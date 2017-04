Рок на века: 10 фильмов о рок-музыке

,

, , ? -, .-, , - . The Beatles., -- , . Ҹ , , : , , , . , , , , , . , , , , , ., 70- , -- . , . , , , . -, , , . , , , . , , , , , .1982 . -: , , . : - , . , . -, . , : , , . , - .- The Runaways, , .-. , , . : . , , . , , , , , . , , , The Runaways., -, : , , , , ., . . , U2, : ? ,, , , , . , . , , , . , .- ʸ : , , , , , , `, , .- , , . - - -. , , . , , , .. , -- -: , , , , . : , , . , : , . , , , , ., , , , , ., . : , , - , VIP-, . , . : 17 . Rolling Stone , , , , , , , , , , .-, Steel Dragon . , . : , . .. : , , , , . - , , .- , , .