Планы на неделю: куда пойти 3-7 апреля

В Петербург привезли необычные работы Сальвадора Дали, скорей бегите в Музей Фаберже, чтобы разглядеть в эпатажном художнике классика. В Музее Достоевского устроят показ фильмов о Бродском, а в киноцентре «Родина» начинается фестиваль нового итальянского кино. Приготовься удивляться и ...
4 апреля в Музее Достоевского пройдет показ трех картин о поэте Иосифе Бродском. Зрители увидят фильмы-участники международных фестивалей: «Достобродский», «Иосиф Бродский: гиперССЫЛКА», и премьеру «Иосиф Бродский: Северный край». Подробнее
Когда:4 апреля, с 18:30 Где: Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Кузнечный переулок, 5/2 Стоимость: Вход бесплатный, по регистрации
1 апреля в Музее Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте. Подробнее
Когда: 10:00-21:00 Где: Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21 Стоимость: 200 – 450 рублей
С 7 по 12 апреля в киноцентре «Родина» покажут лучшие итальянские комедии, драмы и документальные фильмы. На Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. приедут режиссеры и актеры, с которыми можно обсудить фильмы и высказать свое мнение. Подробнее
Когда: 7 апреля с 19:20 Где: Киноцентр «Родина», Караванная, 12 Стоимость: 200 рублей
В Петербург привезут работы знаменитого «певца» кабаре Анри де Тулуз-Лотрека. В пространстве Арт-банк покажут выставку «Paris, Paris...», на который вы увидите знаменитые литографии художника, афиши артистов, портреты певиц и зарисовки повседневной жизни богемы. Подробнее
Когда: 6 апреля, 10:00-23:00 Где: Пространство «Арт-банк», Невский пр., 62 Стоимость: 250-350 рублей
В первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы. Подробнее
Когда: 4 апреля 13:00 Где: площадь Ленина Стоимость: бесплатно
Ко дню рождения режиссера Андрея Тарковского, классика мирового кинематографа 20 века, кинотеатр «Аврора» устраивает ретроспективу. На большом экране покажаут фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Подробнее
Когда: 3, 4 апреля 19:30 Где: Кинотеатр «Аврора», Невский пр., д. 60 Стоимость: 300 рублей
Наша страна богата природной и насчитывает около ста заповедных зон. Познакомиться с заповедниками России в игровой форме и узнать, какие животные населяют нашу страну можно в Ленинградском зоопарке. Подробнее
Когда:4-28 апреля Где: Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1 Стоимость: по предварительной записи
7 апреля на сцене ДК им. Ленсовета состоится концерт Стаса Старовойтова и Тимура Каргинова - постоянных резидентов шоу StandUp телеканала ТНТ. Комики представят публике программу, собранную из лучших монологов. Подробнее
Когда: 7 апреля 19:00 Где: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42 Стоимость: 800-3200 рублей