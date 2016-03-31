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Планы на выходные: куда пойти 15-16 апреля

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 09:45

В город вернулась зима, но это не помешает нам отметить светлый праздник православной Пасхи. Распишите гигантское яйцо, послушайте концерт у Казанского собора, запишитесь на бесплатные экскурсии по городу. Думай о хорошем и

Распиши гигантский символ Пасхи






В воскресенье город отметит православную Пасху. Горожане примут участие в росписи гигантского символа праздника у Исаакиевского собора, Малая Конюшенная улица превратится в город мастеров, а у Казанского собора выступят солисты оперных театров. Подробнее

Когда:16 апреля, 10:00-20:00
Где: Санкт-Петербург
Стоимость: бесплатно

Познакомься с милыми таксами






Организаторы летнего такс-парада проведут весенний фестиваль в Лофте «Этажи». Приходите порадоваться вместе с нарядными таксами, насладиться собачьим дефиле, пройти мастер-класс по йоге с животными и заполнить анкету таксовладельца. Подробнее

Когда: 15-16 апреля, 09:00-21:00
Где: Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Стоимость: 100 рублей

Окажись в мире Тима Бертона






Кинотеатр Аврора отметит день Космонавтики началом ретроспективы космического Тима Бертона. На экране представят ранние фильмы режиссера: «Бэтмен», «Эдвард руки-ножницы», «Сонная лощина», «Крупная рыба». Подробнее

Когда: 15,16 апреля в 19:00
Где: Кинотеатр «Аврора», Невский пр., 60
Стоимость: 400 рублей

Почувствуй себя Дюймовочкой на выставке мебели Карлы Толомео






Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевской дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее

Когда: 11:00-19:00
Где: Шереметевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34
Стоимость: 100-300 рублей

Стань поэтом на выставка Борисова-Мусатова






Весной в Русском музее поселится мечтательное настроение, поэтический флер окутает залы. Музей представляет работы выдающегося русского символиста В. Борисова-Мусатова и художников общества «Голубая роза». Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: Михайловский дворец, Инженерная ул., 4
Стоимость: от 150 рублей

Веселись на закрытии «Смешного фестиваля»






В первые две недели апреля Санкт-Петербург станет столицей смеха и веселья. Ежегодное событие «Смешной фестиваль» подарит каждому счастье и тепло. 16 апреля пройдет торжественное закрытие «XIV Смешного фестиваля». Подробнее

Когда: 16 апреля 17:00
Где:Рижский пр., 23
Стоимость: бесплатно


Покорми хищные растения






В Петербурге пройдет выставка зубастых цветов. Вы убедитесь, какой хитрой может быть природа, когда речь идет о выживании на примере хищных растений, узнаете о разных видах этих цветов и даже сами покормите этих милых монстров. Подробнее

Когда: 10:00-21:00
Где: Контактный зоопарк «Лесное посольство», Планерная 59А, ТРК «Монпансье»
Стоимость: 250-300 рублей

Поразись фантазии фотографа Дина Уэста






В феврале Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей
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