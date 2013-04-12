Планы на неделю: куда пойти 10-14 апреля

Хелависа представит новую акустическую программу в клубе «Космонавт», кинотеатр «Аврора» устраивает ретроспективу Тима Бертона, а в Люмьер Холле состоится премьера мультимедийного шоу «Пятый Элемент». Улыбайтесь весне и ...13 апреля в клубе «Космонавт» сердце и краса группы «Мельница», прекрасная Хелависа представит новую программу «Список кораблей». Звуки арфы и гитар, волшебный голос унесут вас далеко на парусах музыки.13 апреля, с 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая ул., 24от 1200 рублей14 апреля в креативном пространстве Люмьер Холл пройдет премьера мультимедийного шоу «Пятый элемент» с участием солистов лучших оперных театров Санкт-Петербурга.14 апреля 19:30Люмьер-Холл, наб. Обводного канала, д. 74, лит. Цот 1500 рублейКинотеатр Аврора отметит день Космонавтики началом ретроспективы космического Тима Бертона. На экране представят ранние фильмы режиссера: «Бэтмен», «Эдвард руки-ножницы», «Сонная лощина», «Крупная рыба».12, 13 апреля, 19:20Кинотеатр «Аврора», Невский пр., 60400 рублейВ первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. Участвуйте в шествии двойников Гоголя, прокатитесь на «Витаминном трамвае» и выиграйте конкурс на самые экстравагантные усы.13 апреля 19:00С 7 по 12 апреля в киноцентре «Родина» покажут лучшие итальянские комедии, драмы и документальные фильмы. На Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. приедут режиссеры и актеры, с которыми можно обсудить фильмы и высказать свое мнение.11 апреля 19:00, 12 апреля 19:00,21:00Киноцентр «Родина», Караванная, 12200 рублейВ Музее Фаберже работает масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте.10:00-21:00Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21200 – 450 рублейНаша страна богата природной и насчитывает около ста заповедных зон. Познакомиться с заповедниками России в игровой форме и узнать, какие животные населяют нашу страну можно в Ленинградском зоопарке.по 28 апреляЛенинградский зоопарк, Александровский парк, 1по предварительной записи