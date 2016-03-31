Планы на выходные: куда пойти 15-16 апреля

В город вернулась зима, но это не помешает нам отметить светлый праздник православной Пасхи. Распишите гигантское яйцо, послушайте концерт у Казанского собора, запишитесь на бесплатные экскурсии по городу. Думай о хорошем иВ воскресенье город отметит православную Пасху. Горожане примут участие в росписи гигантского символа праздника у Исаакиевского собора, Малая Конюшенная улица превратится в город мастеров, а у Казанского собора выступят солисты оперных театров.16 апреля, 10:00-20:00Санкт-ПетербургбесплатноОрганизаторы летнего такс-парада проведут весенний фестиваль в Лофте «Этажи». Приходите порадоваться вместе с нарядными таксами, насладиться собачьим дефиле, пройти мастер-класс по йоге с животными и заполнить анкету таксовладельца.15-16 апреля, 09:00-21:00Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74100 рублейКинотеатр Аврора отметит день Космонавтики началом ретроспективы космического Тима Бертона. На экране представят ранние фильмы режиссера: «Бэтмен», «Эдвард руки-ножницы», «Сонная лощина», «Крупная рыба».15,16 апреля в 19:00Кинотеатр «Аврора», Невский пр., 60400 рублейВесной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства.11:00-19:00Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34100-300 рублейВесной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза».10:00-18:00Михайловский дворец, Инженерная ул., 4от 150 рублейВ первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. 16 апреля пройдет торжественное закрытие «XIV Смешного фестиваля».16 апреля 17:00Рижский пр., 23бесплатноВ Петербурге пройдет выставка зубастых цветов. Вы убедитесь, какой хитрой может быть природа, когда речь идет о выживании на примере хищных растений, узнаете о разных видах этих цветов и даже сами покормите этих милых монстров.10:00-21:00Контактный зоопарк «Лесное посольство», Планерная 59А, ТРК «Монпансье»250-300 рублейВ феврале Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения.10:00-22:00Эрарта, 29-я линия В. О., 2500 рублей