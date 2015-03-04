Рок на века: 10 фильмов о рок-музыке

«Стать Джоном Ленноном»

«Секс, наркотики и Сансет Стрип»

«Бархатная золотая жила»

«Ранэвэйс»

«Убить Боно»

«Дорз»

«Рок-волна»

«Молитва о рок-н-ролле»

«Почти знаменит»

«Рок-звезда»

Многомиллионные гонорары, толпы поклонников, престижные награды и безудержная слава — это ли не мечта? В новой подборке «Рок на века» мы расскажем о жизни знаменитых и не очень рок-музыкантов, которые так или иначе изменили наш мир.Обладатель премии «Золотой глобус» Аарон Тейлор-Джонсон, номинантка на «Оскар» Кристин Скотт Томас, а также Энн-Мэри Дафф и Томас Сэнгстер представляют биографическую драму «Стать Джоном Ленноном». Картина рассказывает о бурной юности легендарного музыканта и о создании The Beatles.Кто бы мог подумать, что звезда рок-н-ролла Джон Леннон был воспитан в крайне консервативной семье, где во главу угла ставились хорошие оценки и идеальные манеры. Тётя Мими, оставшаяся вдовой после смерти любимого мужа, желала мальчику только лучшего: она приучала его к литературе и искусству, оберегала от всех соблазнов и опасностей взрослой жизни, читала морали и нравоучения и мечтала, чтобы племянник вырос в приличного человека. Однако Джон вовсе не хотел становиться респектабельным англичанином, наоборот, юноша мечтал о музыке, о творчестве, о драйве, который наполняет человеческое существование смыслом. Ранее терзаемый сомнениям по поводу своего будущего, Леннон окончательно решает стать профессиональным исполнителем после знакомства с биологической матерью, которая, в отличие от сдержанной и чопорной тёти, считает музыку не просто увлечением, а призванием Джона.Действие картины «Секс, наркотики и Сансет Стрип» разворачивается в Голливуде в 70-х годах прошлого века, когда рок-н-ролл уже покорил весь мир и создал новую американскую мечту. Несколько молодых людей творческих профессий упорно пытаются прославиться, что у них очень плохо получается. Тэмми Фрэнклин, довольно талантливый дизайнер, вынуждена перебиваться мелкими заказами в своём магазинчке, пока более дерзкие и смелые коллеги работают в престижных модных домах. Глен Уолкер — нахальный кантри-певец, вечно попадающий в неприятности, пытается найти свой «звук», но вместо этого бессознательно повторяет других исполнителей. Доверчивый Зак — юный гитарист, считающий себя наследником Джимми Хендрикса, мнит себя великим музыкантов, однако убедить в своей исключительности продюсеров никак не может. Все герои пытаются разобраться, что же на самом деле важно в жизни, однако, кажется, будто судьба их нарочно путает, заставляя сворачивать с истинного пути.В 1982 году журналист Артур Стюарт решает провести расследование загадочной смерти одного из величайших музыкантов своего времени — единственного и неповторимого Брайана Слейда. Этот тонкий и звонкий юноша совершил настоящую рок-революцию: в мгновение ока он превратился в настоящую звезду, кумира миллионов, для которого были открыты все двери. Однако именно эта вседозволенность в итоге сыграла с певцом злую штуку: мало-помалу музыкант начал злоупотреблять своей славой, чем очень сильно портил жизнь окружающим. Особенно вредили его болезненные отношения с вызывающим исполнителем Куртом Уайльдом, известного своими безумными выходками. Слейду прочили будущее короля глэм-рока, как вдруг он таинственно исчез прямо со сцены. Куда пропал артист, никто не знает: нет ни улик, ни зацепок, только глупые слухи. Несмотря на очевидный недостаток информации, Артур всё же начинает изучать дело рок-звезды и вскоре обнаруживает несколько весьма пикантных подробностей жизни последнего.Музыкальная драма «Ранэвэйс» — история о знаменитой девичьей рок-группе The Runaways, которая молниеносно завоевала сердца людей своими дерзкими песням, а потом также быстро пропала со всех горизонтов.Всё началось с простой девушки по имени Джоан Джетт и её мечты стать рок-звёздой. Хотя друзья и родственники не верили в будущий успех брюнетки, та продолжала упорно трудиться, чтобы добиться желаемого. И однажды судьба наконец улыбнулась ей: случайная встреча в ночном клубе с продюсером Кимом Фоули кардиальным образом меняет жизнь Джоан. Фоули соглашается помочь героине прославиться, если она найдёт потрясающую солистку желательно, блистательную и раскрепощённую блондинку в духе Брижит Бардо. К счастью, мисс Джетт знакомится буквально через пару дней с Шери Кэрри, безбашенной длинноногой красавицей, которая, как и она сама, всегда страстно желала стать настоящей знаменитостью. С этого момента больше не существовало ни Джоан, ни Шери, были только яркие, безумные и несокрушимые The Runaways.Каждый, кто хочет стать рок-звездой, должен быть готов к изнурительной работе: долгие репетиции, концерты в затхлых клубах и пыльных барах, где вместо публики полупьяные моряки, бесконечные переезды и крошечные гонорары — сначала вам предстоит пережить множество лишений и страданий, которые наверняка уничтожат веру в человечество под корень.