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Планы на выходные: куда пойти 8-9 апреля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:10

На выходных в Петропавловской крепости начнут отмечать день космонавтики, в киноцентре «Родина» идут показы нового итальянского кино,в Музее Фаберже открыта большая выставка Сальвадора Дали. Детей ждут на фестивале сфинсков в «Этажах», и на квесте в Ленинградском зоопарке. Берегите себя и ...

Запустите ракету в Петропавловской крепости






9 апреля на всей территории Петропавловской крепости будут праздновать 60-летие начала покорения Космоса. Пройдите квест «Парад планет», запустите в небо ракету, поговорите с настоящими космонавтами. Подробнее

Когда: 9 апреля, с 12:00
Где: Петропавловская крепость, 3
Стоимость: бесплатно


Смотрите новинки итальянского кино






С 7 по 12 апреля в киноцентре «Родина» покажут лучшие итальянские комедии, драмы и документальные фильмы. На Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. приедут режиссеры и актеры, с которыми можно обсудить фильмы и высказать свое мнение. Подробнее


Когда: 08-9 апреля, 19:00, 21:00
Где: Киноцентр «Родина», Караванная, 12
Стоимость: 200 рублей

Изумитесь таланту Сальвадора Дали






В Музее Фаберже открылась масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте. Подробнее


Когда: 10:00-21:00
Где: Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21
Стоимость: 200 – 450 рублей

Отгадайте загадку Сфинкса






8 и 9 апреля в Лофте «Этажи» пройдет фестиваль кошек породы Сфинкс. Гости познакомятся с удивительными созданиями, ведь сфинксы поражают не только внешним видом, но и «собачьим» характером, это очень умные и преданные людям животные. Подробнее

Когда: 8-9 апреля, 09:00-21:00
Где: Лофт проект «Этажи», пространство Витрина, второй двор, Лиговский пр., 74
Стоимость: 100 рублей, дети до семи лет бесплатно

Веселитесь на «Смешном фестивале»






В первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы. Подробнее


Когда: 8 апреля 19:00
Где: «МимИГРАнты», Рижский пр.23
Стоимость: от 300 рублей


Пройдите квест в зоопарке






В Ленинградском зоопарке в апреле пройдет фестиваль «Россия – заповедная страна». Школьники в игровой форме совершат виртуальное путешествие по заповедникам нашей страны. Участников ждут интерактивные стенды, подвижные игры, логические задания и мультимедийные викторины. Самые отважные пройдут игру-квест по территории зоопарка, выполняя задания и заполняя маршрутный лист. Подробнее

Когда: до 28 апреля
Где: Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1
Стоимость: по предварительной записи

Восхищайтесь грации на фестивале балета «Мариинский»






Традиционный фестиваль балета откроется 30 марта премьерой «Пахиты». Свою версию «Лебединого озера» представит Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. А творческую мастерскую пополнят иностранные балетмейстеры, которые представят свои работы. Подробнее


Когда: 8-9 апреля 19:00
Где: Мариинский-2, ул. Декабристов, д. 34
Стоимость: от 2500 рублей

Окажитесь в Париже Тулуза-Лотрека







В Петербург привезут работы знаменитого «певца» кабаре Анри де Тулуз-Лотрека. В пространстве Арт-банк покажут выставку «Paris, Paris...», на который вы увидите знаменитые литографии художника, афиши артистов, портреты певиц и зарисовки повседневной жизни богемы. Подробнее

Когда: 10:00-23:00
Где: Пространство «Арт-банк», Невский пр., 62
Стоимость: 250-350 рублей

Путешествуйте во времени и пространстве на фестивале реконструкции






Устройте себе настоящее путешествие во времени и пространстве, приезжайте 9 апреля в поселок Тесово-Нетыльский на международный военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия», посвященный 75-ой годовщине Любанской наступательной операции. Подробнее


Когда: 9 апреля, с 12:00 до 18:00
Где: пос. Тесово-Нетыльский, Новгородский р-он Новгородской области
Стоимость: бесплатно

Поднимите себе настроение на вечеринке Comedy Club Санкт-Петербург






8 апреля на борту фрегата «Благодать» состоится очередная вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург. Подробнее

Когда: 8 апреля 21:00
Где: Фрегат «Благодать», Петровская наб., 2
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