Планы на неделю: куда пойти 17-21 апреля

В конце недели в Петербурге пройдет масштабная культурная акция «Библионочь-2017». Тема этого года - путешествие, так что пакуйте чемоданы и отправляйтесь на встречу приключениям. На Малой Конюшенной улице развернулся Пасхальный фестиваль с ярмаркой, мастер-классами и сценой. Думай о тепле и ....
С 16 по 23 апреля Малая Конюшенная улица превратится в город мастеров, где можно научиться рукоделию и росписи, записаться на бесплатную экскурсию. Под открытым небом установят большие арт-объекты в форме пасхальных яиц и разобьют ярмарку. Подробнее
Когда: 16-23 апреля Где: Малая конюшенная улица Стоимость: бесплатно
К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц Стоимость: 350-500 рублей
в Музее Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте. Подробнее
Когда: 10:00-21:00 Где: Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21 Стоимость: 200 – 450 рублей