Планы на неделю: куда пойти 3-7 апреля

В Петербург привезли необычные работы Сальвадора Дали, скорей бегите в Музей Фаберже, чтобы разглядеть в эпатажном художнике классика. В Музее Достоевского устроят показ фильмов о Бродском, а в киноцентре «Родина» начинается фестиваль нового итальянского кино. Приготовься удивляться и ...4 апреля в Музее Достоевского пройдет показ трех картин о поэте Иосифе Бродском. Зрители увидят фильмы-участники международных фестивалей: «Достобродский», «Иосиф Бродский: гиперССЫЛКА», и премьеру «Иосиф Бродский: Северный край».4 апреля, с 18:30Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Кузнечный переулок, 5/2Вход бесплатный, по регистрации1 апреля в Музее Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте.10:00-21:00Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21200 – 450 рублейС 7 по 12 апреля в киноцентре «Родина» покажут лучшие итальянские комедии, драмы и документальные фильмы. На Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. приедут режиссеры и актеры, с которыми можно обсудить фильмы и высказать свое мнение.7 апреля с 19:20Киноцентр «Родина», Караванная, 12200 рублейВ Петербург привезут работы знаменитого «певца» кабаре Анри де Тулуз-Лотрека. В пространстве Арт-банк покажут выставку «Paris, Paris...», на который вы увидите знаменитые литографии художника, афиши артистов, портреты певиц и зарисовки повседневной жизни богемы.6 апреля, 10:00-23:00Пространство «Арт-банк», Невский пр., 62250-350 рублейВ первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы.4 апреля 13:00площадь ЛенинабесплатноКо дню рождения режиссера Андрея Тарковского, классика мирового кинематографа 20 века, кинотеатр «Аврора» устраивает ретроспективу. На большом экране покажаут фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер».3, 4 апреля 19:30Кинотеатр «Аврора», Невский пр., д. 60300 рублейНаша страна богата природной и насчитывает около ста заповедных зон. Познакомиться с заповедниками России в игровой форме и узнать, какие животные населяют нашу страну можно в Ленинградском зоопарке.4-28 апреляЛенинградский зоопарк, Александровский парк, 1по предварительной записи7 апреля на сцене ДК им. Ленсовета состоится концерт Стаса Старовойтова и Тимура Каргинова - постоянных резидентов шоу StandUp телеканала ТНТ. Комики представят публике программу, собранную из лучших монологов.7 апреля 19:00ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42800-3200 рублей