Братья Нил и Айвен МакКормики прекрасно представляли себе масштаб катастрофы, однако всё это не отбило у парней желания трудиться ради славы. А вот безумная популярность собственного одноклассника полностью подкосила обычно жизнерадостных юношей. Когда наглый мальчуган Пол Хьюсон меняет имя на Боно, а название своей группы на «U2», герои просто сходят с ума: как же этот претенциозный и наглый ирландец умудрился обойти их в гонке? Можно было отчаяться или разозлиться, но Нил решает пойти немного другим путём и убить Боно…Легендарный американский режиссёр Оливер Стоун, создатель таких известных фильмов, как «Взвод», «Рождённый четвёртого июля» и «Никсон», представляет драматическую картину «Дорз» с Вэлом Килмером в главной роли. Лента состоит из отдельных биографических отрывков, сформировавших личность выдающегося музыканта Джима Моррисона. Мы увидим детские воспоминания, знакомство с возлюбленной Памелой Курсон и женой Патрицией Кеннели, путешествие по Калифорнии вместе с друзьями, первые выступления. Зрителям даётся удивительная возможность воочию увидеть становление идола и кумира молодёжи, поучаствовать в самом творческом процессе Моррисона и побывать за кулисами его концертов.В блистательной музыкальной комедии «Рок-волна» Ричард Кёртис собрал множество выдающихся британских и американских актёров: в каст вошли лауреат премии «Оскар» Филип Сеймур Хоффман, Билл Найи, Рис Эванс, Ник Фрост, Том Стёрридж, Кеннет Брана, Крис О`Дауд, Риз Дэрби, Дженьюэри Джонс и Джемма Артертон.Где-то в водах Великобритании тихо и мирно плавает себе маленький, ничем не примечательный кораблик, на котором несколько отважных парней творят историю. Именно здесь под чутким руководством изысканного джентльмена Квентина и прославленного американского ди-джея Графа английские юноши балуют слушателей новейшими поп- и рок-хитами. Если молодёжь пребывает в полном восторге от пиратского «Радио Рок», то официальные власти не разделяют модные веяния, а потому постоянно пытаются прикрыть эту лавочку. Особенно рьяно против развращения ушей следующего поколения выступает министр Алистер Дорманди, крайне консервативный чиновник, презирающий любую музыку, кроме классической.Сцена покоряется молодым — это всем известно. Увы, героиня драмы ««Молитва о рок-н-ролле» так и не смогла за время своей юности стать рок-звездой: бесконечные прослушивания, выступления в третьесортных клубах, встречи с высокомерными продюсерами, ночные репетиции — девушка прошла через огонь и воду, но так и осталась безызвестной певицей. Однажды Шери проснулась и поняла: золотая пора уже позади, теперь она просто не может соперничать с этими дерзкими нимфетками, щеголяющими на концертах в одном нижнем белье. Впрочем, без боя мисс Лавдодж не сдалась: вооружившись природной дерзостью и нахальством, она собирает в последний раз свою несчастную группу и отправляется испытывать судьбу. Если и сейчас у них не получится добиться славы и богатства, тогда ладно, так уж и быть, она бросит музыку и превратится в скучного обывателя, каких на свете миллион.Кейт Хадсон, Билли Крудап, Патрик Фьюджит, Зои Дешанель, Фрэнсис МакДорманд, Филип Сеймур Хоффман и Анна Пэкуин составили блистательный каст музыкальной драмеди «Почти знаменит».Представьте себе, что однажды вы получаете приглашение на работу от редактора самого знаменитого журнала на планете. Вам предлагают мечту на блюдечке с голубой каёмочкой: огромные гонорары, бесплатные путешествия в компании мировых звёзд, доступ на любое хоть сколько-нибудь значимое мероприятие, билеты на VIP-вечеринки, роскошные наряды и шикарные украшения. Всё это и даже немного больше получил Уильям Миллер, талантливый писатель и журналист. Был только один малюсенький нюанс: Уиллу едва только исполнилось 17 лет. Отказываться от сотрудничества с Rolling Stone он, конечно же, не стал, однако работа оказалась намного сложнее, чем герой себе представлял, ведь здесь, в музыкальном мире, царит анархия и хаос, здесь слова не значат ничего, правды не существует, а идолы сменяют друг друга по два раза в час.В отличие от многих своих друзей Крис Коул никогда не хотел стать рок-звездой, поскольку роль преданного фаната Steel Dragon вполне его устраивала. Днём молодой человек работал в копировальном центре, а вечером вместе с приятелями играл до поздней ночи песни любимых исполнителей. Однажды в доме героя раздался звонок: легендарный музыкант Кирк Кадди, солист той самой группы предлагает прийти на прослушивание. Вне себя от радости Крис прибегает в студию и буквально поражает всех присутствующих своим великолепным голосом.С этого момента Крис превращается в солиста группы и получает прозвище Иззи. Теперь в его жизни нет места скуке и унынию: концерты, презентации альбомов, вечеринки, тусовки, встречи с фанатами и прочие развлечения настоящего рокера. Тем не менее герой отчего-то не ощущает себя счастливым, наоборот, с каждым днём Крис становится мрачнее и постепенно вовсе теряет связь с реальностью.Продолжение драматической истории смотрите в фильме «Рок-звезда» с Марком Уолбергом, Дженнифер Энистон, Домиником Уэстом и Тимоти Споллом в главных ролях.