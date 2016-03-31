Планы на неделю: куда пойти 17-21 апреля

В конце недели в Петербурге пройдет масштабная культурная акция «Библионочь-2017». Тема этого года - путешествие, так что пакуйте чемоданы и отправляйтесь на встречу приключениям. На Малой Конюшенной улице развернулся Пасхальный фестиваль с ярмаркой, мастер-классами и сценой. Думай о тепле и ....21 апреля все умники, интеллигенты и книжные зануды покажут, как нужно отрываться. Библионочь-2017 готовит невероятные путешествия по страницам лучших книг.21 апреля, с 18:00 до 23:00Санкт-ПетербургбесплатноС 16 по 23 апреля Малая Конюшенная улица превратится в город мастеров, где можно научиться рукоделию и росписи, записаться на бесплатную экскурсию. Под открытым небом установят большие арт-объекты в форме пасхальных яиц и разобьют ярмарку.16-23 апреляМалая конюшенная улицабесплатноОткрытая гостиная библиотеки Лермонтова приготовила сюрприз для фанатов Дэвида Линча. 21 апреля гости «Библионочи» отправятся в городок Твин Пикс и встретятся в героями сериала.21 апреля, 18:00-23:00Открытая гостиная Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, Литейный пр., д. 17-19бесплатно21 апреля Библиотека Охта Lab примет участие в акции «Библионочь». Гостей ждут саунд перформансы, немое кино с тапером, открытие выставки молодых книжных иллюстраторов, и брутальная поэзия.21 апреля, с 18:00 до 23:00ТРЦ «Охта молл», ул. Якорная, д.5абесплатноВ галерее KGallery откроется масштабная выставка художника Константина Сомова. Вы увидите живопись и графику из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой и частных коллекций.11:00-20:00KGallery, наб. р. Фонтанки, 2450-100 рублейК 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.11:00-23:00Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц350-500 рублейв Музее Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте.10:00-21:00Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21200 – 450 рублей