого не стоит. Но если очень хочется отдохнуть рассудком и посмотреть на захватывающие, едва ли правдоподобные погони и драки, тогда добро пожаловать на сеанс.



«Фантастическая любовь и где её найти» На экранах с 13 апреля

Белла Браун — молодая девушка-библиотекарь, мечтающая стать детской писательницей. Каждый день героиня упорно садится за свой будущий шедевр, но, увы, ничего толком не получается. Повседневную жизнь Беллы тоже подарком не назовёшь: будучи в детстве брошенной родителями, она живёт теперь одна в маленьком домике, без настоящих друзей. Помимо ссор со сварливыми соседями и жадным начальником, мисс Браун борется с обсессивно-компульсивным расстройством и агорафобией. Однажды домовладелец заставляет девушку пойти на неприятную сделку: либо она приведёт в порядок его сад, либо окажется на улице. Вынужденная встретиться лицом к лицу со своим страхом флоры и фауны, Белла поначалу готова сквозь землю провалиться от ужаса, однако с течением времени работа начинает ей действительно нравиться.









Чего ожидать? Для начала поспешим заметить, что название картины в российском прокате — «Фантастическая любовь и где её найти» — никакого отношения к сюжету фильма не имеет. Поэтому, если вы хотите побаловать себя красивой романтической историей, лучше на ленту Саймона Эбауда не ходить, так как он всё-таки о другом: о силе воли, о творчестве и о преодолении внутренних демонов.



«Жена смотрителя зоопарка» На экранах с 13 апреля

Биографическая драма «Жена смотрителя зоопарка» — реальная истории о Яне и Антонине Жабинских, отважных поляках, спасших жизни многим людям во время Второй Мировой войны.

Варшавский зоопарк семьи Жабинских был потрясающим местом: супруги Ян и Антонина заботились о животных, как о собственных детях, а те, в свою очередь, доверяли героям. А потом наступила война. Буквально за несколько часов процветающий зоопарк был превращён в руины, сотрудники и звери убиты. Огромные площади фашисты превращают в ферму. Ян и Антонина вынуждены следовать этому приказу, однако герои решают использовать помещения и для других целей: здесь, в клетках и подземельях, Жабинские прячут беглых евреев, спасая последних от смерти или заточения в концлагерях. Как бы аккуратны муж с женой ни были, представители местной власти начинают подозревать неладное, а потому каждый день посылают на виллу целые отряды с проверками.









Чего ожидать? Зарубежные критики уже успели посмотреть картину и с высоты своего полёта решили, что чего-то фильму Ники Каро не хватает. В любом случае «Жена смотрителя зоопарка» обещает нам хорошую драму в исполнении любимых актёров: Джессики Честейн и Даниэля Брюля. А на них просто грех не посмотреть лишний раз.



«Затерянный город Z» На экранах с 27 апреля

Перси Фосетт всегда считал себя не просто военным. Герой верил, что судьба приготовила массу приключений, которые навсегда изменят не только его жизнь, но жизни миллионов людей. Узнав однажды о существовании новой цивилизации в Амазонии, Перси становится одержимым идеей совершить это грандиозное открытие. Как только появилась возможность, мужчина собрал команду храбрецов и отправился прямиком в таинственные джунгли. К большому удивлению противников, Фосетт действительно находит несколько довольно развитых поселений, однако по возвращении домой научное сообщество высмеивает его «сенсацию». Не желая оставаться бесславным исследователем, Перси возвращается в тропики, не подозревая, какая участь ему уготована.









Чего ожидать? Предстоящая премьера «Затерянный город Z» — отличный повод полюбоваться на возмужавшего Чарли Ханнэма в преддверии «Мечом короля Артуром». Кроме того, картина обещает быть похожей на классического «Индиану Джонса», а всем нам иногда не хватает хороших приключенческих фильмов.



«Наваждение» На экранах с 27 апреля

Жизни Тессы Конновер была идеальной, как и она сама: хороший, порядочный муж, отличная работа, роскошная внешность, прелестная дочка — чего ещё можно пожелать? Но любовь проходит, и вот однажды супруг Дэвид просит героиню о разводе. Будучи сильной женщиной, Тесса принимает удар стойко. Она не устраивает истерик и скандалов, не названивает по ночам, даже не плачет. Наоборот, она умудряется подружиться с Джулией, новой невестой бывшего, и старается сделать процесс расставания безболезненным для всех. Точнее так казалось окружающим на первый взгляд. На самом же деле Тесса придумала коварный план и решила правдами и неправдами уничтожить свою соперницу.









