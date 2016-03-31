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Планы на неделю: куда пойти 3-7 апреля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:25

В Петербург привезли необычные работы Сальвадора Дали, скорей бегите в Музей Фаберже, чтобы разглядеть в эпатажном художнике классика. В Музее Достоевского устроят показ фильмов о Бродском, а в киноцентре «Родина» начинается фестиваль нового итальянского кино. Приготовься удивляться и ...

Смотри кино о Бродском






4 апреля в Музее Достоевского пройдет показ трех картин о поэте Иосифе Бродском. Зрители увидят фильмы-участники международных фестивалей: «Достобродский», «Иосиф Бродский: гиперССЫЛКА», и премьеру «Иосиф Бродский: Северный край». Подробнее


Когда:4 апреля, с 18:30
Где: Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Кузнечный переулок, 5/2
Стоимость: Вход бесплатный, по регистрации


Открой для себя нового Сальвадора Дали






1 апреля в Музее Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте. Подробнее

Когда: 10:00-21:00
Где: Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21
Стоимость: 200 – 450 рублей


Будь в курсе новинок итальянского кинематографа







С 7 по 12 апреля в киноцентре «Родина» покажут лучшие итальянские комедии, драмы и документальные фильмы. На Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. приедут режиссеры и актеры, с которыми можно обсудить фильмы и высказать свое мнение. Подробнее

Когда: 7 апреля с 19:20
Где: Киноцентр «Родина», Караванная, 12
Стоимость: 200 рублей


Познакомься с лицами Монмартра






В Петербург привезут работы знаменитого «певца» кабаре Анри де Тулуз-Лотрека. В пространстве Арт-банк покажут выставку «Paris, Paris...», на который вы увидите знаменитые литографии художника, афиши артистов, портреты певиц и зарисовки повседневной жизни богемы. Подробнее

Когда: 6 апреля, 10:00-23:00
Где: Пространство «Арт-банк», Невский пр., 62
Стоимость: 250-350 рублей

Прокатись на витаминном трамвае






В первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы. Подробнее

Когда: 4 апреля 13:00
Где: площадь Ленина
Стоимость: бесплатно


Отметь день рождения Андрея Тарковского






Ко дню рождения режиссера Андрея Тарковского, классика мирового кинематографа 20 века, кинотеатр «Аврора» устраивает ретроспективу. На большом экране покажаут фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Подробнее

Когда: 3, 4 апреля 19:30
Где: Кинотеатр «Аврора», Невский пр., д. 60
Стоимость: 300 рублей


Пройди квест в зоопарке






Наша страна богата природной и насчитывает около ста заповедных зон. Познакомиться с заповедниками России в игровой форме и узнать, какие животные населяют нашу страну можно в Ленинградском зоопарке. Подробнее

Когда:4-28 апреля
Где: Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1
Стоимость: по предварительной записи

Смейся шуткам Стаса Старовойтова и Тимура Каргинова






7 апреля на сцене ДК им. Ленсовета состоится концерт Стаса Старовойтова и Тимура Каргинова - постоянных резидентов шоу StandUp телеканала ТНТ. Комики представят публике программу, собранную из лучших монологов. Подробнее

Когда: 7 апреля 19:00
Где: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42
Стоимость: 800-3200 рублей

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