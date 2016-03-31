Планы на выходные: куда пойти 8-9 апреля

На выходных в Петропавловской крепости начнут отмечать день космонавтики, в киноцентре «Родина» идут показы нового итальянского кино,в Музее Фаберже открыта большая выставка Сальвадора Дали. Детей ждут на фестивале сфинсков в «Этажах», и на квесте в Ленинградском зоопарке. Берегите себя и ...9 апреля на всей территории Петропавловской крепости будут праздновать 60-летие начала покорения Космоса. Пройдите квест «Парад планет», запустите в небо ракету, поговорите с настоящими космонавтами.9 апреля, с 12:00Петропавловская крепость, 3бесплатноС 7 по 12 апреля в киноцентре «Родина» покажут лучшие итальянские комедии, драмы и документальные фильмы. На Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. приедут режиссеры и актеры, с которыми можно обсудить фильмы и высказать свое мнение.08-9 апреля, 19:00, 21:00Киноцентр «Родина», Караванная, 12200 рублейВ Музее Фаберже открылась масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте.10:00-21:00Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21200 – 450 рублей8 и 9 апреля в Лофте «Этажи» пройдет фестиваль кошек породы Сфинкс. Гости познакомятся с удивительными созданиями, ведь сфинксы поражают не только внешним видом, но и «собачьим» характером, это очень умные и преданные людям животные.8-9 апреля, 09:00-21:00Лофт проект «Этажи», пространство Витрина, второй двор, Лиговский пр., 74100 рублей, дети до семи лет бесплатноВ первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы.8 апреля 19:00«МимИГРАнты», Рижский пр.23от 300 рублейВ Ленинградском зоопарке в апреле пройдет фестиваль «Россия – заповедная страна». Школьники в игровой форме совершат виртуальное путешествие по заповедникам нашей страны. Участников ждут интерактивные стенды, подвижные игры, логические задания и мультимедийные викторины. Самые отважные пройдут игру-квест по территории зоопарка, выполняя задания и заполняя маршрутный лист.до 28 апреляЛенинградский зоопарк, Александровский парк, 1по предварительной записиТрадиционный фестиваль балета откроется 30 марта премьерой «Пахиты». Свою версию «Лебединого озера» представит Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. А творческую мастерскую пополнят иностранные балетмейстеры, которые представят свои работы.8-9 апреля 19:00Мариинский-2, ул. Декабристов, д. 34от 2500 рублейВ Петербург привезут работы знаменитого «певца» кабаре Анри де Тулуз-Лотрека. В пространстве Арт-банк покажут выставку «Paris, Paris...», на который вы увидите знаменитые литографии художника, афиши артистов, портреты певиц и зарисовки повседневной жизни богемы.10:00-23:00Пространство «Арт-банк», Невский пр., 62250-350 рублейУстройте себе настоящее путешествие во времени и пространстве, приезжайте 9 апреля в поселок Тесово-Нетыльский на международный военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия», посвященный 75-ой годовщине Любанской наступательной операции.9 апреля, с 12:00 до 18:00пос. Тесово-Нетыльский, Новгородский р-он Новгородской областибесплатно8 апреля на борту фрегата «Благодать» состоится очередная вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург.8 апреля 21:00Фрегат «Благодать», Петровская наб., 2