Чего ожидать? В серьёзность всего происходящего в фильме «Наваждение» верится, конечно, с трудом, однако обезумевшее ледяное лицо Кэтри Хайгл, бесспорно, заслуживает вашего времени. Всегда приятно, когда милые комедийные актрисы меняют своё амплуа и показывают, на что действительно способны.



«Сфера» На экранах с 27 апреля

Мэй Холланд, недавняя выпускница колледжа, попадает на работу в международную корпорацию «Сфера», позиционирующую себя как компанию, защищающую права человека. Первое время девушка пребывает в некотором очаровании: всё, что делает глава фирмы, харизматичный Имон Бэйли, кажется ей прекрасным и прогрессивным, а свою работу она обожает. Но затем всё меняется: случайным образом Мэй узнаёт тайну, которая лежит в основе всей «Сферы», тайну, способную разрушить безупречную репутацию этого мирового технологического лидера. Что же героиня сделает с полученной информацией?









Чего ожидать? Возможно, нас ждёт неплохая история с антиутопическими элементами, где так до конца и неясно, кто плохой, а кто хороший. Но велика вероятность, что «Сфера» станет очередным проходным фильмом о том, какой чудовищный вред нам наносят технологии, а мы таких видели уже немало.



«Перестрелка» На экранах с 27 апреля

Одним прекрасным тёплым вечером несколько бандитов из разных преступных группировок встречаются на заброшенном складе. Там ребята должны провернуть простейшую сделку: поменять оружие на деньги. К сожалению, из-за необузданного темперамента всех участников событий, ситуация выходит из-под контроля и превращается в полнейший хаос. В итоге безбашенные криминальные гении решают выяснить все противоречия привычным для себя путём: устроить грандиозную перестрелку.









Чего ожидать? «Перестрелка» Бена Уитли — это, пожалуй, главная апрельская премьера. Совершенно непонятно, как можно было снять интересный фильм на полтора часа о том, как все просто дерутся, но, кажется, дерзкому британцу это удалось.



«Обещание» На экранах с 27 апреля

Начало XX века, Османская империя стремительно погружается в хаос, война набирает обороты. В эпицентре масштабных исторических событий оказываются три героя: молодой врач Микаэль, юная художницаа Ана и фотокорреспондент Крис. Их любовные перипетии внезапно отходят на второй план, когда Турция начинает армянский геноцид. Позабыв обо всех разногласиях, герои решают оказать сопротивление агрессорам и спасти невинных людей любой ценой.









Чего ожидать? Режиссёр и сценарист Терри Джордж поднял в картине «Обещание» не самую заезженную тему, за что ему огромное спасибо. Кроме того, возможно, классическая любовно-военная линия именно здесь будет сделана не так топорно, как это часто бывает.



«Затмение» На экранах с 27 апреля

Обыкновенный юноша Алекс случайно знакомится с очаровательной, просто невыразимо прекрасной девушкой Таней. Однако их союз оказывается в прямом смысле невозможным, поскольку на красавицу наложено страшное проклятие одиночества. Всеми силами герои пытаются разрушить магические чары, но, увы, волшебство слишком сильно. Вскоре Алекс выясняет, что аналогичные события произошли с влюблённой парой в 60-х годах прошлого века и тогда всё закончилось крайне плачевно и для парня, и для девушки…Неужели зло победит любовь и в этот раз?









Чего ожидать? «Затмение» будет, безусловно, красивым с точки зрения спецэффектов, но вот с сюжетом наблюдаются некоторые проблемы: какое проклятие, какое затмение, какое чародейство, кто эти люди — совершенно непонятно. Может, стоит сходить и посмотреть?



«Моя девушка — монстр» На экранах с 27 апреля

Жизнь Глории идёт по откос: сначала её бросил роскошный парень Тим, затем она потеряла работу, а под конец финансовые долги вынудили эту неизменную оптимистку вернуться в родной городок. Девушка с трудом сводит концы с концами, она буквально цепляется за последние капли рассудка, чтобы не поддаться депрессии. Тем временем на другом конце света, в Сеуле, огромный монстр стремительно разрушает кварталы. Казалось бы, как могут быть связаны эти два события?









Чего ожидать? Фильм «Моя девушка — монстр» заманивает нас прекрасной во всех отношениях Энн Хэтэуэй и ещё парочкой громких имён. Хотя во время трейлера невольно начинаешь переживать за жителей столицы Южной Кореи, мы всё же советуем посетить сеанс комедии и от души посмеяться вместе с персонажами.

